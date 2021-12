C’est bientôt le début d’une nouvelle année (ouf, 2021 est enfin derrière nous) ! Voici donc venu le moment de planifier votre stratégie de marketing. Mais comment vous préparer, vous et votre équipe, à réussir en cette période imprévisible et inédite ? Il est l'heure du marketing business plan.

Tout d’abord, même si l’année 2021 a provoqué un certain nombre de bouleversements, le modèle général d’une strategie marketing n’est pas très différent de celui des autres années.

La différence se situe au niveau de vos objectifs marketing spécifiques et des KPI. Vous devrez examiner de près la manière dont vous vous positionnez par rapport à l’année précédente, compte tenu des circonstances extraordinaires de 2020 et 2021. Mais avant de décider de tout cela, vous devez disposer de bases solides et d’une stratégie claire.

Table des matières

Stratégie marketing définition

De manière générale, une « stratégie marketing » peut être définie comme suit :

Un business plan visant à atteindre les utilisateurs potentiels et les transformer en acheteurs.

Selon que votre entreprise est plus axée sur les transactions ou sur les relations, la stratégie marketing peut également inclure tous les moyens d’encourager la récurrence des visites et des achats sur le site Web. Les objectifs de la stratégie sont exécutés par le biais d’un plan marketing, qui décompose la structure quotidienne pour mettre vos idées en action.

Quels sont les différents types de stratégies marketing ?

Une stratégie marketing complète implique généralement l’utilisation d’une association de plusieurs canaux de distribution et méthodes de marketing différents. Il peut s’agir de campagnes par e-mail, de médias sociaux, de SEO et de publicité digitale. Pour garantir un véritable succès marketing, quelle que soit la taille de votre équipe, les actions menées dans chacun de ces domaines doivent être étroitement coordonnées.

1. Médias sociaux

En tant que spécialiste du marketing digital, votre travail consiste à maîtriser les canaux qui ont fait leurs preuves tout en identifiant les opportunités qui vous permettront d’atteindre de nouvelles audiences et micro-communautés dans un paysage social en constante évolution.

La façon dont les médias sociaux s’intègrent dans votre marketing mix dépend de vos acheteurs et de vos objectifs marketing. Mais c’est un canal important que vous ne pouvez pas ignorer, quelle que soit l’importance de son rôle dans votre stratégie globale.

Les principales plateformes sociales utilisées pour le marketing digital sont les suivantes :

LinkedIn : publiez les succès et les actualités de votre entreprise, connectez-vous avec d’autres personnes de votre secteur, trouvez des influenceurs et créez des messages qui renforcent votre autorité dans votre domaine.

: publiez les succès et les actualités de votre entreprise, connectez-vous avec d’autres personnes de votre secteur, trouvez des influenceurs et créez des messages qui renforcent votre autorité dans votre domaine. Facebook : le profil démographique des utilisateurs de Facebook a considérablement évolué ces dernières années. Les plus de 65 ans sont la tranche d’âge qui connaît la plus forte croissance, atteignant 40 % en 2019. Alors que les adolescents ont chuté de 71 % en 2015 à 51 % en 2018. N’oubliez pas d’en tenir compte lorsque vous faites de la publicité sur Facebook !

: le profil démographique des utilisateurs de Facebook a considérablement évolué ces dernières années. Les plus de 65 ans sont la tranche d’âge qui connaît la plus forte croissance, atteignant 40 % en 2019. Alors que les adolescents ont chuté de 71 % en 2015 à 51 % en 2018. N’oubliez pas d’en tenir compte lorsque vous faites de la publicité sur Facebook ! Twitter : 280 caractères pour faire passer votre message, et un dialecte de hashtags et de GIF à comprendre. Twitter est la plateforme idéale pour construire la personnalité de votre marque.

: 280 caractères pour faire passer votre message, et un dialecte de hashtags et de GIF à comprendre. Twitter est la plateforme idéale pour construire la personnalité de votre marque. Instagram : avec plus d’un milliard d’utilisateurs accédant au réseau chaque mois, Instagram est incroyablement utile pour le marketing des médias sociaux. Suivez les hashtags pour trouver des influenceurs et créez des stories afin de partager des images captivantes des coulisses de votre entreprise.

L’authenticité sur les médias sociaux est l’un des équilibres les plus difficiles à trouver, mais aussi un élément clé de la réussite de votre strategie de marketing social.

Dove est l’une des marques qui réussit le mieux en matière d’authenticité et de marketing social basé sur les valeurs. Elle comprend clairement les valeurs de son public et les sujets qui lui tiennent à cœur. Il s’agit notamment de la valorisation du corps et de la diversité. Les nombreuses campagnes de Dove tout au long de l’année mettent en valeur l’individualité et soulignent l’autonomisation des femmes.

Dove a également offert l’un des meilleurs exemples de marketing sur les médias sociaux en 2020 et est une grande marque vers laquelle se tourner pour savoir comment utiliser les hashtags pour les campagnes marketing.

2. SEO

L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) est l’une de ces stratégies que de plus en plus de personnes connaissent, mais sur lesquelles elles ne travaillent pas assez ou ne concentrent pas assez d’efforts. Il s’agit d’une erreur fatale qui vous coûte potentiellement des milliers de visites par jour sur votre site Web.

Et si vous maîtrisez le référencement organique, ces visites ne vous coûtent pas grand-chose. Cela vous laisse la liberté de consacrer une plus grande partie de votre budget marketing à l’optimisation de l’expérience sur votre site Web et aux flux d’acquisition de prospects, afin de transformer ce trafic organique en clients potentiels.

Le contenu est roi lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux utilisateurs grâce au référencement, et la création d’un blog est un excellent moyen de commencer. Essayez d’écrire des articles autour de mots-clés spécifiques, en particulier des mots-clés longue traîne, pour attirer des clients plus susceptibles de convertir après avoir atterri sur votre site Web. Investissez dans des actions de marketing de contenu en promouvant le contenu que vous créez sur les médias sociaux et d’autres sites Web.

3. Utilisation des influenceurs

De plus en plus de marques apprennent à exploiter efficacement les influenceurs dans leur strategie marketing. Les micro-influenceurs, en particulier, sont de plus en plus remarqués pour leurs sujets de niche et leur meilleur engagement auprès du public.

Lorsque les influenceurs ont un public engagé, leur contenu est partagé, ce qui influence les ventes des marques dont ils font la promotion. C’est du gagnant-gagnant ! Découvrez la stratégie gagnante de Beyoncé...

Instagram et YouTube sont les deux principaux canaux pour les marques qui souhaitent faire du marketing d’influence.

Par exemple, la populaire YouTubeuse Bernadette Banner (plus de 1 million d’abonnés) est spécialisée dans la couture et la création de costumes. Elle travaille régulièrement avec Skillshare, qui a sponsorisé un certain nombre de ses vidéos.

Elle lie ce service à sa marque, non pas en tant que costumière, mais en tant que vidéaste et présentatrice, en précisant que suivre les cours de photographie, de montage et de prise de parole en public de Skillshare l’a aidée à améliorer son jeu lorsqu’il s’agissait de produire ses vidéos. Les personnes qui la suivent obtiennent un code promotionnel spécial pour utiliser elles-mêmes Skillshare.

Utilisez les outils d’influenceurs sociaux de Meltwater pour repérer les influenceurs qui correspondent le mieux à votre type de public.

4. Email marketing

Même si de nouveaux canaux de marketing digital continuent à apparaître, les e-mails restent l’un des points de contact les plus puissants avec les clients. Si vous n’en avez pas encore, vous devriez créer une newsletter. Conseil : créez à la fois une newsletter interne et une newsletter externe.

Vérifiez régulièrement vos indicateurs de succès (nous recommandons une fois par semaine). Vous disposerez bientôt de suffisamment de données pour en savoir plus sur votre public, et vous pourrez rectifier le tir si nécessaire. Suivez les indicateurs suivant :

CTR (taux de clics)

Taux d’ouverture

Atteinte des objectifs e-mail

Autres conseils e-mail marketing :

Faites des tests A/B sur la phrase de l’objet aussi souvent que possible

Ne sous-estimez pas le pouvoir de la segmentation de votre liste d’adresses e-mail, qui vous permet de faire un marketing ciblé et non général.

Un titre d’objet accrocheur est le moyen le plus efficace d’améliorer le taux d’ouverture de vos e-mails. Vos objets doivent refléter votre identité en tant que marque. N’ayez pas peur d’expérimenter pour voir ce à quoi votre public réagit.

Pour de très bons exemples de titres intelligents et amusants, ainsi que pour des e-mails extrêmement personnalisés, consultez le site The Hustle (et même si vous ne lisez pas les e-mails, consultez la superbe page de remerciement après votre inscription).

5. Analyse de l’audience

Identifiez votre public au-delà des données démographiques de base. L’analyse de l’audience vous aide à définir des personas d’acheteurs pour vos différents groupes de consommateurs.

Apprenez à connaître leurs valeurs, leurs centres d’intérêt et leur comportement de consommation grâce à un outil d’écoute sociale complet ou à un logiciel d’analyse de la consommation. Ces informations vous aideront à orienter votre stratégie promotionnelle, à déterminer les personnes que vous contacterez pour des partenariats avec des influenceurs et les produits que vous développerez.

6. Parcours client

Utilisez 2022 pour réexaminer votre parcours client et les tactiques de push-pull que vous utilisez. Étant donné que nous avons des horaires, des priorités et des routines différents lorsque nous travaillons à domicile, vos utilisateurs peuvent se connecter à des moments différents. Le moment idéal pour les contacter afin d’obtenir les meilleures conversions peut donc être différent.

Vous voulez vous assurer qu’ils reviennent s’ils ne sont pas prêts à acheter. Et lorsqu’ils sont prêts à acheter, le flux d’achat et les CTA doivent être directs. Faites en sorte de simplifier l’acte d’achat.

La dernière pièce du puzzle consiste à les inciter à revenir grâce à une campagne de réengagement efficace.

7. Publicité digitale

L’intégration d’annonces de retargeting dans votre stratégie marketing pourrait être un élément décisif pour votre stratégie de croissance si vous disposez du budget nécessaire.

Utilisez une approche omnicanale pour augmenter vos conversions (à ne pas confondre avec le marketing multicanal). Le marketing omnicanal consiste plutôt à interagir avec le client de manière adaptée en fonction de l’étape à laquelle il se trouve dans son parcours client.

Une étude récente de ClickZ a révélé que les indicateurs d’engagement augmentaient considérablement lorsque les entreprises adoptaient une approche omnicanale du marketing digital : « L’utilisation de trois canaux ou plus dans un flux de travail automatisé a permis d’obtenir un taux d’engagement de 18,96 %, alors que leurs homologues à canal unique n’ont obtenu qu’un taux d’engagement de 5,4 %. »

Lorsque vous réfléchissez à votre publicité display, n’hésitez pas à créer des annonces qui s’adressent à un petit segment plutôt que d’essayer de parler à tout le monde. Par exemple, regardez ces publicités Microsoft qui ciblent spécifiquement les codeurs :

(Source : Aquisio.com)

Comme l’indique l'article, ces publicités « ne capteront pas l’attention des non-codeurs. Et ce n’est pas grave, car ils ne sont pas la cible de l’annonce. Mais si vous êtes ingénieur ou programmeur, votre intérêt sera piqué au vif, car l’annonce parle dans la même langue que vous. »

8. Médias earned

Investissez dans des opportunités et des initiatives RP pour faire parler d’un nouveau produit ou d’un partenariat. Le pouvoir des relations publiques réside dans leur capacité à atteindre le public le plus large possible tout en restant pertinent. (Assurez-vous que l’équipe RP ne spamme pas les journalistes avec des propositions qui n’ont rien à voir avec la spécialité de ce journaliste).

Vous voulez que vos actions RP maximisent les ventes et les visites sur votre site web, et pas seulement qu’elles attirent les regards sur votre message. Restez concentré sur les journalistes les plus pertinents de votre secteur d’activité grâce à une solution de relations avec les médias efficace.

9. Suivi des médias

Le suivi des médias est un autre outil important pour toute équipe marketing et RP. Restez à l’affût de toutes les sources médias, qu’il s’agisse des médias sociaux, des actualités en ligne, de la presse écrite, de la radiodiffusion, des podcasts, etc., afin d’analyser l’origine de vos mentions et d’identifier les opportunités.

10. Analyse comparative de la concurrence

Enfin, tout cela ne sert pratiquement à rien si vous travaillez à l’aveugle. Vous devez garder un œil sur ce que font vos concurrents, sur le succès de leur stratégie marketing et RP, et sur ce que disent leurs followers, afin de mieux vous situer par rapport à eux. Utilisez un outil d’analyse de la concurrence pour automatiser ce processus marketing. Cela vous permettra de garder une longueur d’avance et de faire preuve d’intelligence dans votre stratégie de marketing 2022.

Votre plan marketing est la feuille de route qui vous permettra d’exécuter la stratégie et d’atteindre vos objectifs marketing. Il doit inclure un calendrier, qui vous laisse une grande marge de manœuvre pour planifier vos campagnes, y compris les dates de lancement et les dates cibles pour la préparation de certaines actions.

Tous les canaux de marketing stratégique mentionnés ci-dessus ont leurs propres complexités. Cela signifie que, tout au long de l’année, vous pouvez avoir un « marketing planning » pour chaque stratégie. Par exemple, disons que votre entreprise prévoit le lancement d’un produit important. En tant qu’équipe marketing, chaque stratégie joue un rôle. Vous voulez peut-être programmer plusieurs messages d’accroche sur les médias sociaux avant le lancement, et pour ces messages, vous avez besoin de rédiger un contenu spécifique. Et peut-être voulez-vous trouver un influenceur qui aidera à promouvoir le produit après le lancement.

Vous avez donc besoin d’un plan marketing pour les médias sociaux, d’un plan marketing de contenu et d’un plan marketing d’influence soigneusement élaborés. Tous ces plans doivent être en parfait accord les uns avec les autres afin que tous les membres de l’équipe soient sur la même longueur d’onde et ne se heurtent pas à des obstacles (ou ne manquent pas des opportunités).

Tout plan marketing doit inclure :

Les objectifs de la campagne

Les KPI de la campagne

Le calendrier

Le matériel promotionnel nécessaire, y compris les communiqués de presse, les messages sociaux et le contenu

Le budget marketing

Les concurrents

Les chefs d’équipe et les responsabilités

5 tactiques pour votre stratégie marketing 2022

Pour assurer une cohésion harmonieuse entre tous vos canaux de marketing, veillez à suivre les astuces et conseils suivants :

1. Faites le bilan de l’année

Avant toute chose, vous devez évaluer les performances de l’année précédente. Consultez votre plan marketing 2021 et analysez les points forts et les domaines dans lesquels vous auriez pu vous améliorer. Reprenez votre stratégie 2021 pour vérifier facilement vos résultats.

Vérifiez vos indicateurs

Les décisions basées sur les données sont importantes. Mais il peut être très facile de se perdre dans les méandres de toutes les mesures marketing, surtout pour les passionnés de données.

Cependant, il est crucial d’extraire les indicateurs les plus pertinents pour la planification de la stratégie 2022.

Indicateurs recommandés pour les équipes marketing :

MQL (Marketing Qualified Leads)

Taux de conversion aux points clés de l’entonnoir d’acquisition

Coût d’acquisition client

Il est également recommandé d’effectuer une analyse SWOT. Créez un tableau pour visualiser les forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre marque.

2. Fixez de nouveaux objectifs de marketing et de nouveaux KPI

Sur la base de ce que vous avez appris l’année dernière, il est maintenant temps d’identifier les nouveaux objectifs et les KPI (indicateurs clés de performance) que vous souhaitez y associer pour mesurer le succès.

Dans ce domaine, il est important d’être très honnête. N’appliquez pas un KPI impossible à un objectif impossible, mais n’y allez pas non plus trop doucement. La meilleure tactique consiste à trouver un équilibre avec la réalité, et non à vous priver de leviers potentiels de croissance.

Pour commencer, assurez-vous d’utiliser la structure d’objectifs « S.M.A.R.T » :

Spécifique : si vos objectifs de marketing sont trop compliqués, il est facile de les ignorer une fois que l’année a vraiment commencé. Visez un objectif précis.

: si vos objectifs de marketing sont trop compliqués, il est facile de les ignorer une fois que l’année a vraiment commencé. Visez un objectif précis. Mesurable : évitez le piège des objectifs marketing vagues comme « améliorer notre image de marque ». C’est un bon objectif, mais vous devez pouvoir y associer un chiffre pour mesurer vos progrès.

: évitez le piège des objectifs marketing vagues comme « améliorer notre image de marque ». C’est un bon objectif, mais vous devez pouvoir y associer un chiffre pour mesurer vos progrès. Atteignable : vos objectifs doivent être ambitieux, mais pas impossibles. Il doit être raisonnable de les atteindre dans le temps imparti.

: vos objectifs doivent être ambitieux, mais pas impossibles. Il doit être raisonnable de les atteindre dans le temps imparti. Réaliste : assurez-vous que votre message marketing est approprié. Cela sera particulièrement important en 2022 !

: assurez-vous que votre message marketing est approprié. Cela sera particulièrement important en 2022 ! Temporellement défini : faites en sorte que votre équipe respecte les délais et divisez les projets en sous-tâches réalisables.

Vous cherchez un moyen d’exécuter, de contrôler et d’optimiser votre stratégie marketing en un seul endroit ? Découvrez une solution de marketing social tout-en-un pour rester sur la bonne voie et dépasser vos objectifs !

3. Élaborez une stratégie

Sortez le tableau blanc et lancez-vous dans un brainstorming !

Vous avez analysé vos succès, identifié les domaines à améliorer et déterminé les objectifs sur lesquels vous souhaitez vous concentrer. Vous disposez maintenant d’un cadre pour élaborer une stratégie et un plan marketing.

Il y a quelques éléments à garder à l’esprit pour une stratégie marketing efficace :

Définissez vos acheteurs potentiels

Il est essentiel d’avoir une vision détaillée de vos acheteurs potentiels. Elle dicte en grande partie la manière dont vous structurez vos priorités marketing et les tactiques que vous utilisez pour engager les clients existants et attirer de nouveaux acheteurs.

Grâce à un logiciel sophistiqué d’insights consommateurs, vous pouvez déterminer avec précision ce que vous promouvez auprès de certains publics, ainsi que le moment et l’endroit où vous le faites pour obtenir un impact maximal. Vous pouvez également recueillir les informations qui vous aideront à déterminer les méthodes marketing destinées à certains groupes.

Par exemple, vous pouvez découvrir qu’un grand pourcentage de votre public suit également une célébrité particulière. Cette information pourrait vous permettre de contacter cette personne pour un partenariat d’influence.

Si vous avez déjà effectué de nombreuses recherches sur les caractéristiques psychosomatiques de votre audience (qui vont bien au-delà des données démographiques), il sera probablement utile de les reprendre, en restant attentif aux changements. N’oubliez pas que votre public pourrait se comporter différemment en 2022, dans des circonstances post-Covid.

Évaluez vos ressources et les compétences de votre équipe

Chaque personne a quelque chose à apporter et votre stratégie marketing bénéficiera grandement de l’utilisation du plein potentiel de votre équipe. Vos ressources marketing peuvent également être différentes cette année en raison des bouleversements causés par le Covid-19 en 2021.

Pensez avec créativité à des moyens non traditionnels de faire connaître vos produits et n’oubliez pas de vérifier ce que font vos concurrents !

Voici quelques conseils pour organiser une séance de stratégie productive pour l’équipe de marketing :

Indiquez l’objectif de la séance de manière aussi précise que possible . Donnez à tous les participants quelques jours pour préparer des idées ou des questions. Si chacun vient avec une idée générale de ce que vous voulez obtenir de la session, vous serez sur la bonne voie.

. Donnez à tous les participants quelques jours pour préparer des idées ou des questions. Si chacun vient avec une idée générale de ce que vous voulez obtenir de la session, vous serez sur la bonne voie. Utilisez des suggestions inattendues pour stimuler la pensée créative . Les remue-méninges sont plus utiles lorsqu’ils produisent des idées originales. Dressez une liste de questions telles que : « Comment pourrions-nous réaliser ce projet avec un budget marketing réduit ? » ou « Que se passerait-il si nous utilisions un influenceur proche du secteur ? ».

. Les remue-méninges sont plus utiles lorsqu’ils produisent des idées originales. Dressez une liste de questions telles que : « Comment pourrions-nous réaliser ce projet avec un budget marketing réduit ? » ou « Que se passerait-il si nous utilisions un influenceur proche du secteur ? ». Terminez la réunion par des actions claires pour tous les membres de l’équipe . Il n’est pas nécessaire que ces actions soient énormes. Mais ils doivent être suffisamment importants pour qu’au moment de la réunion, l’élan soit suffisant pour faire avancer le projet.

. Il n’est pas nécessaire que ces actions soient énormes. Mais ils doivent être suffisamment importants pour qu’au moment de la réunion, l’élan soit suffisant pour faire avancer le projet. Terminez la réunion par des actions claires pour tous les membres de l’équipe. Il n’est pas nécessaire que ces actions soient énormes. Mais ils doivent être suffisamment importants pour qu’au moment de la réunion, l’élan soit suffisant pour faire avancer le projet.

4. Créez un plan marketing

Bon. Maintenant que vous avez discuté de la stratégie, il est temps de regrouper toutes ces idées amusantes et étonnantes dans un plan marketing. Les campagnes de marketing réussies doivent avoir des repères ambitieux mais réalisables.

Vous pouvez planifier votre stratégie sur une base hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle.

Bien qu’il n’existe pas de modèle parfait pour définir le meilleur plan marketing (il doit être spécifique à votre marque), voici quelques conseils pour réussir :

Instaurez un calendrier des campagnes de marketing . Identifiez les campagnes que vous souhaitez mener tout au long de l’année. Consultez notre calendrier à télécharger dédié aux médias sociaux pour trouver des idées !

. Identifiez les campagnes que vous souhaitez mener tout au long de l’année. Consultez notre calendrier à télécharger dédié aux médias sociaux pour trouver des idées ! Associez des dates aux objectifs à atteindre . Lorsque vous avez un calendrier associé à chaque élément d’une campagne marketing, cela aide à maintenir tout le monde sur la même longueur d’onde.

. Lorsque vous avez un calendrier associé à chaque élément d’une campagne marketing, cela aide à maintenir tout le monde sur la même longueur d’onde. Prévoyez des budgets raisonnables. Assurez-vous d’allouer les fonds de marketing là où ils sont le plus nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année. Pensez de manière créative aux endroits où vous pouvez économiser.

5. Exécutez ! (Et acceptez que les choses changent)

Vous avez élaboré votre stratégie et il est maintenant temps de concrétiser votre plan marketing !

La flexibilité est essentielle dans la perspective d’une stratégie globale. L’année 2021 nous l’a bien appris ! Et même sans pandémie mondiale, il y aura toujours des changements de priorités et des événements inattendus.

Soyez ouvert au changement et ne suivez pas votre plan marketing avec trop de rigidité, au risque d’ignorer ou de manquer d’autres opportunités.

Votre équipe marketing est-elle prête pour 2022 ?

Découvrez comment les solutions marketing de Meltwater peuvent vous aider à progresser grâce aux outils d’écoute sociale, au suivi des médias, à la veille concurrentielle, et plus encore. Remplissez le formulaire ci-dessous pour planifier une consultation gratuite.