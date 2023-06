Was ist Sales Intelligence? | Sales Intelligence Guide

Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst eine ganze Reihe von Geschäftsprozessen. Einer der jüngsten Nutznießer ist der Vertriebsprozess. KI-gesteuerte Sales Intelligence hilft Vertriebsabteilungen, tiefer in ihre Sales Funnels und Kundenprofile einzutauchen.

Das Ergebnis: Aussagekräftigere Kundenprofile, die euch beim Aufbau erfolgreicherer, zeitnaher Beziehungen helfen!

Je mehr ihr über euer Publikum wisst, desto mehr Chancen bieten sich, eure Produkte oder Dienstleistungen auf die richtige Art und Weise und zum richtigen Zeitpunkt zu präsentieren.

Hier erfährst du, was Sales Intelligence ist, wie künstliche Intelligenz im Vertrieb eingesetzt wird und weshalb sie einen festen Platz in eurer Vertriebsstrategie verdient.

Sales Intelligence Definition: Was ist Sales Intelligence?

Sales Intelligence (manchmal auch Predictive Sales Intelligence genannt) steht für den Prozess der Erfassung und Analyse von Echtzeitdaten zur Unterstützung des Vertriebs.

Unternehmen nutzen Sales Intelligence, um:

Trends zu erkennen

Das Kundenverhalten zu erfassen

Neue potentielle Kunden anzusprechen

Sales Intelligence Tools wie die Meltwater Sales Intelligence Lösung innerhalb der Sales Intelligence Suite liefern wertvolle Insights, die Vertriebsmitarbeitern beim Abschluss von mehr Deals helfen und ihre Produktivität steigern. Ein Unternehmen, das versteht, was Sales Intelligence ist und sie sinnvoll einsetzt, kann sich einen wertvollen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen.

Warum ist künstliche Intelligenz im Vertrieb wichtig?

Der Nutzen von künstlicher Intelligenz liegt in der Skalierung und in der Verbesserung von Prozessen, die in der Vergangenheit manuell durchgeführt wurden.

VertriebsmitarbeiterInnen nutzen KI, um wiederkehrende Routineaufgaben wie die Neukundengewinnung und die Pflege von Leads zu automatisieren. So können sie sich auf wichtigere Dinge, wie auf das Abschließen von Deals, konzentrieren.

Darüber hinaus liefert KI datengestützte Consumer Insights. Mittels künstlicher Intelligenz können beispielsweise frühere Käufe eines Kunden analysiert und Produkte, die von Interesse sein könnten, vorgeschlagen werden. Dies hilft Vertriebsteams, effektiver und effizienter zu verkaufen.

Tipp: Erfahre mehr über die Meltwater Consumer Insights Software und schau dir die besten Consumer Insights Tools genauer an.

Alles in allem geht es darum, klüger zu arbeiten und Zeit zu sparen.

Was sind die Vorteile von Sales Intelligence?

Sales Intelligence Software erfasst und analysiert Daten aus einer Vielzahl von Quellen. Diese Daten werden in umsetzbare Insights umgewandelt, damit fundiertere Geschäftsentscheidungen getroffen werden können.

Daraus ergeben sich eine Reihe von Vorteilen für ein Unternehmen:

Mehr verlässliche Daten

Sales Intelligence Tools werden ständig aktualisiert und geben euch aktuelle Einblicke in eure Kunden, Umsätze, Trends und die Marktbedingungen. Mit diesen Informationen aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Daten von Erst- und Drittanbietern, lassen sich aussagekräftige Kundenprofile erstellen. Schnelleres Handeln bei der Kundenakquise

Vertriebsdaten und Sales Intelligence machen es euch einfach, eure besten Kunden zu identifizieren, vergleichbare Profile zu erstellen und potenzielle Käufer anhand ihrer Kaufabsichten und Verhaltensweisen anzusprechen. Dadurch wird die Akquisitionsphase erheblich rationalisiert und keine Zeit mit kalten Leads verschwendet. Eine optimierte Kundenakquise führt zu Umsatzwachstum und realisierbaren Verkaufsquoten. Visualisierung der Daten

Sales Intelligence Tools umfassen oft Funktionen wie CRM-Integration, Lead Management und Datenvisualisierung. Diese Features helfen Vertriebsteams, den Überblick über ihre Fortschritte zu behalten, ihre Kunden zu verstehen und klügere Entscheidungen zu treffen. Automatisierung von manuellen Aufgaben

Und zu guter Letzt kann Sales Intelligence Unternehmen helfen, durch die Automatisierung von Aufgaben wie der Erstellung von Berichten und der Analyse von Daten Zeit und Geld zu sparen. So bleibt den Vertriebsmitarbeitern mehr Zeit für den Verkauf und den Abschluss von Deals.

Sales Intelligence Daten bringen wertvolle Einzelheiten über eure Kunden ans Licht. Dazu gehören wichtige Kontaktinformationen wie Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Stellenbezeichnungen und ähnliche Daten.

Idealerweise verschaffen dir deine Sales und Marketing Intelligence Daten auch Echtzeit-Einblicke in potenzielle Kunden. So kannst du beispielsweise der User Journey auf eurer Website nachgehen, um herauszufinden, ob User auf der Suche nach Informationen sind (weil sie z. B. einen Blogartikel lesen) oder ob sie zum Kauf bereit sind (weil sie vielleicht die Preisliste aufruft oder ein Demoformular öffnet).

Je mehr ihr über die Absichten eurer Kunden wisst, desto gezielter könnt ihr eure Zeit einsetzen. Interessenten mit geringer Kaufabsicht benötigen vielleicht zusätzliches Marketingmaterial, damit sie mehr über eure Marke und eure Lösungen für ihre Probleme erfahren. Wer hohe Kaufabsichten zeigt, ist möglicherweise bereit für ein verkaufsorientiertes Gespräch.

Alles in allem helfen diese Daten deinem Vertriebsteam, seine Zeit effizienter zu nutzen. Vertriebler können einfacher Prospecting-Listen mit Interessenten erstellen, die sie anrufen, per E-Mail kontaktieren oder über LinkedIn InMail ansprechen können.

Aber auch Marketingteams können von Sales Intelligence Daten und Analysen in Echtzeit profitieren. Anhand von aussagekräftigen Kundenprofilen können Markete wirkungsvollere Inhalte erstellen, Kunden dort ansprechen, wo sie sich aufhalten, und ihre Botschaften optimieren.

Wie kann Meltwater beim Thema Sales Intelligence unterstützen?

Mit der richtigen Plattform ist es einfacher, künstliche Intelligenz in den Vertrieb einfließen zu lassen. Meltwater wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt und bietet euch eine benutzerfreundliche, skalierbare Lösung, mit der ihr eure Vertriebsdaten stärken und ausbauen könnt.

Die Meltwater Sales Intelligence Suite durchkämmt das Internet, um in Echtzeit Consumer Insights und Interessenten mit ähnlichen Profilen zu gewinnen. Richte Echtzeitbenachrichtigungen ein, beobachte Konkurrenten, erkenne Markttrends und -veränderungen und erhalte auf einen Blick wertvolle Insights - alles an einer zentralen Stelle.

Unsere Plattform verhilft deinem Vertriebsteam dank der Optimierung der Kundenakquise und der datengestützten Kommunikation mit Interessenten zu noch mehr Schlagkraft - und machen bloße Mutmaßungen zu Schnee von gestern.