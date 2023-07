Morgens, halb zehn, im Start-up XY.

“Psst … hast du es schon gehört?”

“Was denn?”

“Wir haben ab nächstem Monat einen neuen CEO und es wird einige große Umstrukturierungen in den Teams geben. Ich hab’s eben vom Team Lead erfahren und wollte dich schonmal darauf vorbereiten.”

“Hmm, die fehlende Transparenz finde ich aber nicht gut. Das sollten sie schnell ändern, sonst verlieren sie auf diese Weise noch gute MitarbeiterInnen. Ich fühle mich ehrlich gesagt etwas übergangen.”

Kein besonders motivierender Start in den Arbeitstag, oder?

Es gibt eine wichtige Sache, die in diesem Unternehmen fehlt – eine effektive interne Kommunikation!

Es gibt eine wichtige Sache, die in diesem Unternehmen fehlt – eine effektive interne Kommunikation!

Los geht’s! 🚀

Inhalt:

Was ist interne Kommunikation?

Interne Kommunikation (bzw. Mitarbeiter- oder Teamkommunikation) umfasst alle verbalen und nonverbalen Kommunikationsmittel in einem Unternehmen und zwischen verschiedenen Abteilungen.

Doch wer ist verantwortlich für interne Kommunikation?

Jede Organisation kann alleine entscheiden, wer für die Umsetzung zuständig ist. In der Regel fällt sie in den Aufgabenbereich von HR, der Marketing- oder der PR-Abteilung, manche (vor allem größere) Unternehmen haben häufig auch eine eigene Abteilung für die interne Kommunikation.

Man unterscheidet zwischen formeller und informeller interner Kommunikation. Wir haben die wesentlichen Unterschiede übersichtlich für dich zusammengefasst.

Formelle interne Kommunikation 📧

Merkmale: In der Regel erfolgt die Kommunikation von Vorgesetzten an MitarbeiterInnen oder zwischen Abteilungen, wobei die Informationen hierarchisch nach unten oder horizontal fließen.

In der Regel erfolgt die Kommunikation von Vorgesetzten an MitarbeiterInnen oder zwischen Abteilungen, wobei die Informationen hierarchisch nach unten oder horizontal fließen. Zweck: Übermittlung von offiziellen Informationen wie Unternehmensrichtlinien, Entscheidungen, Arbeitsanweisungen, Berichten und Leistungsfeedback.

Übermittlung von offiziellen Informationen wie Unternehmensrichtlinien, Entscheidungen, Arbeitsanweisungen, Berichten und Leistungsfeedback. Mittel & Kanäle: E-Mails, interne Memos, Intranet, Team-Meetings u. ä. (auf dieses Thema gehen wir später noch genauer ein).

Informelle interne Kommunikation ☕️

Merkmale : Informelle Mitarbeiterkommunikation ist spontan, ungezwungen und kann in alle Richtungen fließen, unabhängig von der Hierarchie.

: Informelle Mitarbeiterkommunikation ist spontan, ungezwungen und kann in alle Richtungen fließen, unabhängig von der Hierarchie. Zweck: Förderung des sozialen Austausches zwischen den MitarbeiterInnen, Wissensvermittlung und Austausch von Meinungen.

Förderung des sozialen Austausches zwischen den MitarbeiterInnen, Wissensvermittlung und Austausch von Meinungen. Mittel & Kanäle: Gespräche während der Kaffeepause, Messaging-Apps usw.

Wie kann also dein Business von einer effektiven internen Kommunikation profitieren? Zurücklehnen, Popcorn in die Hand und weiterlesen.🍿

Welche Aufgaben hat die interne Kommunikation?

Eine ehrliche und transparente interne Kommunikation

stärkt die Zusammenarbeit im Team , da sie den Austausch von Ideen, Feedback und Informationen zwischen den MitarbeiterInnen erleichtert;

, da sie den Austausch von Ideen, Feedback und Informationen zwischen den MitarbeiterInnen erleichtert; führt zu einer positiven Unternehmenskultur und schafft Vertrauen zwischen dem Management und den MitarbeiterInnen;

und schafft Vertrauen zwischen dem Management und den MitarbeiterInnen; ermöglicht den MitarbeiterInnen, Ideen auszutauschen, Vorschläge einzubringen und innovative Lösungsansätze zu entwickeln, was das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähiger macht;

macht; steigert die Produktivität der MitarbeiterInnen, da dadurch häufig Missverständnisse vermieden, Informationen rechtzeitig weitergegeben und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden.

Tipp: Wie du siehst, bringt interne Kommunikation viele Benefits mit sich. Doch da gibt es auch noch die externe Kommunikation, also wie ein Unternehmen mit KundInnen kommuniziert und sich nach außen präsentiert.

Definition und Vorteile von effektiver interner Kommunikation … DONE ✅

Doch was genau brauchst du, um diese auch in der Praxis umzusetzen? Scroll noch ein bisschen weiter, um es zu erfahren. 😉

Wie verbessert man interne Kommunikation? (5 Schritte)

Eine gute interne Kommunikation im Unternehmen zu etablieren bzw. zu verbessern geht nicht von einem Tag auf den anderen. Alles beginnt mit einer gut durchdachten Strategie. Wir haben eine Liste für dich vorbereitet, damit du keinen wichtigen Schritt auslässt.

1. Bewerte die aktuellen Kommunikationspraktiken

Beginne damit, die bestehenden Kommunikationsmethoden in deinem Unternehmen zu evaluieren. Indem du beispielsweise Umfragen oder kurze Interviews mit MitarbeiterInnen auf allen Ebenen durchführst, bekommst du einen besseren Überblick über die aktuelle Situation.

2. Etabliere Instrumente der internen Kommunikation

Frag dich, welche Instrumente und Kanäle der internen Kommunikation für dein Unternehmen am ehesten geeignet sind. So könntest du beispielsweise E-Mails für offizielle Ankündigungen nutzen, Projektmanagement-Tools wie Asana zur Verfolgung von Aufgaben usw. Keine Sorge, die verschiedenen Instrumente nehmen wir später noch genauer unter die Lupe. 😉

3. Schaffe eine offene Kommunikationskultur

Schaffe eine Umgebung, in der sich MitarbeiterInnen wohl fühlen, ihre Ideen zu teilen und über Probleme zu sprechen. Ermutige auch ManagerInnen dazu, offen für konstruktive Kritik und Vorschläge zu sein. Regelmäßige Feedback-Sitzungen eignen sich perfekt dafür.

4. Fördere Mitarbeiterkommunikation über Abteilungen hinweg

Ermögliche den Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen und Teams, um das Verständnis für die Arbeitsweise anderer zu verbessern und mögliche Synergien zu entdecken. Dies kann etwa durch interdisziplinäre Meetings, gemeinsame Projekte oder ein firmeninternes soziales Netzwerk erreicht werden.

5. Führe eine transparente Kommunikationspolitik ein

Kläre die Erwartungen bezüglich der Kommunikation im Unternehmen. Definiere, welche Informationen mit wem geteilt werden, welche Kommunikationskanäle für bestimmte Zwecke genutzt werden und wie häufig Updates und Berichte erfolgen sollten. Eine solche Transparenz schafft Vertrauen und minimiert Konflikte.

Tipp: Bevor du eine Strategie der internen Kommunikation implementierst, ist es empfehlenswert den Ruf deines Unternehmens zu analysieren. So kannst du nämlich besser einschätzen, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht.

Du bist dir noch unsicher, welche Instrumente bzw. Kanäle der internen Kommunikation am besten in deinem Unternehmen ankommen würden? Wir haben einige Tipps für dich. 🔍

Instrumente interner Kommunikation (TOP 5)

1. Mitarbeiter-Apps 💬

Mitarbeiter-Apps wie Slack & Co. gelten als eine Art Super-Kanal für interne Kommunikation, denn sie ermöglichen eine schnelle und effiziente Kommunikation in Echtzeit, unabhängig vom Standort der Firma oder Abteilung.

Sie können zudem auf mobilen Geräten installiert werden, was den MitarbeiterInnen ermöglicht, jederzeit auf wichtige Informationen zuzugreifen.

Die meisten Apps bieten auch Funktionen wie z. B. Dokumentenfreigabe, Aufgabenverwaltung, Screen-Sharing, was die Zusammenarbeit zwischen den Teams um einiges erleichtert, da man nicht lange auf Antworten oder Feedback warten muss.

2. Intranet 🌐

Ein Intranet dient als eine sehr sichere, zentrale Plattform, auf der MitarbeiterInnen auf alle relevanten Unternehmensinformationen wie etwa Richtlinien, Schulungsmaterialien oder Ressourcen zugreifen können.

Dies spart Zeit und fördert die Effizienz, da sie nicht über andere Kommunikationskanäle gehen müssen, um das zu finden, wonach sie suchen.

Zudem können Foren, Kommentarfunktionen und andere interaktive Elemente ins Intranet integriert werden, um den Austausch von Ideen, Feedback und Diskussionen zu fördern.

3. Podcasts 🎧

Podcasts sind gerade voll im Trend – So why not give it a go?

Sie sind ideal, um abwechslungsreiche Inhalte anzubieten – ob Interviews mit Führungskräften, BranchenexpertInnen oder MitarbeiterInnen, informative Diskussionen über aktuelle Themen, Schulungen, Unternehmensnachrichten und Erfolgsgeschichten. Hier kannst du dich kreativ so richtig austoben. 🥳

Podcasts sind auch die Top-Wahl, wenn es darum geht, diejenigen zu erreichen, die oft geschäftlich unterwegs bzw. sehr busy sind und sich die Folgen lieber on-the-go anhören statt lange Docs zu lesen.

4. Video 📹

Insbesondere in einer zunehmend digitalen Arbeitswelt, in der persönliche Interaktionen immer seltener werden, sind Videos der optimale Kanal, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Indem man die Gesichter seiner TeamkollegInnen sieht und deren Stimme hört, wirkt die Kommunikation gleich viel menschlicher und man fühlt sich enger verbunden.

Zudem bleiben komplexe Informationen mit Hilfe von Bewegtbildern, Animationen und Untertiteln besser im Gedächtnis und Botschaften können leichter vermittelt werden. Nutze dies aus!

Und das Beste daran – um ein Video zu erstellen, musst du nicht einmal tief in die Tasche greifen. Oft reicht schon eine Smartphone-Kamera voll und ganz aus, um die Message rüberzubringen.📱

Tipp: Social Media Marketing kann deinem Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Last but not least …

5. Interne Newsletter 📧

Mit einem internen Newsletter erreicht die Information die Teams schnell und klar strukturiert. Beim Versenden eines Newsletters solltest du jedoch bedachen, dass man oft keine Zeit hat, endlose Textblöcke zu lesen. Pimpe ihn daher mit Fotos, Grafiken, GIFs oder Videos auf, um ihn optisch ansprechender zu gestalten.

Dieses Instrument der internen Kommunikation ist auch super, um die Leistungen der MitarbeiterInnen anzuerkennen oder ein erfolgreich abgeschlossenes Teamprojekt zu erwähnen.

Apropos interne Newsletter …

Hast du bereits einige Ideen auf Lager, wie du die interne Kommunikation in deinem Unternehmen boosten kannst?

Es kann aber trotzdem nicht schaden, zu checken, wie es einige andere Firmen gemacht haben, oder? 😉

So geht interne Kommunikation (Modelle aus der Praxis)

Bosch – Es hat gefunkt! ✨

Vor einigen Jahren startete Bosch ein vom TED-Talks inspiriertes Konzept der internen Kommunikation, das den Fokus voll und ganz auf seine MitarbeiterInnen legt – "The Spark" (”Der Funke”).

Das Prinzip dahinter ist ziemlich einfach. Bei jeder Veranstaltung teilen 8-10 MitarbeiterInnen ihre Geschichten, Kompetenzen und ihr Wissen mit dem Rest der Organisation und der Welt.

Für die schüchternen oder unerfahrenen RednerInnen engagierte das Unternehmen sogar Coaches, um ihnen bei der Vorbereitung auf die Sessions zu helfen.

Lehne dich zurück und genieße den Talk eines Bosch-Mitarbeiters, der erklärt, warum wir niemals aufhören sollten, neugierig zu sein.

Heineken – Prost aufs World Wide Web(inar)🍻

Als Europas größte Brauerei steht Heineken vor der Herausforderung, seine Office- und Remote-MitarbeiterInnen aus 192 Ländern besser zu erreichen und miteinander zu vernetzen.

Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf Webinare.

Was den Ansatz besonders macht, sind die Fragerunden, die nach jedem Event stattfinden. Dies bietet den MitarbeiterInnen die Möglichkeit, Feedback in Echtzeit zu geben, mit anderen KollegInnen zu interagieren und sich über Kampagnen sowie Projekte auszutauschen.

Wir sind gespannt, welches Modell der internen Kommunikation du in deinem Unternehmen ausprobieren wirst. Dafür solltest du allerdings mit den aktuellen Trends vertraut sein. ⏬

Interne Kommunikation: Trends 2023

Für eine gelungene interne Kommunikation und bessere Zusammenarbeit im Team sollte dein Unternehmen 2023 auf folgende Punkte nicht verzichten.

Mentale Gesundheit & Wohlbefinden 🧘🏻‍♀️

Eine gute Work-Life-Balance ist heutzutage einer der entscheidenden Faktoren bei der Jobsuche.

Indem Unternehmen Unterstützung und Ressourcen für die mentale Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen bereitstellen, können sie Stress und das Risiko von Burnout reduzieren, das Arbeitsklima verbessern und gleichzeitig die Mitarbeiterbindung stärken.

Interne Influencer (Corporate Influencer) 📣

In jeder Organisation gibt es MitarbeiterInnen, die sehr versiert auf Social Media sind und sich auf neuen digitalen Kanälen sicherer fühlen als ihre KollegInnen. Das sind die Personen, die du ins Boot holen solltest, um digitale Kanäle und Plattformen intern voranzutreiben und Mitarbeiterengagement zu erhöhen.

Tipp: Weitere relevante Themen: Influencer Marketing, Corporate Influencer, Influencer Marketing im B2B-Bereich, Employee Advocacy auf LinkedIn.

Mobile First 📱

Millennials und die Gen Z machen bereits mehr als ein Drittel der Belegschaft aus und werden bald in der Mehrheit sein. Sie sind es gewohnt, viel unterwegs zu sein und einfachen sowie sofortigen Zugriff auf Informationen zu haben.

Stelle also sicher, dass alle Inhalte, die dein Unternehmen postet, auch dem Mobile-First-Denkansatz entsprechen. Bedenke dabei auch die Länge der Texte – unsere Aufmerksamkeitsspane ist nicht besonders lang, deshalb ist es besser, wenn du die Kommunikation kurz und knackig hältst.

Remote-friendly 🌍

In einer remote-freundlichen Welt ist es besonders wichtig, eine starke Unternehmenskultur zu pflegen. Obwohl die MitarbeiterInnen physisch voneinander getrennt arbeiten, können sie dennoch ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und eine gemeinsame Unternehmensidentität entwickeln. So kann’s gehen:

Virtuelle Team-Events : Organisiere regelmäßige Team-Events wie virtuelle Kaffeepausen, Spielabende oder gemeinsame Mittagessen. Hybride Events können auch eine gute Idee sein!

: Organisiere regelmäßige Team-Events wie virtuelle Kaffeepausen, Spielabende oder gemeinsame Mittagessen. Hybride Events können auch eine gute Idee sein! Mitarbeiteranerkennung: Zeige auch in der virtuellen Umgebung Wertschätzung und Anerkennung für die Leistungen der MitarbeiterInnen. Digitale Plattformen eignen sich hervorragend dazu, um öffentliches Lob, Auszeichnungen oder Dankesbotschaften zu teilen.

Bist du jetzt bereit, interne Kommunikation auch in deinem Unternehmen zu pushen? Meltwater hilft dir dabei! 💪

