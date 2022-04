Un message délivré sous forme d’histoire serait 22 fois plus mémorable qu’une information factuelle (source). Les histoires aident les marques à se connecter avec leur public, rendant ainsi leur message plus impactant. Grâce à la narration, le public est à la fois plus réceptif et la marque reste plus longtemps dans son esprit.

Il faut beaucoup de créativité pour raconter l'histoire de votre marque d'une manière qui non seulement la met en valeur, mais qui conquiert également le cœur de votre public. Un storytelling marketing bien conçu est plus efficace que toute autre campagne de communication. Bien pensée, l'histoire de votre marque peut vous aider à gagner la confiance de votre audience.

Alors, que faut-il pour créer une histoire de marque qui booste votre marketing de contenu (et vos ventes) ? Découvrons ensemble comment utiliser le brand storytelling pour construire un récit de marque convaincant.

Sommaire :

Qu'est-ce que le brand storytelling en marketing ?

Commençons par une définition du storytelling. C’est le fait de raconter une histoire à des fins de communication. En marketing, il s’agit d’utiliser le récit dans la communication publicitaire. L’histoire de la marque explique comment la marque est née et a évolué au fil du temps. Elle justifie aussi les différentes campagnes de marketing et de communication lancées, dans des articles, des campagnes TV et/ou sur les réseaux sociaux.

Un storytelling réussi met en évidence le côté émotionnel de ce qui rend votre marque spéciale. Les histoires de marque sont un excellent outil pour renforcer sa notoriété. Pour vous en rendre compte et monitorer l’efficacité de votre récit, vous pouvez utiliser des outils de mesure de notoriété de marque.

Comme toute histoire, le storytelling marketing doit être convaincant pour que votre public se soucie de votre marque. Il peut rendre votre marque plus authentique et plus humaine. Objectif ? Créer une connexion avec votre public.

Comment développer et capitaliser sur le storytelling de sa marque ?

Le brand storytelling présente certaines caractéristiques, notamment :

Les personnages : les histoires parlent de quelqu'un ou de quelque chose. Dans le storytelling marketing, le personnage principal est votre entreprise, votre fondateur ou votre produit.

: les histoires parlent de quelqu'un ou de quelque chose. Dans le storytelling marketing, le personnage principal est votre entreprise, votre fondateur ou votre produit. L'intrigue : une série d'événements menant à une conclusion. Cela ne signifie pas que ces événements doivent se produire de manière linéaire, mais ils doivent être connectés.

: une série d'événements menant à une conclusion. Cela ne signifie pas que ces événements doivent se produire de manière linéaire, mais ils doivent être connectés. La signification : il faut que votre public retire quelque chose de l'histoire. Dans une histoire traditionnelle, le sens est généralement une leçon de morale ou des valeurs importantes. C'est important également en marketing ! Soyez clairs dans votre récit pour porter un message cohérent et lisible auprès de vos cibles.

: il faut que votre public retire quelque chose de l'histoire. Dans une histoire traditionnelle, le sens est généralement une leçon de morale ou des valeurs importantes. C'est important également en marketing ! Soyez clairs dans votre récit pour porter un message cohérent et lisible auprès de vos cibles. L'implication émotionnelle : une belle histoire c’est une histoire qui suscite des émotions et transforme le public en participants actifs. Ils font partie de l'histoire. Les histoires de marque, les publicités et les campagnes marketing les plus percutantes sont celles qui nous font nous sentir connectés à la marque.

Ces caractéristiques sont les éléments constitutifs d'un récit de marque efficace. En tant que spécialiste du marketing et du content marketing, essayez de développer le message de votre marque au-delà des fonctionnalités et des avantages d’un produit de vente.

Attention : n’oubliez pas l’importance d’effectuer une veille sur votre marque afin de mesurer la portée de votre message et l’engagement de vos cibles.

Comprendre l'importance du storytelling en communication

Alors, que peut faire le brand storytelling pour votre marque ? Beaucoup.

- Les histoires de marque favorisent la confiance

La narration nous aide à comprendre plus facilement les expériences des autres. Nous apprenons à connaître les gens à travers les histoires qu'ils partagent. Il en va de même avec les marques.

La confiance se gagne par la compréhension. En se connectant avec les lecteurs par le biais de la narration, les marques peuvent gagner la confiance de leur public.

- Les histoires de marque mettent en valeur la personnalité de votre marque

Les faits et les chiffres ont un temps et un lieu. Mais en marketing, les lecteurs sont plus susceptibles d'adopter un message lorsqu'ils sont émotionnellement connectés et engagés avec lui. Le récit incarne la personnalité de votre marque pour aider les lecteurs à mieux vous connaître et à s’engager davantage sur vos médias sociaux notamment.

Incarner et raconter votre marque c’est créer une proximité avec vos consommateurs et gagner leur confiance. Plus humaine, votre marque génère de l’engagement auprès d’une communauté fidèle.

- Les histoires de marque façonnent les perceptions

Les histoires de marque visent à créer des liens émotionnels forts. Ce sont elles qui aident à construire une expérience mémorable. Avec un storytelling de marque pertinent, on dépasse les chiffres et les faits, pour basculer du côté du subjectif.

En ce sens, les outils de marketing digital peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les attentes de leur cible et ainsi raconter des histoires qui vont leur parler.

Plusieurs exemples de storytelling marketing à succès

Vous cherchez un exemple de storytelling réussi ? En voici trois, dans différents marchés.

- Le storytelling chez Chanel

À l’instar de nombreuses marques de luxe, Chanel a mis en place une technique de storytelling communication qui rayonne dans le monde entier. La marque de la rue Cambon montre qu’une marque ne peut pas seulement vendre un produit, mais aussi un savoir-faire et une histoire.

La technique de storytelling de Chanel vise à vendre son histoire en créant des liens avec le consommateur et le public cible. La narration doit faire naître en lui un besoin du produit Chanel à des fins statutaires.

Dans sa campagne de storytelling "Inside Chanel". (source), la marque retrace les principales histoires de la maison, séparées en différents chapitres :

● Gabrielle Chanel et la musique

● N°5

● COCO

● COCO selon Karl

● Les couleurs de Chanel

Chaque chapitre est présenté sous la forme d’un mini-film de courte durée (environ 5 minutes). Le succès de cette campagne ? Le récit s'intègre idéalement aux contenus communicationnels précédemment mis en place. Le ton of voice adopté est lyrique, avec un graphisme aux couleurs de la marque (noir et blanc). Un sans-faute !

- Hopaal, le storytelling des vêtements écoresponsables

Le storytelling peut aider une marque à raconter une vision porteuse de sens. 90% des consommateurs ont conscience de l'impact des marques sur l’environnement (source). Mais les marques ont aussi un rôle à jouer pour le passage à l'action concrète.

Hopaal l'a bien compris pour la fabrication de ses vêtements à partir de matières qui préservent la planète. La page "Qui sommes-nous ?" de la marque biarrote est dédiée à la vision écologique des fondateurs (source). Elle met en avant les différentes actions entreprises notamment :

● Des méthodes de recyclage permettent de revaloriser les matières abandonnées

● L’utilisation de matières produites localement, notamment le lin et le chanvre

● Le recyclage de 88,3% des matières utiles à la fabrication

● Le recours à des circuits courts pour limiter les transports et être proche des clients

L'histoire racontée par Hoopal est simple : tout le monde peut agir pour la planète à son niveau, et la marque montre l'exemple par ses actions concrètes. Il s'agit "d’agir petit à petit, étape par étape, à son échelle".

- Kusmi Tea, une histoire sur 150 ans

Dans la rubrique “storytelling exemple”, la marque Kusmi Tea a largement sa place !

Kusmi Tea est une marque de thé basée en Normandie. Elle a su développer un storytelling percutant au fil des années. L'histoire ? C’est celle des frères Orebi qui ont racheté la marque de thé russe Kousmichoff, en 2003.

À la base, Kousmichoff est une marque familiale et traditionnelle de thé russe. Mais le but des deux frères est de la positionner comme une marque de thé plus haut de gamme. Progressivement, Kusmi Tea a conquis des parts de marché en France jusqu’à faire partie aujourd’hui des acteurs majeurs du marché du thé.

Mais le brand storytelling de la marque ne s'arrête pas à l'histoire de sa création. Les frères Orebi misent sur un social media branding évoquant l'empire des tsars. L'univers est diffusé sur tous les supports de la marque : packagings, site internet, la page “Qui sommes-nous?” (source), la campagne de communication globale, etc. L'histoire de cette marque est racontée de afin de montrer son savoir-faire hors du commun et ainsi crédibiliser son positionnement haut de gamme.

Transformez les clients en ambassadeurs grâce à votre histoire de marque

Avec le bon récit, vous pouvez vous connecter avec votre public d'une manière qu'aucune statistique, aucun fait et aucun chiffre ne pourraient atteindre. Communiquez le contexte existant autour de votre marque pour que votre public puisse voir ce que vous savez depuis le début - que vous êtes digne de sa fidélité.

C'est maintenant à votre tour : contactez Meltwater dès aujourd'hui pour commencer à écrire l'histoire de votre marque !