Wie entwickelt sich Social Media im Jahr 2024?

In unserer „State of Social Media“-Umfrage haben wir knapp 200 Marketing-Verantwortliche in Deutschland zu ihrer Social Media-Strategie, ihren Prioritäten und Herausforderungen für das Jahr 2024 befragt. Wir freuen uns, die Ergebnisse in diesem Report mit Ihnen zu teilen!

In diesem Report erfahren Sie:

Was Marketing-Verantwortliche in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern von der KI-Entwicklung halten.

halten. Warum mehr Marketing-Verantwortliche in Deutschland im Jahr 2024 auf LinkedIn setzen (55 % der Befragten geben an, dass der Kanal eine höhere Priorität als 2023 hat).

(55 % der Befragten geben an, dass der Kanal eine höhere Priorität als 2023 hat). Wie 45 % der Unternehmen Influencer Marketing einsetzen.

einsetzen. Wie viel Budget Marketing-Verantwortliche in Deutschland 2024 in Social Media investieren.

Marketing-Verantwortliche in Deutschland 2024 in Social Media investieren. Warum die Erhöhung der Markenbekanntheit das wichtigste Social Media-Ziel 2024 für 63 % der Befragten ist.

... und noch viel mehr!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe des State of Social Media 2024 Reports!