Key Opinion Leader, auch KOLs oder auf Deutsch Meinungsführer genannt, sind Personen mit bedeutendem Einfluss in ihrer jeweiligen Branche. In diesem Artikel erklären wir dir die Definition eines Key Opinion Leaders, die Merkmale und Eigenschaften von KOLs, warum sie für Unternehmen wichtig sind und welche Rolle sie im Influencer Marketing spielen.

Inhalt

Hast du dich auch schon gefragt, was einen Influencer so einflussreich macht? Entscheidend ist nicht nur die Nische oder die Anzahl der Follower, sondern vielmehr, wie sie diese Follower gewinnen konnten und aus welchem Grund sie sich für diese Nische entschieden haben. In diesen Antworten zeigen sich die Unterschiede zwischen Influencern und Meinungsführern.

Key Opinion Leaders, oder KOLs, sind eine Art von Influencern, die die Meinungen und Kaufentscheidungen eines Publikums beeinflussen können. Sie sind Experten auf ihrem Gebiet und verfügen über umfangreiche Rechercheergebnisse, Erfahrungen und Kenntnisse, die sie für andere Menschen zu einer vertrauenswürdigen Ressource machen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Unterschiede und wie du KOLs für deine Influencer Marketing Strategie nutzen kannst.

Definition: Was ist ein Key Opinion Leader?

Key Opinion Leader (abgekürzt KOL) oder Meinungsführer sind einflussreiche Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet und haben die Kompetenz, die öffentliche Meinung zu Themen, Produkten oder Dienstleistungen zu beeinflussen. Dabei kann es sich um bekannte Persönlichkeiten, Autoren, Redner oder Influencer handeln. Sie werden auch als Vordenker oder digitale Meinungsführer bezeichnet.

Im Marketing wenden sich Marken häufig an KOLs, um ihre Produkte einem relevanten Publikum vorzustellen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. KOLs haben in der Regel eine große Social Media Fangemeinde, insbesondere auf Twitter, Instagram, TikTok und YouTube. Ihr umfangreiches Wissen über ein Thema oder eine Branche ist für andere eine Orientierungshilfe bei komplexen Problemen oder Entscheidungen.

KOLs vs. Influencers

Oberflächlich betrachtet gibt es kaum einen Unterschied zwischen Key Opinion Leader und Influencern. Trotzdem gibt es einige kleine, aber feine Nuancen.

Ein KOL ist ein ausgewiesener Experte oder eine Autorität in einer bestimmten Branche oder auf einem spezifischen Fachgebiet und hat seine Glaubwürdigkeit durch Erfahrung und Wissen aufgebaut. Diese Personen werden oft als Kommentatoren in Dokumentarfilmen oder als Sachverständige vor Gericht herangezogen. Man hört sie auf Konferenzen sprechen, sie werben für Bücher oder geben ihr Fachwissen in Podcasts zum Besten.

Wenn das ein KOL ist, was ist dann ein Influencer? Im Gegensatz dazu ist ein Influencer jemand, der eine große Social Media Fangemeinde hat und die Meinungen oder das Verhalten seines Publikums beeinflussen kann. Sie sind aber nicht zwangsläufig „Experten“ in einer bestimmten Nische. Die Menschen folgen ihnen vielleicht wegen der Inhalte, die sie produzieren, und nicht wegen ihres beruflichen Hintergrunds.

Im Marketing konzentrieren sich KOLs eher darauf, ihrem Publikum durch ihr Fachwissen in einem bestimmten Bereich Einblicke, Ratschläge und Wissen zu vermitteln. Sie haben vielleicht weniger Follower als Influencer, sind aber in ihrer Domäne äußerst angesehen. Menschen, einschließlich BranchenkollegInnen, suchen gezielt nach ihren Inhalten und ihrem Wissen.

Hierin liegt der große Unterschied zu traditionellen Influencern. Influencer haben eine „Sponsor-First“-Mentalität. Sie bewerben aktiv Produkte, die sie mögen. Durch diese positiven Empfehlungen gewinnen sie Follower, die ihnen dank attraktiver Inhalte treu bleiben. In diesem Sinne werden sie zu gefragten „Experten“, verfügen aber nicht unbedingt über professionelle Kompetenzen.

Anders ausgedrückt: Alle KOLs sind Influencer, aber nicht alle Influencer sind KOLs.

Beispiele für Key Opinion Leads

In jeder Branche gibt es wichtige Meinungsführer, die die Meinungen ihrer Mitmenschen beeinflussen können, z. B.:

Führungskräfte

Entertainer

Experten im Gesundheitswesen

Politiker

Jeder, der in seinem Bereich hohes Ansehen genießt und ein großes Publikum anzieht

Satya Nadella, der CEO von Microsoft, ist ein hervorragendes Beispiel. Unter seiner Führung hat sich Microsoft zu einem Cloud-First- und Mobile-First-Unternehmen gewandelt, das seinen Schwerpunkt auf Bereiche wie künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Produktivitäts-Tools legt. Nadella ist bekannt für seine strategische Vision, seinen einfühlsamen Führungsstil und seine Rolle bei der Förderung von Wachstum und Innovation bei Microsoft in den letzten Jahren. Er gilt als Schlüsselfigur in der Technologiebranche und als Vordenker auf dem Gebiet der digitalen Transformation.

Oprah Winfrey ist ein weiteres bekanntes Beispiel. Sie hat sich ihren Namen in den 25 Staffeln ihrer weltweit ausgestrahlten Talkshow gemacht und ein einflussreiches Imperium aufgebaut, das ein Magazin, einen Buchclub und die jährlich erscheinende Liste „Oprah's Favorite Things“ umfasst. Weitere Vordenker wie Dr. Oz und Dr. Phil erhielten dank Oprah einen frühen Karriereschub, ein Phänomen, das als Oprah-Effekt bezeichnet wird.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ist ein Beispiel für einen KOL im Gesundheitswesen. Ungeachtet der Politik wurde er in den USA zu einer führenden Stimme im Kampf gegen COVID-19 und stand der Bevölkerung mit Ratschlägen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus zur Seite.

Dr. Sanjay Gupta, Neurochirurg und Medizinjournalist, ist zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Gesundheitsjournalismus geworden. Als leitender medizinischer Korrespondent für CNN werden Guptas Meinungen zu Gesundheitsthemen häufig von den Medien zitiert. Auch seine Bücher sind Bestseller.

KOLs können, wie in den oben genannten Beispielen, bekannte Namen sein. Manchmal sind sie aber auch nur in ihrer eigenen Branche ein Begriff.

Die Vorteile von KOLs im Influencer Marketing

In den letzten Jahren haben KOLs im Influencer Marketing zunehmend an Bedeutung gewonnen. Traditionelle Werbeformen verlieren aufgrund von Übersättigung und Skepsis der Konsumenten an Wirksamkeit.

Die Unterstützung durch einen wichtigen Meinungsführer kann die Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und den Umsatz von Marken steigern. Partnerschaften zwischen Unternehmen und KOLs ermöglichen die Erstellung gesponserter Inhalte, die Produkte auf eine für die Zielgruppe authentische Weise bewerben.

Sehen wir uns einige Vorteile der Zusammenarbeit mit KOLs an.

Sofortige Markenbekanntheit

Die Empfehlung eures Produkts durch eine Person mit vielen Social Media Followern und hoher Glaubwürdigkeit rückt eure Marke sofort ins Rampenlicht, was zu einer Steigerung der Brand Awareness und Brand Recognition führt. Das Publikum der KOLs schenkt den Partner-Marken und -Unternehmen in der Regel große Aufmerksamkeit und durch diese Assoziation gewinnt euer Unternehmen an Ansehen.

Hohe Vertrauenswürdigkeit

Wenn Marken auf das langjährige Wissen und die Expertise eines KOL setzen, wird ein gewisser Teil dieser Glaubwürdigkeit und des Vertrauens auf ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen projiziert. Ein hohes Maß an Vertrauen kann Marken dabei helfen, ihre Follower-Zahlen zu steigern. Außerdem werden solche Promotionen oft als authentischer wahrgenommen als traditionelle Werbeanzeigen oder gesponserte Beiträge.

Eintritt in Nischenmärkte

KOLs können dir dabei helfen, ein Nischenpublikum oder einen Markt zu erschließen, der mit traditioneller Werbung nur schwer zu erreichen ist. Die wettbewerbsintensive Pharmaindustrie setzt beispielsweise stark auf KOLs, um neue Medikamente und Behandlungen zu bewerben. Auch Gesundheitsdienstleister orientieren sich häufig an den Meinungen von KOLs, bevor sie Patienten Behandlungspläne empfehlen.

Bessere Entscheidungsfindung

Empfehlungen von KOLs können B2B- oder B2C-Zielgruppen bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Erwiesene Glaubwürdigkeit kann den Entdeckungs- und Rechercheprozess verkürzen. In jedem Fall erhalten Käufer einen guten Ausgangspunkt, um mehr über potenzielle Lösungen zu erfahren.

Steigerung des Unternehmenswerts

Die Identifizierung wichtiger Meinungsführer kann sich auch bei der Personalrekrutierung als vorteilhaft erweisen. Unternehmen könnten eher geneigt sein, Kandidaten einzustellen, die Einfluss auf ihre Kollegen haben und gleichzeitig den Bekanntheitsgrad und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens steigern. Dieser Effekt erstreckt sich bis zum Marketing, da das gesamte Image einer Marke durch die Einbindung von KOLs gestärkt werden kann.

Wie man wichtige Meinungsführer in seiner Strategie einsetzen kann

Jetzt weißt du, was ein KOL ist. Aber das ist erst der Anfang – noch wichtiger ist es zu wissen, wie man den richtigen KOL effektiv in seiner Marketing Strategie einsetzt.

Die folgenden Schritte unterstützen dich dabei, die Bedeutung von KOLs in Social Media Erfolg umzumünzen:

Identifizierung von Meinungsführern

Manche KOLs sind leicht auszumachen, weil es sich um Namen handelt, die den meisten Menschen bekannt sind und denen sie vertrauen (wie Oprah oder Elon Musk). Andere hingegen sind eher nischen- und branchenspezifisch, aber auch diese können leicht gefunden werden.

Mit Influencer Marketing Plattformen wie Meltwater Influencer Marketing kannst du spezifische Kriterien eingeben, um passende Influencer und die richtigen Key Opinion Leaders für deine Marke zu identifizieren. Die Datenbank von Meltwater mit Millionen von weltweit aktiven Influencern und Meinungsführern hilft dir bei der Suche nach Influencern, die Unterhaltungen zu bestimmten Themen maßgeblich beeinflussen.

Mit Klear kannst du deine Suche eingrenzen nach:

Influencer-Typ (Nano Influencer, Mikro Influencer, Makro Influencer oder Mega Influencer)

Medienkanälen

Geografischer Standort

Engagement-Raten

Zielgruppe

…und mehr

Du kannst Klear zudem nutzen, um detailliertere Einblicke in die einzelnen KOLs zu erhalten, einschließlich des Sentiments und der Einstellungen und Werte ihrer Zielgruppe. Diese Faktoren sind unter Umständen noch wichtiger als die Zielgruppengröße, da sie es dir ermöglichen, wirkungsvolle Interaktionen und nachhaltige Beziehungen herzustellen.

KOL Kampagne

Nachdem du deine Wahl getroffen hast, nimm Kontakt zu den Meinungsführern auf, um gemeinsame Marketingkampagnen anzustoßen. Stelle dein Unternehmen und die Ziele, die du mit ihrer Hilfe erreichen möchtest, ausführlich vor. Es ist wichtig, dass KOLs die Werte eures Unternehmens verstehen und genau wissen, weshalb ihr sie für die richtigen Meinungsführer für eure Marke haltet. Außerdem müssen sie eure Erwartungen bezüglich der Art und Weise, wie sie ihr Publikum in eurem Namen beeinflussen sollen, nachvollziehen können.

Tipp: Erfahre, wie du Klear Connect für die Zusammenarbeit mit Influencern und KOLs nutzen kannst.

KOL Management

Bei der Zusammenarbeit mit mehreren Meinungsführern benötigst du eine einfache Möglichkeit, jede Beziehung im Auge zu behalten, über die Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und die KPIs zu beobachten, um festzustellen, welchen Einfluss sie auf deine Marke haben. Die Managementfunktionen von Meltwater zentralisieren diese und weitere Aufgaben.

Die Meltwater Influencer Marketing Suite stellt dir Informationen bereit über:

die Influencer, mit denen ihr Beziehungen pflegt,

die von ihnen produzierten Inhalte,

wie das Publikum auf diese Inhalte reagiert,

wie die KOLs zum Erfolg eurer Marke beitragen.

Tipp: Sehe dir die wichtigsten Influencer Marketing Statistiken für 2024 an. Erfahre mehr über Influencer Marketing.

Wirkungsvolle Umsetzung von KOL Marketing mit Meltwater

Unabhängig davon, ob ihr ein Pharmaunternehmen seid, das klinische Studien durchführt, oder ein Softwareunternehmen, das den Einstieg in einen hart umkämpften Markt wagt: Beziehungen zu den richtigen Meinungsführern können den Weg zum Erfolg entscheidend beeinflussen.

Finde, überprüfe, kontaktiere und pflege Beziehungen zu Experten, die echten Einfluss auf eure potenziellen Kunden haben – alles über eine einzige Plattform.

