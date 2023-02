Impact médiatique : évaluez vos campagnes

L'impact médiatique est un aspect crucial de la stratégie marketing pour les entreprises de toutes tailles. On s’intéresse ici aux effets que les efforts publicitaires, les annonces et les évènements ont sur les consommateurs et sur l'opinion publique.

L'analyse de l'impact médiatique peut aider les entreprises à déterminer l'efficacité de leurs campagnes, à comprendre l'opinion publique, à améliorer leurs stratégies marketing, mais aussi à établir une ligne de conduite pour les futurs efforts. Pour être réussie, cette analyse repose entre autres sur l’utilisation des bons outils de data visualisation.

Dans cet article, nous explorerons les différents aspects de l'impact médiatique et les moyens de mesurer efficacement son impact. En comprenant mieux l'impact médiatique, les entreprises pourront maximiser leur retour sur investissement et renforcer leur réputation auprès de leurs consommateurs.

Sommaire :

Qu’est-ce qu’un impact médiatique ?



L'impact médiatique désigne l'effet ou la répercussion que peut avoir une campagne publicitaire, une annonce, un événement ou tout autre type de contenu médiatique sur les consommateurs et l'opinion publique.

On mesure l’impact médiatique en termes de portée, d'engagement, de notoriété de marque, de sentiment ou encore de retour sur investissement.

L'impact médiatique est important pour les entreprises car il peut influencer les comportements d'achat des consommateurs et renforcer la réputation d'une marque. La mention d'une entreprise dans les médias peut avoir un impact important sur le public, selon la force de frappe du média en question. En effet, si les médias sont censés informer le public, ils ont aussi le pouvoir de façonner notre perception des problèmes et des événements.

Il existe plusieurs moyens pour mesurer l'impact médiatique d'une campagne :

Nombre d'impressions : nombre de fois où le contenu publicitaire a été vu par les consommateurs.

: nombre de fois où le contenu publicitaire a été vu par les consommateurs. Taux de clics (CTR) : nombre de clics sur un lien publicitaire divisé par le nombre d'impressions.

: nombre de clics sur un lien publicitaire divisé par le nombre d'impressions. Part de voix : pourcentage de couverture médiatique par rapport à la concurrence dans un même secteur.

: pourcentage de couverture médiatique par rapport à la concurrence dans un même secteur. Sentiment : analyse du ton et de l'attitude des articles de presse ou des commentaires en ligne envers la campagne.

: analyse du ton et de l'attitude des articles de presse ou des commentaires en ligne envers la campagne. Engagement : mesure du nombre de likes, de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux.

: mesure du nombre de likes, de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux. Retour sur investissement (ROI) : mesure du retour financier sur les dépenses publicitaires.

Il est important de combiner plusieurs de ces indicateurs en vue d’obtenir une image complète de l'impact médiatique d'une campagne.

Pourquoi l’analyse de l’impact médiatique est-elle importante pour votre entreprise ?





L'analyse de l'impact médiatique est un processus qui consiste à mesurer et à évaluer les répercussions d'une initiative ou d'une campagne de communication sur les médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite) et les médias sociaux. Elle peut inclure des mesures telles que le nombre d'articles publiés, le nombre d'heures de diffusion, le nombre de mentions sur les réseaux sociaux, etc. Il s’agit d’un enjeu crucial pour les entreprises car cela permet de :

Mesurer l'efficacité de ses campagnes publicitaires : l'analyse de l'impact médiatique peut aider à déterminer si les dépenses publicitaires ont été rentables et ont atteint les objectifs fixés en amont de la campagne.

: l'analyse de l'impact médiatique peut aider à déterminer si les dépenses publicitaires ont été rentables et ont atteint les objectifs fixés en amont de la campagne. Comprendre l'opinion publique : en mesurant le sentiment envers la marque ou la campagne, l'entreprise peut avoir une idée de l'impact qu'elle a sur les consommateurs et sur l'opinion publique.

: en mesurant le sentiment envers la marque ou la campagne, l'entreprise peut avoir une idée de l'impact qu'elle a sur les consommateurs et sur l'opinion publique. Améliorer les stratégies marketing : en identifiant les forces et les faiblesses de ses campagnes publicitaires, l'entreprise peut adapter ses stratégies marketing afin d’obtenir de meilleurs résultats à l'avenir.

: en identifiant les forces et les faiblesses de ses campagnes publicitaires, l'entreprise peut adapter ses stratégies marketing afin d’obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Établir une ligne de base pour les futurs efforts : en documentant les résultats de ses campagnes publicitaires, l'entreprise peut établir une ligne de base pour les comparaisons futures et déterminer si ses efforts sont en progression… ou en déclin.

En somme, l'analyse de l'impact médiatique est importante pour une entreprise car elle permet d'optimiser ses dépenses publicitaires, de mieux comprendre son audience cible et d'améliorer ses stratégies marketing à long terme.

Nos 3 astuces pour analyser l’impact médiatique d’une campagne

L'IA collecte et analyse des millions de datas en temps réel et les transforme en informations exploitables. Voici 3 astuces pour analyser l'impact médiatique d'une campagne :

Identifiez votre objectif d’impact

Établissez des objectifs clairs avant de lancer une campagne. Cela vous aidera à mesurer aisément son impact médiatique. Par exemple, vous souhaitez augmenter la notoriété de votre marque ou améliorer les taux de conversion ? Lorsque vous identifiez l'impact souhaité, vous adaptez mieux votre contenu et vos campagnes pour obtenir le résultat visé.

Définissez vos indicateurs média

Une bonne pratique consiste à utiliser plusieurs indicateurs, tels que le nombre d'impressions, le taux de clic, le sentiment, l'engagement sur les réseaux sociaux, etc. D'une façon générale, pour mesurer les effets des médias, vous pouvez analyser :

La portée : une façon de se faire une meilleure idée de la portée est de regarder combien de temps une personne s'est engagée avec votre contenu.

: une façon de se faire une meilleure idée de la portée est de regarder combien de temps une personne s'est engagée avec votre contenu. L’influence : la couverture médiatique peut influencer la façon dont d'autres personnes et organisations abordent certaines questions.

: la couverture médiatique peut influencer la façon dont d'autres personnes et organisations abordent certaines questions. L’engagement : découvrez ce dont les gens parlent sur les réseaux sociaux en dehors de votre marque. Cet indicateur de social media analytics mesure aussi les interactions avec votre message publicitaire, telles que les commentaires, les mentions, les mentions "j'aime" ou les partages sur les réseaux sociaux.

: découvrez ce dont les gens parlent sur les réseaux sociaux en dehors de votre marque. Cet indicateur de social media analytics mesure aussi les interactions avec votre message publicitaire, telles que les commentaires, les mentions, les mentions "j'aime" ou les partages sur les réseaux sociaux. Le trafic : il démontre que votre contenu est attrayant à lire, mais aussi la popularité de votre site internet.

: il démontre que votre contenu est attrayant à lire, mais aussi la popularité de votre site internet. Le taux de conversion : mesure le nombre de personnes qui ont effectué une action, telle que l'achat d'un produit ou l'inscription à une liste de diffusion, en réponse à votre message publicitaire.

Il est important de noter que ces indicateurs ne sont que des éléments de base et que d'autres peuvent être pertinents en fonction des objectifs spécifiques de votre campagne. Il convient aussi de les utiliser en combinaison les uns avec les autres pour obtenir une image complète de l'impact médiatique.

À noter : vous pouvez utiliser une API pour simplifier la démarche.

Mettez en place une veille des médias

Il s'agit ici d'examiner chaque ressource et chaque PR report avec des données explicites afin de mieux comprendre votre impact. Pour mettre en place une veille des médias efficace, voici quelques points à respecter :

Définissez vos objectifs : déterminez ce que vous souhaitez surveiller et ce que vous espérez en tirer.

: déterminez ce que vous souhaitez surveiller et ce que vous espérez en tirer. Identifiez vos sources : établissez une liste des médias, des réseaux sociaux, des blogs et autres plateformes sur lesquels vous allez effectuer une veille régulière.

: établissez une liste des médias, des réseaux sociaux, des blogs et autres plateformes sur lesquels vous allez effectuer une veille régulière. Utilisez des outils de veille média : utilisez des outils de veille média en ligne, tels que Google Alerts ou Meltwater pour surveiller les sources choisies. Même si certains outils sont gratuits, il reste préférable d’utiliser une plateforme payante pour effectuer une analyse plus complète de sa stratégie.

: utilisez des outils de veille média en ligne, tels que Google Alerts ou Meltwater pour surveiller les sources choisies. Même si certains outils sont gratuits, il reste préférable d’utiliser une plateforme payante pour effectuer une analyse plus complète de sa stratégie. Configurez les alertes : pour recevoir des notifications dès qu'il y a une mention de votre entreprise ou de votre marque.

: pour recevoir des notifications dès qu'il y a une mention de votre entreprise ou de votre marque. Analyser les données : pour déterminer l'impact médiatique de votre entreprise et identifier les opportunités d'amélioration.

: pour déterminer l'impact médiatique de votre entreprise et identifier les opportunités d'amélioration. Documentez les résultats de votre veille média : pour en faire un suivi régulier et évaluer l'efficacité de votre stratégie.

: pour en faire un suivi régulier et évaluer l'efficacité de votre stratégie. Ajustez votre stratégie : en fonction des résultats obtenus, ajustez votre stratégie de veille média pour maximiser son impact.

En mettant en place une veille des médias efficace, vous restez informé de la manière dont votre entreprise est perçue dans les médias, et vous pouvez prendre des mesures pour améliorer votre stratégie de communication avec agilité.

Meltwater est une plateforme de veille média qui aide les entreprises à mesurer leur impact médiatique en leur fournissant une analyse en temps réel de la couverture médiatique. En utilisant Meltwater, les entreprises peuvent :

Surveiller les mentions de leur entreprise ou de leur marque dans les médias en ligne, les réseaux sociaux, les blogs, etc.

Analyser la portée et le sentiment associé à ces mentions pour évaluer l'impact médiatique.

Surveiller les concurrents et les influenceurs pour comprendre comment ils sont perçus dans les médias.

Générer des rapports personnalisés pour suivre les tendances et mesurer l'efficacité de la stratégie de communication.

Détecter les opportunités d'amélioration pour maximiser l'impact médiatique.

Meltwater offre une vue complète et en temps réel de l'impact médiatique de votre entreprise, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour améliorer votre stratégie de communication. Il peut également être utilisé pour surveiller la concurrence et les tendances du marché pour vous aider à rester compétitif.

Pour mieux comprendre l'utilité des outils Meltwater, citons un cas concret. Asana, une plateforme de gestion de projet en ligne, utilise Meltwater pour maîtriser le paysage médiatique en utilisant les fonctionnalités suivantes :

Veille média : Meltwater aide la marque à surveiller les mentions de sa marque dans les médias en ligne, les réseaux sociaux, les blogs, etc. Cela lui permet de comprendre la portée et le sentiment associés à ces mentions pour évaluer l'impact médiatique.

: Meltwater aide la marque à surveiller les mentions de sa marque dans les médias en ligne, les réseaux sociaux, les blogs, etc. Cela lui permet de comprendre la portée et le sentiment associés à ces mentions pour évaluer l'impact médiatique. Analyses de la couverture médiatique : pour comprendre les tendances et les opportunités d'amélioration.

: pour comprendre les tendances et les opportunités d'amélioration. Surveillance concurrentielle : l'outil aide l'entreprise à surveiller les concurrents et les tendances du marché pour rester compétitif.

: l'outil aide l'entreprise à surveiller les concurrents et les tendances du marché pour rester compétitif. Rapports de veille média : Asana utilise les rapports de Meltwater pour suivre les tendances et mesurer l'efficacité de sa stratégie de communication.

En utilisant Meltwater, Asana a une meilleure compréhension du paysage médiatique dans lequel sa marque s’inscrit. Il lui est alors possible de maximiser son impact médiatique et de rester compétitif. En complément, Meltwater lui permet de prendre des décisions éclairées, basées sur la data collectée, pour améliorer sa stratégie de communication en temps réel.

En conclusion, l'impact médiatique est un élément clé du succès de votre entreprise. En mesurant et en analysant l'impact de vos initiatives de communication, vous pouvez prendre des décisions informées pour améliorer votre stratégie marketing et maximiser votre visibilité. Utiliser les bons indicateurs, en établissant des objectifs clairs et en suivant les tendances du marché (market intelligence), vous aide à optimiser votre impact médiatique pour atteindre vos objectifs commerciaux.

N'oubliez pas d’effectuer des suivis réguliers pour évaluer vos résultats et ajuster votre stratégie en fonction des retombées obtenues sur vos différentes actions !

Envie d'aller plus loin ? Contactez dès maintenant les équipes Meltwater pour mesurer et améliorer votre impact médiatique grâce à des outils professionnels.