Das Tracking des Erfolgs von Instagram Posts ist eine gängige Methode, um das Instagram Marketing effektiver zu gestalten. Genauso wie andere Social Media Plattformen erfasst und analysiert auch Instagram eine Vielzahl von Metriken, um dir einen Überblick über deine Aktivitäten zu verschaffen. Zwei äußerst wichtige Kennzahlen, die du im Auge behalten musst, sind Impressionen und Reichweite.

Doch was genau bedeutet Reichweite auf Instagram? Was ist eine Impression auf Instagram? Und vor allem: Weshalb sind diese Begriffe für Marketers wichtig?

Dieser Leitfaden bietet dir neben den Definitionen auch Tipps, wie du die Daten zur Reichweite und zu Impressionen nutzen kannst, um das Social Media Marketing zu optimieren.

Was sind Impressionen auf Instagram?

Beginnen wir ganz von vorne: Was ist eine Impression auf Instagram?

Impressionen geben an, wie oft deine Instagram-Inhalte auf den Bildschirmen der Nutzer angezeigt wurden. Angenommen, du veröffentlichst einen Beitrag auf Instagram und ein Nutzer sieht ihn. Das zählt als eine Impression. Nehmen wir nun an, demselben Nutzer wird der Inhalt noch drei weitere Male angezeigt. In diesem Fall zählt dies als drei weitere Impressionen.

Was bedeuten Impressionen auf Instagram?

Impressionen messen weder das Engagement noch geben sie Aufschluss über das Interesse des Nutzers. Was also ist die Bedeutung von Instagram Impressions?

Einfach ausgedrückt sind Impressionen eine Messgröße für die Sichtbarkeit. Je höher die Anzahl der Instagram Impressionen, desto häufiger wurden deine Inhalte von den Nutzern gesehen.

Was bedeutet Reichweite auf Instagram?

Die Reichweite gibt an, wie viele verschiedene Nutzer deine Inhalte gesehen haben. Es gibt verschiedene Arten von Reichweite:

Die organische Reichweite bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die deine Inhalte in ihrem Feed gesehen haben. Mit anderen Worten: Es wurde keine Anzeige bezahlt, um ihnen deine Inhalte zu präsentieren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Personen euch auf Instagram folgen und eure Inhalte deshalb sehen.

Die bezahlte Reichweite gibt an, wie viele Nutzer deinen Content aufgrund einer bezahlten Anzeige gesehen haben. Ihr gebt also Geld aus, um Personen zu erreichen, die eure Posts sonst nicht sehen würden.

Die virale Reichweite gibt Aufschluss über die Anzahl der Personen, die deinen Inhalt gesehen haben, weil andere Nutzer ihn geteilt haben.

Was bedeutet „erreichte Accounts“ auf Instagram?

Die Messgröße „Erreichte Accounts“ auf Instagram bezieht sich auf die Gesamtzahl der einzelnen Nutzer Accounts, die eure Inhalte gesehen haben. „Erreichte Accounts” unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Arten der Reichweite. Du erfährst lediglich anhand einer simplen Zahl, wie weit sich deine Inhalte auf Instagram verbreitet haben.

Reichweite vs. Impressionen bei Instagram

Instagram Impressions werden oft mit der Instagram Reichweite gleichgesetzt, sind aber nicht dasselbe.

Gehen wir zu unserem vorherigen Beispiel zurück: Nehmen wir an, du veröffentlichst einen Beitrag und er wird von einem Nutzer gesehen. Das bedeutet eine Reichweite von eins. Nun sieht derselbe Nutzer den gleichen Beitrag bei drei weiteren Gelegenheiten erneut. Dies ergibt zwar insgesamt vier Impressionen, doch deine Reichweite bleibt bei eins, da derselbe Nutzer den Inhalt mehrmals gesehen hat. Diese vier Impressionen stammen nicht von vier verschiedenen Kontakten.

Die Instagram Impressionen und Instagram Reichweite weisen daher in der Regel unterschiedliche Zahlen auf.

Warum ist Instagram Reichweite wichtig?

Die Kennzahl „Reichweite“ in deinen Instagram Analytics kann dir dabei helfen, die Effektivität deiner Anzeigen einzuschätzen. Wenn deine Reichweite beispielsweise hoch ist, du aber keine Klicks und Konvertierungen erzielst, musst du möglicherweise dein Anzeigendesign überarbeiten. Es kann vorkommen, dass der Nerv des Publikums nicht getroffen wird oder nicht die richtigen Personen erreicht werden.

Auf der anderen Seite kannst du bei einer guten Reichweite davon ausgehen, dass deine Inhalte gesehen werden und sich die Menschen damit beschäftigen. Wenn du die Reichweite in Kombination mit anderen Instagram Kennzahlen wie Impressionen, Klicks und Shares analysierst, kannst du den Erfolg deiner Inhalte besser nachweisen.

Warum sind Impressionen auf Instagram wichtig?

Auch Impressions sind beim Instagram Marketing relevant. Wie bei der Reichweite sind auch die Impressionen auf Instagram ein Indikator dafür, dass deine Inhalte gesehen werden. Sie können dir zudem die nötige Gewissheit geben, dass du dein Publikum nicht mit zu vielen Anzeigen überhäufst. Dies könnte der Fall sein, wenn deine Impressionen deutlich höher sind als deine Reichweite (z. B. 1.000 Impressionen bei einer Reichweite von 100, was einem Durchschnitt von 10 Impressionen pro Nutzer entspricht).

Eine geringe Anzahl an Instagram Impressionen direkt nach Beginn der Kampagne kann ein Zeichen dafür sein, dass etwas mit deiner Anzeige nicht stimmt. Möglicherweise wurde etwas nicht korrekt geladen, was dich dazu veranlassen sollte, deine Anzeige zu überprüfen und mögliche Fehler zu beheben.

Wie bei der Reichweite ist es sinnvoll, die Impressionen auf Instagram zusammen mit anderen Kennzahlen wie Klicks, Konvertierungen und Shares zu messen. Die Kombination dieser Metriken gibt dir ein realistischeres Bild von deiner Performance auf Instagram.

Tipp: Wirf einen Blick auf weitere wichtige Social Media Metriken.

Wie das Tracking von Reichweite und Impressionen auf Instagram funktioniert

Instagram Analytics nimmt dir beim Tracking der Impressionen und Reichweite den Großteil der Arbeit ab. Logge dich in dein Instagram-Profil ein und gehe zu Insights. Dort findest du im Bereich „Übersicht” eine detaillierte Aufschlüsselung deiner Metriken.

Auf Instagram Insights kann nur mit einem Instagram Business Account zugegriffen werden. Wer für sein Unternehmen einen persönlichen Instagram Account nutzt, muss diesen in ein Instagram Business-Profil umwandeln, bevor die Kennzahlen zu den Inhalten abgerufen werden können.

Zusätzlich zu den Instagram Impressionen und der Reichweite findest du weitere hilfreiche Daten wie:

Anzahl der Nutzer, die deine Instagram Stories angesehen haben

Anzahl der Nutzer, die deine Instagram Stories weitergeleitet haben

Anzahl der Nutzer, die zur nächsten Story geswiped haben

Anzahl der Klicks auf die Website und CTAs

Neu gewonnene Follower

Gesamtzahl der Instagram Beiträge

Anzahl der Account Aufrufe

Engagement-Rate

Tipp: Weitere Insights findest du in unserem Großen Reporting Guide.

Darüber hinaus kannst du dir bestimmte Analysedaten einzelner Beiträge ansehen, indem du sie einfach anklickst (Bilder, Videos usw.). Dort siehst du die wichtigsten Daten zum Engagement, z. B. Likes und Kommentare. Klicke für weitere Details am unteren Rand des Beitrags auf „Insights”.

Tipps zur Verbesserung der Reichweite

Neben Antworten auf Fragen wie „Was bedeutet Reichweite auf Instagram?“ und „Was sind Instagram Impressionen?“, müssen Marken wissen, wie sie diese KPIs zu ihrem Vorteil nutzen können. Eine Erhöhung der Reichweite bedeutet mehr Möglichkeiten, eure Instagram Engagement-Rate zu verbessern – denn je mehr Menschen euren Content sehen, desto mehr Menschen könnt ihr ansprechen.

Eure Follower sehen in der Regel die Inhalte, die ihr postet, ohne dass ihr für Anzeigen bezahlen müsst. Doch über eure aktuelle Fangemeinde hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, eure Reichweite zu erhöhen.

Mit Hashtags können Inhalte nicht nur von den eigenen Followern, sondern von allen Nutzern gesehen werden. Jeder, der an einem Hashtag interessiert ist, sieht die mit diesem Hashtag verknüpften Inhalte. Außerdem hilft es dem Instagram Algorithmus zu verstehen, worum es bei euren Inhalten geht, damit sie den richtigen Nutzern angezeigt werden.

Tipp: In unserem Hashtag Guide findest du weitere Informationen über die Verwendung von Hashtags.

Veröffentlichung nach einem vorhersehbaren Zeitplan

In einer perfekten Welt würde jeder einzelne gepostete Beitrage allen euren Followern angezeigt werden. Leider ist das nicht der Fall. Manchmal legen sie eine Social-Pause ein, scrollen vielleicht nicht weit genug in ihrem Feed oder besuchen Instagram nicht jeden Tag.

Um die Sichtbarkeit unter den Followern zu erhöhen, ist es wichtig, zu den Zeiten zu posten, zu denen sie am aktivsten sind. Mit einem Social Media Listening Tool wie Meltwater kannst du herausfinden, wann deine Zielgruppe am ehesten auf Instagram zu finden ist, und deinen Posting-Zeitplan darauf abstimmen.

Regelmäßige Erstellung und Veröffentlichung von Content

Wenn du einen Beitrag postet und dann einen Monat lang bis zum nächsten wartest, darfst du dir von deinem Publikum – oder vom Instagram-Algorithmus – nicht allzu viel Aufmerksamkeit erhoffen. Durch regelmäßige Posts steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du von den richtigen Menschen gesehen wirst.

Nutzung von bezahlten Werbeanzeigen

Durch bezahlte Anzeigen erreichst du die Feeds von Menschen, die euch noch nicht auf Instagram folgen. Nach der Bestimmung des Anzeigenbudgets und der Anpassung des Zielgruppenprofils kannst du Instagram die weitere Arbeit überlassen.

Tipps zur Verbesserung der Impressionen

Eine einzige Impression reicht oft nicht aus, um deiner Zielgruppe ins Auge zu fallen. Laut Studien sind durchschnittlich sieben Impressionen erforderlich, damit sich jemand an deine Anzeige erinnert oder darauf reagiert. Durch die Steigerung der Impressionen kann die Verweildauer auf den Inhalten erhöht und Vertrauen beim Publikum aufgebaut werden.

Ähnlich wie bei der Erhöhung der Reichweite gibt es auch einige Möglichkeiten, die Anzahl der Instagram Impressionen zu steigern.

Verwendung verschiedener Formate

Instagram Accounts sind längst nicht mehr nur eine Ansammlung von Selfies. Es hat sich zu einer Plattform mit zahlreichen Funktionen entwickelt, die den Marken eine Fülle von Möglichkeiten bietet, sich mit ihren Kunden und Interessenten auszutauschen.

Dies kann durch die Nutzung besagter Funktionen erreicht werden. So kannst du beispielsweise deine Inhalte in Instagram Reels und Stories übergreifend bewerben oder einzelne statische Bilder in eine Diashow verwandeln. Dadurch wirken deine Inhalte ansprechender – und werden viel eher geteilt.

Verwandlung von Stories in Highlight-Reels

Instagram Stories haben eine Lebensdauer von lediglich 24 Stunden. Weil diese Inhalte nur von Nutzern gesehen werden, die während dieser Zeit aktiv sind, ist die Anzahl der möglichen Impressions dieser Posts begrenzt.

Eine bessere Vorgehensweise ist die Umwandlung deiner Stories in Highlight-Reels. Auf diese Weise kannst du deine zeitlich begrenzten Inhalte in visuelle Elemente umwandeln, die euer Publikum immer wieder genießen kann.

Auf Erfolgen aufbauen

Nutze Instagram Analytics, um zu sehen, welche leistungsstarken Inhalte die meisten Impressionen generieren. Dadurch erfährst du mehr über die Vorlieben deines Publikums und kannst mehr Inhalte in diesem Stil erstellen.

Tipp: Was nicht gemessen werden kann, kann auch nicht kontrolliert werden. In unserem ultimativen Social Media Analytics Guide erfährst du alles über die erfolgreiche Messung von Social Media Kampagnen.

