Vous cherchez à développer votre présence en ligne ou à améliorer votre stratégie marketing sur Instagram ? Consulter et comprendre vos statistiques Instagram peut vous aider à y parvenir. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels et des milliers de contenus publiés chaque minute, il est crucial de comprendre les tendances actuelles et de suivre les indicateurs clés de performance pour se démarquer sur cette plateforme de médias sociaux populaire.

Dans cet article, nous présenterons les dernières statistiques Instagram, ce qu'elles signifient pour les marques et les influenceurs, et comment les utiliser pour optimiser votre présence en ligne. Découvrez comment ces statistiques peuvent vous aider à mieux comprendre votre audience, à mesurer votre succès et à améliorer votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux.

Sommaire :

Quel est le nombre d'utilisateurs sur Instagram en France et dans le monde ?

Selon les données de mars 2022, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur Instagram dans le monde s'élevait à plus de 1,3 milliard (source). En France, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels était de 27 millions, en janvier 2022. Ces statistiques social media positionnent la France au 12ème rang mondial en termes de nombre d'utilisateurs.

La démographie d’Instagram en France et dans le monde

Démographie d’Instagram en France

La démographie d'Instagram en France est relativement jeune et diversifiée. Environ 75% des utilisateurs ont moins de 35 ans, ce qui en fait une plateforme particulièrement populaire auprès des jeunes générations. Les utilisateurs de sexe féminin représentent une majorité d'environ 59% de l'ensemble des utilisateurs d'Instagram en France.

De plus, seulement 8% des utilisateurs ont 50 ans et plus. Ajoutons qu'Instagram est dans le top 5 des réseaux et messageries les plus utilisés dans toutes les tranches d'âge (15-24 ans, 25-49 ans et 50 ans et plus).

Démographie d’Instagram dans le monde

La démographie d'Instagram dans le monde est relativement jeune et diversifiée. Voici quelques statistiques clés :

Plus de 70% des utilisateurs d'Instagram dans le monde ont moins de 35 ans.

Les femmes représentent une majorité d'environ 51% de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme.

Les États-Unis sont le pays avec le plus grand nombre d'utilisateurs, suivis par l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et la Russie.

Les centres d'intérêt les plus populaires dans le monde incluent la nourriture et les boissons, les voyages, la mode, la beauté et les sports.

Ces données démographiques montrent qu'Instagram est une plateforme populaire auprès des jeunes générations dans le monde entier, en particulier chez les femmes.

Quel est le temps moyen d'utilisation d’Instagram ?

Le temps moyen d'utilisation d'Instagram varie selon les pays et les groupes d'utilisateurs. Selon les données les plus récentes, les utilisateurs d'Instagram passent en moyenne environ 30 minutes par jour sur la plateforme. Cependant, cela peut varier considérablement en fonction de l'âge moyen des utilisateurs Instagram, du sexe et des centres d'intérêt des utilisateurs.

Par exemple, les jeunes utilisateurs de moins de 25 ans ont tendance à passer plus de temps sur Instagram que les utilisateurs plus âgés. Les utilisateurs qui sont passionnés par la photographie ou les voyages peuvent également passer plus de temps sur la plateforme (source).

Quels sont les types de contenus qui suscitent le plus de réactions sur Instagram ?

Sur Instagram, différents types de contenu peuvent susciter des réactions et de l'engagement de la part des utilisateurs. Voici quelques exemples qui ont tendance à générer un fort taux d’engagement :

Les photos et les vidéos de haute qualité : les internautes sont attirés par les contenus esthétiques, photos ou vidéos, et plus récemment les réels Insta. À noter : des images avec des couleurs vives et des contrastes forts performent mieux.

: les internautes sont attirés par les contenus esthétiques, photos ou vidéos, et plus récemment les réels Insta. À noter : des images avec des couleurs vives et des contrastes forts performent mieux. Les stories Instagram : elles permettent aux utilisateurs de publier des photos, des vidéos et des messages éphémères qui disparaissent après 24 heures. Les histoires sont souvent plus spontanées et décontractées que les publications sur le fil d'actualité, ce qui peut les rendre plus attrayantes pour certains utilisateurs.

: elles permettent aux utilisateurs de publier des photos, des vidéos et des messages éphémères qui disparaissent après 24 heures. Les histoires sont souvent plus spontanées et décontractées que les publications sur le fil d'actualité, ce qui peut les rendre plus attrayantes pour certains utilisateurs. Les contenus interactifs : les publications interactives, comme les sondages, les quiz et les questions-réponses, donnent envie de s'engager davantage avec le contenu et de créer une expérience personnalisée.

: les publications interactives, comme les sondages, les quiz et les questions-réponses, donnent envie de s'engager davantage avec le contenu et de créer une expérience personnalisée. Les influenceurs et les collaborations de marque : les internautes sont souvent attirés par les publications d'influenceurs, qui peuvent leur donner des idées d'achats ou les inciter à découvrir de nouveaux produits ou services. Les collaborations de marque avec des social influenceurs peuvent également susciter un grand nombre de réactions.

En résumé, les contenus efficaces qui suscitent le plus de réactions sur Instagram sont ceux qui sont visuellement attrayants, interactifs et pertinents pour les intérêts et les valeurs des utilisateurs.

Les influenceurs Instagram les plus suivis en France et dans le monde

En France

Voici une liste des 10 personnalités françaises les plus suivies sur le réseau social :

Kylian MBappé - 100 millions d'abonnés Karim Benzema - 66 millions d'abonnés Paul Pogba - 57 millions d'abonnés Antoine Griezman - 38 M millions d'abonnés Zinedine Zidane - 36 M millions d'abonnés Raphael Varane - 21 M millions d'abonnés Timothée Chalamet - 18 millions d'abonnés Golshifteh Farahani - 15 millions d'abonnés N’Golo Kanté - 14 millions d'abonnés Ousmane Dembélé - 13 millions d'abonnés

(source)

Dans le monde

Voici une liste des 10 influenceurs Instagram les plus suivis dans le monde en 2023 :

Instagram - 609 millions d'abonnés Cristiano Ronaldo - 553 millions d'abonnés Lionel Messi - 433 millions d'abonnés Selena Gomez - 389 millions d'abonnés Kylie Jenner - 380 millions d'abonnés Dwayne Johnson - 365 millions d'abonnés Ariana Grande - 358 millions d'abonnés Kim Kardashian - 346 millions d'abonnés Beyoncé - 298 millions d'abonnés Khloé Kardashian - 295 millions d'abonnés

(source)

Les marques les plus suivies sur Instagram en France et dans le monde

En France

Retrouvez une liste de marques qui figurent parmi les plus suivies en France :

Chanel - 48,1 millions d’abonnés Louis Vuitton – 46,9 millions d’abonnés Dior - 37,7 millions d’abonnés Bugatti - 15,8 millions d’abonnés Hermes - 11,4 millions d’abonnés Chloé - 9,8 millions d’abonnés Saint-Laurent - 9 millions d’abonnés L’Oréal - 8,8 millions d’abonnés Lanvin - 4,9 millions d’abonnés Jacquemus - 4 millions d’abonnés

(source)

Dans le monde

Dans le monde, les comptes Instagram de marques et entreprises les plus suivis sont :

Instagram - 358 millions d’abonnés National Geographic - 141 millions d’abonnés Nike – 118 millions d’abonnés Real Madrid - 89,5 millions d’abonnés FC Barcelone - 87,5 millions d’abonnés Victoria’s Secret - 68,7 millions d’abonnés UEFA - 60,9 millions d’abonnés Nasa - 59,7 millions d’abonnés 9Gag - 53,7 millions d’abonnés NBA - 49,3 millions d’abonnés

Quelles statistiques Instagram peut-on consulter sur la plateforme ?

Les statistiques disponibles sur la plateforme sont nombreuses pour les entreprises disposant d'un compte professionnel. Voici les principales statistiques à retrouver :

Impressions : nombre de vues de votre publication.

: nombre de vues de votre publication. Portée sur les réseaux sociaux : le nombre de comptes uniques qui ont vu votre publication.

Engagement : le nombre total de fois où les utilisateurs ont aimé, commenté ou partagé votre publication.

: le nombre total de fois où les utilisateurs ont aimé, commenté ou partagé votre publication. Abonnés : le nombre total d'abonnés à votre compte Instagram.

: le nombre total d'abonnés à votre compte Instagram. Activité de votre profil : le nombre de visites sur votre profil Instagram.

: le nombre de visites sur votre profil Instagram. Taux d'engagement : le nombre d'engagements par rapport au nombre de vues.

: le nombre d'engagements par rapport au nombre de vues. Reach des stories : le nombre de comptes uniques qui ont vu chacune de vos stories.

: le nombre de comptes uniques qui ont vu chacune de vos stories. Actions sur le profil : le nombre de fois où les utilisateurs ont cliqué sur le lien de votre site Web, appelé ou envoyé un e-mail à partir de votre profil.

Ces statistiques peuvent aider les marques et les influenceurs à comprendre leur audience, à mesurer leur performance sur la plateforme et à ajuster leur stratégie marketing en conséquence.

Pour accéder à vos statistiques Instagram gratuitement, vous devez d'abord disposer d'un compte professionnel ou d'un compte créateur. Si vous avez un compte personnel, vous devez modifier le statut de votre profil. Pour ce faire, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l'application Instagram sur votre téléphone portable. Accédez à votre profil et appuyez sur les trois lignes horizontales en haut à droite de l'écran. Sélectionnez "Paramètres" en bas de la liste. Faites défiler vers le bas et sélectionnez "Compte". Sélectionnez "Passer à un compte professionnel" ou "Passer à un compte créateur" selon votre choix. Suivez les étapes pour configurer votre compte professionnel ou créateur en saisissant les informations de votre entreprise ou de votre marque. Une fois que votre compte est configuré comme un compte professionnel ou créateur, vous pouvez accéder à vos statistiques en sélectionnant l'icône d'analyse dans le coin supérieur droit de votre profil.

Ainsi, vous pouvez voir des informations telles que le nombre de vues de votre profil, l'engagement, la portée et la croissance de votre audience. Ces données peuvent vous aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur votre compte Instagram, afin que vous puissiez ajuster votre stratégie marketing en conséquence.

Pour analyser vos statistiques Instagram, vous devez tout d'abord accéder à la section "Analyse" de votre compte professionnel. Voici quelques analyses à effectuer :

Examiner les tendances : comparer les données au fil du temps pour comprendre les tendances en matière d'engagement et de croissance de l'audience. Vous pouvez également comparer les performances de différentes publications pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour votre audience.

: comparer les données au fil du temps pour comprendre les tendances en matière d'engagement et de croissance de l'audience. Vous pouvez également comparer les performances de différentes publications pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour votre audience. Identifier son public cible : utiliser les données démographiques pour comprendre son public cible, y compris leur âge, leur sexe et leur emplacement géographique.

: utiliser les données démographiques pour comprendre son public cible, y compris leur âge, leur sexe et leur emplacement géographique. Identifier les publications performantes : repérer les publications qui ont généré le plus d'engagement et de portée.

: repérer les publications qui ont généré le plus d'engagement et de portée. Utiliser les données pour ajuster la stratégie social media : ces insights consommateur sont utiles pour ajuster votre contenu et votre stratégie de marketing en conséquence. Par exemple, si vous constatez que les stories génèrent plus d'engagement que les publications, vous pouvez choisir d'en publier davantage.

: ces insights consommateur sont utiles pour ajuster votre contenu et votre stratégie de marketing en conséquence. Par exemple, si vous constatez que les stories génèrent plus d'engagement que les publications, vous pouvez choisir d'en publier davantage. Les contenus inspirants : les utilisateurs peuvent être inspirés par des contenus qui mettent en avant des valeurs positives, comme la durabilité, l'inclusion, la diversité ou encore l'empowerment.

Les résultats financiers d’Instagram

Depuis avril 2021, Instagram appartient au groupe Facebook (aujourd'hui Méta). Par conséquent, ses résultats financiers sont communs.

En 2022, les revenus publicitaires d'Instagram ont atteint 54,16 milliards de dollars, soit une hausse de 30,6 % par rapport à l'année précédente. À noter qu'en 2021, Instagram représentait déjà près de la moitié des revenus du groupe Facebook.

Les tendances actuelles en matière de statistiques Instagram peuvent aider les marques à anticiper les changements de comportement des utilisateurs et à rester compétitives sur la plateforme. Précisons toutefois que ces statistiques ne sont qu'un élément de la stratégie marketing globale des marques et qu'il est crucial de les utiliser en conjonction avec d'autres outils ou mesures de performance.

