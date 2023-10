9 prompts marketing ChatGPT

ChatGPT peut être un outil puissant pour les spécialistes du marketing, il vous aide à travailler plus intelligemment et à gagner du temps de différentes manières. Cependant, comme pour le travail avec des collègues humains, l'astuce pour tirer le meilleur parti de cette IA est de savoir communiquer clairement, afin qu'elle comprenne exactement ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous et comment.

Il existe une tendance croissante à "l’ingénierie des messages" qui se concentre sur la façon de construire des messages parfaits pour atteindre vos objectifs, mais c'est un peu exagéré. ChatGPT est un Large Language Model (LLM) capable de générer du texte et du code informatique sur la base d'instructions humaines et, en tant que tel, l'intérêt est qu'il peut être instruit en utilisant un langage simple, vous n'avez donc pas besoin d'être un "ingénieur", vous avez juste besoin d’apprendre à expliquer clairement vos besoins.

Voici donc la bonne nouvelle : le premier prompt ChatGPT marketing de notre liste est un prompt qui demandera à l'IA de vous aider à améliorer vos prompts afin d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous voulez que ChatGPT propose quelque chose de mieux que ses réponses génériques habituelles, utilisez cet outil pour construire et affiner un prompt afin qu’il obtienne les meilleures réponses possibles.

Table des matières

Le meta-prompt marketing de ChatGPT

Comment habituer ChatGPT au ton de votre marque

Comment utiliser ChatGPT pour créer des e-mails marketing à partir d'informations existantes sur les produits ?

Comment utiliser ChatGPT pour trouver des idées de lignes d'objet alternatives

Comment utiliser ChatGPT pour créer facilement des posts sur les médias sociaux

Comment utiliser ChatGPT pour créer des textes Web optimisés à partir d'informations de base ?

Comment utiliser ChatGPT pour trouver de nouveaux cas d'utilisation des produits ?

Comment utiliser ChatGPT pour créer des personas d'acheteurs marketing

Comment utiliser ChatGPT pour une étude de marché

Conseil : Apprenez à utiliser ChatGPT pour le marketing et les relations publiques en général, et découvrez l’assistant de relations publiques de Meltwater, doté d'une intelligence artificielle.

Le Meta-Prompt marketing de ChatGPT

Copiez le message ci-dessous dans ChatGPT, sans le modifier d'aucune manière. Il vous demandera alors quelques détails sur le prompt que vous souhaitez construire, puis il vous posera à plusieurs reprises des questions qui l'aideront à améliorer le prompt de manière itérative.

Il vous demandera de plus en plus de détails, et c'est à vous de décider combien de fois vous recommencez le cycle avant de décider que le message est suffisamment bon :

ChatGPT Marketing Prompt: "J'aimerais que vous m'aidiez à créer le meilleur message ChatGPT possible pour atteindre mes objectifs. Vous devez me poser des questions sur le sujet de mon prompt, puis me demander des détails supplémentaires pour vous aider à affiner le prompt pour GPT3.5, GPT4 ou ChatGPT. La procédure est la suivante : Vous allez générer les sections suivantes : Prompt: Fournir le meilleur message possible pour ma demande

Fournir le meilleur message possible pour ma demande Critique: Rédigez un seul paragraphe pour me conseiller sur la manière d'améliorer le texte. Même si le texte est déjà acceptable, fournissez des critiques constructives pour l'améliorer encore plus.

Rédigez un seul paragraphe pour me conseiller sur la manière d'améliorer le texte. Même si le texte est déjà acceptable, fournissez des critiques constructives pour l'améliorer encore plus. Questions: Posez 3 questions sur les informations supplémentaires que je devrais fournir pour améliorer le message. Si le message a besoin de plus de clarté ou de détails, demandez-moi de les fournir. Répéter l'opération : Lorsque j'aurai répondu à vos questions de l'étape précédente, vous répéterez le processus, et nous continuerons jusqu'à ce que le message soit aussi bon que possible.

Votre première réaction devrait être de demander quel devrait être le sujet du prompt"

Par défaut, ChatGPT génère des textes qui peuvent sembler fades et génériques. Vous n'avez pas à vous en contenter, vous pouvez facilement lui apprendre à imiter le ton de votre marque afin que les résultats soient plus faciles à éditer. Ce message marketing de ChatGPT devrait figurer en tête de votre liste.

Il existe plusieurs façons de procéder et, pour obtenir de bons résultats, rien ne s'oppose à ce que vous utilisiez les deux à la fois.

Si vous avez déjà établi et documenté vos directives en matière de ton de votre image de marque, vous pouvez simplement les incorporer dans un prompt chaque fois que vous souhaitez que ChatGPT crée quelque chose pour vous, comme ceci :

Prompt Marketing ChatGPT : "Veuillez utiliser les directives suivantes concernant le ton du discours lorsque vous répondez au prompt suivant : Il doit être clair, facile à comprendre et concis. Il doit être authentique et humain. Il doit inspirer l'énergie et provoquer l'action. Il doit être vivant et énergique. Il doit sembler compétent et bien informé. Il doit être accessible et convivial, sans jargon complexe".

Une autre approche consiste à montrer à ChatGPT des exemples de textes qui correspondent à votre ton de marque, peut-être à partir de ressources existantes telles que des articles de blog ou des documents marketing. Pour ce faire, nous devons d'abord expliquer à ChatGPT ce que nous essayons de réaliser :

Prompt Marketing ChatGPT : "J'ai besoin de vous pour m'aider à créer un texte. Je veux d'abord que vous regardiez quelques exemples d'écriture pour comprendre le style que vous devez imiter. Après ce prompt, je collerai un exemple d'écriture pour que vous l'analysiez, et je veux que vous disiez "OK". Je continuerai à afficher de nouveaux exemples et vous devrez continuer à dire "OK" jusqu'à ce que je dise "PRÊT". Vous devrez alors résumer le style et le ton du discours en quelques phrases avant que je ne vous demande de commencer à écrire pour moi".

Une fois que vous avez collé quelques exemples et tapé PRÊT, l'IA devrait vous dire comment elle comprend le ton du discours dans les exemples. Vous pouvez alors la corriger en lui donnant d'autres instructions (par exemple, "Je veux que tu sois moins formel") avant de lui demander d'effectuer la tâche d'écriture dont vous avez besoin.

Vous avez besoin d'un e-mail marketing rapidement mais vous êtes à court d'inspiration ? Vous pouvez utiliser un prompt ChatGPT marketing pour créer un texte d'e-mail répondant à un objectif spécifique, en utilisant comme point de référence des informations existantes sur le produit. Par exemple, si vous souhaitez susciter des demandes de démonstration pour un produit SaaS, vous pouvez utiliser le texte existant d'une page produit de votre site Web, d'une brochure ou d'un argumentaire de vente pour faire comprendre les arguments de vente du produit :

Prompt Marketing ChatGPT : "Dans mon prochain message, je vous fournirai du texte provenant d'une page web qui fait la promotion du produit SaaS de gestion de projet de mon entreprise. En tant que rédacteur marketing, utilisez ces informations pour créer un e-mail marketing persuadant les gens de visiter notre site web et de remplir un formulaire pour demander une démonstration du produit. Incluez une ligne d'objet forte qui encouragera les gens à ouvrir l'e-mail. Le public cible est constitué de chefs de projet seniors dans des entreprises technologiques réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions de dollars".

Saisissez ce prompt, puis la copie contenant les informations sur le produit, et ChatGPT produira l'email pour vous. N'oubliez pas d'indiquer l'objet de l'e-mail (demandes de démonstrations, téléchargements de contenu, ventes) afin d'obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez également aider ChatGPT à améliorer l'e-mail en le suivant :

Prompt Marketing ChatGPT : "Puis-je vous fournir d'autres informations qui vous aideront à améliorer cet e-mail ?"

L'outil vous demandera de lui fournir des détails plus précis afin d'affiner l'e-mail. Et n'oubliez pas que même si vous êtes généralement satisfait du résultat de ChatGPT, il est conseillé de le modifier et d'y ajouter une petite touche humaine pour que le texte soit optimisé.

Conseil : si vous avez besoin d'aide pour vos e-mails, lisez notre guide sur la façon de mener une campagne marketing par e-mail réussie.

Il est toujours bon d'avoir un choix de lignes d'objet d'email afin de pouvoir faire des tests A/B sur les taux d'ouverture, et ChatGPT est vraiment bon pour générer un grand nombre d'options très rapidement.

Prompt Marketing ChatGPT : "Dans mon prochain message, je vous fournirai le texte d'un e-mail marketing. Utilisez ce texte pour créer 10 lignes d'objet alternatives qui encouragerait les gens à ouvrir et à lire l'e-mail."

Vous pouvez également coller une ligne d'objet existante et demander à ChatGPT de vous fournir d'autres versions. Si vous voulez inclure une personnalisation, c'est facile aussi, il suffit de modifier légèrement le message original comme suit :

Prompt Marketing ChatGPT : "Dans mon prochain message, je vous fournirai un texte pour un e-mail marketing. Utilisez ce texte pour créer 10 lignes d'objet alternatives qui encouragerait les gens à ouvrir et à lire l'e-mail, et assurez-vous d'inclure le nom du destinataire pour le personnaliser."

La planification du contenu pour les médias sociaux peut parfois s'avérer fastidieuse. C'est pourquoi il existe des outils de gestion des médias sociaux tels que la suite d’outil de gestion des médias sociaux Meltwater. Bien sûr, vous pouvez parfois créer des choses amusantes, mais la plupart du temps, vous vous retrouvez à essayer d'écrire dix tweets différents pour promouvoir le même message, puis vous devez le refaire pour Facebook, LinkedIn et toutes les autres plates-formes dont vous avez besoin.

La bonne nouvelle, c'est qu'un prompt marketing ChatGPT peut résoudre ce problème. Nous pouvons utiliser une technique similaire à celle utilisée pour créer un e-mail à l'étape 3 ; il suffit de demander à l'IA d'analyser un élément d'information pertinent et de l'utiliser comme référence pour créer nos messages sur les médias sociaux.

Prompt marketing ChatGPT : "Dans mon prochain message, je vous fournirai du texte provenant d'une page web qui fait la promotion de la nouvelle gamme de dosettes de café biologique de mon entreprise. En tant que responsable des médias sociaux, utilisez ces informations pour rédiger 10 tweets qui encourageront les gens à visiter cette page web et à acheter un échantillon de notre café. Le public cible est constitué de parents pressés qui veulent un café gourmet de haute qualité à la maison, dans l'urgence".

Vous pouvez lui demander de répéter le processus pour d'autres plateformes sociales avec un simple "Maintenant, faites 10 posts pour LinkedIn" ou même lui demander de créer 10 autres tweets. Vous remplirez votre calendrier de contenu en un rien de temps !

C'est idéal pour créer beaucoup de contenu textuel, mais qu'en est-il des canaux basés sur des images comme Instagram ? Vous devrez créer vous-même les photos ou les visuels, mais vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner des idées sur le type de contenu que vous pouvez produire :

Prompt Marketing ChatGPT : "Mon entreprise fabrique des dosettes de café biologique de haute qualité pour les personnes qui veulent déguster un café gourmet à la maison, d'une manière facile et pratique. Veuillez me donner 10 idées de posts Instagram pour promouvoir ce produit."

Vous pouvez également utiliser ce type de prompt pour d'autres plateformes telles que TikTok.

Astuce: Découvrez comment améliorer votre gestion des médias sociaux sur différentes plateformes : Guide de gestion de Facebook : Comment poster sur Facebook, Guide ultime du marketing Instagram, Le guide complet de la gestion LinkedIn, Comment utiliser TikTok pour les entreprises.

Imaginons que vous ayez besoin de créer une page web, ou même un site entier en urgence. Vous pouvez demander à ChatGPT de rédiger une ébauche du texte web sur la base d'un matériel de référence tel qu'une description de produit, un cas d'utilisation, ou même simplement un briefing de base.

Prompt Marketing ChatGPT : "Dans mon prochain message, je fournirai une description du nouveau produit de mon entreprise. Utilisez ces informations pour rédiger un texte amusant et percutant pour une page produit sur notre site web. Le texte doit comprendre un titre de page, une introduction de 200 mots, trois sections axées sur les principales caractéristiques du produit d'environ 150 mots chacune (y compris les titres des sections), cinq puces soulignant les avantages du produit d'environ 20 mots chacune. Enfin, un appel à l'action doit figurer en bas de page pour inciter les internautes à ajouter le produit à leur panier d'achat.

Vous pouvez même utiliser un prompt marketing ChatGPT pour ajouter un peu de magie SEO à votre texte en lui demandant d'être optimisé pour un terme de recherche spécifique. Par exemple, nous pourrions ajouter ceci au prompt :

Prompt Marketing ChatGPT : "Veillez à ce que le texte soit optimisé pour la recherche du terme "capsule à café organique" afin d'améliorer le classement de notre site web pour cette phrase."

Comme toujours, il est important pour un bon rédacteur d'éditer le résultat et d'y ajouter une touche humaine, mais si vous devez créer un grand nombre de pages web, c'est un bon moyen d'obtenir rapidement des premières ébauches.

Quel que soit le produit ou le service vendu par votre entreprise, il existe très certainement de multiples façons de l'utiliser par différents types de clients. Et s'il existait d'autres cas d'utilisation auxquels vous n'avez même pas pensé et qui n'attendent que vous ?

Demandez à ChatGPT d'imaginer d'autres cas d'utilisation de vos produits avec une question comme celle-ci :

Prompt Marketing ChatGPT : "Je travaille pour une société SaaS qui collecte des données locales pour chaque région du pays, jusqu'aux rues individuelles. Nous obtenons ces données à partir de diverses sources, notamment la valeur des biens immobiliers, le taux de criminalité, les critiques des restaurants locaux et autres points de vente, la densité de la population, les données démographiques des résidents, la qualité des établissements d'enseignement, la qualité des établissements médicaux et bien d'autres choses encore. Pour 100 dollars par mois, les abonnés ont accès à toutes ces données et peuvent les interroger et les analyser comme ils le souhaitent. Veuillez suggérer 10 cas d'utilisation pour ce produit, en soulignant qui serait le client potentiel pour chaque cas d'utilisation, et quels pourraient être les avantages du produit pour eux".

Il est probable qu'une grande partie des cas d'utilisation suggérés par ChatGPT vous soient déjà familiers, mais il y aura peut-être de nouvelles idées. Vous pouvez demander à l'IA d'expliquer un cas d'utilisation particulier plus en détail, ou même de créer un plan marketing suggéré pour cibler cet acheteur particulier s'il se trouve dans un secteur que vous ne connaissez pas.

Une bonne compréhension de l'identité de vos différents clients peut vous aider à mieux cibler vos efforts marketing. La plupart des responsables marketing ont déjà une idée précise des différents types d'acheteurs, mais il se peut aussi que vous n'en ayez qu'une image incomplète. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser un prompt ChatGPT pour étoffer ces personas :

Prompt Marketing ChatGPT : "Mon entreprise vend des dosettes de café de haute qualité pour les clients aisés en manque de temps qui veulent un café de qualité à la maison et ne veulent pas perdre de temps à utiliser une machine à expresso traditionnelle. Ils sont prêts à payer un supplément pour la commodité. L'un de nos principaux clients cibles est la "working mom" qui occupe un poste généralement un poste de cadre tout en s'occupant de ses enfants en âge d'aller à l'école. Elle n'a pas beaucoup de temps libre le matin pour préparer son café avant de quitter la maison, même si elle apprécie un petit remontant matinal de bonne qualité. Veuillez créer un profil d'acheteur détaillé pour ce type de personne, afin de nous aider à la cibler plus efficacement dans nos campagnes de marketing".

N'oubliez pas que ChatGPT n'est pas infaillible, vous devez donc vérifier les personas qu'il crée pour vous assurer qu'ils reflètent bien le type de personne que vous souhaitez atteindre.

Astuce : Lisez notre Guide ultime de la segmentation du marché et des personas, notre blog sur la cartographie des personas : Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous devez le faire, et apprenez comment faire le profilage des clients.

Il est important de comprendre que ChatGPT est formé sur des données qui datent de quelques années, il n'est donc pas judicieux de lui poser directement des questions d'étude de marché car il n'y a aucune garantie qu'il fournira des données pertinentes. (n.b. Il existe des plugins pour ChatGPT qui lui permettent d'accéder à des données plus récentes sur le web, mais pour cet article, nous supposons que vous utilisez la version standard du produit).

Le marché peut avoir changé pendant cette période et, en tout état de cause, même si ce n'était pas une préoccupation, les spécialistes du marketing ne devraient pas compter sur ChatGPT pour fournir des informations précises lorsque vous avez besoin d'un degré élevé de certitude. Cependant, vous pouvez lui demander de vous aider à élaborer des questions d'enquête que vous pourrez utiliser pour mieux comprendre votre marché. Par exemple :

Prompt Marketing ChatGPT : "Mon entreprise vend des dosettes de café de haute qualité pour les clients riches en argent et pauvres en temps qui veulent un café gourmet à la maison et ne veulent pas perdre de temps à utiliser une machine à expresso traditionnelle. Ils sont prêts à payer un supplément pour la commodité. L'un de nos principaux clients cibles est la "working mom" qui occupe un poste à responsabilité au travail tout en s'occupant de ses enfants en âge d'aller à l'école. Elle n'a pas beaucoup de temps libre le matin pour préparer son café avant de quitter la maison, même si elle apprécie un petit remontant matinal de bonne qualité. Veuillez créer un profil d'acheteur détaillé pour ce type de personne, afin de nous aider à la cibler plus efficacement dans nos campagnes de marketing".

Astuce : Apprenez à utiliser les connaissances des consommateurs pour mener des études de marché plus efficaces.

Mots de la fin sur l'utilisation de ChatGPT pour le marketing

Il ne s'agit là que de neuf exemples de messages marketing ChatGPT que vous pouvez utiliser pour travailler plus rapidement et plus intelligemment. Nous espérons qu'ils vous ont donné beaucoup d'inspiration pour d'autres messages marketing que vous pourriez créer pour rationaliser d'autres tâches régulières.

Meltwater utilise l'IA et ChatGPT dans nos outils de gestion des médias sociaux et de relations avec les médias afin d'aider les équipes marketing à obtenir plus rapidement d'excellents résultats.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions Meltwater pour vous aider dans vos efforts de marketing, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous pour obtenir une consultation gratuite.