Spécialement conçue pour des analyses en entreprise, l’API de streaming et d’exportation de Meltwater peut être connectée aux principales applications de business intelligence, telles que Tableau, Microsoft BI et Domo. Nous maîtrisons parfaitement la création de plateformes sur mesure. Que vous cherchiez à optimiser les analyses en associant des données internes et externes, ou afficher visuellement des données dans un tableau de bord de centre de commande personnalisé, l’équipe d’experts API de Meltwater travaillera avec vous pour créer ou configurer une solution adaptée à vos besoins de reporting et KPI.