Studierende sind in Social Media Netzwerken aktiver als je zuvor und teilen ihre Meinung zur Hochschulbildung genauso wie zu jedem anderen Thema. Meltwater nutzt fortschrittliche KI, um all diese sozialen Daten in aussagekräftige, umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. So finden Sie mühelos heraus, wie Sie Ihre zukünftigen Studierenden am besten finden und ansprechen.