Beim Stichwort Social Media denken Marken oft an die Beziehungen, die sie mit dem Publikum in ihrem Umfeld aufbauen können. Doch die sozialen Medien sind zu einer globalen Sensation geworden und bieten Marken immer mehr Möglichkeiten, ihre Präsenz über Landesgrenzen und Kontinente hinweg auszubauen. Mit dem Aufkommen der sozialen Medien in China haben Unternehmen mehr Möglichkeiten denn je, ihre Reichweite auszubauen.

Vorwort zu chinesischen Social Media Plattformen

Ähnlich wie ihre Pendants in westlichen Ländern umfassen die chinesischen Social Media Plattformen eine Reihe von Features und Zwecken. Von Instant Messaging Apps über Microblogging bis hin zu Diskussionen und Unternehmensbewertungen machen sie es Marken einfach, Zugang zum chinesischen Markt zu finden. Zudem bedeuten all diese Social Media Apps mehr Möglichkeiten für bezahlte Werbung! Die entscheidende Frage ist, welche Plattformen von Marken für ihre Social Media Publishing Strategie genutzt werden sollten.

China ist nicht nur der größte Social Media Markt der Welt, sondern verfügt auch über eine unglaublich reichhaltige und vielfältige Online-Landschaft.

Mehr als 1,05 Milliarden chinesische Nutzer tummeln sich in Internet, um ihre Meinungen zu teilen, nach Produktempfehlungen zu suchen und sich mit ihrem Mitmenschen auszutauschen. Das bedeutet eine Menge Content.

Während Facebook, Instagram und Twitter die westliche Welt weiterhin dominieren, sind in China zahlreiche innovative neue Social Media Netzwerke entstanden. Dazu gehören Video Sharing Plattformen wie Douyin und Shopping Communities wie Xiaohongshu, auch bekannt als Little Red Book.

Angesichts des sich ständigen Wandels müssen globale Marken, die ihre Präsenz auf dem chinesischen Markt ausbauen wollen, die Entwicklungen dieser Plattformen genau im Auge behalten.

In diesem Artikel stellen wir euch die acht wichtigsten chinesischen Social Media Apps, Websites und Plattformen vor, die 2023 ein Platz in eurer Social Marketing Strategie verdient haben.

Warum sind chinesische Social Media Plattforman für globale Marken wichtig?

Die Zahlen sprechen für sich und erzählen euch alles, was ihr wissen müsst.

Laut einer Studie der chinesischen Regierung nutzen heute 1,05 Milliarden Menschen in China aktiv das Internet. Das entspricht 74,4 % der Bevölkerung des Landes.

Noch interessanter ist der beeindruckende Anteil an mobilen Nutzern in China: 98 % der Chinesen nutzen das Internet über ein Mobilgerät. Zum Vergleich: In den USA sind es lediglich 90 %.

Die mobile Nutzung von Plattformen wie WeChat und Weibo für die Suche nach den neuesten Empfehlungen, Erfahrungsberichten und Tipps machen die sozialen Medien in China direkter und dynamischer.

Diese hohe mobile Marktdurchdringung trägt unter anderem dazu bei, dass bedeutende Online-Events wie der Singles Day von Alibaba so erfolgreich sind.

Alibaba-Mitarbeiter feierten beim Singles Day Sales 2022 einen Umsatz von 618,1 Milliarden Yuan (84,5 Milliarden US-Dollar). Quelle: Statista

Für globale Marken ist es aufgrund der schieren Größe des chinesischen Konsumentenmarktes entscheidend, ausreichend Zeit und Energie für die Beobachtung von Trends in den sozialen Medien aufzuwenden.

China ist nicht nur ein bedeutender Markt, sondern auch Ursprungsquelle vieler beliebter Trends in ganz Asien.

Leider tun sich viele Marken schwer damit, den chinesischen Markt gründlich zu verstehen, und sind nicht in der Lage, lokale Trends in Echtzeit zu verfolgen.

Ein Beispiel dafür ist die Empörung und die anschließende öffentliche Entschuldigung bezüglich der Werbevideos von Dolce & Gabbana für ihre Runway-Show 2018 in Shanghai.

Auch Mercedes Benz hat dies auf die harte Tour gelernt. Anfang 2018 musste sich das Unternehmen bei den chinesischen Konsumenten dafür entschuldigen, ein Zitat des Dalai Lama − einer in China umstrittenen politischen Figur − auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht zu haben.

Quelle: BBC

Vorfälle wie diese zeigen, wie wertvoll der chinesische Markt für internationale Marken ist und wie wichtig es ist, sich gründlich mit der Wahrnehmung von Werbe- und Marketingaktivitäten vor Ort auseinanderzusetzen.

Hier kommt Social Listening wie gerufen.

Brand Tracking und die Beobachtung des Austauschs, der auf chinesischen Social Media Plattformen stattfindet, sind großartige Möglichkeiten für Marken, ein umfassenderes Verständnis der lokalen Wahrnehmungen und Werte zu erlangen und damit peinliche − und kostspielige − Marketing-Fehltritte zu vermeiden.

Die Social Media Nutzung in China in Zahlen

Bevor wir uns den beliebtesten chinesischen Social Media Seiten zuwenden, stellt sich die Frage: Wie sieht die chinesische Social Media Landschaft in Zahlen ausgedrückt aus?

Zunächst einmal gilt es zu bedenken, dass viele der in westlichen Ländern beliebten Social Media Netzwerke wie Facebook, Instagram, Google und YouTube auf chinesischen Servern gesperrt sind. Damit die Menschen auf dem chinesischen Markt in den Genuss von Social Media kommen konnten, mussten also von Grund auf eigene Netzwerke geschaffen werden.

Ein Überblick:

Laut Nutzerstatistiken gab es im Jahr 2020 in China knapp 1,05 Milliarden Social Media Nutzer, was das Land zum weltweit größten Konsumenten von Social Media Sites macht. Es wird erwartet, dass die Zahl der aktiven Nutzer bis 2026 auf 1,279 Milliarden steigen wird.

Der durchschnittliche Nutzer verbringt täglich rund 117 Minuten auf chinesischen Social Media Seiten. Das ist etwas weniger als der Durchschnitt in den USA (der bei etwa 142 Minuten pro Tag liegt).

Rund 88 % der chinesischen Social Media Nutzer sind auf mehr als einer Plattform aktiv.

Sie sind zudem äußerst mobil: 95 % der Nutzer greifen über ein Mobilgerät auf die sozialen Medien zu.

70 % der chinesischen Social Media Nutzer sind zwischen 18 und 35 Jahre alt und das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Nutzern ist relativ ausgeglichen (mit einer leichten Tendenz zur männlichen Seite).

Tipp: Hier findest du Social Media Statistiken für Deutschland, TikTok Statistiken, YouTube Statistiken und den Kepios Digital Report.

In den letzten Jahren sind die sozialen Medien in China explosionsartig gewachsen. Und trotz der „Chinesischen Firewall“, die chinesischen Nutzern den Zugang zu vielen amerikanischen Social Media Plattformen verwehrt, können sich westliche Marken die wichtigsten chinesischen Social Media Plattformen relativ einfach zunutze machen.

Wie nutzen Menschen in China Social Media?

Die Trends und die Nutzung der sozialen Medien in China unterscheiden sich drastisch von denen in westlichen Ländern. Zunächst einmal ist Chinas Social Media Publikum so groß, dass sich Unternehmen und Marken eine Fangemeinde in der Größe von der Gesamtbevölkerung anderer Länder aufbauen kann.

Darüber hinaus gibt es deutliche Unterschiede zwischen den wichtigsten chinesischen Social Media Plattformen. Es gibt beispielsweise 10 beliebte Social Video Sites, doch jede davon richtet sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe.

Darüber hinaus steht den Nutzern eine Vielzahl von Kommunikations-Apps zur Verfügung, darunter WeChat, QQ und MOMO. Jede von ihnen hat sich ihren Platz in der chinesischen Social Media Szene erarbeitet.

Viele der beliebten chinesischen Social Media Optionen erfüllten mehrere Zwecke. WeChat zum Beispiel ist die erste Wahl für Messaging, E-Commerce, Live Streaming, Gaming mit Freunden, Taxi-Reservierungen und eine Vielzahl anderer Aufgaben. Nutzer können außerdem Miniprogramme (eine Art Apps) herunterladen, die innerhalb des größeren WeChat Ecosystems funktionieren.

Das bringt natürlich mit sich, dass der Wettbewerb auf dem chinesischen Social Media Markt hart umkämpft ist. Bei der Vielzahl an Apps und der dreimal so großen Nutzerbasis im Vergleich zu den USA müssen Marken viel Kreativität an den Tag legen, um einen Impact zu erzielen.

Was sind die beliebtesten Social Media Plattformen in China?

Es ist nicht ganz einfach, die besten chinesischen Social Media Apps herauszufiltern. Es gibt eine Menge Apps, die sich an ganz bestimmte Zielgruppen richten und ganz bestimmte Funktionen erfüllen. Und sie sind alle Teil einer Social Media Dachorganisation. Aber wenn ihr nicht überall präsent sein könnt und euch auf die besten Möglichkeiten beschränken müsst, ist diese kurze Liste chinesischer Social Media Apps äußerst hilfreich.

Hier ist unsere Liste chinesischer Social Media Apps, die du dir näher ansehen solltest:

1. Sina Weibo

Weibo ist mit mehr als 599 Millionen monatlich aktiven Nutzern eine der beliebtesten chinesischen Social Media Apps. Weibo ist eine Twitter-ähnliche Microblogging-Plattform in Besitz der Sina Corporation und wird manchmal auch als „Twitter Chinas“ bezeichnet.

Sina Weibo als Twitter Chinas zu bezeichnen, ist jedoch nicht ganz zutreffend. Chinesische Weibo Nutzer haben ein 140-Zeichen-Limit für ihre Beiträge und es lassen sich Bilder und Emojis in ihren Content einfügen. Zudem können andere Nutzer markiert, persönliche Unterhaltungen geführt, Stories (ähnlich wie Instagram Stories) erstellt und Hashtags hinzugefügt werden.

Mit Social Media Monitoring könnt ihr die Unterhaltungen der chinesischen Konsumenten über eure Marke, eure Produkte und eure Konkurrenten beobachten und so am Puls des Geschehens bleiben.

2. WeChat

WeChat ist eine weitere beliebte chinesische Social Media App und gehört zu einem der bekanntesten Namen in der westlichen Welt. Dieser Tausendsassa unter den Super Apps bietet Nutzern und Marken zahlreiche einzigartige Funktionen und Features und ist damit ein Muss für das Social Media Marketing.

Sie ist eine Fahrdienst-App. Sie ist ein Direktnachrichten-Kanal. Sie ist eine E-Commerce-Plattform. Sie ist ein Ort für Videochats, Ticketverkäufe und vieles mehr. Ganz gleich, welche Zielgruppe du erreichen willst, du wirst sie wahrscheinlich auf WeChat finden.

Wie viele andere Social Media Apps ist auch die Nutzung von WeChat kostenlos. Allerdings ist die Erstellung eines Accounts nicht ganz einfach. Um deinen Account anzulegen, muss ein bestehender Nutzer einen QR-Code mit dir teilen, der anschließend eingescannt wird.

Aus geschäftlicher Sicht ist die Nutzung von Weibo im Vergleich zu Plattformen wie Baidu und Tencent Weibo finanziell sinnvoll. Weibo hat einen Nutzeranteil von 56 % am chinesischen Microblogging-Markt und diese Zahl steigt auf über 86 %, wenn man die On-Page-Zeit mit einbezieht.

3. TikTok (aka Douyin)

Hier ein Name, der auch denjenigen, die außerhalb Chinas leben, bekannt sein dürfte − TikTok. Die chinesische Version heißt Douyin, doch wer außerhalb Chinas lebt, verwendet TikTok.

Dieses Social Network ist in den USA dank seiner Kurzvideos, schrägen Tänze und vielen benutzerfreundlichen Funktionen zur Videobearbeitung rasch populär geworden. Mit mehr als einer Milliarde monatlich aktiver, weltweiter Nutzer ist TikTok eine der bedeutendsten chinesischen Social Media Plattformen überhaupt.

Diese Plattform lebt von kurzen, nutzergenerierten Videos, die oft von Musik und/oder Lippensynchronisation begleitet werden. Obwohl TikTok seinen Ursprung in China hat, bietet es eine Fülle an englischsprachigem Content und deckt mehr als 75 Sprachen in 150 Ländern ab. Die Nutzer gehören Größtenteils zur Generation Z und den Millennials und haben Tausende von selbsternannten Influencern hervorgebracht.

Tipp: Lies unseren Blog zum Thema „Was ist TikTok?“ und sieh dir die wichtigsten TikTok Statistiken an.

4. Tencent QQ

QQ ist eine weitere Microblogging Seite auf unserer chinesischen Social Media Liste. Sie gehört dem Unternehmen Tencent und funktioniert ähnlich wie WeChat. Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch der Anmeldeprozess − du musst dich nicht mit einer Telefonnummer registrieren.

Darüber hinaus kann QQ auch als Desktop-Anwendung genutzt, was es insbesondere für Unternehmen und ihre Mitarbeiter attraktiver macht.

5. Baidu Tieba

Chinas größte Suchmaschine, Baidu, hat ihr eigenes Social Network namens Baidu Tieba. Baidu Tieba ist zwar in westlichen Ländern nicht sehr bekannt, aber interessanterweise älter als Facebook. Die Gesamtzahl der registrierten Nutzer liegt bei über 1,5 Milliarden, was es zu einem der wichtigsten Netzwerke für Marken macht.

Baidu Tieba wird von der Baidu-Suchmaschine unterstützt, wodurch seine Inhalte bei Suchanfragen äußerst gut platziert werden. Es ist ideal für Keyword-basierten Content, aber auch für Frage-und-Antwort-Inhalte und interaktiven Content.

6. Tencent Video

Tencent Video ist eine weitere chinesische Video Sharing Social Media Plattform und ihr Premium-Angebot hat mehr als 112 Millionen Abonnenten. Vor kurzem hat sie ihren einstigen Konkurrenten Alibaba Youku überholt und zählt nun mehr als 443 Millionen monatlich aktive Nutzer in China.

Allerdings hat die Plattform eine turbulente Beziehung zur chinesischen Regierung hinter sich. Sie steht unter ständiger Beobachtung und wurde schon oft zensiert.

7. Zhihu

Zhihu ist eine Frage-und-Antwort Social Media Seite. Ähnlich wie bei Quora können Fragen gestellt, beantwortet und von den Mitgliedern der Community bearbeitet werden.

Zu den Nutzern von Zhihu gehören Unternehmer, Dozenten und andere Fachpersonen, die ihr Expertenwissen zu verschiedenen Themenbereichen unter Beweis stellen möchten. Zhihu richtet sich an chinesische Internetnutzer und wird als Wissensquelle vermarktet. Die Nutzer können die ihrer Meinung nach besten Antworten „hochwerten“, was diesen Antworten (und den Nutzern, die sie gegeben haben) zu mehr Aufmerksamkeit verhilft.

Zhihu bietet zwei Stufen einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft an, mit denen die Nutzer Zugang zu zahlreichen Webinaren, E-Books und anderen Inhalten erhalten.

8. Little Red Book

Unsere Liste der chinesischen Social Media Plattformen wäre ohne Erwähnung von Little Red Book nicht vollständig. Ursprünglich als Plattform für User-generated Content entwickelt, hat sich Little Red Book inzwischen zu einer wichtigen Informationsquelle für Kaufentscheidungen entwickelt.

Die meisten Nutzer von Little Red Book leben in First-Tier-Städten, also in ausgedehnten Metropolen wie Shanghai, Hongkong und Peking. Seine 450 Millionen Nutzer veröffentlichen durchschnittlich rund 1 Million Beiträge pro Tag. Weil viele seiner Nutzer aktiv nach neuen Produkten und Marken suchen, ist Little Red Book eher aufs Verkaufen ausgerichtet.

Tipp: Wir haben einen eigenen Beitrag zu Xiaohongshu (Little Red Book) für euch verfasst.

Wie können globale Marken chinesische Social Media Plattformen zu ihrem Vorteil nutzen?

Die Kombination aus riesigen Nutzerzahlen und der Vielfalt an chinesischen Social Media Plattformen eröffnet globalen Marken beträchtliche Werbemöglichkeiten.

Marken und Unternehmen haben diese Chance erkannt und erstellen maßgeschneiderte Inhalte für viele dieser Plattformen. Dazu gehören Flash-Sales auf WeChat, die Zusammenarbeit mit Influencern auf Xiaohongshu und die gezielte Ansprache von Zhihu-Nutzern mit Nischenangeboten.

Hier einige weitere Beispiele:

Am 17. September 2018 bot Burberry seinen 12 Millionen Followern im Anschluss an eine große Catwalk-Show einen exklusiven WeChat Flash Sale an.

Am 16. November 2018 nutzte Dior die Live Streaming Funktion von WeChat, um mehr als 3,2 Millionen Zuschauer anzulocken und so die Verkaufszahlen zu steigern.

Am 16. Januar 2019 bot Balenciaga eine Handtasche in limitierter Auflage über ein WeChat Mini-Programm an und löste damit einen riesigen Online-Hype aus.

Balenciagas WeChat-Miniprogramm Angebot. Quelle: Jing Daily

Seit Kurzem bietet Xiaohongshu eine „Markenpartner-Plattform“ an, über die sich Marken mit Influencern für gesponserte Inhalte zusammenschließen können.

Seit der Einführung dieses Services sind viele Luxusmarken (darunter YSL, Shiseido und Fendi) offizielle Kooperationen mit Influencern eingegangen und nutzen Xiaohongshu, um das Online-Interesse zu steigern.

Insights sind entscheidend

Jedes dieser Beispiele verdeutlicht die Möglichkeiten, die Marken auf den verschiedenen Plattformen nutzen können, um ihre Produkte neuen Nutzergruppen zu präsentieren.

Um potenzielle Marketingchancen zu erkennen und das Risiko von Fehltritten zu vermeiden, müssen Marken jedoch genau wissen, worüber in den chinesischen sozialen Medien gesprochen wird.

Weil die chinesische Social Media Landschaft so komplex ist, benötigen Marken menschliches Fachwissen, gestützt auf erstklassigen Daten, um Analysen und Insights zu gewinnen.

Genau hier kann euch Meltwater unterstützen.

Zudem kann Meltwater globalen Marken dabei helfen, die kulturellen Nuancen der lokalen Bevölkerung besser zu verstehen und zu deuten, wie lokale Marken und Konsumenten die Social Media Plattformen nutzen.

Für globale Marken, die sich die enormen Möglichkeiten der chinesischen sozialen Medien zunutze machen möchten, kann die Zusammenarbeit mit einem Social Listening Unternehmen mit einer umfassenden Abdeckung und lokalen Researchern den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Investiere mit Meltwater in chinesische Social Media Plattformen

In diesem Beitrag haben wir uns einige der Besonderheiten der chinesischen sozialen Medien genauer angesehen und acht wichtige Social Media Plattformen unter die Lupe genommen.

Die chinesische Social Media Landschaft verändert sich laufend. Das macht es für globale Marken unerlässlich, die lokalen Geschehnisse und die Meinung der Nutzer genau zu verstehen.

