Le guide du ROI des médias sociaux : le social comme moteur de croissance



Êtes-vous prêt à faire des réseaux sociaux un véritable levier business ? Avec plus de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde, ce sont 350 000 tweets qui sont envoyés chaque minute, 4 100 clics qui sont effectués sur des posts Instagram sponsorisés, 21 millions de snaps qui sont créés et 694 000 vidéos qui sont visionnées sur TikTok. Ces nombreuses données font des médias sociaux une véritable mine d'or car elles peuvent être transformées en insights stratégiques pour mieux éclairer la prise de décision et accélérer la croissance. Ces changements ont un impact fort sur le mode de fonctionnement des organisations, en particulier en ce qui concerne la communication et la manière dont les informations sur les consommateurs et la concurrence sont collectées.

Produit en partenariat avec The Social Intelligence Lab, ce livre blanc traite de comment vous pouvez optimiser, développer et gérer votre marque sur les réseaux sociaux pour in fine stimuler votre croissance.

Les sujets clés qui sont abordés sont

Le Saint Graal : Optimiser votre expérience client digitale

La croissance grâce au marketing d’influence

Gérer votre marque à l’échelle mondiale

Augmentez votre ROI social grâce aux insights consommateur

Devenir leader grâce à l'Intelligence Economique

Si vous avez du mal à comprendre comment utiliser les médias sociaux pour stimuler la croissance de votre entreprise, ce livre blanc est une lecture incontournable. Téléchargez votre exemplaire dès maintenant et commencez à tirer parti des réseaux sociaux pour avoir un impact sur les KPI commerciaux.