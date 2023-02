2,85 milliards d’utilisateurs actifs mensuels : c’est le cap atteint par Facebook au premier trimestre 2021 (source). Premier réseau social dans le monde, la plateforme est la plus favorisée par les marques et entreprises pour leurs stratégies social media. Pour mesurer la portée de leurs actions marketing, les professionnels ont besoin de statistiques pour adapter leur contenu.

Parmi les statistiques Facebook, on retrouve, entre autres : le nombre total d’utilisateurs, le volume d’utilisateurs par régions du monde, l’âge moyen d’un utilisateur de Facebook, le pourcentage d’hommes et de femmes sur ce réseau, ou encore les chiffres relatifs au bilan financier de cette plateforme.

Si Facebook est en perte de vitesse depuis quelques années, le réseau social reste un canal important pour les marques. Alors Facebook, fait de la résistance On fait le point !

La typologie des utilisateurs de Facebook est une donnée essentielle pour définir et/ou affiner votre stratégie de visibilité sur ce réseau social. Nous vous conseillons de comparer les statistiques Facebook dans le monde à celles de la France.

Dans le monde

Nombre d’utilisateurs

À l’été 2022, Facebook rassemblait 2,935 milliards d’utilisateurs actifs mensuels à travers le monde (source). Par rapport au trimestre 2 de l’année 2021, le réseau social a enregistré une progression de 1% (source). A titre de comparaison de cette statistique, le nombre d’utilisateurs d’Instagram (actifs mensuels) s’élève à 1,393 milliard (source).

Les utilisateurs actifs quotidiens du premier réseau social au monde sont :

303 millions en Europe

197 millions en Amérique du Nord

836 millions en Asie

619 millions dans le reste du monde (source).

Comportement des utilisateurs

En moyenne, les utilisateurs de Facebook - toutes régions du monde confondues - passent 19,5 heures par mois sur le réseau social (source).



Âge moyen et sexe

La répartition de l’audience de Facebook en différentes tranches d’âge est la suivante :

32 % ont entre 25 et 34 ans

26 % ont entre 35 et 54 ans

25 % sont âgés de 18 à 24 ans (source).

Au fil des années, le nombre d’utilisateurs par catégorie d’âges tend à s’équilibrer. Cependant, les 25-34 ans restent les internautes les plus présents sur Facebook. Enfin, toutes tranches d’âge confondues, 57 % des utilisateurs de Facebook sont des hommes, et 47 % sont des femmes (source).



En France



Nombre d’utilisateurs Facebook

En mars 2022, Facebook France livrait un bilan de 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Cette statistique Facebook place la France au 10ème rang mondial en termes de volume d’utilisateurs sur le réseau social (source).



Répartition entre hommes et femmes chez les utilisateurs actifs

En 2022, Facebook comptait 52,1 % de femmes et 47,9 % d’hommes en France. La part de femmes dans son audience a augmenté par rapport à 2021 (51,5 %) (source).



Age moyen

En France, 38,9 % des utilisateurs actifs de Facebook ont plus de 45 ans. 60 % d’entre eux sont âgés de plus de 35 ans. L’âge moyen de l’audience progresse à mesure que les premiers utilisateurs vieillissent avec, en parallèle, un faible attrait de la part des jeunes générations (source).



Nombre de visiteurs uniques

Parmi les autres médias sociaux, Facebook maintient sa place dans les classements. En ce qui concerne le nombre de visites, le réseau social enregistre 47,89 millions de visiteurs uniques mensuels et arrive juste derrière YouTube (47,91 millions de visiteurs uniques) (source).

Facebook est la plateforme social media la plus utilisée par les marketeurs. Les insights relatifs à son usage professionnel livrent un aperçu de la puissance de ce réseau social pour les marques et entreprises qui y sont présentes.

Les différents formats de Facebook permettent de s’adapter à tous les types de stratégie de marque et aux différentes créations de contenus : présentation d’événements, sondages, liens vers des articles de blog, photos, jeux-concours, témoignages clients, etc.



Dans le monde



À l’international, 160 millions d’entreprises étaient présentes sur Facebook en 2019, généralement via le format page professionnelle. Parmi elles, 80 millions étaient des PME. Cette statistique a augmenté de 23 % par rapport à 2018 (source).



Chez les marketeurs, Facebook surpasse tous les autres réseaux sociaux. 96 % des professionnels du marketing B2C et 91 % en B2B l’utilisent régulièrement (source). Le premier réseau social au monde est donc la plateforme de référence pour les entreprises, qu’elles communiquent en B2B ou en B2C ou qu’elles aient recours à une stratégie de marketing d’influence sur ce réseau social.



En France

Dans l'Hexagone, 50% des TPE-PME ont une page professionnelle sur cette plateforme. Pour les chefs d'entreprise, ce canal représente une opportunité de s'assurer une présence sur le web en renseignant facilement les informations de leur établissement (source). Un certain nombre d’entre elles utilisent aussi la fonctionnalité Facebook Marketplace pour vendre leurs produits en ligne.



À l'aube de 2023, malgré l'hégémonie d'Instagram et LinkedIn, Facebook s'impose toujours comme le 3ème réseau social préféré des community managers (source).

Si les entreprises françaises croient autant en la force de Facebook, c’est que les statistiques Facebook démontrent que le réseau social, via son application, s’est imposé dans tous les smartphones.



En France, Facebook arrive en effet en 7ème position des applications les plus téléchargées sur l’année 2021. Devant, on retrouve Shein, Doctolib, Instagram, TikTok, WhatsApp et TousAntiCovid (source).



En outre, le réseau social atteint la seconde place si l’on s’intéresse aux applications les plus utilisées chaque mois par les internautes français (source).

A retenir : les applications WhatsApp, Instagram et Messenger appartiennent aussi au groupe Facebook, désormais appelé Méta.

Pour le second trimestre 2022, Facebook a annoncé un chiffre d’affaires de 28,822 milliards de dollars. Soit une diminution de 1% par rapport à la même période en 2021 (source).



En termes de bénéfice, le bilan du groupe Meta s’élève à 6,687 millions de dollars, soit une baisse de 36 % par rapport au trimestre 2 de l’année 2021 (source).

Le suivi des analyses de votre page Facebook fournit des informations qui vous aideront à améliorer votre stratégie de marketing sur Facebook. Voici comment les analyses Facebook peuvent vous aider à mieux comprendre les performances de votre contenu Facebook :

1. Mieux connaître votre public

2. Savoir quand publier sur Facebook

3. Savoir comment améliorer votre page Facebook



1. Mieux connaître votre public



Facebook fournit suffisamment de données pour vous permettre d'avoir une meilleure idée des personnes qui s'intéressent à votre contenu, de l'emplacement de vos followers et de données démographiques telles que leur âge et leur sexe. En tant que plus grande plateforme de médias sociaux - avec plus de 2,935 milliards d’utilisateurs actifs mensuels - vous pouvez ratisser large lorsque vous évaluez votre public cible pour une campagne de marketing spécifique.

Tout le monde sur Facebook n'est pas intéressé par votre marque et le contenu que vous avez à partager. Avoir une idée claire de qui est votre public cible vous aide à élaborer une stratégie de marketing de contenu plus efficace.

Les informations que vous obtenez en analysant qui s'intéresse à votre contenu - qu'il s'agisse de savoir quand votre public est actif sur Facebook ou de voir quelles publications reçoivent plus d'appréciations que les autres - peuvent vous aider à décider comment adapter votre contenu.

Un excellent moyen de comprendre le potentiel d'une audience plus large pour votre marque sur Facebook est de surveiller des pages Facebook spécifiques.

En parlant de savoir quand votre public est actif sur la plateforme, le suivi des analyses de votre page Facebook vous fournira les données dont vous avez besoin pour savoir quand votre public est le plus actif sur Facebook. Bien qu'il existe des suggestions sur le meilleur moment pour publier sur les médias sociaux, la plupart du temps, le meilleur moment pour publier dépend fortement de votre public cible spécifique.

Savoir à quel moment votre public est actif sur Facebook vous aide à planifier et à programmer votre contenu en conséquence. La planification de votre contenu est importante car elle vous permet de vous assurer que vous envoyez les bonnes informations au bon public au bon moment.





L'un des avantages du suivi des analyses de votre page Facebook est d'avoir accès aux outils de reporting in-app qui peuvent vous montrer rapidement un aperçu des performances de votre page. Vous pouvez exporter les données collectées afin de rendre compte des perspectives analytiques que vous trouvez auprès des parties prenantes ou utiliser ces données pour améliorer votre page Facebook et le contenu que vous partagez.

Bien que Facebook Analytics ne soit plus disponible, vous avez toujours la possibilité de surveiller et d'analyser les informations provenant de la plateforme. Le paysage digital actuel exige que vous gardiez le doigt sur le pouls des données pour surveiller la santé de votre présence sur Facebook et vous assurer que vous répondez aux besoins de votre public.

Les outils analytiques alternatifs dont dispose Facebook vous aideront toujours à suivre votre page d'entreprise.