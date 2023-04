TikTok est rapidement devenu l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, enregistrant une moyenne de plus de 23 heures mensuelles passées par les utilisateurs (source).

Avec une audience principalement composée de jeunes internautes, la plateforme offre aux entreprises l'opportunité de toucher une audience difficile à atteindre sur d'autres réseaux sociaux.

C'est pourquoi TikTok entreprise, la plateforme publicitaire du réseau social, a été lancée pour aider les entreprises à promouvoir leur marque et à atteindre leur public cible. Dans ce guide du marketing sur les réseaux sociaux, nous présenterons les avantages de TikTok entreprise et comment les entreprises peuvent tirer profit de cette plateforme publicitaire en plein essor.

Sommaire :

Qu’est-ce que TikTok entreprise ?

TikTok entreprise, également appelée TikTok For Business, est la version de TikTok destinée aux entreprises et aux annonceurs. Cette plateforme permet aux marques de créer et de diffuser des publicités sur le réseau social afin de promouvoir leurs produits ou services auprès des utilisateurs de cette application.

Les entreprises peuvent cibler leur public en fonction de critères tels que l'âge, le sexe, la localisation géographique et les centres d'intérêt. TikTok Business propose également des outils d'analyse pour permettre aux annonceurs de suivre les performances de leurs campagnes social media et de mesurer leur retour sur investissement.

Comme pour Facebook Ads, TikTok propose plusieurs formats publicitaires pour les annonceurs, notamment :

Les publicités in-feed : vidéos publicitaires qui apparaissent dans le flux de vidéos des utilisateurs.

: vidéos publicitaires qui apparaissent dans le flux de vidéos des utilisateurs. Les publicités de marque : vidéos sponsorisées par une marque, qui peuvent être diffusées dans le flux de vidéos des abonnés ou dans la section "Découvrir" de TikTok.

: vidéos sponsorisées par une marque, qui peuvent être diffusées dans le flux de vidéos des abonnés ou dans la section "Découvrir" de TikTok. Les défis de marque : fonctionnalité qui permet aux marques de lancer des défis aux utilisateurs.

: fonctionnalité qui permet aux marques de lancer des défis aux utilisateurs. Les publicités de produits : publicités qui mettent en avant des produits spécifiques d'une marque.

: publicités qui mettent en avant des produits spécifiques d'une marque. Les publicités de marqueurs : publicités qui incluent des effets de réalité augmentée, pour interagir de manière ludique et originale.

TikTok entreprise fonctionne de manière similaire à d'autres plateformes publicitaires en ligne. Aperçu.

1) Création d'un compte : les annonceurs créent tout d'abord un compte business sur le site web dédié. Ils doivent ensuite vérifier leur compte et leur identité.

2) Création de campagnes publicitaires : ils peuvent créer des campagnes en choisissant un format publicitaire et en définissant un budget et une stratégie de ciblage. Les options de ciblage incluent des critères tels que l'âge, le sexe, la localisation géographique, les centres d'intérêt ou encore le comportement d'utilisation.

3) Création de publicités : le professionnel peut créer des publicités en téléchargeant des vidéos et des images. Il peut aussi ajouter des titres, des descriptions, des liens et des appels à l'action.

4) Diffusion des publicités : les publicités peuvent être diffusées dans le flux de vidéos des utilisateurs de la plateforme, dans la section "Découvrir" ou dans d'autres espaces publicitaires. Les annonceurs ont la possibilité de choisir de diffuser leurs publicités en fonction de l'emplacement géographique, du moment de la journée ou d'autres critères.

5) Mesure des résultats : TikTok entreprise fournit des outils d'analyse pour permettre aux annonceurs de suivre les performances de leurs campagnes publicitaires. Les entreprises peuvent voir le nombre de vues, de clics, d'interactions et d'autres métriques pour évaluer le retour sur investissement de leurs publicités.

À noter : TikTok entreprise est réservé aux entreprises et aux annonceurs, et nécessite un budget publicitaire pour diffuser des publicités sur la plateforme.

Vous souhaitez savoir comment les autres entreprises réussissent sur la plateforme ? Les opportunités sont considérables pour vos publications sur ce réseau social. Voici quelques conseils pour tirer profit de TikTok pour le marketing de votre entreprise :

Comprendre votre public cible : avant de commencer à créer du contenu pour TikTok, assurez-vous de comprendre votre public cible et les types de contenu qu'ils apprécient.

: avant de commencer à créer du contenu pour TikTok, assurez-vous de comprendre votre public cible et les types de contenu qu'ils apprécient. Utiliser les formats publicitaires créatifs : TikTok propose une variété de formats publicitaires créatifs, tels que les publicités in-feed, les publicités brand takeover et les publicités TopView. En utilisant ces formats, vous pourrez attirer l'attention des utilisateurs.

: TikTok propose une variété de formats publicitaires créatifs, tels que les publicités in-feed, les publicités brand takeover et les publicités TopView. En utilisant ces formats, vous pourrez attirer l'attention des utilisateurs. Créer du contenu engageant : ce contenu doit susciter l'intérêt des utilisateurs de TikTok. Une bonne pratique est d'utiliser les tendances actuelles et les hashtags pertinents pour toucher une audience plus large. Le plus intéressant est de trouver des tendances parmi votre public cible. Par exemple, s'il réagit aux mèmes ou au contenu d'une émission de télévision populaire, vous pouvez créer vos propres vidéos sur le même sujet et rejoindre la conversation.

: ce contenu doit susciter l'intérêt des utilisateurs de TikTok. Une bonne pratique est d'utiliser les tendances actuelles et les hashtags pertinents pour toucher une audience plus large. Le plus intéressant est de trouver des tendances parmi votre public cible. Par exemple, s'il réagit aux mèmes ou au contenu d'une émission de télévision populaire, vous pouvez créer vos propres vidéos sur le même sujet et rejoindre la conversation. Opter pour un contenu décontracté : la communauté TikTok n’apprécie pas le jargon d'entreprise et les tons formels. Les jeunes TikTokers sont avant tout amusants, humoristiques et surprenants. Ils veulent s'engager avec les marques de manière informelle et spontanée. Vous pouvez conserver votre image de marque tout en créant du contenu décontracté. C'est un excellent moyen de montrer un côté plus humain.

: la communauté TikTok n’apprécie pas le jargon d'entreprise et les tons formels. Les jeunes TikTokers sont avant tout amusants, humoristiques et surprenants. Ils veulent s'engager avec les marques de manière informelle et spontanée. Vous pouvez conserver votre image de marque tout en créant du contenu décontracté. C'est un excellent moyen de montrer un côté plus humain. Collaborer avec des influenceurs : les influenceurs peuvent aider à promouvoir votre marque et à toucher une audience plus large. Il s'agit de trouver des influenceurs pertinents pour votre marque et de collaborer avec eux pour créer du contenu.

Utiliser l’outil Meltwater pour mesurer votre succès

L'outil Meltwater peut vous aider à évaluer efficacement votre succès sur TikTok. Comment ? Voici plusieurs fonctionnalités très utiles :

Créer un tableau de bord pour suivre les métriques clés de votre compte TikTok. Vous pouvez ajouter des widgets pour suivre les vues, les likes, les commentaires et les partages, ainsi que d'autres métriques pertinentes pour votre entreprise.

Meltwater peut également être utilisé pour suivre les tendances sur la plateforme. En surveillant les hashtags et les défis de marque populaires, vous pouvez vous tenir au courant des tendances actuelles et les utiliser pour orienter votre contenu.

Utiliser l'analyse de sentiments pour mesurer la réaction des utilisateurs à votre contenu. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour comprendre comment votre contenu est perçu et apporter des ajustements en conséquence.

En utilisant les données collectées par cet outil, comparez les résultats de votre compte avec vos objectifs de marketing et apportez des ajustements à votre stratégie en fonction des résultats.

Meltwater vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la performance de votre compte Facebook et TikTok, de surveiller les tendances et de mesurer l'efficacité de votre stratégie de marketing.

Voici quelques métriques clés que les entreprises peuvent utiliser pour mesurer leur succès sur TikTok :

Nombre de vues : le nombre de vues est le nombre de fois où votre vidéo a été visionnée. Cela peut aider à mesurer la portée de votre vidéo et son potentiel d'engagement.

: le nombre de vues est le nombre de fois où votre vidéo a été visionnée. Cela peut aider à mesurer la portée de votre vidéo et son potentiel d'engagement. Taux d'engagement : le taux d'engagement est le nombre total d'interactions (likes, commentaires et partages) divisé par le nombre total de vues. Il permet de mesurer l'engagement global des utilisateurs avec votre contenu. C’est le même taux d’engagement sur Instagram.

: le taux d'engagement est le nombre total d'interactions (likes, commentaires et partages) divisé par le nombre total de vues. Il permet de mesurer l'engagement global des utilisateurs avec votre contenu. C’est le même taux d’engagement sur Instagram. Taux de conversion : si votre campagne publicitaire a un objectif de conversion, vous pouvez calculer le nombre de conversions réalisées (comme l'achat d'un produit ou l'inscription à une liste de diffusion) divisé par le nombre total de vues de votre publicité.

: si votre campagne publicitaire a un objectif de conversion, vous pouvez calculer le nombre de conversions réalisées (comme l'achat d'un produit ou l'inscription à une liste de diffusion) divisé par le nombre total de vues de votre publicité. Partages : il s'agit du nombre de fois que les utilisateurs ont partagé votre vidéo. Cet indicateur est utile pour se rendre compte de la portée de votre vidéo et son potentiel de viralité.

: il s'agit du nombre de fois que les utilisateurs ont partagé votre vidéo. Cet indicateur est utile pour se rendre compte de la portée de votre vidéo et son potentiel de viralité. Commentaires : le nombre de fois que les membres ont commenté votre vidéo. Cela permet d'évaluer l'engagement et l'interaction des utilisateurs avec votre contenu.

: le nombre de fois que les membres ont commenté votre vidéo. Cela permet d'évaluer l'engagement et l'interaction des utilisateurs avec votre contenu. Temps de visionnage : le temps moyen que les utilisateurs passent à regarder votre vidéo. Un temps de visionnage long montre un certain attrait de votre contenu pour les abonnés.

Exemples de campagnes TikTok réussies

Après avoir montré l'intérêt de TikTok pour votre stratégie marketing digital, voici quelques exemples de campagnes réussies sur la plateforme.

Garnier X Hatik

En 2021, Garnier a lancé une campagne publicitaire sur TikTok en collaboration avec Hatik, un artiste de rap français. L'objectif de cette campagne était de promouvoir la gamme de produits de soins capillaires de Garnier et de toucher un public plus jeune et plus diversifié.

Dans le cadre de cette campagne, Hatik a créé une chanson originale intitulée "T'as pas le temps pour tes cheveux?" (You don't have time for your hair?), qui a été utilisée comme bande son pour les vidéos TikTok de la campagne. Les utilisateurs de TikTok ont été encouragés à créer leurs propres vidéos en utilisant cette chanson et à partager leur routine de soins capillaires avec le hashtag #TasPasLeTempsPourTesCheveux.

La campagne a été un succès, avec plus de 50 millions de vues et plus de 10 000 vidéos créées par les utilisateurs de TikTok. Elle a permis à Garnier de toucher une audience plus jeune et plus diversifiée, tout en renforçant sa position en tant que leader des produits de soins capillaires (source).

Première fois que je vois une pub sur #TikTok avec une chanson créée aussi spécifiquement pour le produit. Ici Garnier. Ça passe bien. #socialmedia pic.twitter.com/hrsAt2GUbQ — Mathieu Flaig (@MathieuFlex) May 7, 2021

Fitness Park avec le créateur @superboumj

L'enseigne de centres de fitness s'est lancée sur TikTok, notamment grâce au marketing d'influence. Pour cela, elle a lancé une campagne en collaboration avec le célèbre créateur de contenu @superboumj, qui a créé une série de vidéos sur TikTok pour promouvoir les salles de sport Fitness Park. Dans ces vidéos, @superboumj a partagé ses entraînements et ses astuces pour rester en forme, tout en mettant en avant les équipements et les services de Fitness Park.

L'objectif était d'encourager les internautes à se remettre en forme tout en promouvant la marque Fitness Park. La collaboration a été un exemple réussi de l'utilisation de TikTok pour mettre en avant une marque (source).

#CreateWithASUS, Asus

La campagne #CreateWithASUS sur TikTok a été lancée par la marque ASUS pour promouvoir ses produits auprès des utilisateurs de TikTok. L'objectif était de renforcer l'engagement des consommateurs avec la marque et de montrer comment les produits ASUS peuvent être utilisés pour stimuler la créativité.

La marque a invité les internautes à créer des vidéos créatives mettant en avant les produits ASUS tout en utilisant le hashtag #CreateWithASUS. Les vidéos devaient montrer comment les produits ASUS peuvent être utilisés pour stimuler la créativité et l'inspiration.

Résultats : une réussite avec plus de 250 millions de vues (Source) !

En conclusion, TikTok entreprise offre une multitude d'avantages aux entreprises qui cherchent à toucher une audience jeune et engagée. En utilisant les formats publicitaires créatifs de la plateforme, les entreprises peuvent créer des campagnes efficaces qui suscitent l'intérêt des abonnés.

Avec la capacité de mesurer le succès de leurs campagnes et de suivre les tendances actuelles, les entreprises peuvent s'adapter rapidement à l'évolution du paysage des médias sociaux et optimiser leur présence sur TikTok. Si vous cherchez à promouvoir votre marque auprès d'une audience jeune et engagée, TikTok entreprise pourrait être une solution adaptée. Évaluez les résultats de vos campagnes sur TikTok entreprise grâce à l'outil Meltwater. Vous pourrez ainsi connaître et comprendre les points d'amélioration de votre stratégie marketing !