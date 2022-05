Webinar I Réseaux sociaux : pourquoi ils sont l’avenir du e-commerce

Réseaux sociaux : pourquoi ils sont l’avenir du e-commerce



À l’ère des réseaux sociaux, le commerce social et live shopping ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives prometteuses pour les marques. Boostées par les confinements, ces nouvelles façons de vendre offrent une approche plus personnalisée et un lien renouvelé avec les consommateurs. Mais avant de se lancer, les spécialistes du marketing doivent prendre le temps d’étudier plusieurs points stratégiques pour déployer un plan efficace :

Comprendre comment tirer parti des plateformes sociales existantes ;

Orchestrer la transition entre les interactions hors ligne et en ligne afin d’engager de manière cohérente avec vos parties prenantes ;

Comprendre l'importance des avis sur les produits dans le parcours d'achat du consommateur ;

Identifier les fonctionnalités qui peuvent aider à réduire les barrières à l'achat ;

Prendre note des tendances et des pièges pour adapter leur message au bon public.



Décryptage dans ce replay des clés pour vous aider à entrer dans l’ère de la vente sur les réseaux sociaux et ainsi faire passer votre stratégie digitale à l'étape suivante.

Bon visionnage !