Jaa relevanttia dataa

Pidä sidosryhmäsi ajan tasalla jaettavien, interaktiivisten ja salasanalla suojattujen dashboardien avulla. Lisää dashboardeihin haluamasi mittarit laajasta valikoimasta.

Analysoi trendejä kriiseistä

Tutki, kuinka keskustelun sävy on muuttunut kriisin aikana. Äänensävyn muutoksen analysointi on erittäin tärkeää etenkin tilanteessa, jossa negatiivinen keskustelu on alkanut yhtäkkiä.

Mittaa kampanjoiden kattavuutta

Arvioi kampanjoiden menestystä dashboardien avulla, jotka korostavat tavoittavuutta sosiaalisessa mediassa, mediamainintoja ja muita tärkeitä KPI-lukuja, kuten nettisivukävijöitä tai artikkelin katselukertoja.