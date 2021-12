En bref

Meltwater permet à Brut. de :

Obtenir des insights puissants sur les conversations sociales

L'objectif principal de Brut, à l'image du média, c'est de comprendre la conversation sociale et d'aller au plus près de ce que racontent les gens. Le social listening permet à Brut. d'écouter ses communautés et de comprendre où se situent leurs intérêts.

Transformer la data en insights sur leurs audiences

L’analyse d’audience qui consiste à analyser une audience suivant un même compte social ou s’exprimant sur un même sujet sur les médias sociaux, permet à Brut. d'identifier leurs publics affinitaires et leur donne une compréhension complexe de la façon dont ces internautes se comportent et réagissent.

Comprendre le véritable impact de leur stratégie de contenu

Les outils Meltwater fournissent à Brut. des insights stratégiques exploitables sur les points de discussion de ces audiences. Ceux-ci permettent à Brut de déployer une approche data-driven pour mieux piloter sa stratégie de contenu grâce à la data.