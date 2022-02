Facebook ne séduit plus ? Gare aux idées reçues ! Fin 2021, plus de 2,9 milliards d’utilisateurs étaient actifs chaque mois (source). Encore aujourd’hui, c’est un potentiel incroyable pour pérenniser son entreprise et saisir de nombreuses opportunités. Les utilisateurs de Facebook sont disposés à interagir avec les marques : près de deux tiers d’entre eux affirment visiter la page Facebook d’une entreprise locale au moins une fois par semaine. (source)

Si tous ces chiffres font rêver, il est crucial d’avoir une stratégie marketing sur Facebook ciblée pour atteindre ce public à fort potentiel pour votre entreprise. Alors, êtes-vous prêt à devenir un as du marketing sur Facebook ? Tout ce qu’il faut savoir se trouve dans cet article !

Table des matières



Voici plusieurs étapes à respecter pour mettre en place une stratégie Facebook efficace sur votre page entreprise.

1. Définir ses objectifs et ses buyer personas

Quel succès souhaitez-vous pour votre marque ? Vous devez tout d'abord réfléchir à votre but sur Facebook et à celui de votre page entreprise. Celui-ci déterminera ensuite vos efforts en Facebook marketing. Vous pouvez être concentré sur des objectifs plus “superficiels”, comme le nombre de mentions “J’aime” ou le nombre de commentaires sur vos publications. En plus de ces indicateurs, l’approche Facebook marketing amène à compléter ses perspectives en matière de KPI. D’autres données sont alors prises en compte, par exemple :

La génération de leads qualifiés

L’amélioration du taux de conversion sur les pages stratégiques de votre site internet

L’amélioration de la qualité du service client proposé

Pour communiquer efficacement sur votre page entreprise Facebook, le point de départ est de savoir à qui s'adresser sur ce réseau social. Il faut donc définir les profils d'acheteurs ("buyer personas"), ces personnes qui sont intéressées par vos produits ou services. Pour cela, il faut analyser leur profil et leurs comportements, notamment en analysant différents points :

L'âge moyen de vos abonnés

Leur lieu de résidence

Leur catégorie socioprofessionnelle

Leur fréquence d'utilisation de Facebook

Leurs besoins

Cette étape va conditionner l'efficacité de la stratégie Facebook marketing de votre entreprise. Connaissez-vous Audience Insights de Facebook ? Cet outil gratuit vous permet de collecter des informations détaillées sur votre audience, telles que :

Des données démographiques : âges, genres, niveaux d'éducation, intitulés de poste, situations amoureuses, etc.

Ce que les personnes aiment : les centres d'intérêt et les passe-temps

Les modes de vie, en combinant situations amoureuses et les lieux fréquentés

Face à l’évolution rapide des comportements des internautes, recueillir les Insights consommateurs devient indispensable. Pour aller plus loin dans la compréhension de vos audiences, des outils plus poussés comme ceux de Meltwater existent, pensez-y !

2. Préparer des contenus à valeur ajoutée



Maintenant que vous connaissez (très) bien votre clientèle idéale et que vous avez défini vos objectifs sur Facebook, passons à la création de contenus !

Tout d’abord, il est indispensable de publier un contenu cohérent, clair et simple. Veillez à cadencer la typologie de vos contenus. Il vous faudra par exemple distinguer ceux qui vous permettent d’informer / sensibiliser et ceux pour promouvoir votre marque, vos produits et/ou vos services.

N’oubliez jamais la question centrale : qu'est-ce qui intéresse votre audience ? Quelles informations souhaite-t-elle recevoir de votre part ?

En effet, tout l'enjeu est d'apporter de la valeur ajoutée à votre audience. Votre contenu doit capter leur attention régulièrement, pour qu'ils soient plus réceptifs dès lors que vous parlerez de vos produits et services. Attention à doser habilement la promotion de votre marque. Essayez d’adopter une approche plus conversationnelle que promotionnelle avec vos audiences afin de ne pas les lasser.

À retenir : l'algorithme Facebook pénalise les marques qui pratiquent l'autopromotion à outrance sur la plateforme. Au contraire, il met en avant les contenus authentiques qui engagent les utilisateurs sur la plateforme et qui sont propices aux échanges.



Avoir une page Facebook d'entreprise bien optimisée est important pour se démarquer sur la plateforme et être visible auprès d'un maximum de consommateurs potentiels. Il n'est pas simple d'exister parmi les millions de pages d'entreprises en ligne sur Facebook. Alors, dès que vous parvenez à attirer un client potentiel sur votre page, encouragez-le à réaliser une action à forte valeur ajoutée pour votre entreprise.

Voici plusieurs bonnes pratiques à respecter pour optimiser votre page d'entreprise Facebook :

Gardez vos informations générales à jour : coordonnées, horaires d'ouverture, adresse, catégories.

: coordonnées, horaires d'ouverture, adresse, catégories. Dans l'onglet "À propos", ajoutez un texte intéressant sur votre entreprise : votre activité, votre mission et vos accomplissements.

Optimisez votre page pour le SEO : ajoutez des mots-clés stratégiques et assurez-vous d'avoir une URL optimisée.

: ajoutez des mots-clés stratégiques et assurez-vous d'avoir une URL optimisée. Ajoutez une photo de couverture qui engage votre audience : elle doit refléter votre image de marque, promouvoir vos produits ou vos événements à venir par exemple.

: elle doit refléter votre image de marque, promouvoir vos produits ou vos événements à venir par exemple. Ajoutez un bouton d'appel à l'action (" Call to action ").

"). Utilisez Messenger pour communiquer directement avec vos clients.

Les outils proposés par Facebook permettent de susciter plus d'engagements sur votre page professionnelle, en plus des publications et des commentaires.

Facebook Business Manager

Passez au niveau supérieur en configurant votre Facebook Business Manager ! Cet espace vous permet de gérer les outils d'entreprise, vos publications naturelles et payantes, mais aussi de collaborer efficacement avec vos équipes internes et vos sous-traitants. Un outil tout-en-un efficace.



À noter : Facebook Business Manager est devenu Meta For Business (source).

Les groupes Facebook

Les groupes permettent d'initier une conversation avec les personnes qui s'intéressent à vos produits et services. Vous pouvez rejoindre un groupe lié aux centres d'intérêt de votre cible… ou créer votre propre groupe.

Faire la promotion de sa page Facebook

Pour promouvoir votre page, une option intéressante est de savoir comment partager une page Facebook. Voici comment faire en quelques clics :

Rendez-vous sur votre page En dessous de la photo de couverture, cliquez sur “...” puis sur “Partager” Une fenêtre s’affiche pour créer une publication. Vous pouvez notamment la partager avec vos amis ou seulement en sélectionner quelques-uns.. Cliquez ensuite sur “Publier” Voilà ! Vous savez maintenant comment partager une page sur Facebook.

Mettre en place des publicités Facebook

Les outils publicitaires de Facebook sont utiles pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Les publicités vous permettent de toucher :

vos clients actuels,

de nouveaux clients,

ainsi que les personnes intéressées par votre entreprise ou votre organisation.

Facebook permet de publier différents types de publications. Voici les multiples options qui s'offrent à vous pour performer sur le réseau social :

Publication textuelle (aussi appelé statut)

Pas de photos, pas de vidéos, pas de liens. Ce type de publication est le plus basique de Facebook, avec seulement du texte. Attention : sachez que ces publications sont très peu mises en avant par l'algorithme. Elles n'ont que peu d'impact sur les utilisateurs de la plateforme, car elles suscitent un nombre de réactions limité.

Pour aller plus loin : prenez le contrôle de la planification de votre contenu grâce à un outil de gestion des médias sociaux conçu pour les professionnels du marketing.

Publier des photos

Les publications photo engagent bien plus que les publications textuelles. Qu'il s'agisse d'une illustration ou d'une infographie, le plus important est qu'elle soit attirante pour capter l'attention du client potentiel.

Si vous n'êtes pas photographe professionnel, ou qu’aucun graphiste n’est disponible dans l'entreprise, vous pouvez aussi choisir votre contenu dans une banque d'images. Certaines sont même libres de droits et gratuites : Pixabay ou Pexels par exemple.

Regardez par exemple cette publication de la marque Yuka :

Lentilles, pois chiches, haricots blancs, ... incorporées à vos repas, les légumineuses sont une vraie source d’énergie... Posted by Yuka on Thursday, February 10, 2022

Publication de vidéos

500 millions de personnes regardent des vidéos sur Facebook chaque jour (source) ! C'est dire l'importance de ce type de contenu pour votre stratégie Facebook marketing. Les vidéos permettent de développer votre notoriété, de créer plus de connexions authentiques et ainsi d’augmenter vos ventes.

Retrouvez ci-dessous des exemples de vidéos intéressantes à publier sur votre page Facebook professionnelle :

Tutoriel de démonstration de vos produits

Coulisses de votre entreprise

Témoignage de clients

Faire un Facebook Live

Rencontre avec les membres de l'équipe

Présentation du nouveau produit / service

Pour donner un exemple, voici une publication de Too Good To Go :

Tu Peux Pas Test - Dégustation de bière Dans ce nouvel épisode de Tu Peux Pas Test réalisé en partenariat avec V and B, vous allez : - Comprendre qu'il ne faut pas gaspiller une bière dont la date est dépassée, dégustation à l'appui 😉 - Découvrir 1 astuce anti-gaspi avec de la bière 😮 - Apprendre ce qu'est une IPA dry hopping 🍺 - Rire et apprendre en même temps (joindre l'utile à l'agréable comme on dit) 😂 Merci à nos candidats : Cécilia spécialiste de l'anti-gaspi chez Too Good To Go Antoine, responsable et spécialiste bière à V and B Nanterre Merci à notre partenaire V and B pour leur collaboration sur ce contenu ! Posted by Too Good To Go on Tuesday, January 18, 2022

Publier des stories

Les stories consistent à publier des photos ou de courtes vidéos dans un format vertical, le tout pour une durée de 24 heures maximum. Les photos s’affichent pendant cinq secondes tandis que les vidéos peuvent durer jusqu’à 20 secondes.

Elles permettent de diversifier vos contenus, sous un format ludique et créatif. Petite séquence animée comme un mini clip, en mélangeant texte, image et son, avec des effets amusants... N'hésitez pas à essayer de nouvelles créations !

Pour connaître le bon type de contenu à partager sur Facebook, la meilleure solution reste de le tester. Essayez plusieurs publications et surtout, analysez ! Gardez un œil sur les publications qui suscitent le plus d'engagements de la part de votre audience cible.

Vous souhaitez savoir pourquoi les internautes apprécient votre marque ? Ce qu'ils disent sur vos concurrents ? Pratiquez l'écoute sociale, pour écouter et comprendre les comportements d'achat de votre marché. Bingo ! Vous pourrez ainsi saisir un maximum d'opportunités.

Une bonne stratégie pour débuter est d'utiliser un contenu qui a bien fonctionné sur d'autres plateformes, hors de Facebook. Votre article de blog a bien fonctionné, il reçoit beaucoup de visites et de commentaires ? Profitez-en pour le partager sur votre page Facebook.

Ceci reste un bon début. Ceci dit, évitez de poster un contenu unique sur tous vos comptes sociaux. Adaptez-vous aux spécificités de chaque plateforme sociale pour en tirer le meilleur !

Une annonce sur Facebook Marketplace est visible par tous les utilisateurs de la fonctionnalité. Elle sera affichée dans le fil d’actualité, les résultats de recherche et d’autres emplacements sur Facebook.



Voici les différentes étapes pour vendre votre produit sur Marketplace :

Dans le menu de gauche de votre fil d'actualité, cliquez sur "Marketplace". Cliquez sur Créer une annonce, puis sur Article à vendre. Vous pouvez ensuite ajouter une ou plusieurs photos de votre article depuis votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur Ajouter des photos. Misez sur des photos authentiques du produit plutôt qu’une photo provenant de votre site web. Saisissez l'ensemble des informations à propos de votre article. Mettez en avant les principaux arguments commerciaux, avec une description claire de l'article et de son état. Dès que votre annonce est prête, cliquez sur "Suivant" puis sur "Publier". Tadaaa ! Votre annonce est publiée sur Marketplace.

Important : Veillez à bien respecter les règles commerciales de Facebook Marketplace (en savoir plus ici).

Par ailleurs, si votre objectif est la génération de leads ou de prospects, Facebook Marketplace vous propose également des Call-to-actions spécifiques.

Obtenir un succès sur Facebook peut être un travail de longue haleine. Il est important de suivre et de mesurer votre stratégie marketing sur Facebook. Vous allez ainsi apprendre, modifier et essayer de nouvelles approches. Votre stratégie n'en sera que meilleure !

Vous pouvez analyser les indicateurs d'engagement de votre public grâce à Facebook Insights :

Mentions "j'aime", inviter les gens à aimer une page Facebook

Nombre d'impressions : les personnes ayant vu votre contenu

Nombre de clics, de partages et de commentaires

Repérez les types de publications qui fonctionnent le mieux sur votre page professionnelle. Appuyez-vous sur ce type de contenu pour renforcer votre stratégie.

Si votre stratégie ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous pouvez chercher de nouveaux contenus. Pour cela, pourquoi ne pas utiliser un outil de veille média ? Ces plateformes vous permettent de repérer facilement tout le contenu publié en ligne sur un sujet qui vous intéresse.

Ouf ! Il y a de nombreuses choses à apprendre et à mettre en place pour une stratégie de marketing Facebook performante. Mais heureusement, vous pouvez vous lancer gratuitement et apprendre progressivement. En passant à l’action et en analysant vos résultats, vous allez vous améliorer pas à pas en social media marketing. Sur Facebook, mais pas que. Reddit, LinkedIn, Instagram les réseaux ne manquent pas pour créer une communauté et promouvoir vos produits/services.

Suivez rigoureusement le processus : définir ses objectifs, passer à l’action, analyser les résultats et ajuster la stratégie. Vous deviendrez à coup sûr un expert du Facebook marketing !