La notoriété désigne pour une marque le fait d’être connue par les consommateurs : à quel point ceux-ci connaissent et reconnaissent votre marque. Cette notoriété joue un rôle important lors de l’acte d’achat. Face à plusieurs options concurrentes, c'est elle qui va influencer le choix final du consommateur.

L'enjeu pour les marques est donc d'augmenter et d'améliorer sans cesse leur notoriété auprès de leurs cibles. Mais pour être en mesure de vous améliorer, il faut avant tout savoir où vous en êtes. Comment mesurer la notoriété de votre marque ?

Voici 5 méthodes pour vous aider !

1. Mener une étude de marché

Les sondages et études consommateurs sont les moyens les plus traditionnels de mesurer votre notoriété.

En organisant des focus group ou en questionnant des personnes au hasard, vous pouvez déterminer votre notoriété spontanée et assistée :

La notoriété spontanée : à la question « Quelles marques de ce marché connaissez-vous ? », le taux de notoriété spontanée est le pourcentage de personnes citant spontanément la vôtre. On parle également de notoriété top of mind si votre marque est citée en première.

Exemple de résultats d’une étude des notoriétés dans le secteur de l’assurance (Source)

Vous pouvez également envoyer ce type de sondages par e-mail à vos clients, ou inclure dans vos formulaires de contact la question "Comment avez-vous entendu parler de nous ?" - cela vous donnera un premier aperçu de votre notoriété de marque.

2. Mesurer votre notoriété sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un espace d’échange où beaucoup d’échanges sont liés au marque. Les internautes y demandent des recommandations et d’autres critiquent leurs derniers achats publiquement. C’est donc un endroit de premier choix pour mesurer votre notoriété.

Suivre vos mentions

Lorsque des internautes mentionnent spontanément votre marque, ils génèrent ce que l’on appelle du earned media.

Ces mentions sont importantes à suivre pour comprendre votre notoriété de marque. En effet, ce type de contenu est extrêmement valorisant car il est spontané et peut avoir des effets très positifs sur la réputation de votre marque.

Certaines marques, comme SodaStream, encouragent d’ailleurs leurs consommateurs dans ce sens-là.

Plus vous aurez de mentions, plus votre notoriété de marque sera élevée.

Attention : pour avoir une vision complète de vos mentions, pensez à veiller celles de votre compte de marque (comme @Meltwater) mais aussi les messages où votre marque est simplement citée (comme "Meltwater")

Suivre votre portée réseaux sociaux

Votre portée (ou reach) vous donne une idée du nombre de personnes exposées à vos mentions sur les médias sociaux.

Sur les médias sociaux, la portée potentielle se mesure à partir du nombre d’abonnés des personnes qui vous ont mentionné.

En suivant votre portée, vous pourrez ainsi avoir un aperçu du nombre de personnes que votre nom de marque ou votre hashtag a pu atteindre.

Exemple : La porté du compte Twitter de Nike

En comparant votre portée à votre nombre de mentions, vous pourrez également repérer si des influenceurs vous ont mentionné spontanément !

Par exemple, sur le graphique ci-dessus, on se rend compte que le compte Twitter de Nike a atteint une portée de plus de 98 millions de personne dans la journée du 7 Octobre. En analysant les mentions de ce jour-là, on se rend compte que la marque s'est faite mentionnée entre autres par Kevin Hart, célèbre humoriste américain, et par la National Football League.

Mesurer le taux d’engagement

L’engagement définit toutes les interactions que les utilisateurs peuvent avoir avec un contenu sur les réseaux sociaux : likes, réactions, partages ou encore commentaires.

Vous pouvez créer des sondages et voir les interactions réalisées par vos internautes. Si vous remarquez que le taux d'engagement est important, c'est que votre contenu est adapté et pertinent, qu'il plait donc à votre audience.

Analyser le sentiment de vos mentions

Les mentions vous donnent un aperçu quantitatif de votre notoriété de marque. Mais une marque peut aussi faire beaucoup parler d’elle négativement, ce qui n’est pas l’idéal.

C’est pourquoi il est important de suivre le sentiment associé à ces mentions. Le sentiment peut être positif (si un internaute vous recommande par exemple), négatif (si on vous critique) ou neutre (si on partage simplement votre dernière actualité).

Si vous remarquez un nombre inhabituel de mentions négatives, analysez leur contexte pour comprendre qu’est-ce qui a provoqué ces reproches.

Également, en cas de nombreuses mentions positives, essayez de savoir ce qui en est à l’origine, afin d’amplifier ces mentions.

3. Mesurer votre notoriété via votre site web

Suivre le trafic direct

Le trafic direct indique le nombre de personnes qui sont accéder directement à votre site web, sans passer par les moteurs de recherche : en tapant directement l’URL, via leurs favoris ou par le biais d’un email ou document hors-ligne.

Vous pouvez mesurer cet indicateur directement sur Google Analytics, dans la partie Acquisition.

Si vos visiteurs sont en mesure de venir directement sur votre site sans chercher votre nom ou votre produit, c’est bon signe pour votre notoriété de marque.

Suivre le volume de recherche de votre marque

Le volume de recherche vous indique le nombre de fois où les internautes ont cherché votre marque sur Google.

Vous pouvez obtenir ces informations en passant par Google Search Console, qui vous indiquera le nombre de fois où votre nom a été cherché, et combien de fois les internautes ont cliqué sur votre site.

Par exemple, notre nom de marque est plutôt bien positionné, cependant on remarque qu’encore de nombreuses personnes nous appelle "Melwater". Il reste encore du travail !

4. Mesurer votre notoriété dans les médias

La presse et les blogs peuvent avoir un impact énorme sur votre notoriété de marque et présentent différents indicateurs à suivre.

Suivre vos retombées presse

Au même titre que les mentions sur les médias sociaux, le nombre d’article est l’indicateur à la base de la mesure de votre notoriété dans les médias.

Vous pouvez suivre chacune de vos mentions presse, via une plateforme de veille, et les trier selon leur qualité (article de fond, citation) ou leur sujet (produit, direction, innovation).

Mesurer votre portée médiatique

La portée médiatique désigne le nombre de personne qui ont potentiellement vu l’article. La portée est mesurée à partir de l’audience mensuelle du site où est publié votre article.

Ce chiffre peut s’estimer via des outils d'analyse d'audience comme SimilarWeb, ou directement depuis une plateforme de veille médiatique.

Comparer volume et portée vous permet d’analyser la qualité des sources par rapport à votre cible.

Par exemple, si vous avez beaucoup d’articles à propos de votre nouvelle campagne mais dans des sources peu qualifiées, et deux ou trois articles sur votre nouveau produit dans de très bonnes sources, vous toucherez plus de monde avec ce nouveau produit.

5. Comparer votre notoriété

Mesurer votre notoriété de marque est une première étape, il est ensuite important de la comparer à vos concurrents, afin de savoir si ceux-ci vous devancent ou non.

Prenons par exemple les mentions médias sociaux de votre entreprise pour mesurer votre notoriété de marque. Imaginons que celles-ci augmentent de 15% durant le mois. Cela s’annonce plutôt positif non ?

Mais peut-être qu’un événement lié à votre marché a inspiré ce soudain pic de discussions sur l’ensemble de votre secteur, et que vos concurrents ont vu leur couverture augmenter de 30%. Ce qui semblait comme un indicateur de croissance se transforme soudain en signal d’alerte, une fois mis en relation avec votre marché.

Pour comparer efficacement votre notoriété à celle de vos concurrents, vous pouvez utiliser par exemple la part de voix. Cet indicateur vous présentera en un clin d’œil votre position par rapport à vos concurrents, en comparant la couverture média ou réseaux sociaux de chacun.

Exemple d'analyse de part de voix sur le secteur des écoles de commerce françaises

Enfin, il est important de pouvoir comparer vos performances à vous-mêmes. En analysant vos résultats d’un mois à l’autre ou d’une année à l’autre, vous saurez si vos efforts vont dans la bonne direction.

Tous ces différentes méthodes de mesure de notoriété vous permettront de vous faire une bonne idée de la popularité et la perception de votre marque.

Mais mesurer n'est qu'une première étape, l'important est de pouvoir en déduire un plan d'action. Votre notoriété de marque est-elle à la hauteur de vos attentes ? Quelles actions mettre en place pour l'améliorer ?

Vous souhaitez bénéficier d'un aperçu de la notoriété de votre marque dans la presse et les médias sociaux ? Nous pouvons vous aider ! Demandez une démo gratuite de notre plateforme pour recevoir vos analyses de notoriété :