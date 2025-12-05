Christina Eurich
Regional Marketing Lead DACH
Marketing
On Demand: Was funktioniert heute eigentlich noch auf Social Media?
Blog lesen
Marketing
On Demand: Data-Driven PR bei FINN
Blog lesen
Marketing
LLM Tracking mit der Meltwater GenAI Lens
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #12/12: Tim Benedict Wegner (VDA)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #11/12: Michael Schneider (REMONDIS)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #10/12: Melanie Kamann-Holt (Dräger)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #09/12: Lisa Schiffgens (MANN+HUMMEL)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #08/12: Lea Klipfel (Accenture)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #07/12: Laila Helmy (ABOUT YOU Group)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #06/12: Julia Völzke (Rhenus Logistics)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #05/12: Henriette Gutmann (LEONINE)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #04/12: Christine Bossak (B. Braun Gruppe)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #03/12: Andrea Steigerwald (Grenzebach Group)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #02/12: André Pechmann (Microsoft)
Blog lesen
Marketing
PR im Dialog #01/12: Adrian Limbach-Smiatek (FINN)
Blog lesen