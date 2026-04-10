Earned Media Value (EMV): Ein Praxisleitfaden für PR-Teams

PR und Kommunikation treiben Wachstum – aber mit Impressionen und „positivem Sentiment“ allein kannst du das nicht beweisen. EntscheiderInnen wollen wissen, wo sich wirklich etwas bewegt hat: Mehr qualifizierte Leads, mehr gebrandete Suchanfragen, mehr Besuche auf der Preiseseite, mehr Demo-Anfragen.

Das Problem: Der Effekt zeigt sich oft nicht direkt in deinem PR-Dashboard. Ein einziger hochwertiger Artikel kann den Direkt-Traffic wochenlang hochhalten. Eine Influencer-Erwähnung kann plötzlich eine Welle an Test-Anmeldungen auslösen. Ein konstanter Strom an Berichten sorgt dafür, dass deine Marke allgegenwärtig erscheint – und verkürzt so still und leise den Entscheidungsprozess von KäuferInnen.

Hier kommt Earned Media Value (EMV) ins Spiel. Richtig eingesetzt, gibt er deiner Kommunikation eine gemeinsame Währung, um den PR-Impact fürs Business sichtbar zu machen. Wird er falsch genutzt, wirkt er wie Zahlenakrobatik und gefährdet deine Glaubwürdigkeit. Mit diesem Guide bleibst du auf der sicheren Seite.

Inhalt

Was ist Earned Media Value (EMV) und warum ist er für PR-Teams wichtig?

Earned Media Value (EMV) schätzt den Geldwert unbezahlter Berichterstattung – etwa Presseartikel, organische Markenerwähnungen oder Kunden- und Creator-Posts ohne Sponsoring. Kurz gesagt: Der EMV beantwortet die Frage, was dieselbe Sichtbarkeit als Anzeige oder als Sponsored Post gekostet hätte. Er vergibt einen geschätzten Gegenwert für die Aufmerksamkeit, die sich deine Marke aus eigener Kraft verdient hat.

Praktisch heißt das, EMV beziffert Dinge wie:

Online- und TV-/Radio-Berichterstattung

Organische oder Mundpropaganda-Posts, Kommentare und Shares in Social Media

Influencer-Content mit bekannten Honorarwerten

Forenbeiträge, Kundenbewertungen und sonstige öffentliche Diskussionen (z. B. Reddit-Threads, G2-Reviews, Community-Diskussionen)

Die Mediakosten werden in der Regel anhand von Benchmarks wie CPM (Kosten pro 1.000 Impressionen), typischen Influencer-Honoraren oder bekannten Anzeigenpreisen geschätzt. Damit ist Earned Media nicht mit Werbung gleichzusetzen – der Vergleich schafft aber Transparenz, wie wertvoll die verdiente Sichtbarkeit ist.

Wie abstrakt klassische PR-Kennzahlen sind, spürst du besonders, wenn du im Management-Meeting sitzt. Reichweite klingt groß, ist aber wenig greifbar. Ein CMO fragt schnell: „Sind 20 Millionen Impressionen eigentlich gut?“ oder „Wie sieht das im Vergleich zu Paid Media aus?“ Ohne einen geldwerten Rahmen kannst du schwer erklären, was gewonnen wurde.

Earned Media Value hilft dir dabei:

PR-Performance direkt in Geldwert zu übersetzen, passend zu den Metriken aus dem Paid-Bereich.

Verdiente Reichweite mit dem Media-Budget zu vergleichen – und so konkreter aufzuzeigen, „was dabei rausgekommen ist“.

Kampagnen, Märkte oder Messaging-Ansätze mit derselben Währung zu benchmarken.

Strategischer mit der Führung zu besprechen, wo sich eine Verstärkung oder ein Rückzug lohnt.

EMV ersetzt keine tieferen Ergebnis-Metriken wie Web-Traffic, Lead-Qualität oder Imageveränderungen. Aber er bietet dir ein greifbares Preis-Leistungs-Argument, um PR neben Marketing, Vertrieb und Finance einzuordnen.

Wie berechnen Teams den Earned Media Value?

Die EMV-Berechnung klingt zunächst kompliziert – muss sie aber nicht sein. Du brauchst vor allem einen klaren, stets konsistenten Rahmen. Einmal festgelegt, solltest du diesen Ansatz transparent machen und jeden Report damit dokumentieren.

So startest du in der Praxis:

1. Definiere deine Kanäle und Metriken

Der EMV ist nur so glaubwürdig wie die Kennzahlen, die du auswählst. Bevor du mit Formeln beginnst, musst du zwei Dinge festlegen:

Welche Earned-Media-Aktivitäten werden einbezogen (Presse, Social Media, Reviews usw.).

Welche eine Kennzahl du zur Messung wählst (damit du nicht Reichweite, Impressionen oder Views je nach Laune wechselst).

Das kannst du zum Beispiel zählen:

News- und Blog-Berichterstattung (online & print bei verfügbarer Auflage)

TV-/Radio-/Podcast-Erwähnungen

Organische Social Posts zu deiner Marke oder Kampagnen-Hashtags

Influencer-Posts ohne bezahlte Kooperation

Bewertungen auf öffentlichen Plattformen

Lege dann für jeden Kanal eine Hauptmetrik fest: Also Impressionen für Online, Auflage für Print, Downloads/Streams für Podcasts, Views für Social Video – diese Werte nutzt du später für die EMV-Formel.

2. Weise Medienergebnissen Geldwerte zu

Jetzt brauchst du einen „Preis pro Einheit“, also: Was kosten beispielsweise 1.000 Impressionen auf dem jeweiligen Kanal normalerweise? Sobald die Price-per-Unit-Benchmarks stehen, wird die EMV-Kalkulation einfach.

Drei gängige Methoden, wie Teams diese Benchmarks festlegen – je nach Datenbasis:

CPM-Benchmark: Durchschnittspreis pro 1.000 Impressionen für Display-, Social- oder Video-Anzeigen auf der jeweiligen Plattform.

Durchschnittspreis pro 1.000 Impressionen für Display-, Social- oder Video-Anzeigen auf der jeweiligen Plattform. Ratecards: Bekannte oder typische Anzeigenpreise für bestimmte Mediengattungen oder Sendeplätze.

Bekannte oder typische Anzeigenpreise für bestimmte Mediengattungen oder Sendeplätze. Influencer-Benchmarks: Durchschnittspreise pro Post, View oder Engagement für CreatorInnen in deiner Kategorie.

Nutze konservative, nachvollziehbare Werte. Im Zweifel nimm öffentliche oder allgemein anerkannte Preisspannen und rechne eher nach unten als nach oben. Ziel ist Glaubwürdigkeit – nicht ein möglichst hoher Wert.

3. Wende eine einfache EMV-Formel an

Du hast deine Messgröße und den Preis pro Einheit – jetzt brauchst du nur noch die einfache Umrechnung.

Für impressionsbasierte Kanäle sieht die Formel zum Beispiel so aus:

EMV = (Gesamte Impressionen ÷ 1.000) × Benchmark-CPM × Qualitätsfaktor (optional)

Der Qualitätsfaktor ist ein Multiplikator für Aspekte wie Message-Pull-Through, Sichtbarkeit, Sentiment oder Glaubwürdigkeit der Quelle. Wende ihn sparsam an; idealerweise bewegt er sich zwischen 0,5 und 1,5 und ist klar dokumentiert.

Beispiel: Deine Kampagne erzielt 250.000 Impressionen über Online- und organische Social-Media-Beiträge.

Gesamte Impressionen = 250.000

Benchmark-CPM = 12 €

Qualitätsfaktor = 1,0 (ohne Anpassung)

EMV = (250.000 ÷ 1.000) × 12 × 1,0

EMV = 250 × 12 = 3.000 €

Sobald du ein Grundgerüst hast, übernimmt ein Media-Intelligence-Tool wie Meltwater die lästige Detailarbeit.

Zum Beispiel werden alle Erwähnungen aus Online-Medien, Social, Print, TV und Podcasts zusammengeführt. Du musst also keine manuellen Reports aus unterschiedlichen Tools zusammenbauen. Interaktive Dashboards zeigen Reichweite, Impressionen, Kanalverteilung und helfen dir, Trends schnell im Blick zu behalten – ganz ohne Excel-Overload.

Meltwater Dashboard: Impressionen, Erwähnungen und Kanalaufteilung werden als Grundlage zur EMV-Berechnung genutzt.

4 Praxisbeispiele für Earned Media Value in PR und Kommunikation

Am besten versteht man Earned Media Value an echten Beispielen. Hier sind vier Anwendungsmöglichkeiten für den Alltag in der PR:

Beispiel 1: Konsumgüter-Launch über Medien und Social

Du launchst ein neues Produkt, mit Embargo-Pressebriefing, gezieltem Seeding bei Lifestyle-RedakteurInnen und TikTok-Hashtag-Push. Dafür nutzt du EMV so:

Wert der Medienberichterstattung mit Online-Impressionen und konservativen Display-CPMs berechnen.

EMV für organische TikTok-Clips mit typischen Video-CPMs erfassen.

Die gesamte EMV-Summe mit dem bezahlten Äquivalent aus Social und Display vergleichen.

So kannst du hinreichend zeigen, wie PR das Launch-Budget verstärkt und die nötigen Paid-Investitionen senkt.

Beispiel 2: B2B-Thought Leadership & Executive-Branding

Dein CEO ist in einem führenden Branchenpodcast zu Gast, veröffentlicht Fachbeiträge und wird rund um einen wichtigen Kongress in den Fachmedien zitiert. Vorgehen:

EMV für jeden Auftritt und Beitrag anhand Reichweite/Zugriffsstatistiken berechnen.

EMV nach Topic oder Message-Säule (z. B. Innovation, Sicherheit, Nachhaltigkeit) clustern.

Schauen, welche Themen zu Website-Besuchen oder Demo-Anfragen führen – per Webanalyse überlagern.

So kannst du argumentieren, warum bestimmte Themenclustervisibilität oder Executive-Präsenz besonders förderlich sind – und gezielter investieren.

Beispiel 3: Nonprofit-Kampagne mit geringem Paid-Budget

Eine NGO setzt eine Brand Awareness-Kampagne um, das Media-Budget ist klein, aber die Community-Storys und Medienarbeit sind stark. Mit EMV kannst du:

Den Wert lokaler Berichterstattung mit typischen TV-/Radioanzeigenpreisen vergleichen.

EMV für die organische Community-Verbreitung anhand von Social-Ad-CPMs beziffern.

SpenderInnen und Partnern berichten, wie viel Mediawert für jeden eingesetzten Euro erzeugt wurde.

Auch ganz ohne E-Commerce- oder Lead-Daten wird so klar: Jede Investition in Kommunikation zahlt sichtbar auf mehr Wirkung ein.

Beispiel 4: Influencer Advocacy on top of PR

Du koordinierst mit einer Gruppe von InfluencerInnen, die deine Marke freiwillig promoten – ohne formelle Bezahlung. Diese posten rund um eine wichtige Ankündigung oder ein Event:

EMV schätzen – basierend auf Benchmark-Vergütungen für Reichweite und Engagement der InfluencerInnen.

Vergleich mit bisherigen Paid-Influencer-Kampagnen.

Transparenz schaffen, wie PR-Impulse zusätzliche Creator-Power freisetzen und auf Dauer weniger „klassische“ Paid-Kooperation nötig machen.

Das Entscheidende in allen Fällen: EMV macht völlig unterschiedliche Coverage-Typen endlich direkt vergleichbar – denn sie sprechen dieselbe Sprache: Euro.

Welche Grenzen und Herausforderungen gibt es beim Earned Media Value?

Earned Media Value ist hilfreich, aber kein Allheilmittel. Wird er als Umsatzbewertung verwendet oder mit zu optimistischen Annahmen schöngerechnet, durchschauen EntscheiderInnen das schnell – und Vertrauen verspielt sich rasch.

Überschätzte Benchmarks: Hochpreisige CPMs oder ideale Influencer-Sätze, die nichts mit deiner Realität zu tun haben.

Hochpreisige CPMs oder ideale Influencer-Sätze, die nichts mit deiner Realität zu tun haben. Kumulative Multiplikatoren: Wenn zu viele hohe Qualitätsfaktoren (Sentiment, Sichtbarkeit, Medium) addiert werden, wachsen die Zahlen künstlich in den Himmel.

Wenn zu viele hohe Qualitätsfaktoren (Sentiment, Sichtbarkeit, Medium) addiert werden, wachsen die Zahlen künstlich in den Himmel. Äpfel-Birnen-Vergleich: EMV wird über Kanäle, Märkte oder Zeiträume verglichen, obwohl dafür verschiedene Methoden/Quellen genutzt wurden.

EMV wird über Kanäle, Märkte oder Zeiträume verglichen, obwohl dafür verschiedene Methoden/Quellen genutzt wurden. EMV als Umsatz ausgeben: Wenn EMV als „verdientes Geld“ verkauft wird statt als Medienäquivalenzwert, kann das irreführend sein.

Alles, was hilft: Sei offen und ehrlich. Kennzeichne EMV immer als Schätzwert, erkläre Benchmarks und Multiplikatoren und bleibe bei deinen Annahmen eher vorsichtig. Wenn jemand fragt: „Wie kommt diese Zahl zustande?“, solltest du das in wenigen Sätzen erklären können.

Wichtig ist auch: Nicht immer ist EMV das passende Werkzeug. Für Lead- oder Conversions-Ziele, Demo-Buchungen oder Spenden eignen sich präzisere Attributionsmodelle, CRM-Daten oder Marketing-Mix-Analysen. In solchen Fällen sollte EMV neben anderen Metriken stehen, zum Beispiel:

Share of Voice und Message-Durchsetzung

Sentiment- und Imagewerte

Traffic, Engagement-Rate und Conversion-Daten aus Analytics-Tools

Markenwertstudien oder Umfragen

Richtig eingeordnet, stärkt Earned Media Value deine Argumentation. Wird er isoliert oder als reiner Business-Impact interpretiert, schadet er. Glaubwürdigkeit erreichst du dadurch, wie transparent und sauber du EMV einsetzt – nicht durch große Zahlen.

Wie nutzen PR- und Kommunikationsteams Earned Media Value praktisch?

Wenn der EMV konsistent gemessen wird, beginnt die eigentliche Praxis: Jetzt kann er helfen, Ressourcen und Budgets besser zu steuern.

Den optimalen Kanal- und Themen-Mix finden

Durch EMV-Auswertung je Kanal – also News, TV, Social, InfluencerInnen – siehst du, wo ihr wirklich den höchsten Wert erzeugt. Ein Nischenfachmedium liefert vielleicht weniger Reichweite, aber einen besseren EMV pro Story als ein großes Mainstreammedium.

Auch nach Themenclustern kann EMV aufschlüsseln: Wenn Nachhaltigkeit für deine Marke mehr EMV bringt als Produktfeatures, ist das ein klarer Fingerzeig für Redaktion, Pitch und Thought Leadership.

Budget-Planung und Teamwork verbessern

In der Planungsphase ermöglicht EMV dir den Dialog auf Augenhöhe mit Paid Media und Performance Teams:

EMV aus PR-Kampagnen mit geplanten oder historischen Ads-Budgets im Markt vergleichen.

Kampagnen identifizieren, bei denen hoher EMV zeigt, dass ein Paid-Boost lohnenswert ist.

Potenzieller Rückgang im Paid-Budget kann durch starke Earned-Momentum-Effekte ausgeglichen werden.

Da EMV eine Geldkennzahl ist, passt er optimal in Budgetmeetings, Planung und Teamsheets. ROI-Berechnungen ersetzt EMV nicht – aber er macht den Kommunikationsbeitrag erstmals im gleichen Währungsraum sichtbar.

Reporting: Von Spezialistin bis Führungskraft

Fachleute und BeraterInnen tracken EMV auf taktischer Ebene: Welche JournalistInnen, Outlets oder CreatorInnen bringen besonders viel Wert? ManagerInnen können EMV nach Kampagne oder Region in Dashboards beobachten und Ressourcen gezielt verlagern. Führungskräfte sehen EMV als KPI in QBRs, neben weiteren Indikatoren.

Tools wie Meltwater bündeln News-, Social- und Influencer-Daten, markieren Inhalte nach Thema oder Kampagne und berechnen den EMV automatisch in Reports oder Dashboards. Kein paralleles Excel-Wirrwarr mehr – alle Teams arbeiten endlich an derselben, vertrauenswürdigen Datengrundlage.

So hebst du Earned Media Value mit Meltwater strategisch auf das nächste Level

Earned Media Value wird erst dann zur echten Steuerungsgröße, wenn du ihn als Prozess, nicht als Einzelwert begreifst: Entwickle eine einheitliche Methode, setze sie über Märkte und Kampagnen hinweg durch, dokumentiere jede Annahme und verknüpfe EMV immer mit den wirklich wichtigen Zielen von Führungskräften: Fokusthemen, relevante Zielgruppen und Umsatzwachstum. Wenn EMV konstant, transparent und business-nah gemessen wird, wird aus einer Vanity Number echtes Impact-Argument.

Meltwater unterstützt dein Team dabei mit gebündelter Medienbeobachtung, Social Listening, Consumer Intelligence und Influencer Marketing auf einer Plattform: Du bündelst Coverage, markierst Inhalte nach Kampagne und Botschaft, setzt EMV-Regeln einheitlich um und verbindest Reports mit Sentiment, Share of Voice und echten Performance-Metriken.

Willst du Earned Media Value als seriösen, zielgruppentauglichen Nachweis für PR-Impact nutzen? Dann entdecke jetzt, wie Meltwater PR-Reporting und Analytics dein Team unterstützen können.

FAQ zum Earned Media Value

Warum ist eine exakte Berechnung des Earned Media Value für Influencer-Kampagnen wichtig?

Bei Influencer-Kampagnen zeigt ein genau berechneter Earned Media Value, ob die Inhalte eines Creators tatsächlich die Reichweite bringen, die deine Investition rechtfertigt. Wenn du dich bei der EMV-Berechnung an realistischen Benchmarks für die Zielgruppen-Größe, das Engagement und die typischen Raten der Influencer orientierst, kannst du organische, geschenkte und bezahlte Kooperationen transparent vergleichen. So findest du heraus, welche Creators und Social Media-Formate echten Wert liefern – und kannst deine Partnerschaften gezielter ausbauen sowie besser verhandeln.

Wie können Unternehmen ihre Earned Media Value-Analysen für lokale oder regionale Kampagnen verbessern?

Um den EMV für lokale oder regionale Maßnahmen gezielt zu stärken, solltest du mit regionsspezifischen Benchmarks arbeiten: Nutze lokale Anzeigenpreise, Influencer-Honorare und die Mediennutzung vor Ort – keine globalen Durchschnittswerte. Markiere jeden Bericht nach Stadt oder Region, damit du den EMV auf der richtigen, geografischen Ebene berechnest. Kombiniere die EMV-Daten dann mit lokalen Business-Kennzahlen wie Store-Traffic, Event-Teilnahmen oder regionalen Website-Besuchen. So siehst du, wie die verdiente Sichtbarkeit eure lokalen Ziele unterstützt.

Was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen bei der Bewertung von Earned Media begehen?

Typische Fehler sind, den EMV eins zu eins mit Umsatz gleichzusetzen, zu hohe CPMs oder Multiplikatoren zu verwenden, um ein besseres Ergebnis vorzutäuschen, oder EMV-Werte über verschiedene Märkte zu vergleichen, obwohl die Annahmen unterschiedlich sind. Häufig verlässt man sich außerdem zu sehr auf den EMV und bezieht Sentiment, Message-Qualität oder echte Resultate wie Traffic und Leads nicht ein. Du vermeidest diese Fehler, indem du konservative Benchmarks nutzt, deine Berechnungsmethode dokumentierst und den EMV immer gemeinsam mit anderen Metriken ausführst – nicht als Einzelgröße.