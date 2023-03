L'Intelligence Artificielle (IA) a ouvert une porte vers une nouvelle ère du marketing. Les marques qui utilisent l'IA pour mieux comprendre et engager leurs clients, automatiser des tâches répétitives, et personnaliser leurs campagnes ont une longueur d'avance sur la concurrence.

Cette technologie a le potentiel de transformer de nombreux domaines, y compris le marketing. Elle peut aider les entreprises à mieux comprendre leur public, à personnaliser les expériences, à automatiser les tâches fastidieuses et à mesurer l'impact de leurs campagnes marketing.

Dans cet article, nous explorerons comment l'IA révolutionne le marketing et pourquoi elle est une tendance majeure en 2023. Nous discuterons aussi des avantages et des préoccupations liés à l'utilisation de l'IA en marketing, ainsi que des meilleures pratiques pour tirer parti de cette technologie avancée.

Sommaire :

Qu’est-ce que l’IA ?

L'intelligence artificielle (IA) est une branche de l'informatique qui se concentre sur la création de systèmes informatiques capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. En d'autres termes, l'IA vise à créer des machines qui peuvent raisonner, apprendre, planifier, percevoir, communiquer et agir de manière autonome.

Les systèmes d'IA sont conçus pour utiliser des algorithmes sophistiqués afin de traiter des datas complexes, apprendre de ces données et s'améliorer avec le temps. L'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel sont deux des techniques les plus couramment utilisées en IA.

Santé, industrie, finance, sécurité, transports, l'IA est utilisée dans de nombreux domaines. Elle a aussi fait ses preuves dans les domaines du commerce électronique, du marketing et de la publicité pour améliorer l'expérience client et optimiser les processus commerciaux.

Il existe trois types d'intelligence artificielle :

L'Intelligence Artificielle faible ou ANI (Artificial Narrow Intelligence) : c'est l'IA la plus courante et la plus répandue aujourd'hui. Elle est conçue pour effectuer des tâches spécifiques et limitées, telles que la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images ou la recommandation de produits en ligne. Elle n'a pas la capacité de penser comme un être humain.

Pourquoi le marketing par IA est une tendance majeure en 2023 ?

En 2023, le marketing par IA est une tendance majeure et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les progrès de l'IA ont permis de collecter et d'analyser des quantités massives de données client de manière beaucoup plus efficace et précise qu'auparavant. Cette capacité accrue de collecte et d'analyse de données permet aux entreprises de mieux comprendre les besoins et les préférences de leurs clients, ce qui leur permet de fournir des expériences plus personnalisées et plus engageantes.

Les outils d'IA tels que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel permettent d'automatiser des tâches qui étaient auparavant manuelles et fastidieuses, comme la segmentation de la clientèle et la personnalisation des messages marketing. Cela engendre une amélioration de l'efficacité des processus de marketing et de réduire les coûts.

Les technologies de marketing par IA permettent aux entreprises de mieux mesurer l'impact de leurs campagnes marketing et d'optimiser leurs efforts marketing en temps réel. Cela peut aider à maximiser son impact et à obtenir un retour sur investissement plus élevé.

Enfin, les consommateurs s'attendent de plus en plus à des expériences personnalisées et axées sur leurs besoins et leurs préférences. Les entreprises qui ne sont pas en mesure de fournir de telles expériences risquent de perdre des parts de marché au profit de leurs concurrents qui utilisent des technologies de marketing par IA pour répondre aux attentes des clients.

Dans l'ensemble, le marketing par IA est une tendance majeure en 2023 car il permet aux sociétés d'améliorer l'efficacité de leurs processus marketing, de fournir des expériences client personnalisées et de maximiser leur impact sur le marché.

De l'analyse de données à la personnalisation : l'IA dans le marketing

Les solutions d'IA peuvent apporter plusieurs avantages au marketing. En voici quelques exemples.

Un gain de temps grâce à la personnalisation de la publicité et de la communication : l'IA aide les professionnels à comprendre les besoins et les préférences individuels de chaque client grâce à la veille médiatique par exemple. Celle-ci aide les professionnels marketing et RP à identifier et saisir les tendances émergentes du marché, avant qu’elles ne se généralisent. En utilisant les données récoltées, les entreprises peuvent créer des expériences marketing plus personnalisées et pertinentes pour chaque client, augmentant ainsi les chances de conversion et de fidélisation.

: l'IA aide les professionnels à comprendre les besoins et les préférences individuels de chaque client grâce à la veille médiatique par exemple. Celle-ci aide les professionnels marketing et RP à identifier et saisir les tendances émergentes du marché, avant qu’elles ne se généralisent. En utilisant les données récoltées, les entreprises peuvent créer des expériences marketing plus personnalisées et pertinentes pour chaque client, augmentant ainsi les chances de conversion et de fidélisation. Un service client amélioré : les solutions de marketing et d’intelligence artificielle peuvent fournir des interactions plus rapides et plus personnalisées avec les clients. Pour cela, elles s'appuient sur l’utilisation de chatbots et d'autres technologies de traitement du langage naturel.

: les solutions de marketing et d’intelligence artificielle peuvent fournir des interactions plus rapides et plus personnalisées avec les clients. Pour cela, elles s'appuient sur l’utilisation de chatbots et d'autres technologies de traitement du langage naturel. La prévision des ventes : le marketing et l’intelligence artificielle facilitent l'analyse de grandes quantités de données pour identifier des tendances et des modèles cachés, aidant ainsi les entreprises à mieux comprendre leurs clients et à anticiper leurs besoins futurs. L’analyse réalisée peut également leur permettre d’optimiser leurs efforts marketing et de mesurer l'impact de leurs campagnes.

L'IA peut aider les sociétés à mieux comprendre leurs clients, améliorer la qualité de leur communication et optimiser leurs stratégies de marketing pour atteindre leurs objectifs commerciaux.

3 exemples d’entreprises qui utilisent l’IA

De nombreuses entreprises dans différents secteurs utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer leur efficacité opérationnelle, leur prise de décision et leur engagement client. En voici quelques-unes qui utilisent l’intelligence artificielle marketing :

Haleon

Haleon est une société britannique de soins de santé grand public dont le siège social est situé à Weybridge, en Angleterre. Elle a utilisé les solutions d'intelligence digitale de Meltwater pour améliorer son efficacité de 80 % dans ses études de marché (market intelligence). Cela montre que même les entreprises établies dans des secteurs traditionnels tels que les soins de santé peuvent bénéficier de l'IA et des technologies de pointe pour améliorer leur efficacité opérationnelle et leur prise de décision. Grâce à l'IA, Haleon a pu collecter et analyser des données plus rapidement et plus efficacement, ce qui lui a permis de mieux comprendre son marché et de prendre des décisions plus éclairées en matière de marketing grâce à la veille média.

En somme, Meltwater a accompagné Haleon pour :

Créer une unité chargée de l'intelligence digitale à l'échelle mondiale en interne ;

Augmenter de 80% son efficacité sur la recherche de marché ;

Améliorer l'engagement sur les réseaux de 272% sur une année.



Red Havas

Red Havas est une agence de communication et de relations publiques mondiale qui propose une gamme de services tels que la communication d'entreprise, le marketing numérique, les relations publiques et la programmation de contenu. L'entreprise utilise des solutions d'IA pour rationaliser ses workflows et gérer ses données plus efficacement, ce qui se traduit par une réduction des coûts et une amélioration de la productivité.

Grâce à l'IA, Red Havas est capable d'automatiser des tâches répétitives telles que la collecte de données et la rédaction de rapports, permettant ainsi à ses employés de se concentrer sur des tâches plus créatives et stratégiques. De plus, en utilisant l'IA pour mieux comprendre les besoins de ses clients, l'entreprise peut proposer des solutions plus personnalisées et efficaces, renforçant ainsi sa position sur le marché de la communication et des relations publiques.

Aujourd’hui, l'utilisation de l'IA est devenue un élément clé de la stratégie de Red Havas pour offrir des services de haute qualité à ses clients, tout en restant compétitif sur un marché en constante évolution.

Team Lewis

Team Lewis est une agence de marketing et de communication mondiale qui travaille avec un portefeuille international de clients. Elle utilise l'IA pour collecter et analyser des données et des informations afin de créer des campagnes de marketing et de communication créatives et personnalisées.

Grâce à l'utilisation de l'IA, Team Lewis peut comprendre les préférences et les comportements des consommateurs de manière plus précise, ce qui lui permet de créer des campagnes plus efficaces et plus ciblées. De plus, l'IA permet à l'entreprise de gérer des quantités importantes de données de manière efficace, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité et une réduction des coûts.

En conclusion, l'intelligence artificielle est une technologie qui a le potentiel de transformer le marketing en permettant aux entreprises de mieux comprendre leur public, de personnaliser les expériences, d'automatiser les tâches fastidieuses et de mesurer l'impact de leurs campagnes marketing. Elle offre également des opportunités pour les entreprises de rester compétitives et de se différencier sur le marché en utilisant des techniques avancées d'analyse de données pour prendre des décisions plus éclairées et plus rapides.

