Marken, die Daten, Emotion und Storytelling verbinden, schaffen Nähe, Differenzierung und Premiumwert. Mit Meltwater Social Listening erkennst du Trends in Echtzeit und entwickelst Strategien, die wirken.

Drei Hauptmotive prägen das Snacking:

Das globale Gesprächsvolumen rund ums Snacking stieg im ersten Halbjahr 2025 um 50 % , während das Engagement leicht sank. Marken punkten, die eine emotionale Verbindung aufbauen. Japan verzeichnete +132 % Engagement , Indien +62 %, was auf wachsende Snack-Kulturen und neue Märkte hinweist.

Snacking ist 2025 mehr als nur ein Trend: Es spiegelt Konsumverhalten, Emotionen und Werte wider. Der Snack Report 2025 zeigt, warum Menschen snacken, wie sich Märkte entwickeln und wie du mit Social Listening Chancen früh erkennst.

Eine starke Online-Präsenz formt die Wahrnehmung deiner Marke

Ein einzelner Post kann die Stimmung drehen. Für Snackmarken bedeutet das: Du musst verstehen, was KonsumentInnen bewegt. Social Listening zeigt dir, warum Menschen snacken und welche Signale Premiumchancen eröffnen. So bleibst du in Echtzeit nah an den Unterhaltungen und richtest deine Strategie gezielt auf Wirkung aus.

Inhalt

Was sind Consumer Insights zum Snacking?

Consumer Insights zeigen, wie KonsumentInnen über Snacks sprechen, denken und entscheiden. Die Analyse von Social Media, digitalen Medienquellen und Online-Communities zeigt drei zentrale Motivationen:

Naschen für den Genuss

Vertraute Favoriten, Supermarktklassiker, emotionale Bindung. Naschen aus Entdeckungslust

Neues ausprobieren, limitierte Editionen, visuelle Reize und virale Trends. Naschen für das Wohlbefinden

Funktionalität, Zutatenfokus, Energie, Ernährung und Alltagsfit.

Diese Motivationen liefern dir konkrete Ansatzpunkte für Produkt, Positionierung und Kommunikation.

Warum sind Consumer Insights für Snackmarken wichtig?

Wachstum steuern

Das Gesprächsvolumen stieg im ersten Halbjahr 2025 weltweit um 50 %. Gleichzeitig sank das Engagement leicht. Marken gewinnen, die eine stärkere emotionale Verbindung aufbauen. Märkte priorisieren

Japan verzeichnete +132 % Engagement, Indien +62 %. Solche Signale helfen dir bei Budget- und Kanalentscheidungen. Premiumpotenziale erkennen

Visuell auffällige Produkte und starke Storys bilden die Brücke von Trends in den Mainstream. Gesundheitsthemen rechtfertigen höhere Preise, wenn Nutzen und Alltagstauglichkeit klar sind.

Wie funktioniert Meltwater Social Listening für Snack-Insights?

Die Basis bilden Lösungen für Social Listening, Media Intelligence, Consumer Intelligence und Influencer Marketing sowie Explore+. Die Datengrundlage umfasst globale Erwähnungen relevanter Keywords, Marken und Hashtags aus Social Media und digitalen Medien vom 1. Januar bis 30. Juni 2025.

Definitionen:

Volumen : Anzahl der Erwähnungen im Zeitraum

: Anzahl der Erwähnungen im Zeitraum Engagement: Interaktionen wie Kommentare, Shares und Likes

Top Trends 2025 im globalen Snacking

1. Naschen für den Genuss

Gesprächsvolumen: +2 % auf 761.000 Erwähnungen

+2 % auf 761.000 Erwähnungen Engagement: −19 % auf 5,18 Mio.

−19 % auf 5,18 Mio. KonsumentInnen priorisieren Preis-Leistungs-Verhältnis, Geschmack und Bequemlichkeit .

. Eigenmarken gewinnen an Sichtbarkeit (+31 % Erwähnungen).

(+31 % Erwähnungen). Relevante Themen: Nostalgie, regionale Klassiker, klare Kennzeichnung.

2. Naschen aus Entdeckungslust

Sensorik schlägt Preis in der Diskussion. Farben, Texturen und Sound setzen sich durch.

in der Diskussion. Farben, Texturen und Sound setzen sich durch. Beispiel Dubai-Schokolade: Erwähnungen +105 %, Engagement +341 %.

Erwähnungen +105 %, Engagement +341 %. Der Trend wandert in den Mainstream . Differenzierung gelingt über besondere Zutaten und limitierte Erlebnisse.

. Differenzierung gelingt über besondere Zutaten und limitierte Erlebnisse. Influencer fungieren als Beschleuniger, wenn die Verfügbarkeit begrenzt ist.

3. Naschen für das Wohlbefinden

Gesundheit und Ernährung erzielen das höchste durchschnittliche Engagement pro Post.

Nährstofftrends H1 2025 vs. H2 2024

Protein: +15 % Volumen, −13 % Engagement

+15 % Volumen, −13 % Engagement Eisen: +34 % Volumen, +7 % Engagement

+34 % Volumen, +7 % Engagement Zink: +69 % Volumen, +174 % Engagement

+69 % Volumen, +174 % Engagement Vitamin D: +37 % Volumen, +185 % Engagement

+37 % Volumen, +185 % Engagement Qualität und Bequemlichkeit rechtfertigen höhere Preise, wenn der Nutzen erlebbar ist.

So entwickelst du eine Premium-Strategie

Erlebnis statt reiner Preis

Inszeniere sensorische Merkmale, limitierte Editionen und kulturelle Inspirationen.

Emotionale Bindung stärken

Erzähle Herkunft, Erinnerungen und regionale Bezüge. Zeige, was deine Klassiker unverwechselbar macht.

Funktionalität klar belegen

Kommuniziere Nährstoffnutzen und Alltagstauglichkeit präzise. Zeige Konsumsituationen, etwa nach dem Workout oder im Büro.

Influencer gezielt einsetzen

Arbeite mit Creators, die Produktgefühl und Qualität authentisch vermitteln.

Transparenz ausbauen

Stelle Zutaten und Kennzeichnung klar dar. Das stärkt Vertrauen, besonders bei preisbewussten Zielgruppen.

Praxistipps für Marketing und Kommunikation

Kampagnen auf Motivation ausrichten: Entwickle für Genuss, Entdeckungslust und Wohlbefinden eigene Botschaften, Creatives und Kanäle.

Entwickle für Genuss, Entdeckungslust und Wohlbefinden eigene Botschaften, Creatives und Kanäle. Social-first Produktdesign prüfen: Teste Farben, Texturen und Verpackungen auf Scroll-Stopp-Potenzial.

Teste Farben, Texturen und Verpackungen auf Scroll-Stopp-Potenzial. UGC und Geschmackstests fördern: Nutze Community-Formate, um Eigenmarken und Markenprodukte direkt zu vergleichen.

Nutze Community-Formate, um Eigenmarken und Markenprodukte direkt zu vergleichen. Wettbewerb benchmarken: Miss Share of Voice, Sentiment, Engagement und Nährstoffnarrative im Wettbewerbsumfeld.

Miss Share of Voice, Sentiment, Engagement und Nährstoffnarrative im Wettbewerbsumfeld. KPIs verknüpfen: Verbinde Social KPIs mit Abverkauf, Markentrackings und Panels, um Wirkung nachzuweisen.

FAQ: Snacking, Social Listening und Premiumisierung

Wie hilfst du Lieblingssnacks zu mehr Engagement, wenn das Volumen steigt, Engagement aber sinkt?

Setze auf Storytelling, das Emotionen weckt, und aktiviere deine Community mit Tests, Rezepten und Regionalstolz. Wann lohnt sich die Premiumauslobung?

Wenn Erlebnis, Sensorik oder Funktionalität klar erkennbar sind und der Mehrwert die Preisdifferenz erklärt. Welche Rolle spielen Nährstoffe in der Kommunikation?

Sie erhöhen Relevanz und Rechtfertigung für den Preis. Verknüpfe Claims mit konkreten Use Cases. Wie nutzt du Influencer effektiv?

Wähle Creators mit Formatkompetenz für visuelle und akustische Produktinszenierung. Missen Sie ihren Impact auf Erwähnungen und Conversions.

Meltwater für Consumer Insights

Die KI-gestützte Meltwater Suite vereint Social Listening, Media Intelligence, Consumer Insights und Influencer Marketing in einer Plattform. Du beobachtest unbegrenzt Keywords, erkennst Trends in Echtzeit und erhältst kontextstarke Reports für deine Stakeholder.

