Für Marken, die mit Instagram Marketing vertraut sind, sind auch Instagram Stories bestimmt kein Fremdwort.

Instagram Stories wurden im August 2016 eingeführt. Die Funktion zum Posten von 24 Stunden lang sichtbarem Content wurde schnell populär und übertraf innerhalb kürzester Zeit die Nutzerzahlen von Snapchat. Mit der steigenden Beliebtheit wurden auch Marken auf Instagram Stories aufmerksam und erkannten darin ein spannendes neues Medium, das sich für Marketing- und Influencer-Kampagnen nutzen lässt. Im Jahr 2019 war bereits jeder dritte gesponserte Beitrag auf Instagram eine Instagram Story.

Seit dem Boom von Snapchat hat sich das Kurzvideo Marketing langsam aber sicher zu einem wesentlichen Bestandteil jeder wirklich großartigen Social Media Marketing und Social Media Management Strategie entwickelt. Das ist natürlich auch den anderen Social Media Plattformen nicht entgangen. Diese haben mit der Einführung eigener Funktionen zur Nutzung des vertikalen Video- und Posting-Formats nicht lange auf sich warten lassen und damit Marken neue Möglichkeiten zur Erstellung aufmerksamkeitsstarker und interaktiver Inhalte eröffnet.

Aber wie genau?

Stories sind viel mehr als nur ein Tool für Video Marketing. Schauen wir uns das einmal genauer an...

Weshalb Instagram Stories nutzen?

Instagram hat über eine Milliarde aktive monatliche Nutzer, von denen 86,6 % täglich Stories posten. Dies bietet ein enormes Potenzial für Marken, die ihre Inhalte einem breiten Publikum präsentieren möchten. Laut einer Studie von Instagram interessieren sich 39 % der Befragten mehr für eine Marke/ein Produkt, nachdem sie eine Instagram Story mit dieser Marke/diesem Produkt gesehen haben. Darüber hinaus stammt ein Drittel der am häufigsten aufgerufenen Stories von Unternehmen. Diese werden von den Konsumenten nicht nur angesehen: Eine von fünf Stories, veranlasst die Viewer, eine Direktnachricht zu versenden.

Dies verdeutlicht die Relevanz von Instagram Stories als wirkungsvolles Verkaufstool für Marken, die neben der Steigerung ihrer Sichtbarkeit in der App noch weitere Ziele verfolgen.

Im Gegensatz zu traditionelleren Social Media Formaten verleihen Stories dem Content eine persönliche Note. Anders als ein sorgfältig zusammengestellter und bearbeiteter Feed oder ein Video können Stories den Followern einen spontanen Einblick oder einen Blick hinter die Kulissen bieten.

Dieser authentische Bezug zum echten Leben macht Stories zum idealen Format für Influencer und Marken, die ihren Followern ein Stück Nähe vermitteln möchten. Wir haben über 12.000 Stories mit einem #ad untersucht, um Trends zu identifizieren und die spannenden Möglichkeiten Funktion aufzuzeigen.

Was sind Instagram Stories?

Instagram Stories sind Fotos und Videos, die auf Instagram veröffentlicht werden und nach 24 Stunden wieder verschwinden. Danach verbleiben die Beiträge im Archiv des jeweiligen Accounts. Sie können zudem auf der Profilseite des Nutzers als Highlight mit einem anpassbaren Thumbnailbild angezeigt werden. Aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer und der zusätzlichen Features innerhalb der Funktion (z. B. Sticker, Umfragen, GIFs usw.) wirken sie auf die Betrachter oft authentischer und ansprechender.

Stories befinden sich in einer Leiste ganz oben in deinem Instagram-Feed und neue Beiträge sind durch einen bunten Ring um das Profilbild eines Nutzers gekennzeichnet. Diese Inhalte werden nach dem Anklicken im Vollbildmodus angezeigt und automatisch in chronologischer Reihenfolge abgespielt.

Im Gegensatz zu Instagram Posts können Nutzer eine Story nicht öffentlich mit „Gefällt mir“ markieren oder kommentieren – allerdings können private Kommentare und Reaktionen über Instagram Direct Messaging abgegeben werden.

Interaktionen, die über die Funktion erfolgen, wie z. B. Antworten auf Fragen und Umfragen, können jedoch öffentlich geteilt werden. Die Stories selbst können von den Followern eines Accounts geteilt werden, sofern ein Nutzer dies in seinen Einstellungen erlaubt. In der linken unteren Ecke des Bildschirms kannst du außerdem sehen, wer sich deine Instagram Story angesehen hat.

Wie werden Instagram Stories erstellt?

Jetzt weisst du, was Stories sind – schauen wir uns nun an, wie sie verwendet werden:

Das Wesentliche:

Empfohlene Auflösung für eine Instagram Story : mindestens 1080 x 1920 Pixel.

: mindestens 1080 x 1920 Pixel. Größe der Instagram Story : Videodateien sollten unter 4 GB, Bilddateien nicht größer als 30 MB sein.

: Videodateien sollten unter 4 GB, Bilddateien nicht größer als 30 MB sein. Dauer der Instagram Story: maximal 7 Sekunden für Bilder und maximal 60 Sekunden für Videos.

In unserem umfassenden Leitfaden zu Social Media Bildgrößen findest du genauere Angaben zu den verschiedenen Bildformaten und weitere Tipps.

Wie werden Instagram Stories gepostet?:

Foto oder Video von deinem Handy hochladen . Eine Reihe von Bildern kann als Sticker zu einer einzigen Instagram Story zusammengefügt werden. Wenn du mehrere einzelne Fotos aus deiner Galerie auswählst, werden sie nacheinander gepostet.

. Eine Reihe von Bildern kann als Sticker zu einer einzigen Instagram Story zusammengefügt werden. Wenn du mehrere einzelne Fotos aus deiner Galerie auswählst, werden sie nacheinander gepostet. Ein Foto oder Video auf Instagram Stories aufnehmen . Klicke auf den weißen Kreis am unteren Bildschirmrand, um ein Video aufzunehmen oder ein Foto zu machen. Am unteren Bildschirmrand kannst du zwischen verschiedenen Filtern und Funktionen (z. B. Freihand oder Boomerang) wechseln.

. Klicke auf den weißen Kreis am unteren Bildschirmrand, um ein Video aufzunehmen oder ein Foto zu machen. Am unteren Bildschirmrand kannst du zwischen verschiedenen Filtern und Funktionen (z. B. Freihand oder Boomerang) wechseln. Eine Story oder einen Feed-Beitrag eines anderen Account re-posten. Du kannst Stories und Beiträge von anderen Accounts erneut posten, wenn diese Funktion in deren Einstellungen aktiviert ist. Wiederveröffentlichte Stories und Beiträge erscheinen als Sticker in deiner Story.

Unabhängig davon, wie du eine Story zu Instagram hinzufügst, kannst du Text, Zeichnungen, Sticker, GIFs, Filter, Links und sogar Musik (je nach Standort) hinzufügen, um sie für das Publikum unterhaltsam und interessant zu gestalten. Benutze den Toggle oben links auf dem Bildschirm, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.

Wie werden Instagram Stories verwendet

Stories bieten Marken eine großartige Möglichkeit, sich mit ihrem Publikum auszutauschen und ihre Brand Values auf Instagram zu bekräftigen. Sie eignen sich hervorragend für die Zusammenarbeit mit Influencern und anderen wichtigen Meinungsführern, um die Unternehmenskultur und die Mitarbeiter auf ansprechende Weise zu präsentieren oder für Produkte und Dienstleistungen zu werben.

Einzigartige Funktionen von Instagram Stories

Die meisten Funktionen von Stories stehen allen Nutzern zur Verfügung, darunter:

Posts mit Fotos und Videos

Live Video-Streaming

Stories Highlights auf eurer Profilseite – eine Sammlungen von Stories, die auch nach Ablauf noch verfügbar sind

Sticker, GIFs, Umfragen, Live-Chats, Fragen, Emoji-Sliders und andere interaktive Funktionen

AR-Filter

Account-Erwähnungen und Standort-Tags

Mit einem Business Account stehen dir noch einige zusätzliche Funktionen zur Verfügung:

Stickers für kaufbare Produkt

Outbound-Links von Stories, die jetzt für alle Accounts verfügbar sind – nicht nur für die mit über 10.000 Followern!

Instagram Stories Ads – über den Facebook Ads Manager zugänglich

Optimale Nutzung von Stories

Wer sich fragt, wie Marken immer wieder aufs Neue fesselnde und stimmige Instagram Stories erstellen, findet die Antwort in den Story-Vorlagen von Instagram.

Marken verwenden häufig Vorlagen, um den Hintergrund ihrer Instagram Stories aufzuwerten und Markenelemente und -schriftarten einzufügen. Möchtest du deine eigenen Vorlagen erstellen? Dann empfehlen wir dir folgende nützliche Apps:

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Tools, die Marketer bei der Planung ihrer Instagram Stories unterstützen und ihnen somit das Leben in Sachen Instagram Marketing einiges einfacher machen. Beispiele dafür sind:

Entdecke weitere Top Social Media Management Tools an.

Wie viele Hashtags sollten in einer Story enthalten sein?

Während @Erwähnungen oder #Hashtags bei traditionellen Beiträgen entscheidend für die Sichtbarkeit des Posts sind, gelten für Stories andere Regeln. Bei diesem Medium steht nicht der Text im Vordergrund. Obwohl Influencer und Konsumenten häufig Text verwenden, um Marken zu bewerben oder UGC zu generieren, ist dieser Text kürzer und prägnanter als ein herkömmlicher Bildtext auf Instagram.

Unsere Studie hat ergeben, dass ein Instagram Story Post durchschnittlich 9 Wörter und 2 Hashtags enthält. Eine gesponserte Story umfasst in der Regel den Hashtag #ad sowie einen kampagnenbezogenen Hashtag.

Tipp: Verwende ein Social Media Monitoring Tool wie Meltwater, um die perfekt passenden Hashtags zu finden und deine Hashtag-Performance zu tracken.

Beispiele für Posts, die Marken auf Instagram Stories veröffentlichen können

Im Folgenden findest du einige reale Beispiele für die Verwendung von Stories auf Instagram.

Blicke hinter die Kulissen

Der Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens ist eine der besten Möglichkeiten für Marken, ihre Produkte und Mitarbeiter auf eine subtile Art und Weise zu präsentieren. Ein Blick hinter die Kulissen lässt sich wie folgt gestalten:

Die Herstellung und Verwendung eures Produkts in einer ungezwungenen Umgebung zeigen

Tipps und Tricks zu Themen, die in den Kompetenzbereich eurer Marke fallen (z. B. Styling-Ratschläge, Marketing-Anleitungen oder auch die Beantwortung häufig gestellter Fragen mittels des Fragen- oder Umfragen-Stickers)

Erlebnisberichte und Highlights von Veranstaltungen

Eine Tour durch euer Büro oder die Einbindung eurer Mitarbeiter durch ein Instagram Takeover

Einbindung von Stories über eure Marke: Mit dem neuen Button „Zur Story hinzufügen“ könnt ihr Stories eurer Follower posten, in denen eure Marke und Produkte erwähnt oder vorgestellt werden.

Anzeigen und Werbeaktionen

Eine der unkompliziertesten Möglichkeiten zur Nutzung von Instagram Stories ist die Veröffentlichung von Anzeigen oder Werbeaktionen auf der Plattform.

Der wichtigste Aspekt beim Schalten von Stories Anzeigen ist die Erstellung des Anzeigenmotivs – also des Bildes oder Videos selbst. Wenn du deinen üblichen Instagram „Feed“-Content in Stories veröffentlichst, wirken die Anzeigen wahrscheinlich etwas deplatziert. Formatiere deine Beiträge für einen vertikalen Bildschirm, damit sie sich in natürlicher Weise in die App einfügen.

Im Fall von Instagram Stories gilt: Je kürzer, desto besser. Die erfolgreichsten Stories sind in der Regel 1,3 Sekunden pro Szene kürzer als die weniger erfolgreichen Anzeigen. Vermeide also nach Möglichkeit eine mit Informationen vollgepackte Anzeige – beschränke dich auf kurze Sätze, auffällige Bilder und einen starken Call-to-Action.

Influencer

Influencer Marketing bietet weit mehr als nur gesponsorte Feed-Posts. Influencer können kurze Beiträge für euch posten, Fragen beantworten, Behind-the-Scenes-Material zeigen, euren Account übernehmen, exklusive Kooperationen starten oder in eurer Werbung erscheinen - und das alles in Stories!

Meltwater Social Influencer Suite

Verwalte und skaliere deine Influencer Kampagnen mühelos mit unserem Influencer Marketing Hub

Demo vereinbaren

Influencer Kampagnen können interessierte Nutzer zudem direkt auf eine Produktseite leiten. Das bekannte Modelabel Michael Kors nutzte die New Yorker Fashion Week, um verschiedene Influencer als Models für seine Kleidung einzuladen.

Diese Influencer wurden in ihren Outfits auf den Straßen von New York City fotografiert und die Marke veröffentlichte die Bilder in ihren Stories.

Ein integrierter Link führte die Abonnenten auf die Website der Marke, wo das Outfit des jeweiligen Influencers gekauft werden konnte.

Kunden-Engagement

Zur Steigerung des Engagements sind Marken gut beraten, die vielfältigen Funktionen von Instagram voll auszuschöpfen. Eine Story unterscheidet sich aus einem wichtigen Grund von anderen Social Media Angeboten – sie bietet die Möglichkeit zu Echtzeit-Interaktionen. Von Countdowns bis hin zu Fragerunden wird den Marken in Stories die Möglichkeit geboten, sich täglich mit ihren Instagram Nutzern auszutauschen.

Emoji-Slider, Frage-Sticker, Umfragen, Quiz und ein Live-Chat bieten Instagram Nutzern die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und aus euren Inhalten zu lernen.

Es ist natürlich den Marken überlassen, welche Fragen sie stellen oder worüber sie die Nutzer abstimmen lassen. So können sie die Vorfreude auf ein bevorstehendes Event oder eine Produkteinführung wecken oder echte Konsumenten nach ihrer Meinung zu zukünftigen Produkten oder Funktionen fragen.

Wichtig: Marken dürfen nie vergessen, ihre Posts mit Geotags zu versehen (z. B. wenn sie ein Event ankündigen), damit ihre Beiträge im Feed des jeweiligen Standorts auffindbar sind.

Aus demselben Grund sollten die Post auch mit allen relevanten Hashtags versehen werden. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Inhalte für eine effektive Taxonomie nicht zu viele Hashtags enthalten.

Dies sind alles altbekannte Funktionen von Instagram Stories. Die Instagram App führt aber auch oft neue Funktionen ein, um bestimmte Bewegungen und Initiativen zu unterstützen.

Zwei Beispiele dafür sind der „Stay Home”-Sticker, der die Nutzer während der Pandemie zum „Social Distancing“ aufforderte, und der Regenbogenring um Stories zur Unterstützung des Pride Month.

Die App hat außerdem zahlreiche Funktionen hinzugefügt, um Unternehmen nach der COVID-19-Pandemie zu unterstützen.

Dazu gehörten Sticker und Profilfunktionen, über die Nutzer Geschenkkarten kaufen oder Lebensmittel bei ausgewählten Unternehmen bestellen konnten, sowie Sticker, um die Unterstützung von Kleinunternehmen zum Ausdruck zu bringen.

Tipp: Mit Social Media Monitoring erfahrt ihr, worüber in den sozialen Medien gesprochen wird und welche Anliegen eurem Publikum am Herzen liegen.

Wiederverwendung von aufmerksamkeitsstarken Inhalten

Stories können für Marken, die ihre erfolgreichsten Inhalte wiederverwenden wollen, eine großartige Plattform sein. Weil durch Stories gescrollt wird, eignen sie sich für Content, der ähnlich wie ein Karussell-Post Seite für Seite angezeigt wird.

Blogbeiträge, Infografiken, Videos, FAQs und andere informative Snippets eignen sich perfekt für dieses Medium. Allerdings empfiehlt es sich, nicht zu viele Stories auf einmal zu veröffentlichen – andernfalls beginnen sich die Nutzer zu langweilen und überspringen die Stories.

Ein gutes Beispiel für die Nutzung von Instagram Stories sind die News-Medien. Die New York Times verwendet Stories häufig, um Nachrichten auf anschauliche Weise zu präsentieren.

Auch die Harvard Business Review nutzt Instagram Stories, um die besten Tipps und Zusammenfassungen aus ihren Artikeln zu präsentieren.

Auf ihrer Instagram Seite verbindet der Link in der Bio ihre Instagram Posts und Stories direkt mit den entsprechenden Artikeln auf ihrer Website.

Instagram Stories und die Zusammenarbeit mit Influencern

Marketers müssen bei ihren Gesprächen mit Influencern, die Stories nutzen, am Ball bleiben, um ihre Aktivitäten zu verfolgen und Ergebnisse zu messen.

Social Influencer Marketing Tools integrieren das Story-Tracking, um die Bedürfnisse der Marketers rund um ihre Kampagnen und das Reporting zu unterstützen. Nutze eine Instagram Influencer Marketing Plattform, um den kompletten Überblick über die Aktivitäten deiner Influencer zu behalten.

Wenn ein Influencer eure Marke oder euren Hashtag in einer Story erwähnt, könnt ihr den Inhalt dieser Story auch nach Ablauf der 24-Stunden-Frist einsehen und anschließend die Performance anhand von Indikatoren wie Unique Views und eingegangenen Nachrichten analysieren.

Um die Performance der von Influencern geposteten Stories zu messen, wird ein Instagram Business Account benötigt. Ein Großteil der Influencer nutzt bereits einen solchen. Andernfalls kann ein Instagram Account mit diesen einfachen Schritten mühelos in einen Business Account umgewandelt werden.

Das Social Influencer Tool von Meltwater ermöglicht dir:

Entdeckung der Influencer, die bereits über euch sprechen . Finde in unserer Influencer Suchmaschine mit 500 Millionen Profile diejenigen, die perfekt zu eurer Marke passen. Zur Auswahl stehen Faktoren wie Influence-Score, die spezifische Nische und vieles mehr.

. Finde in unserer Influencer Suchmaschine mit 500 Millionen Profile diejenigen, die perfekt zu eurer Marke passen. Zur Auswahl stehen Faktoren wie Influence-Score, die spezifische Nische und vieles mehr. Optimierung deiner Kampagnen . Ein spezieller Workflow zur Aktivierung deiner ausgewählten Influencer. Erhalte ihre Kontaktinformationen, verwalte deine Kontakte und exportiere Daten.

. Ein spezieller Workflow zur Aktivierung deiner ausgewählten Influencer. Erhalte ihre Kontaktinformationen, verwalte deine Kontakte und exportiere Daten. Messung der Ergebnisse. Analysiere die Wirksamkeit deiner Kampagnen, folge den Updates deiner Influencer und messe deinen ROI in Echtzeit.

Möchtest du mehr erfahren? Fülle das Formular am Ende dieses Artikels aus, um eine Demo zu vereinbaren!

Wie geht es weiter?

Jetzt weißt du, welche großartigen Möglichkeiten Instagram Stories für Marken bieten, um ihr bestehendes Instagram Publikum einzubinden und potenzielle Kunden zu erreichen.

Mit dem Posten von Content ist jedoch erst die Hälfte der Arbeit erledigt. Nun müssen die Marketer beweisen, dass ihre Bemühungen zu greifbaren Ergebnissen führen. Dies ist bei Influencer Kampagnen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und mehrere Influencer und Accounts umfassen können, besonders wichtig.

Wie kannst du den Erfolg von Content, der nach 24 Stunden wieder verschwindet, neben den Instagram Impressionen, der Reichweite und Engagement-Zahlen sonst noch berechnen?

Da immer mehr Daten nicht öffentlich zugänglich sind und vergängliche Inhalte immer beliebter werden, kann die Messung von Stories zeitaufwendig und schwierig werden.

Ein einheitlicher Reporting-Ansatz macht die Erfassung von Kennzahlen für alle eure Social Marketing Aktivitäten einfacher, effizienter und genauer. In unserem Marketing Reporting Guide zum Thema Einheitliches Marketing Reporting findest du viele weitere Einblicke!

Zusammenfassung

Instagram Stories bieten eine ideale Plattform, um kreativ und authentisch mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Um ansprechende und hochwertige Inhalte zu gestalten, sollten visuell starke Elemente und klare Botschaften im Vordergrund stehen. Nutze verschiedene Story-Formate, Effekte und Filter, um die Aufmerksamkeit zu steigern und Abwechslung zu bieten. Sorgfältige Planung und strategisch gezielte Veröffentlichungszeiten maximieren Reichweite und Interaktion.

Denke daran: Stories müssen kein Abbild eurer üblichen Posts sein. Experimentiere mit verschiedenen Tools und Funktionen, um herauszufinden, welche Art von Inhalten bei deinem Publikum am besten ankommt. Trau dich, Dinge auszuprobieren – und du wirst den Schlüssel zu deinem Erfolg im Handumdrehen finden!