Depuis plus de 10 ans, les réseaux sociaux transforment notre façon de communiquer. Et les entreprises n’y réchappent pas : de plus en plus de sociétés, petites ou grandes, utilisent les réseaux sociaux comme méthode marketing. Selon l’INSEE, 40 % des sociétés françaises de 10 personnes ou plus ont un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux.

Mais aujourd’hui, pour les entreprises, il ne s’agit plus de se demander s’il faut promouvoir ses produits ou ses services sur les réseaux sociaux. Il s’agit de savoir comment les utiliser à son avantage. Il a été prouvé qu’investir dans une stratégie réseaux sociaux entraîne à termes une amélioration du trafic, de la visibilité de sa marque et de la satisfaction client. C’est même le premier point à développer si vous voulez renforcer la visibilité digitale de votre marque. Or, les chargés de communication n’ont souvent ni le temps ni les ressources nécessaires pour être présents 24 heures sur 24 sur une dizaine de plateformes.

Alors, comment exploiter au maximum la présence de votre marque sur les réseaux sociaux ? Voici 6 astuces simples à mettre en œuvre qui vous permettront de mieux gérer les comptes Facebook, Twitter, Instagram et autres de votre entreprise.

1. Programmez vos publications

Le temps est précieux pour les chargés de communication. Pour en gagner un maximum, il est important de programmer la publication des contenus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étant intimement liés au marketing, il faut commencer à créer du contenu dès qu’est définie la stratégie marketing globale (et les campagnes qui vont avec). En vous y prenant à l’avance, vous aurez une vision plus claire de l’orientation des publications.

Trois mesures à prendre pour gérer au mieux vos publications :

Créez un calendrier éditorial pour garder une trace de toutes vos publications

Un calendrier éditorial centralise tout le contenu. Il peut être facilement mis à jour, ce qui va simplifier la collaboration des membres de votre équipe.

Confiez la publication de vos contenus à une personne dédiée aux réseaux sociaux

Consacrez votre temps aux décisions stratégiques et engagez un spécialiste des réseaux sociaux qui apportera de nouvelles idées créatives. Vous pouvez commencer votre collaboration en validant ses idées avant publication afin de vous assurer de la qualité de ses messages.

Utilisez un outil de planification

La plupart des logiciels de gestion des réseaux sociaux permettent de planifier du contenu sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et de suivre les performances de vos campagnes. Plus vous postez, plus vous améliorez l’engagement de vos posts avec votre communauté.

Le conseil de pro : si vous programmez vos publications bien avant l’heure, gardez un œil sur l’actualité. En cas de catastrophe naturelle ou autre événement dramatique, il vous faudra peut-être revoir le contenu planifié pour vous assurer qu’il est toujours approprié.

2. Adaptez les contenus à votre audience

La quantité de contenus que vous publiez donne plus de poids à votre présence sur les réseaux sociaux, mais c’est surtout la qualité de vos posts qui compte. Sans stratégie réseaux sociaux adaptée au public que vous ciblez, vos efforts sur les réseaux sociaux se perdront dans une marée de contenus.

Si votre entreprise vend des vêtements pour bébé, partagez des informations et des astuces qui ont de la valeur et de l’intérêt pour les jeunes mamans. Si vous visez les voyageurs intrépides, créez du contenu, des textes et des images qui leur parlent (des paysages lointains, des astuces sur le contenu de leur sac à dos…).

Le conseil de pro : exploitez les excellentes options de ciblage de Facebook pour viser des comportements et des intérêts très précis.

3. Sortez du lot

Une fois que vous avez identifié votre public cible, comment vous démarquer pour attirer l’attention de vos clients potentiels ?

Au troisième trimestre 2018, Facebook comptait 2,27 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde entier. Pas évident pour une marque de percer et se faire remarquer dans une telle masse de trafic.

Le secret pour réussir ? L’authenticité du contenu.

Ne vous contentez pas de publier des infos produit et des promotions : concentrez-vous sur la création de contenu original développé pour une communauté de clients (potentiels).

Par exemple, créez une série de posts sur les meilleures pratiques dans votre secteur. Publiez un nouvel épisode chaque semaine, à la manière d’une série télé. Vos followers s’y accrocheront à coup sûr !

Le conseil de pro : utilisez Facebook Live (contenu en direct) et Instagram Stories (publication de contenu éphémère) pour donner encore plus de piquant à vos posts.

4. Comptez sur votre communauté

Rien de tel qu’une communauté pour améliorer l’impact de votre contenu et l’engagement de vos clients. Et l’attention que vous prêtez à cette communauté influence directement l’image que vous renvoyez à vos prospects. Soyez réactif et visez juste.

Un concessionnaire automobile devra plutôt publier des photos de belles voitures que les promotions du mois, tout simplement parce qu’il aura plus de chances de toucher son public : une belle voiture vend plus de rêve qu’une simple promotion, qui ne touchera que la fibre rationnelle du potentiel acheteur.

Ou bien si, par exemple, vous dirigez une entreprise avec un ou plusieurs points de vente physiques, vous pouvez jouer sur la proximité géographique : taguez certains endroits de votre ville pour faire connaître votre présence aux prospects locaux.

Le conseil de pro : répondez rapidement aux commentaires et créez des histoires dans lesquelles vos abonnés auront envie de jouer un rôle. Profitez des événements locaux et des sujets de discussion lancés par votre communauté.

5. Mesurez les résultats sur lesquels vous avez une influence

Une fois que vos contenus sur-mesure et ciblés sont publiés, il ne vous reste plus qu’à répondre à une question : est-ce qu’ils ont l’effet attendu ? Mais comment surveiller et vérifier l’efficacité de vos actions sur les réseaux sociaux ?

Il faut avant tout faire la différence entre les vanity metrics, ces mesures flatteuses mais sur lesquelles vous n’avez aucune prise (le nombre de likes sur une publication, par exemple), et les mesures que vous pouvez réellement influencer. Sur chaque réseau social, mesurez différents éléments comme l’engagement (nombre d’interactions, de partages, de retweets, etc.) ou le nombre d’abonnés.

Gardez en tête que vos abonnés ou followers et ceux qui likent vos publications ont des profils distincts : seuls les premiers sont réellement demandeurs de votre contenu.

Pensez aussi à fixer des objectifs et des marqueurs de référence clairs : par exemple, être suivi par deux fois plus de personnes dans les 12 prochains mois et publier du contenu deux fois par semaine, dans l’idée de convaincre X % de followers supplémentaires chaque mois. Vous pourrez alors évaluer l’avancée de votre stratégie et réorienter vos objectifs et vos méthodes de travail en cours de route, si besoin.

Le conseil de pro : utiliser un logiciel de social media monitoring peut vous aider à aller plus loin dans l’analyse de données.

6. Captivez vos clients pour les fidéliser

Au fur et à mesure que votre présence en ligne prend de l’ampleur, vous avez plus d’occasions d’interagir directement avec vos clients. Profitez-en pour vous montrer réactif et pour charmer vos clients avec de petites attentions personnelles.

Prenons l’exemple de GreenPal, une société américaine qui propose des services d’entretien de pelouse. Ils ont trouvé une façon originale de créer un lien personnel et de laisser un souvenir impérissable à leurs clients en s’intéressant à quelque chose qui leur est cher : leurs compagnons à quatre pattes !

Lorsqu’un client fait appel aux services de GreenPal, il lui est systématiquement demandé s’il a un animal de compagnie (ou plusieurs). Au départ, c’était pour des raisons de sécurité (pour que les techniciens en tiennent compte lors de l’intervention), mais GreenPal a décidé de s’en servir dans sa stratégie marketing.

Ces clients reçoivent des cadeaux personnalisés à l’intention de leurs animaux de compagnie. Et ça marche : les clients postent sur leurs comptes Facebook et Twitter des petits mots de remerciement et des vidéos de chiens jouant avec leurs cadeaux. Des résultats épatants sur les réseaux sociaux pour un investissement minime en temps et en argent.

Le conseil de pro : un client conquis est un ambassadeur de choix sur les réseaux sociaux. Lorsque vous recevez un excellent feedback, demandez si vous pouvez le publier (sur Google Review, par exemple, ou mieux, directement sur votre site web).

Pour aller plus loin : Comment identifier et engager vos ambassadeurs de marque ?

Réseaux sociaux et entreprise

À mesure que la génération née pendant et après l’irruption des réseaux sociaux grandit, la place de ce mode de communication n’est pas prête de décroître, bien au contraire. À l’avenir, elle sera même de plus en plus proéminente. Alors que 38 millions de Français ont été actifs sur les réseaux en 2018, les entreprises ont tout intérêt à ne pas baisser la garde si elles veulent réussir, et les chargés de communication se doivent donc de prendre le temps d’appliquer la bonne stratégie.

Alors si vous ne savez pas comment exploiter au maximum votre présence sur les réseaux sociaux et améliorer votre réputation en ligne, commencez par vous doter d’un logiciel de gestion des réseaux sociaux et par appliquer les 6 astuces présentées dans cet article. Vous aurez déjà fait un bon pas en avant !