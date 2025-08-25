In dieser Ausgabe unserer Interviewreihe „PR im Dialog 2025“ teilt Henriette Gutmann, Senior Vice President Corporate Communication bei LEONINE Studios, ihre Perspektive auf ein Kommunikationsjahr zwischen Auszeichnung, Umbruch und Präzision.

Sie spricht über die Stärke strategischer Platzierung, die Herausforderungen fragmentierter Medienlandschaften und darüber, wie Kommunikation Vertrauen schafft, wenn sie auf Daten, Relevanz und Klarheit basiert.

1. Was war Ihr persönliches PR-Highlight im ersten Halbjahr 2025?

Mein persönliches PR‑Highlight des ersten Halbjahres war die Auszeichnung „European Distributor of the Year“, die uns von der International Union of Cinemas auf der Fachmesse CineEurope 2025 in Barcelona verliehen wurde. Grundlage dafür war natürlich der bahnbrechende Erfolg unserer Produktionen und unseres Verleih-Programms in den deutschen Kinos. Es ist uns gelungen, konsequent die beeindruckende Bandbreite unseres Programms zu betonen – von großen internationalen Titeln über erfolgreiche deutsche Franchises bis hin zu vielfach ausgezeichneten Arthouse-Filmen – damit konnten wir über nationale Grenzen hinweg Resonanz und Aufmerksamkeit erzeugen. Damit ist diese Anerkennung für mich auch ein Resultat unserer Kommunikationsstrategie, in der wir unsere stärksten Programmpunkte und Erfolge punktgenau platziert haben.

2. Gab es etwas, das Sie in Ihrer Rolle als Kommunikatorin im ersten Halbjahr überrascht oder zum Umdenken gebracht hat?

Mich treibt weniger eine plötzliche Kursänderung als die ständige Herausforderung, wie es in Zukunft gelingt, in einer Landschaft aus zahlreichen Kanälen, Communities und Falschmeldungen mit einer klaren Botschaft durchzudringen.

3. Welche Themen werden Ihrer Einschätzung nach die Kommunikationsarbeit in den nächsten Monaten prägen?

In den kommenden Monaten sehe ich mehrere Treiber: die Verbreitung von KI‑Tools, die PR‑Workflows verändern; die Nachfrage bzw. das Bedürfnis nach glaubwürdiger, transparenter Kommunikation und die Dominanz von Kurzform‑ und Videoformaten in Social Media. Strategisch bedeutet das für uns: Datengetriebenes Monitoring, einen Fokus darauf mit faktenbasierter, transparenter und verlässlicher Kommunikation Vertrauen zu bilden und schnelle Content‑Repackaging‑Prozesse, um allen Formaten gerecht zu werden.

Über Henriette Gutmann

Henriette Gutmann ist Senior Vice President Corporate Communication bei LEONINE Studios, einem der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands. In dieser Rolle verantwortet sie die strategische Unternehmenskommunikation sowie die Positionierung der Marke LEONINE Studios im B2B-Bereich. Sie ist Teil des Leadership Teams, ihr Fokus liegt auf der Gestaltung der internen und externen Kommunikation, der Entwicklung von Kommunikationsstrategien und der Repräsentation des Unternehmens gegenüber Stakeholdern und Partnern.