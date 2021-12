Mittlerweile hören 26% aller Menschen in Deutschland Podcasts. Das sind 21,52 Millionen potenzielle Zuhörer. Wir natürlich auch, denn Podcasts sind bestens geeignet, um zwischendurch etwas Neues zu lernen und Inspiration für die tägliche Arbeit im Marketing zu finden.

Das sind die 10 besten deutschen Marketing Podcasts in Kürze:

OMR Podcast

Der OMR Podcast war der erste große Marketing Podcast in Deutschland und gehört daher definitiv auf unsere Liste. Philipp Westermeyer spricht hier mit Gründern, Marketers, Influencern und interessanten Persönlichkeiten. So waren unter anderem schon der Shopify-Gründer Tobias Lütke, die Influencerin Bonnie Strange oder auch Günther Jauch zu Gast. Nebenbei wurde mit dem OMR Podstars mit weiteren Formaten wie OMR Education auch ein kleines Podcast-Imperium aufgebaut .

DMEXCO Podcast

Im DMEXCO-Podcast kommen Unternehmer und Marketing-Experten zu Wort. Alle 14 Tage geht es um die aktuellen Herausforderungen im digitalen Marketing. Zu Gast waren unter anderem schon Götz Trillhaas von Snapchat oder Sarah Bernuit von IBM ix. Zwischendurch erfährt man auch wie die neuen Konzepte der DMEXCO@home aussehen, bei der Meltwater auch digital zu Gast ist.

Monsters of Content Marketing

Monsters of Content Marketing wurde von fischerAppelt ins Leben gerufen und liefert in einem montalichen 20- bis 30-minütigen Format Interviews mit Kommunikationsgrößen. In jeder Folge geht um die richtige Strategie, Technologie, Storytelling und natürlich auch Daten und KPIs. Mit dabei waren schon Andreas Laux von Netflix oder Alexander Kühnen von Kühne. Es ist also ein bunter Mix.

Joel Fix / Digital Kompakt

Joël Kaczmarek ist Gründer und Chefredakteur von digital kompakt. Während es beim Joel Fix eher um persönliche Fragen und Beobachtungen der Digitalbranche geht, ist Joel auch in anderen Podcast von digital kompakt aktiv. So kommen im Deep Dive Unternehmer wie Markus Bold von BASF oder Holger Seim von Blinkist zu Wort. Daneben gibt es noch einen Transformations-, FinTech- und Female Leadership-Podcast und noch mehr.

Social Marketing Nerds

Hier gibt es alles zu Facebook-, Instagram- und Messengermarketing. Jan Stranghöner, Ben Küstner & Alexander Boecker geben als „Social Marketing Nerds“ Tipps zur effizienten Gestaltung von Kampagnen auf allen Social Media Kanälen. Ob mit Gästen oder allein, die jeweils 30- bis 50-minütigen Episoden geben einen guten Überblick über Social Media Marketing.

The Digital Helpdesk

Von Remote Work und virtuellen Konferenzen über Social Media, PR und Content Marketing bis hin zu agiler Produktentwicklung - regelmäßig teilen Experten im The Digital Helpdesk Podcast ihr Wissen. Gastgeber sind HubSpot's Digital-Spezialisten Ben Harmanus und Marvin Hintze.

Aus dem Maschinenraum für Marketing & Vertrieb

Aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb melden sich Michael Stiller und Jan Scholzen, um die Räder, Pumpen und Ventile des Marketing und Vertriebs zu skizzieren, um die Wirksamkeit der Marketing- und Vertriebs-Bauteile zu hinterfragen, auf den Prüfstand zu stellen, Brauchbares in Stand zu halten und Unbrauchbares zu verschrotten. Ein guter Podcast, welcher die Bedutung der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales unterstreicht.

Rhetorik, die im Kopf bleibt!

Eine gute Rhetorik ist für erfolgreiche Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Im Podcast von Birgit Schürmann gibt es neben Interviews mit spannenden Persönlichkeiten auch konkrete Tipps zu Storytelling, Bühnenpräsenz oder wie man richtig präsentiert.

brand eins Magazin zum Hören

Fundierte Reportagen zu allen Themen die Marketer und Unternehmer interessieren. Behandelt wird immer das Schwerpunktthema der Printausgabe der brand eins. Das können Themen wie Unterhaltung oder Kommunikation sein. Nach dem Hören ist man besser informiert, da der Podcast und die Texte in die Tiefe gehen und Themen nicht nur anreissen.

Be Your Brand - Personal Branding und PR

Der Podcast zu den Themen Personal Branding und PR. Neben Solofolgen mit Verena Bender gibt es immer wieder auch spannende Interviews mit Menschen, die es geschafft haben, aus ihrem Namen eine Marke zu machen. Tipps und Ideen sollen euch anregen und motivieren, vielleicht auch einen Schritt weiter in die Sichtbarkeit zu kommen.

Podcast Monitoring mit Meltwater

Mit unserem neuesten Update im Februar ist Podcast Monitoring nun als Add-on erhältlich. Wir geben euch Zugriff auf die Daten von mehr als 25.000 globalen Podcasts – mit 3.000 neuen Episoden täglich.

Erfahrt ab sofort, wer über eure Marke, Dienstleistung oder Produkt redet.