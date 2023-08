Chez Meltwater, nous recherchons toujours de nouvelles façons d'intégrer l'IA dans nos produits pour faciliter la vie de nos clients. L’Assistant RP est une nouvelle fonctionnalité alimentée par ChatGPT qui aide les responsables des relations publiques à rédiger plus rapidement des argumentaires et des communiqués de presse percutants, en créant une première version de haute qualité à partir de quelques informations de base.

Bien qu'extrêmement puissant, l'assistant RP est incroyablement simple à utiliser. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, la plupart des options se passent d'explications. Voici un exemple pour vous montrer comment tout cela fonctionne.

Pour commencer, prenons un exemple fictif d'annonce d'un nouveau produit que nous voulons diffuser sur les médias, en utilisant le texte suivant (en anglais mais il est tout-à-fait possible de procéder en français pour le pitch !) :

"Fluffee Stuff est un fabricant d'articles d'ameublement. Nous lançons une nouvelle gamme de coussins géants sur lesquels sont imprimés des mèmes Internet populaires, et nous prévoyons de cibler les étudiants et les jeunes adultes comme marché clé pour ce produit. Ces coussins géants sont idéaux pour ajouter un peu de fun à n'importe quel espace de vie, salon ou chambre, et ils font de très bons cadeaux. Au lancement, les coussins seront disponibles avec une sélection de 10 des mèmes les plus populaires de l'histoire, dont Success Kid, Distracted Boyfriend et Sad Keanu, mais à l'avenir, nous prévoyons également d'inclure les mèmes les plus populaires de chaque année, à temps pour la période des fêtes de fin d'année."

Il s'agit d'une description relativement courte. L'assistant RP peut accepter des messages d'une longueur maximale de 4 200 caractères, et plus vous ajoutez de détails à votre message, meilleurs seront les résultats. Néanmoins, cette courte description est suffisante pour que l'assistant puisse créer quelque chose avec quoi nous pourrons travailler.

Nous lui demanderons tout d'abord de générer un argumentaire que nous pourrons envoyer par e-mail aux journalistes.

Nous avons choisi une longueur "courte", car nous savons que les journalistes préfèrent que les e-mails aillent droit au but, et avec un ton "persuasif", car nous voulons vraiment les convaincre de demander plus d'informations. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Générer et à attendre les résultats :

Pas mal du tout ! Vous pouvez utiliser ce texte tel quel dans vos e-mails, mais nous vous recommandons toujours de prendre un peu de temps pour personnaliser le texte et lui donner votre propre ton. Vous pouvez le faire directement dans l'application en cliquant sur la fenêtre d’édition et en éditant le texte directement.

Imaginons que les journalistes aient demandé plus d'informations. En plus de la photographie du produit et des échantillons, nous voulons également leur envoyer un communiqué de presse avec tous les détails supplémentaires qui manquent dans l'e-mail de présentation.

En utilisant la même invitation, nous pouvons simplement sélectionner l'option Communiqué de presse, choisir une longueur plus importante et, pour les besoins de cet exemple, nous changerons le ton en "Enthousiaste" pour que le communiqué soit plus engageant.

Ici, nous pouvons voir que l'assistant RP a généré un communiqué de presse complet de longueur moyenne et qu'il a bien essayé de compléter les informations que nous n'avions pas incluses dans l'invitation, telles que l'adresse du site web et la citation d'un représentant. Vous pouvez simplement ajouter le nom d'un représentant et conserver la citation, ou utiliser la fonction "Ajouter/Modifier des citations" pour vous assurer que l'assistant utilise les vraies citations que vous avez spécifiées.

Vous pouvez ajouter autant de citations que vous le souhaitez, chacune attribuée à un représentant différent si nécessaire. Une fois que vous l'aurez fait, l'assistant RP veillera à les inclure toutes dans le communiqué de presse ou la note d'information qu'il génère.

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez simplement demander à l'assistant RP de le générer à nouveau, et l'IA fera des nouvelles tentatives autant de fois que vous le souhaitez.

C'est aussi simple que ça, l'assistant RP vous aide à produire plus rapidement des présentations aux médias et des communiqués de presse, en vous fournissant un premier projet de bonne qualité qui peut ensuite être édité dans le document final bien plus rapidement qu'en rédigeant le tout à partir de zéro.

