Die meisten Menschen in der westlichen Welt haben wahrscheinlich noch nie von der chinesischen Website Bilibili gehört. Doch mit rund 300 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist sie ein ernstzunehmender Akteur unter den chinesischen Social Media Plattformen.

Der chinesische Online-Videomarkt wird zwar von Youku (im Besitz von Alibaba), iQiyi (im Besitz von Baidu) und QQ Video (im Besitz von Tencent) beherrscht, doch Bilibili wird dank des rasanten Wachstums von Kurzvideos, der mittlerweile am meisten konsumierte Form von Videos in China, immer beliebter.

Quelle: Statista - Durchschnittliche Anzahl der monatlichen Nutzer von Bilibili Inc

Was ist Bilibili?

Bilibili ist eine Videoplattform, die es Nutzern nicht nur ermöglicht, Videos anzusehen und hochzuladen, sondern auch verschiedene Arten von Live-Kommentaren zu Videos zu posten. Dadurch wird neben dem Videoerlebnis eine Art angereicherte Echtzeit-Chatroom-Ebene geschaffen.

Die Seite enthält Videos zu einer Vielzahl beliebter Unterhaltungs- und Kulturthemen und stellt außerdem eine Plattform für Streamer bereit, die ihrem Publikum Inhalte per Live-Stream zur Verfügung stellen.

Die Plattform ist bei der Generation Z äußerst beliebt und bietet neben der Seite in chinesischer Sprache auch eine internationale Version in Englisch, Indonesisch, Thai und Vietnamesisch.

Die Nutzung von Bilibili ist kostenlos, es wird allerdings auch eine Premiumstufe angeboten, die zusätzliche Funktionen wie den Zugang zu Videos in höherer Auflösung umfasst.

Tipp: Erfahre mehr über eine weitere beliebte Social Media Plattform im chinesischen Markt, Xiaohongshu (Little Red Book).

Bilibili vs. YouTube: Ein Vergleich

Unterschiede bei den Nutzern und dem Zielpublikum

Bilibili: Richtet sich vor allem an die chinesische Gen Z mit einem starken Interesse an ACGs und digitaler Kultur.

YouTube: Hat eine globale Nutzerbasis, die alle demografischen Gruppen abdeckt, Inhalte in mehreren Sprachen anbietet und fast jedes erdenkliche Thema behandelt

Vergleich der Inhalte und Formate auf Bilibili und YouTube

Bilibili: Der Schwerpunkt liegt auf nischen- und Community-orientierten Inhalten mit einem Fokus auf interaktiven Funktionen wie Bullet-Kommentaren sowie auf Anime, Gaming und chinesischem Kultur-Content.

YouTube: Bietet ein breiteres Spektrum an Videoinhalten, darunter Vlogs, Tutorials, Unterhaltung, Nachrichten und mehr, mit einem Schwerpunkt auf globalem Mainstream-Content.

Vor- und Nachteile von Bilibili im Vergleich zu YouTube

Vorteile von Bilibili:

Starkes Engagement der Community mit interaktiven Funktionen.

Fokussierte Inhalte, die bestimmte Interessengruppen ansprechen.

Starke Integration mit chinesischen Social Media- und E-Commerce-Plattformen.

Nachteile von Bilibili:

Begrenzte Reichweite außerhalb Chinas aufgrund von sprachlichen und kulturellen Barrieren.

Weniger vielfältige Inhalte im Vergleich zu YouTube.

Strengere Inhaltsmoderation und Zensur.

Warum ist Bilibili für Marken wichtig?

Die meisten Unternehmen sind mittlerweile mit Youtube-Marketing bestens vertraut. Wenn ihr jedoch in den asiatischen Märkten und insbesondere in China tätig seid, kann Bilibili eine wirkungsvolle Quelle für Insights und Informationen für eure Marketingkampagnen darstellen.

Die chinesische Generation Z besser verstehen und ansprechen

Was diese Plattform von vielen anderen unterscheidet, sind die zahlreichen engagierten Nutzer, insbesondere die junge und dynamische chinesische Generation Z.

Für Marken, die sich eingehend mit den Vorlieben und Gewohnheiten der Gen Z auseinandersetzen und sich mit ihr austauschen möchten, ist Bilibili eine großartige Plattform, um neue Trends in der Jugendkultur zu identifizieren. In diesem Artikel findest du zahlreiche Video-Content-Ideen, um diese Zielgruppe zu erreichen.

Messung des Impacts von Marketingkampagnen

Marken können die Plattform nutzen, um ihre Videoinhalte hochzuladen und, nach ihrer Zertifizierung, zu promoten.

Durch das Hinzufügen von Bilibili zu ihrer Marketing-Toolbox können sie die Performance ihrer Kampagnen anhand von Metriken wie Anzahl der Kommentare, Engagement Action Score, Impressions und geschätzter Reichweite verfolgen.

Tipp: Nutze ein Social Listening Tool wie Meltwater, um die Unterhaltungen auf den verschiedenen Plattformen zu analysieren.

Neue Brand Ambassadors finden

Als eine von der chinesischen Generation Z bevorzugte Plattform bietet Bilibili Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, neue Brand Ambassadors aus dieser Gruppe zu identifizieren und die Zusammenarbeit mit neuen Key Opinion Leaders aufzugleisen. Diese könnten sich ebenfalls als wirkungsvolle Influencer für diese Zielgruppe erweisen.

Sicherheit und rechtliche Aspekte von Bilibili

Ist die Nutzung von Bilibili in Deutschland legal?

Ja, die Nutzung von Bilibili ist in Deutschland legal. Weil es sich um eine öffentlich zugängliche Online-Plattform handelt, gibt es in Deutschland keine besonderen Beschränkungen für den Zugang zu Bilibili. Wie bei jedem ausländischen Dienst sollten Nutzer jedoch beachten, dass Bilibili nach chinesischem Recht betrieben wird, was die Verfügbarkeit von Inhalten und die Moderationspraktiken beeinflussen kann. Nutzer in Deutschland müssen die lokalen Gesetze in Bezug auf Online-Inhalte und die Weitergabe von Daten einhalten, insbesondere in Bezug auf geistiges Eigentum und persönliche Daten.

Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutz auf Bilibili

Bilibili hat verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Daten der Nutzer zu schützen und eine sichere Nutzung zu gewährleisten, darunter

Datenverschlüsselung : Bilibili verwendet Verschlüsselungsprotokolle, um die Daten der Nutzer während der Übertragung zu schützen und so die persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff zu bewahren.

: Bilibili verwendet Verschlüsselungsprotokolle, um die Daten der Nutzer während der Übertragung zu schützen und so die persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff zu bewahren. Account-Schutz : Funktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erhöhen die Sicherheit deines Accounts und verhindern unberechtigte Anmeldungen.

: Funktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erhöhen die Sicherheit deines Accounts und verhindern unberechtigte Anmeldungen. Inhaltsmoderation : Um die chinesischen Vorschriften einzuhalten, moderiert Bilibili aktiv die Inhalte und filtert unter anderem vertrauliche Themen oder unangemessene Inhalte heraus.

: Um die chinesischen Vorschriften einzuhalten, moderiert Bilibili aktiv die Inhalte und filtert unter anderem vertrauliche Themen oder unangemessene Inhalte heraus. Datenschutzrichtlinien: Die Plattform beschreibt ihre Praktiken zur Datenerfassung und die Rechte der Nutzer in ihren Datenschutzrichtlinien. Diese Praktiken orientieren sich jedoch an den chinesischen Gesetzen, die von den europäischen Standards abweichen können.

Trotz dieser Maßnahmen sollten Nutzer vorsichtig sein, insbesondere im Hinblick auf die abweichenden Datenschutzstandards zwischen China und der EU.

Tipps für die sichere Nutzung von Bilibili

Verwende starke und eindeutige Passwörter Sei vorsichtig mit persönlichen Informationen Informiere dich über Inhaltsrestriktionen Aktualisiere deine App regelmäßi Überprüfe deinen Account auf ungewöhnliche Aktivitäten Informiere dich über die Richtlinien der Plattform

Wenn du diese Tipps befolgst, können Nutzer in Deutschland Bilibili sicher nutzen und gleichzeitig mögliche rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte beachten.

