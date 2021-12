In 2020 hat sich in der Social-Media-Kommunikation viel getan, auch in der B2B-Branche – Zeit einen Ausblick auf die Trends in 2021 zu geben! Der „Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“ präsentiert die Ergebnisse seiner Studie 2020 und gibt Entscheidungs- und Orientierungshilfen für 2021.

Jacqueline Althaller, Gründerin von ALTHALLER communication und Initiatorin des Arbeitskreises, erklärt: „In der aktuellen Situation sehen sich viele Unternehmen veranlasst, ihre Kommunikation umzustrukturieren, was sowohl ihre Ressourcen als auch ihre Budgets betrifft. Für alle Kommunikationsverantwortlichen bieten unsere Studienergebnisse 2020 konkrete Orientierung und eine wertvolle Argumentationsbasis für das neue Jahr“.

Best Case: European Compliance and Ethics Conference 2020 – Social-Media-Strategie für ein internationales (Online-)Event

Mehr als 5000 Teilnehmer aus ganz Europa meldeten sich im vergangenen Oktober zur virtuellen European Compliance and Ethics Conference an. Anna Rössler (Marketing Communications Managerin, EQS Group) spricht darüber, wie Social Media zur Vermarktung der Konferenz eingesetzt wurde und teilt einige ihrer Learnings für die Online-Bewerbung von Events.