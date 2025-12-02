On Demand: Data-Driven PR bei FINN

Dieser Artikel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Masterclass „Data-Driven PR bei FINN“ zusammen, moderiert von Christina Eurich von Meltwater und gestaltet von Adrian Limbach-Smiatek , PR & Communications Lead bei FINN . Er zeigt, wie datengestützte PR, künstliche Intelligenz (KI) und Echtzeit-Monitoring die moderne Kommunikationsarbeit transformieren.

Inhalt

Die Masterclass-Aufzeichnung

Adrian Limbach-Smiatek, PR & Communications Lead bei FINN, nahm das Publikum mit auf eine Reise durch die PR-Strategien von FINN und zeigte auf, wie Daten und KI bei der Arbeit an einem disruptiven Mobilitätsmodell eine zentrale Rolle spielen. FINN hat sich darauf spezialisiert, flexible Auto-Abonnements anzubieten und ist zu einem der am schnellsten wachsenden Start-Ups Europas avanciert.

Best Practice: Abschlepp-Atlas

Eine der interessantesten Fallstudien, die Adrian teilte, war der „Abschlepp-Atlas“, eine PR-Kampagne, die auf detaillierten Studien basierte und enorme Reichweiten generierte:

Allein mit dem Abschlepp-Atlas haben wir 105 Clippings mit einer potenziellen Reichweite von 132 Mio. in Deutschland innerhalb von einem Monat generiert.

Adrian erklärte, wie FINN durch regelmäßige Studien nicht nur seine Reichweite und SEO verbessert, sondern auch ein „Grundrauschen“ in Medien erzeugt, um kontinuierlich Wahrnehmung für die Marke zu schaffen. Er betonte, dass diese Strategie besonders für Unternehmen wichtig sei, die produktbezogene Neuigkeiten nur selten publizieren können.

Lokale Medien: Am Küchentisch Platz nehmen

Adrian unterstrich die Bedeutung der PR-Arbeit in lokalen und hyperlokalen Medien:

Die Menschen lesen ihre lokalen Medien, die wirklich hyperlokal sind. Diese Medien liegen eher auf dem Küchentisch und deswegen sagen wir, wir wollen mit der PR einfach am Küchentisch mit dabei sein.

Lokale Berichterstattung, die direkt bei Endkonsumenten sichtbar wird, sei oft wertvoller als ein Artikel in großen Wirtschaftsmagazinen.

KI als Transformationsmoment für die PR-Branche

FINN und Adrian stehen an der Spitze der Nutzung von KI-Technologien für PR – speziell des Einsatzes von ChatGPT für eine effizientere interne Arbeit und konsistente externe Kommunikation.

Einige der Highlights aus seinen Ausführungen:

Effizienz durch ChatGPT

Adrian erklärte, wie er eine Wissen-Datenbank innerhalb von ChatGPT aufgebaut hat, um schneller auf Presseanfragen reagieren zu können:

Ich hab Interviews, abgenommene Zitate und auch unsere Pressemitteilungen zu der damaligen Zeit hochgeladen.

Diese Datenbank ermöglicht es ihm, schnell Antworten auf spezifische Anfragen zu finden und präzise Statistiken sowie vorherige Kommunikationsinhalte abzurufen.

Fortschritt durch Automatisierung

Der Einsatz von ChatGPT hat den Arbeitsprozess erheblich beschleunigt. Statt Informationen in Google Drive umständlich zu suchen, erhält Adrian relevante Daten innerhalb von Sekunden. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass die extern kommunizierten Inhalte konsistent und korrekt sind.

Grenzen der Automatisierung: Fact Checks bleiben entscheidend

Eine wichtige Botschaft war Adrians Warnung vor den Grenzen der KI in Bezug auf Genauigkeit:

Fact Checks sind wichtiger denn je. Weil ChatGPT und alle anderen können jederzeit versuchen, dir etwas ans Bein zu binden, was so niemals gesagt wurde.

Auch wenn die Effizienz durch ChatGPT gesteigert wird, bleibt die manuelle Überprüfung von Daten und Inhalten unerlässlich.

Die Bedeutung von Echtzeit-Monitoring

Ein zentraler Aspekt des Webinars war die Bedeutung von Echtzeit-Monitoring, um den Erfolg von PR-Maßnahmen zu messen und die Positionierung der Marke zu sichern.

Adrian erläuterte mehrere Vorteile:

Echtzeit-Einblicke

Durch Echtzeit-Monitoring kann FINN messen, wo ihre Studien landen und welche Medien auf ihre Inhalte reagieren. Adrian betonte auch hier besonders die Bedeutung lokaler Medien für die Endkonsumenten.

Sentiment und Markenpositionierung

Adrian berichtete, wie Echtzeit-Monitoring hilft, die Wahrnehmung ihrer Marke sowie ihrer Partner zu bewerten. Dies ist entscheidend für PR-Aktionen, bei denen eine klare und positive Positionierung im Vordergrund steht.

Feature zur Duplikat-Bündelung

Ein wichtiges Werkzeug, das Meltwater bietet, beschreibt Adrian als „underrated feature“: die Bündelung von Duplikaten. Dies hilft enorm, die Medienarbeit effizient zu gestalten und die Berichterstattung klar zu überblicken.

Der virale PR-Stunt mit Étienne Bousquet-Cassagne

Ein Highlight der Session war die Beschreibung eines kürzlich durchgeführten PR-Stunts von FINN. Im Mittelpunkt stand ein virales Video, in dem Étienne Bousquet-Cassagne, der aktuelle Partner von Ralf Schuhmacher, auf einen Werbe-Clip von Cora Schumacher mit SIXT reagierten.

Innerhalb von nur sieben Tagen wurde die Kampagne von der Idee zur Umsetzung gebracht und löste enorme mediale Aufmerksamkeit aus.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Das Video generierte über 34 Millionen Aufrufe über verschiedene Social-Media-Kanäle. Allein auf TikTok erreichte es über 12 Millionen Views, auf Instagram knapp 10 Millionen und auf YouTube über 4 Millionen. Die Kampagne wurde von der BILD als:

Der wohl charmanteste Werbekrieg des Jahres

bezeichnet und gelangte damit nicht nur viral in die digitale Öffentlichkeit, sondern setzte auch eine neue Benchmark für kreative PR-Arbeit.

Adrian betonte, dass die Echtzeitkommunikation und die Anwendung modernster Monitoring-Tools wie Meltwater entscheidend für den Erfolg dieser Kampagne waren, da das Team stets auf dem Laufenden blieb und klare Botschaften positionieren konnte.

Adrian gab einen detaillierten Einblick, wie FINN Daten für innovative Studien wie den „Abschlepp Atlas“ erhebt. Neben öffentlich verfügbaren Quellen greifen sie auf Sekundärquellen zurück oder nutzen das Transparenzgesetz, um offizielle Daten von Behörden anzufordern.

SEO-Optimierung durch PR

Die Studienergebnisse werden auf dedizierten Landingpages veröffentlicht, die von Medien verlinkt werden und so die SEO-Reichweite steigern:

Das Ziel ist auch, dass die Medien auf diese Seite verlinken und wir dadurch sogenannten Link Juice bekommen.

Adrian stellte klar, dass alle Daten, die er in ChatGPT hochlädt, bereits öffentlich zugänglich sind. Dies minimiert potenzielle Datenschutzrisiken und macht die Nutzung von KI für FINN unproblematisch.

Die Masterclass bot wertvolle Erkenntnisse für PR- und Kommunikationsfachleute. Adrian und Christina zeigten auf, wie datengestützte PR und Echtzeit-Monitoring Prozesse optimieren und die Markenwahrnehmung stärken können. Besonders beeindruckend war die Darstellung des Potenzials von KI, das jedoch weiterhin mit menschlicher Kontrolle kombiniert werden muss.

Adrian schloss mit einer beeindruckenden Perspektive:

Kommunikation muss unfassbar konsistent sein, damit man immer wieder das Gleiche kommuniziert und nicht unsauber wird.

Für alle, die die Zukunft der PR mitgestalten wollen, war diese Masterclass ein Pflichttermin und ein eindrucksvoller Blick in die Möglichkeiten, die Daten und Technologie bieten.

Über Adrian Limbach-Smiatek

Adrian Limbach-Smiatek ist PR & Communications Lead bei FINN und verantwortet die externe Kommunikation des Auto Abo Anbieters. In seiner Rolle begleitet er das starke Wachstum von FINN in Deutschland und positioniert das Unternehmen als führenden Anbieter im Bereich Auto Abos.

Seine berufliche Laufbahn begann er als Journalist bei t-online.de, wo er zunächst im Politik- und später im Technik-Ressort tätig war. Den Wechsel in die PR vollzog er bei PIABO Communications, einer der führenden Agenturen für die digitale Wirtschaft, mit Schwerpunkt auf Tech-Unternehmen. Anschließend übernahm er die Leitung der Kommunikation auf Unternehmensseite, unter anderem beim Wiener B2B-Fintech ready2order sowie bei der Berliner Finanzplattform Vivid.

Für seine Arbeit wurde er 2025 vom PR Report in die Liste der PR 30 unter 30 aufgenommen.