Nous avons tous entendu parler de ChatGPT, on ne peut pas l'éviter, il est sur toutes les lèvres. Est-ce qu’il est surcoté ? Certainement pas.

ChatGPT, ainsi que d'autres outils d'IA générative similaires, semble être des oiseaux rares, une nouvelle technologie dont on parle beaucoup et qui est véritablement transformatrice avec un impact immédiat et significatif sur un large éventail d'industries.

Dans ce blog, nous allons explorer comment ChatGPT peut être utilisé dans le monde des relations publiques et de la communication marketing, avec des exemples pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour travailler plus intelligemment et plus rapidement. Pour les besoins de cet article, nous allons nous concentrer sur l'utilisation de ChatGPT et nous vous recommandons de vous abonner à ChatGPT+ pour avoir accès à certaines des fonctionnalités les plus avancées, bien que cela ne soit pas indispensable et que la version gratuite soit déjà très efficace.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelques astuces marketing sont efficaces pour ChatGPT.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

En bref, ChatGPT est une IA capable de comprendre des questions écrites en langage naturel et de fournir des réponses détaillées également en langage naturel.

Développé par la société américaine d'intelligence artificielle OpenAI, ChatGPT est un chatbot basé sur le modèle GPT (Generative Pre-trained Transformer) Large Language Model (LLM) de la société. Il y a beaucoup de détails techniques à ce sujet qui n'ont pas besoin d'être couverts dans cet article, mais la page Wikipédia de Chat-GPT contient plus de détails si vous voulez en savoir plus à ce sujet.

En termes généraux et simples, ChatGPT est un type d'IA connu sous le nom de réseau neuronal, qui s'inspire de la manière dont les neurones et les synapses fonctionnent dans notre cerveau. Comme notre cerveau, les réseaux neuronaux sont capables d'apprendre à effectuer des tâches en étant entraînés par l'exemple, contrairement à la méthode conventionnelle qui consiste à créer une application en la codant minutieusement pour qu'elle exécute chaque étape d'une tâche dans le détail.

Cela signifie qu'ils peuvent réaliser des choses très complexes qui seraient pratiquement impossibles à réaliser avec des méthodes de développement de logiciels conventionnelles.

Dans le cas de ChatGPT, l'IA a été entraînée à partir d'un énorme volume d'informations créées par l'homme sur internet, notamment Wikipedia et d'autres sites web, des livres, des formulaires de discussion, etc. Il est important de noter que le modèle n'a pas construit une compréhension du monde sur la base de ces données, mais qu'il est devenu incroyablement doué pour assembler des séquences de mots qui ont un sens pour le lecteur.

Il s'agit d'une version beaucoup plus sophistiquée et puissante de la fonction d'auto remplissage de votre téléphone. Elle prédit l'ordre correct des mots sur la base d'une probabilité statistique, et elle le fait incroyablement bien, mais elle ne comprend pas vraiment les concepts dont elle parle. Elle peut donc commettre des erreurs factuelles, mais ces erreurs semblent souvent très plausibles à première vue, parce que c'est ce qu'elle a appris à faire.

Cette mise en garde étant faite, quiconque passe du temps à jouer avec ChatGPT sera impressionné par son intelligence. Même lorsque vous savez comment il fonctionne, il est toujours aussi impressionnant. Il a démontré sa capacité à expliquer et à déconstruire des blagues abstraites sur des sujets de niche, et certains chercheurs ont affirmé qu'il présentait certains traits de l'intelligence générale artificielle, une IA capable de comprendre les choses et de résoudre les problèmes.

ChatGPT comprend également la plupart des langages de programmation et vous pouvez lui demander de créer du code pour vous en lui expliquant simplement ce que vous voulez qu'il fasse. Plus récemment, la plateforme a introduit des "plugins" qui l'adaptent pour qu'elle puisse effectuer des tâches spécifiques en la connectant à des applications tierces et en lui donnant accès à des données qu'elle ne possède pas encore. Par exemple, le plugin Expedia vous permet de planifier et de réserver un voyage à l'aide de requêtes en langage naturel.

Le potentiel de ChatGPT pour le marketing et les relations publiques

Comme vous pouvez le constater, ChatGPT est un outil puissant à condition de comprendre ses capacités et ses limites. On a beaucoup parlé de l'IA qui remplacerait les travailleurs humains et entraînerait des pertes d'emploi, mais ce n'est pas la bonne façon d'envisager cette technologie. Vous ne pouvez bien évidemment pas licencier toute votre équipe marketing pour la remplacer par ChatGPT.

Il s'agit d'un outil qui peut aider les professionnels des relations publiques et du marketing à travailler plus rapidement et plus efficacement, mais il est loin de les remplacer. Que vous travailliez en interne ou en agence, à n'importe quel niveau, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faciliter vos tâches quotidiennes.

Chat GPT pour le Marketing et la création de contenus

Le cas d'utilisation le plus simple de ChatGPT pour le marketing est celui de la rédaction. Que vous essayiez de créer des messages sur les réseaux sociaux, des campagnes de marketing par e-mail, des blogs ou même des e-books complets, cet outil peut vraiment vous aider à accélérer le processus.

Soyons clairs, ChatGPT ne remplace pas un rédacteur professionnel. Ses compositions sont souvent ternes et formelles, elles peuvent contenir des erreurs factuelles, et nous ne conseillons donc pas de l'utiliser pour créer votre texte marketing sans une personne humaine pour l’optimiser. Plus important encore, une IA ne connaît pas tout sur votre entreprise, vos produits et le tone of voice qui est nécessaire pour faire un bon travail.

Vous avez toujours besoin d'un rédacteur talentueux pour rédiger un texte engageant et incitant à l'action pour atteindre vos objectifs. C'est là qu'intervient ChatGPT.

Utilisation de ChatGPT pour les textes courts

Pour les textes courts tels que les messages sur les réseaux sociaux et les lignes d'objet des e-mails, l'outil est idéal pour proposer de nombreuses options alternatives.

Disons que vous avez écrit un tweet pour encourager les gens à visiter la page d'un nouveau produit sur votre site web, et que vous voulez continuer à le pousser pendant un mois ou deux, mais sans paraître répétitif. Vous pouvez simplement demander à ChatGPT d'écrire 10 versions alternatives du tweet, et bien qu'elles puissent avoir besoin d'un peu de réécriture pour les mettre en valeur, cela sera beaucoup plus rapide que de les écrire manuellement à partir de zéro.

En fait, Meltwater a récemment intégré ChatGPT à notre plateforme de gestion des médias sociaux Engage, Cette fonctionnalité permet aux responsables des médias sociaux de produire plus facilement le contenu dont ils ont besoin pour alimenter leurs canaux. Nous avons également lancé l'assistant RP Meltwater alimenté par l'IA

Utilisation de ChatGPT pour les textes longs

Pour les textes plus longs, qui peuvent aller des e-mails ou des articles de blog aux e-books plus volumineux, ChatGPT peut vous aider à surmonter ce que les écrivains appellent la peur de la page blanche. Pour de nombreux rédacteurs, même avec un bon dossier très détaillé, le plus difficile est de commencer à écrire.

Ainsi, si vous vous retrouvez à fixer une page blanche pendant trop longtemps, en attendant que les bons mots viennent, il vous suffit d'expliquer le briefing à ChatGPT et il vous donnera une base pour commencer. Le plus souvent, vous constaterez que tout doit être réécrit et que le résultat final ne ressemblera guère à celui de l'IA, mais cela peut au moins vous permettre de commencer plus rapidement.

Faire écrire à ChatGPT un très long texte comme un e-book demande un peu plus de travail que d'écrire un simple message, car même si vous lui demandez d'écrire 5 000 mots, il ne produira qu'une sorte de brouillon condensé de moins de 1 000 mots en guise de première réponse.

Pour lui faire rédiger une réponse plus approfondie, utilisez la méthode suivante :

Demandez-lui d'abord de fournir un aperçu. Par exemple, vous pouvez entrer quelque chose comme : "Rédigez les 8 points les plus importants à prendre en compte lors de la réservation d'un lieu de mariage. Le style doit être amusant et informel. Incluez quelques faits intéressants sur les mariages."

Par exemple, vous pouvez entrer quelque chose comme : "Rédigez les 8 points les plus importants à prendre en compte lors de la réservation d'un lieu de mariage. Le style doit être amusant et informel. Incluez quelques faits intéressants sur les mariages." Une fois qu'il a produit une réponse, vous pouvez lui demander de développer chaque point , en lui donnant quelques indications pour qu'il couvre les domaines les plus pertinents : "Fournissez plus de détails sur le point 1 et mettez l'accent sur X. Expliquez également une autre option pour les personnes disposant d'un budget moins élevé.

, en lui donnant quelques indications pour qu'il couvre les domaines les plus pertinents : "Fournissez plus de détails sur le point 1 et mettez l'accent sur X. Expliquez également une autre option pour les personnes disposant d'un budget moins élevé. Répétez cette opération pour chaque section et n'hésitez pas à lui demander de réécrire ou à lui donner plus d'indications si nécessaire.

et n'hésitez pas à lui demander de réécrire ou à lui donner plus d'indications si nécessaire. Vous pouvez ensuite lui demander de rédiger une introduction : "Rédigez une introduction de 300 mots qui explique brièvement pourquoi il est si important de réserver le bon lieu de mariage".

Enfin, faites de même avec la conclusion : "Rédigez une conclusion de 300 mots qui résume tout ce qui a été abordé dans ces 8 sections."



Cela fonctionne parce que, dans chaque fil de discussion que vous utilisez avec ChatGPT, il garde en mémoire tout ce qui a déjà été discuté plus tôt dans le fil, de sorte qu'il comprend le contexte de ce que vous demandez. Il enregistre également vos différents fils de discussion, ce qui vous permet d'y revenir ultérieurement et de continuer à travailler sur le même projet.

ChatGPT pour le brainstorming RP

Lorsque l'on pense aux utilisations potentielles de ChatGPT pour le marketing et les relations publiques, il est facile de se concentrer uniquement sur la génération de contenu, mais l'outil peut être utilisé pour bien d'autres choses. Par exemple, imaginons que vous vous occupiez des relations publiques pour une nouvelle application qui protège la confidentialité des données des utilisateurs sur Internet, un sujet important mais pas vraiment passionnant. Comment pourriez-vous trouver des angles d'attaque qui convaincront un journal d'écrire sur l'application ?

Il suffit de poser la question à ChatGPT pour obtenir une liste d'idées :

Encore une fois, les résultats de ChatGPT ne vous donneront peut-être pas exactement ce dont vous avez besoin, mais tout comme lors d'une véritable séance de brainstorming, la première série d'idées peut constituer un tremplin utile vers quelque chose de meilleur. Si vous avez du mal à démarrer, c'est un excellent moyen de faire avancer les choses.

Tous ceux qui travaillent dans une agence de relations publiques ou de marketing connaissent la douleur de se lancer corps et âme dans une nouvelle présentation commerciale, pour finalement perdre au profit d'un concurrent. Mais si vous ne gagnez pas ce client, il n'y a pas de raison que tout votre travail soit gâché. Avec un peu de peaufinage, ces mêmes idées pourraient être réutilisées pour d'autres entreprises similaires.

Dans cet exemple de message marketing ChatGPT, nous lui avons demandé de nous donner des idées sur d'autres types d'entreprises auxquelles nous pourrions proposer nos idées :

L'utilisation de ChatGPT pour les brainstormings marketing n'a vraiment aucune limite, car il peut vous aider à relever presque tous les défis créatifs auxquels vous êtes confronté. C'est particulièrement utile si vous travaillez avec une petite équipe ou si vous disposez de peu de temps, et que vous avez besoin de faire ressortir des idées le plus rapidement possible.

ChatGPT pour la planification de campagnes de relations publiques et de marketing

Si vous êtes un professionnel du marketing, vous savez probablement déjà comment élaborer un plan de campagne marketing, mais dans un monde où nous devons tous être multitâches et assumer des tâches qui ne relèvent pas de nos domaines d'expertise, il n'est pas inutile d'avoir un peu d'aide supplémentaire.

Et même si vous êtes parfaitement à l'aise avec la planification d'une importante campagne marketing et de relations publiques multicanal, pourquoi tout créer à partir de rien alors que ChatGPT peut au moins vous donner une base sur laquelle vous appuyer ?

Encore une fois, tout ce que vous avez à faire est d'écrire un message clair expliquant le contexte (c'est-à-dire l'objet exact de la campagne), et tout autre détail important, puis ChatGPT construira les grandes lignes d'un plan marketing adapté à vos besoins spécifiques. Vous pouvez ensuite l'étoffer avec vos propres idées, ou même lui demander de développer les sections particulières pour lesquelles vous avez besoin d'aide.

Dans cet exemple, nous avons demandé à ChatGPT de créer un plan marketing pour un nouveau type de kayak gonflable :

V. Stratégie marketing

1. Le produit :

- Mettez en avant les caractéristiques uniques du kayak gonflable à énergie solaire, telles que sa fonctionnalité autonome, sa portabilité et sa source d'énergie durable.

2. Le prix :

Veillez à ce que le prix reste compétitif tout en étant rentable. Mettez en avant le rapport qualité-prix compte tenu de ses caractéristiques uniques.

3. Place :

- Ventes en ligne par le biais de notre site, d'Amazon et d'autres plateformes de commerce électronique.

Ventes physiques dans les magasins de matériel d'extérieur, les magasins d'articles de sport et d’aventure.

4. Promotion :

A. Marketing de contenu :

- Créez des contenus attrayants et informatifs tels que des blogs, des vidéos, des infographies et des podcasts mettant en avant les caractéristiques, les bénéfices et l'utilisation du produit.

B. Médias sociaux :

- Exploitez Instagram, Facebook et YouTube pour des démonstrations de produits, des témoignages de clients et des récits d'aventures.

C. Marketing d'influence :

- Collaborez avec des influenceurs et des vloggers d'aventures extérieures pour présenter le produit dans des scénarios réels.

D. Campagnes SEO et PPC :

- Optimisez le site et les listes de produits pour des mots clés pertinents afin d'améliorer le classement dans les recherches organiques. Lancez des campagnes PPC sur Google pour augmenter le trafic.

E. Salons et événements :

- Participez à des salons d'aventures extérieurs, à des événements sportifs et à des salons nautiques pour donner aux clients potentiels l'occasion de voir et de tester le produit.

F. Relations publiques et contacts avec les médias :

- Distribuez des communiqués de presse aux publications consacrées aux loisirs extérieurs et au style de vie aventureux. Obtenez des critiques de produits de la part des principaux magazines et plateformes en ligne.

VI. Budget

Élaborez un plan budgétaire complet, en tenant compte de toutes les activités de marketing prévues.

Allouez les ressources judicieusement, en veillant à équilibrer les canaux de marketing numériques et traditionnels.

VII. Suivi et évaluation

1. Définissez des indicateurs clés de performance pour chaque activité de marketing afin d'en mesurer l'efficacité.

2. Examinez régulièrement les données relatives aux ventes, les analyses du site et les mesures d'engagement sur les médias sociaux.

3. Mener des enquêtes auprès des clients pour recueillir leurs commentaires et apporter les ajustements nécessaires à la stratégie de marketing.

Ensuite, nous lui avons demandé de fournir plus de détails sur la composante "relations publiques" de ce plan :

Détaillez le point 4F : décrivez une campagne de relations publiques réussie pour le lancement de ce produit.

➡️ Une campagne de relations publiques réussie pour le lancement d'un kayak gonflable à énergie solaire doit comporter plusieurs éléments visant à raconter une histoire convaincante sur le produit et à créer un engouement dans les médias concernés. Voici une stratégie détaillée.

1. Élaboration de l'histoire : La première étape consiste à rédiger une histoire convaincante sur le produit. Il ne s'agit pas seulement d'énoncer ses caractéristiques. Nous devons aborder la conception du produit, son aspect durable et la façon dont il révolutionne l'expérience du kayak. Expliquez comment le kayak peut permettre aux amateurs d'aventure d'explorer les eaux de manière plus durable, plus pratique et plus amusante.

2. Communiqué de presse : Rédigez un communiqué de presse détaillé reprenant l'histoire convaincante développée. Le communiqué de presse doit inclure les principales caractéristiques du produit, son prix, sa disponibilité, des images de qualité supérieure et des citations des dirigeants de l'entreprise.

3. Compilation de la liste des médias : Dressez une liste des médias ciblés. Il s'agit notamment des publications sur les loisirs extérieurs et le style de vie aventureux, des médias technologiques qui couvrent les gadgets innovants, des organes de presse locaux dans les régions où les activités de plein air sont populaires, et des principales plateformes en ligne qui couvrent les produits verts/durables.

4. Dossier de presse : Élaborez un dossier de presse qui comprend des images haute résolution, les caractéristiques du produit, des informations sur l'entreprise, des témoignages (le cas échéant) et le communiqué de presse. Un échantillon du produit ou une vidéo de rendu en 3D peuvent faire partie du dossier de presse pour les influenceurs et les journalistes.

5. Distribution du communiqué de presse : Distribuez le communiqué de presse et le dossier de presse à la liste des médias établie. Cela peut se faire par e-mail ou par l'intermédiaire d'un service de distribution de relations publiques. Veillez à adapter le discours à chaque média, en expliquant pourquoi l'histoire du produit est pertinente pour leur public.

6. Relations avec les médias : Assurez le suivi avec les journalistes, les rédacteurs en chef et les personnes influentes. Proposez des informations supplémentaires, des entretiens avec les porte-parole de l'entreprise ou des essais de produits exclusifs, le cas échéant.

7. Articles exclusifs : Envisagez d'offrir des articles exclusifs ou des possibilités d'entretien à quelques médias à fort impact. Cela peut créer un niveau de couverture plus profond et favoriser des relations plus fortes avec les acteurs clés des médias.

8. Critiques de produits : Organisez des évaluations de produits en envoyant des échantillons de produits à certains journalistes et blogueurs influents dans le domaine des loisirs d'extérieur. Les commentaires des utilisateurs sont une forme de média gagné qui peut influencer de manière significative les clients potentiels.

9. Suivi des médias : Surveillez la couverture médiatique de tous les médias. Soyez prêt à répondre à toute demande, commentaire ou critique sur les produits de manière professionnelle et rapide.

10. Amplifiez la couverture médiatique : Partagez toute couverture médiatique positive sur les plateformes de médias sociaux et le site de votre entreprise pour accroître la visibilité et la crédibilité.

N'oubliez pas que les RP consistent à établir des relations. Veillez à communiquer régulièrement avec les contacts des médias, même lorsque vous ne faites pas la promotion active d'un produit. Le fait de maintenir votre marque au premier plan peut vous permettre de bénéficier d'une couverture médiatique plus organique à l'avenir.

Conseils généraux sur ChatGPT pour le marketing

Les possibilités d'utilisation de ChatGPT pour le marketing et les relations publiques sont infinies. L'utilité de l'outil est étroitement liée à la qualité des messages que vous lui adressez.

Depuis le lancement de ChatGPT, nous avons assisté à une explosion du nombre “d'ingénieurs en prompt" qui prétendent offrir des compétences spécialisées pour amener l'IA à fournir un résultat de la meilleure qualité possible. La vérité c’est que ChatGPT a été conçu pour répondre à des requêtes en langage naturel, et non pour être un outil complexe nécessitant un savoir-faire particulier, le vrai truc est donc de comprendre que vous devez lui donner des instructions claires et réfléchies. Vous n'avez en aucun cas besoin d'être ingénieur !

Voici nos conseils pour rédiger des prompts ChatGPT qui obtiennent d'excellents résultats :

Soyez précis : Plus votre question est précise et spécifique, plus la réponse que vous recevrez sera exacte. Si votre question est trop générale, vous risquez de ne pas recevoir les informations que vous recherchez. Par exemple, au lieu de demander "Pouvez-vous me parler du marketing digital ?", vous pourriez demander "Quelles sont les principales différences entre le SEO et le SEM dans le marketing digital ?".

Plus votre question est précise et spécifique, plus la réponse que vous recevrez sera exacte. Si votre question est trop générale, vous risquez de ne pas recevoir les informations que vous recherchez. Par exemple, au lieu de demander "Pouvez-vous me parler du marketing digital ?", vous pourriez demander "Quelles sont les principales différences entre le SEO et le SEM dans le marketing digital ?". Précisez le format : Si vous attendez une réponse dans un format particulier, indiquez-le dans votre prompt. Si vous souhaitez un guide étape par étape, demandez-le. Si vous préférez une étude de cas, demandez une étude de cas. Par exemple : "Pouvez-vous fournir une étude de cas d'une campagne de marketing des médias sociaux réussie ?" produira un résultat très différent de "Parlez-moi du marketing des médias sociaux".

Si vous attendez une réponse dans un format particulier, indiquez-le dans votre prompt. Si vous souhaitez un guide étape par étape, demandez-le. Si vous préférez une étude de cas, demandez une étude de cas. Par exemple : "Pouvez-vous fournir une étude de cas d'une campagne de marketing des médias sociaux réussie ?" produira un résultat très différent de "Parlez-moi du marketing des médias sociaux". Surveillez votre ton : Que vous recherchiez une réponse sérieuse axée sur les affaires ou une réponse plus créative, de type brainstorming, veillez à le demander. Par exemple, "Fournissez une analyse formelle de l'importance du marketing d'influence dans le paysage commercial actuel" par rapport à "Pouvez-vous me donner un brainstorming créatif sur les stratégies de marketing d'influence pour une marque de mode en démarrage ?"

Que vous recherchiez une réponse sérieuse axée sur les affaires ou une réponse plus créative, de type brainstorming, veillez à le demander. Par exemple, "Fournissez une analyse formelle de l'importance du marketing d'influence dans le paysage commercial actuel" par rapport à "Pouvez-vous me donner un brainstorming créatif sur les stratégies de marketing d'influence pour une marque de mode en démarrage ?" Gérez la longueur : Si vous avez besoin d'une réponse concise pour une présentation, mentionnez-le dans votre message. Pour des stratégies ou des analyses plus longues et plus détaillées, veillez à le préciser. Par exemple, vous pouvez dire "Résumez brièvement les avantages des relations publiques dans la gestion de crise" pour une réponse plus courte ou "Pourriez-vous fournir une stratégie détaillée pour les relations publiques lors d'une crise de marque" pour une réponse plus longue. Vous pouvez toujours lui demander de développer un point d'une réponse antérieure.

Si vous avez besoin d'une réponse concise pour une présentation, mentionnez-le dans votre message. Pour des stratégies ou des analyses plus longues et plus détaillées, veillez à le préciser. Par exemple, vous pouvez dire "Résumez brièvement les avantages des relations publiques dans la gestion de crise" pour une réponse plus courte ou "Pourriez-vous fournir une stratégie détaillée pour les relations publiques lors d'une crise de marque" pour une réponse plus longue. Vous pouvez toujours lui demander de développer un point d'une réponse antérieure. Utilisez des questions ouvertes : Pour encourager des réponses plus complètes et plus perspicaces, formulez des questions ouvertes plutôt que des yes/no questions. Au lieu de demander "Le marketing des médias sociaux renforce-t-il la visibilité de la marque ?", vous pouvez demander "Comment le marketing des médias sociaux renforce-t-il la visibilité de la marque ?".



Considérez ChatGPT comme un collègue utile. Si vous lui donnez des instructions claires et aussi détaillées que possible, il sera en mesure de vous aider beaucoup plus efficacement que si vous écrivez des questions vagues.