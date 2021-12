Le Guide Complet du Owned, Earned, Paid & Shared Media

D'ici 2025, on estime que 463 exabytes de données seront créés chaque jour, à l'échelle mondiale. Ce chiffre est si élevé qu'il est impossible de concevoir la quantité d'informations qu'il représente sans risquer un mal de tête.

Bref : il devient de plus en plus difficile pour les entreprises de faire entendre leur voix et de se démarquer. Pour réussir à promouvoir votre entreprise en ligne, vous devez comprendre et maîtriser tous les canaux de communication à votre disposition.

Jusqu'à récemment, les professionnels du marketing devaient jongler avec 3 canaux de communication définis : les médias owned, earned et paid. Avec l'arrivée des plateformes de médias sociaux, nous avons vu émerger un nouveau canal : les médias shared. Chacun de ces canaux sert un objectif spécifique et nécessite une approche spécifique.

Dans ce guide, vous découvrirez :

Comment tirer parti des médias owned, earned, paid et shared

Les avantages et les défis de chaque canal

Comment mesurer votre performance sur chaque canal

Les synergies entre ces canaux que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre marque

Nous avons également inclus de nombreux témoignages et conseils de professionnels de chez Hubspot, Uber, Airbnb, Social Chain et PRMoment qui s'appuient quotidiennement sur ces stratégies !