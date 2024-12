Erfolgreiche Beziehungen zu Influencern entstehen nicht durch Zufall. Im Folgenden erläutern wir, wie eine Influencer Management Strategie dabei helfen kann, stärkere Verbindungen aufzubauen.

Das Influencer Marketing trägt entscheidend zur Brand Awareness, zum Unternehmenswachstum und zum langfristigen Erfolg bei. Es ermöglicht euch, Zielgruppen zu erreichen, die mit großer Wahrscheinlichkeit an euren Produkten und Dienstleistungen interessiert sind. Außerdem kann eine Empfehlung von jemandem, dem die Menschen vertrauen, eure Glaubwürdigkeit erheblich steigern.

Aber bevor es so weit ist, müssen erst einmal die passenden Influencer gefunden und Verbindungen hergestellt werden. An dieser Stelle ist eine Influencer Management Strategie gefragt, die diesen Prozess durch die Implementierung eines Influencer Management Programms optimieren kann.

Genau wie Kundenbeziehungen entstehen auch Beziehungen zu Influencern nicht aus dem Nichts. Sie sind das Ergebnis von sorgfältiger Pflege, Marketingmaßnahmen, kontinuierlicher Aufmerksamkeit und Vorteilen für beide Seiten. Ein ausgereiftes Influencer Management Programm unterstützt Unternehmen beim Aufbau erfolgreicher Beziehungen zu ihren Influencern.

Erfahre, wie wichtig eine gut durchdachte Influencer Management Strategie ist und wie man sie richtig umsetzt:

Inhalt:

Was ist Influencer Management?

Mit Influencer Management wird der Prozess der Identifizierung, Einbindung und Pflege von Beziehungen zu Personen bezeichnet, die über eine bedeutende Online-Präsenz verfügen und die Meinungen und Kaufentscheidungen ihrer Follower beeinflussen können.

Diese Personen, sogenannte Influencer, haben in der Regel eine große Fangemeinde auf Social Media Plattformen wie Instagram, YouTube, Twitter oder TikTok.

Das Ziel des Influencer Managements ist es, den Einfluss und die Reichweite dieser Personen zu nutzen, um eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bewerben.

Tipp: Erfahre mehr über Key Opinion Leaders (KOLs).

Weshalb braucht es ein Influencer Relationship Management?

In einer Welt, in der jeder Social Media Nutzer ein Influencer sein kann, ist es wichtiger denn je, eine Strategie für die Handhabung dieser Beziehungen zu entwickeln. Unabhängig davon, ob du Brand Awareness aufbauen, den Website-Traffic oder den Umsatz steigern, eure Marketingmaßnahmen optimieren oder eine bessere Customer Experience schaffen möchtest: Influencer können auf dem Weg zum Erfolg eine Schlüsselrolle spielen.

Die passenden Influencer zu identifizieren und diese Beziehungen zu pflegen, erfordert jedoch einiges an Zeit und Aufwand. Und es gehört viel mehr dazu, als nur die richtigen Influencer zu finden – es müssen Strategien entwickelt werden, um ihr Engagement zu fördern und ihren Impact zu messen.

Aus diesen Gründen erkennen immer mehr Marken die Vorteile des Influencer Relationship Managements (IRM). Influencer Management Tools und Plattformen können beim Tracking und Management deiner Interaktionen mit Influencern helfen und machen es einfacher, die erfolgreichsten Beziehungen zu identifizieren und das Beste aus ihnen herauszuholen.

In der heutigen Zeit sind einmalige und rein transaktionale Beziehungen oft nicht mehr gefragt. Der Aufbau von Beziehungen darf also nie zur Nebensache werden, denn die Pflege anhaltender Verbindungen unterstützt den langfristigen Erfolg eurer Marke. Ein wirkungsvolles Influencer Relationship Management basiert auf Vertrauen, klarer Kommunikation und einem Win-win-Ansatz für Marken und Influencer. Dadurch entstehen meist authentischere und erfolgreichere Kampagnen.

Expertentipps für langfristige Influencer-Partnerschaften: Zeit und Ressourcen sparen! Die Zusammenarbeit mit Influencern im Rahmen langfristiger Partnerschaften bedeutet weniger Zeitaufwand für den Kontaktaufbau und das Onboarding einer komplett neuen Gruppe. Je enger die Beziehung wird, desto enger wird auch die Abstimmung mit den Influencern, was wiederum die Content-Erstellung und die Zusammenarbeit effizienter macht.

Was ist eine Influencer Management Strategie?

Wir definieren eine Influencer Management Strategie als einen dokumentierten, zielgerichteten Ansatz zum Aufbau und zur Pflege von Beziehungen zu Influencern. Diese Strategie bietet einen Leitfaden zur Priorisierung der einzelnen Beziehungen und zur Überwachung der Ergebnisse.

Eine Influencer Management Strategie umfasst die Planung und Durchführung einer Reihe von Schritten zur effektiven Zusammenarbeit mit Influencern und zur Nutzung ihrer Reichweite und ihres Einflusses, um bestimmte Marketingziele zu erreichen.

Eine sorgfältig ausgearbeitete Influencer Management Strategie berücksichtigt diese Elemente und zielt darauf ab, eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu schaffen, die letztlich zum Gesamterfolg der Marktingmaßnahmen beiträgt.

Warum ist eine Influencer Management Strategie wichtig?

Ziel ist die Vermittlung eines positiven Bildes der Marke oder der Produkte durch die Influencer. Fehlt jedoch diese starke Bindung, fühlen sie sich der Marke möglicherweise nicht eng genug verbunden, um sie überzeugend zu präsentieren. Im schlimmsten Fall sind sie der Meinung, dass ihre Zeit besser genutzt werden kann oder sie haben ein ungutes Gefühl dabei, euch ihren Followern zu empfehlen.

Influencer Management hilft dabei, engere Beziehungen zu den einzelnen Influencern aufzubauen. So lernen sie die Marke besser kennen und können sie mit gutem Gewissen und voller Überzeugung weiterempfehlen. Wenn sich ein Influencer zudem wirklich für die Marke interessiert, wirkt jede Promotion auf ihre oder seine Follower viel authentischer.

Mit einem Influencer Relationship Management Programm behältst du den Überblick über diese dynamischen Komponenten – und es beginnt alles mit einer Strategie. Erfahre, wie du eine erfolgreiche Influencer Marketing Strategie entwickelst und verschaffe dir so einen Vorsprung bei der Planung. Mit einem Plan vor Augen lassen sich Beziehungen kontinuierlich pflegen, die Loyalität der Influencer fördern, Goodwill aufbauen und es den Influencern leicht machen, ihre Begeisterung für eure Marke mit ihren Followern zu teilen.

6 Tipps für ein erfolgreiches Management von Influencer Beziehungen

Bist du zum ersten Mal für eine Influencer Marketing Kampagne verantwortlich? Wir kennen das und haben im Laufe der Zeit einiges dazugelernt. Wenn du ein Konzept für dein digitales Influencer Management entwickelst, empfehlen wir dir die folgenden Tipps:

1. Relevante Influencer ansprechen

Es ist einfacher, eine Influencer Datenbank aufzubauen, wenn man gezielt vorgeht und sich auf die relevanten Kandidaten konzentriert, denn nicht jede Person mit Social Media Followern kann eurer Marke zum Erfolg verhelfen.

Das Publikum der richtigen Influencer Partner muss mit eurer Zielgruppe übereinstimmen und sich für das interessieren, was ihr tut und anbietet. So eignet sich eine Beauty Influencerin beispielsweise kaum für eine Marke, die Angelbedarf anbietet. Mache es den Followern einfach, eine Verbindung zwischen deiner Marke und dem Spezialgebiet des Influencers herzustellen. Nur so kann letztlich Glaubwürdigkeit aufgebaut und die Markenbekanntheit gesteigert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Relevanz nicht mit der Zielgruppengröße gleichzusetzen. Kleinere Gruppen von Fans (Micro Influencer zählen oft nur 1.000 Follower) können einen großen Einfluss auf eure Influencer Kampagnen haben, weil sie häufig sehr engagiert sind und den Empfehlungen des Influencers vertrauen.

Tipp: Erfahre, wie du die richtigen Influencer für eine Partnerschaft mit deiner Marke findest.

2. Klare Erwartungen festlegen

Der erste Eindruck ist für den Aufbau guter Beziehungen entscheidend. Aber gleichzeitig sollte er auch halten, was er verspricht. Deshalb ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Beziehung zu Influencern aussehen soll und damit den Grundstein für die zukünftige Beziehung zu legen. Eine Vorlage für ein Influencer Angebot kann dabei helfen, die eigenen Anforderungen klar zu formulieren.

Tipp: Lade deine kostenlose Influencer Briefing Vorlage herunter.

Im nächsten Schritt geht es darum, deine Erwartungen in einer Influencer Vereinbarung festzuhalten und diese mit dem Influencer zu besprechen. Füge Einzelheiten zur Bezahlung, zur Messung der Performance, zur Vertragsdauer und zu anderen spezifischen Punkten hinzu.

Ein Vertrag ist sowohl für euch als auch für den Influencer von Vorteil. Er bietet beiden Parteien eine gewisse Sicherheit und gewährleistet, dass bestimmte Erwartungen gegenseitig erfüllt werden. Er verpflichtet beide Seiten zur Einhaltung höherer Standards, was letztlich zu einer erfolgreicheren Beziehung führt.

3. Den Influencern kreative Freiräume lassen

Für manche Marken ist dieser Punkt schwer zu beherzigen. Aber: Dein Influencer kennen ihr oder sein Publikum besser als du. Sie sind erfahrene Content-Creators und wissen, wie und womit sie ihre Follower für Produkte und Dienstleistungen begeistern können. Es ist ihr Fachgebiet, also gib ihnen die Möglichkeit, ihr Wissen auf die bestmögliche Weise einzubringen.

Ein gewisser kreativer Freiraum bei Influencer Kampagnen verhilft in den meisten Fällen zu besseren Ergebnissen. Denk daran, dass auch der Ruf deiner Influencer auf dem Spiel steht. Sie werden eure Produkte nur so präsentieren, wie sie es für richtig halten und es nicht riskieren, ihrer eigenen Marke zu schaden.

Tipp: Erfahre mehr über das Reputationsmanagement, wie die Reputation gemessen wird und wirf einen Blick auf die besten Online Reputation Management Tools.

4. Die richtigen Engagement-Metriken wählen

Das Performance-Tracking deiner Influencer ist fester Bestandteil des Influencer Marketing Managements. Du möchtest schließlich sichergehen, dass die Influencer echte Verbindungen für euch herstellen. Das verschafft dir ein besseres Bild davon, mit welchen Influencern sich eine weitere Zusammenarbeit lohnt und wer nicht mehr berücksichtigt werden sollte.

Allerdings geben nicht alle Metriken oder KPIs ein klares Bild von der Performance deiner Influencer. Oberflächliche Metriken wie Impressionen und Likes sagen wenig über den tatsächlichen ROI aus. Fake-Influencer verweisen gerne auf diese Metriken, weil sie sie wertvoller erscheinen lassen, als sie in Wirklichkeit sind.

Ein besserer Ansatz zur Messung des ROI deines Influencer Marketings ist der Blick unter die Oberfläche und das Tracking von Kennzahlen wie Klicks, Verkäufe, Konvertierungen und Website-Traffic sowie die Messung der Brand Awareness. Wenn eure Marke kontinuierlich an Aufmerksamkeit gewinnt, stehen die Zeichen gut, dass euer Influencer großartige Arbeit leistet.

5. Ergebnisse den richtigen Influencern zuordnen

Bei der Zusammenarbeit mit mehreren Influencern ist es wichtig zu erkennen, welche Influencer zum Erfolg beitragen und welche nicht. Eine Möglichkeit hierfür ist die Bereitstellung individueller Angebotscodes, die jeder Influencer an seine Zielgruppe weitergeben kann. Anhand der Konvertierungen nach Angebotscode kannst du nachvollziehen, wer das größte Engagement erzielt hat.

Influencer Marketing Plattformen wie die Meltwater Influencer Marketing Suite geben dir die Möglichkeit, alle deine Influencer Kampagnen über einen zentralen Ort zu verwalten. Erkenne auf einen Blick, wer etwas bewegt und welche Beziehungen du weiter pflegen musst.

6. Den Kontakt mit deinen Influencern pflegen

Kontinuierliche Kommunikation ist der Schlüssel zu erfolgreichen Influencer Marketing Kampagnen. So bleibst du im Gedächtnis der Influencer und sie fühlen sich stärker mit deiner Marke verbunden.

Influencer Management Plattformen wie die Meltwater Influencer Marketing Suite können die Kommunikation mit deinen Influencer-Partnern wesentlich vereinfachen. Richte Erinnerungen für kontinuierliche Follow-ups ein, versende personalisierte E-Mails und lernt und wächst gemeinsam weiter.

Wie Meltwater helfen kann, bessere Influencer Beziehungen aufzubauen

Meltwater ist ein führendes Unternehmen im Bereich des Social Media Influencer Managements.

Unsere umfassende Plattform bietet eine zentrale Anlaufstelle für alle deine operativen Aktivitäten – einige davon sogar vollständig automatisiert. Entdecke im Handumdrehen Influencer, die sich für eine Zusammenarbeit eignen, und pflege und verwalte dann mühelos die gesamten Beziehungen.

