Level: Beginner und Fortgeschrittene

Dauer: ca. 60 Min. inkl. Q&A im Anschluss

Jetzt kostenlos ansehen!

Über das Webinar

Integrierte Daten (KPI) sind "das neue Öl". Integrierte Abläufe in Content und Marketing sind der Motor, den das Öl antreiben kann. Was nützt das eine, ohne das andere? Nichts.

Dieses Webinar stellt Regeln für beides, Daten (Öl) und Organisation (Motor) vor. Sie erfahren, wie Unternehmen zu integrierten KPI kommen können - es ist einfacher als gedacht. Und Sie sehen, welche Abläufe in Marketing und Kommunikation in Zukunft datengetrieben sein können, ja müssen. Das Webinar richtet sich nicht an Analyse-Experten, sondern an Führungskräfte, die durch unternehmensinterne Nutzung von Daten zusätzliche Wertbeiträge erzeugen wollen.

Über unseren Speaker

Michael Heine ist Inhaber der .companion Strategieberatung GmbH und als echter Onlinepionier gefragter Experte für Marketing und Kommunikation auf Datenbasis. Er berät mit .companion große Unternehmen zu Zielen und datengetriebener Organisation von Marketingkommunikation. .companion integriert KPI und Auswertungen über alle Kanäle, damit Content und Marketing vereinheitlicht, besser wirken und effizienter organisiert werden kann.