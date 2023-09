Comment utiliser ChatGPT pour les agences RP ?

ChatGPT est une grande nouveauté, et toutes sortes d'entreprises s'efforcent de découvrir comment elles pourraient l'utiliser pour acquérir un avantage concurrentiel. Qu'est-ce que cela signifie pour les agences de relations publiques ?

Tout le monde sait que ChatGPT est utile pour le marketing afin de rédiger du contenu pour vous, mais il aussi capable d'aider les agences de bien d'autres façons.

Dans cet article, nous allons examiner quelques conseils sur l'utilisation de ChatGPT pour les agences de relations publiques afin d'augmenter leurs revenus, de réduire les coûts et de fournir d'excellents résultats à leurs clients.

Pourquoi utiliser ChatGPT pour les agences de relations publiques ?

Bien que ChatGPT ne puisse en aucun cas remplacer un responsable des relations publiques, il offre certains avantages par rapport aux membres de votre équipe.

Tout d'abord, il est très bon marché. Vous pouvez utiliser la version publique gratuite ou vous abonner à ChatGPT+ et avoir accès à la dernière version, ainsi qu'à une utilisation prioritaire pendant les périodes de forte affluence, pour le même prix qu'une tasse de café par semaine.

Compte tenu de l'utilité de cet outil, les deux choix sont bons.

Deuxièmement, ChatGPT est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Nous savons tous que les relations publiques peuvent parfois être un travail de tous les instants, en particulier lorsqu'une crise de communication inattendue survient à un moment fortuit.

Enfin, ChatGPT est rapide. Même s'il ne fournit pas la même qualité de travail qu'un professionnel des relations publiques, il peut faire le travail beaucoup plus rapidement, et c'est parfois exactement ce dont vous avez besoin.

Cet outil peut vous aider à rationaliser l'ensemble de votre processus de prospection, de la prise de contact à la présentation. Imaginons par exemple que vous souhaitiez faire un peu de prospection en envoyant des cold e-mails à plusieurs entreprises.

Vous pouvez commencer par demander à ChatGPT de rédiger ces e-mails pour vous en utilisant un prompt comme celui-ci :

PROMPT : Je travaille dans une petite agence de relations publiques et j'essaie de gagner de nouveaux clients. Je vous demande de rédiger un e-mail que je pourrai envoyer au directeur général de Fluffee-Stuff, un fabricant d'articles d'ameublement, pour lui expliquer en quoi nos services de relations publiques pourraient lui être utiles. Voici quelques informations complémentaires sur l'entreprise : [ajoutez ici autant d'informations que possible sur le client potentiel]

Vous pouvez aider ChatGPT à faire un meilleur travail en lui fournissant des informations de base sur votre agence, telles qu'une expertise spécialisée et une expérience dans le secteur. Bien qu'il soit judicieux d'éditer les e-mails avant de les envoyer, il s'agit d'un moyen beaucoup plus rapide de générer un grand nombre d’e-mails personnalisés que de les rédiger à partir de zéro.

ChatGPT se souvient du contexte de chaque fil de discussion que vous créez. Ainsi, si vous créez un fil de discussion distinct pour chacun des e-mails que vous souhaitez envoyer, vous pouvez ultérieurement poursuivre la conversation avec ChatGPT au sujet de cette entreprise spécifique, ce qui peut s'avérer pratique pour générer du contenu supplémentaire.

Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à créer une stratégie de relations publiques :

PROMPT RP : Fluffee-Stuff prévoit de lancer une nouvelle gamme de coussins géants sur lesquels sont imprimés des mèmes Internet populaires, en guise de cadeau original pour les fêtes de fin d'année. Je vous demande de créer un plan de lancement des relations publiques que mon agence pourra recommander au client.

Bien sûr, vous êtes un professionnel des relations publiques et vous avez une grande expérience de la création de ce type de plan, mais l'avantage d'utiliser ChatGPT est qu'il peut vous donner un squelette avec lequel travailler très rapidement, et vous pouvez ensuite y ajouter vos propres idées créatives.

Même si l'outil ne peut être utilisé que pour produire du texte (pour l'instant), vous pouvez toujours l'utiliser pour vous aider à créer de nouveaux dossiers de présentation pour les agences de relations publiques.

PROMPT : Fluffee-Stuff a invité mon agence à présenter ses besoins en matière de relations publiques. Je vous demande de créer une présentation de 20 diapositives pour nous aider à remporter le contrat. Deux diapositives doivent être consacrées au lancement des coussins géants, mais elles doivent également inclure une vue d'ensemble d'un plan pour leurs besoins continus en matière de relations publiques. Pour chaque diapositive, prévoyez trois sections : le texte à afficher sur la diapositive, une description de l'imagerie à utiliser sur la diapositive et des notes couvrant les points clés que nous devrions aborder lors de la présentation de cette diapositive.

Encore une fois, gardez à l'esprit que plus vous fournirez d'informations générales et des détails spécifiques sur vos besoins, mieux ChatGPT pourra travailler pour vous.

La réduction des coûts est le point sur lequel ChatGPT peut vraiment aider pour les agences de relations publiques, car il peut vous aider à automatiser de nombreuses tâches chronophages et aider vos cadres à passer moins de temps sur des tâches à faible valeur, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à des projets facturables de grande valeur pour les clients.

Par exemple, lors de l'élaboration de rapports de couverture, vous pouvez utiliser ChatGPT pour résumer rapidement le contenu de longs articles à l'aide d'un prompt comme celui-ci :

PROMPT : Je travaille pour le service des relations publiques de Fluffee-Stuff. Veuillez résumer l'article suivant en vous concentrant sur les points les plus pertinents pour notre marque. Expliquez également le sentiment qui se dégage de cet article et indiquez s'il est positif ou négatif pour notre entreprise. [Ajouter le texte de l'article ici]

Bien que nous ne vous recommandions pas de remplacer vos rédacteurs par ChatGPT, il peut s'agir d'un outil utile pour les aider à créer du contenu plus rapidement. Lorsqu'il s'agit de rédiger des textes attrayants qui atteignent les objectifs spécifiques dont vous avez besoin, les rédacteurs humains sont tout simplement meilleurs que l'IA, mais il y a quelques problèmes de rédaction que l'IA peut aider à résoudre :

Commencer est souvent la partie la plus difficile, les écrivains appellent cela "la peur de la page blanche".

Comme l'a dit Ernest Hemingway, "All writing is rewriting", ce qui signifie qu'une bonne révision est aussi importante qu'une bonne écriture.



Conseil : En savoir plus sur l'assistant de relations publiques de Meltwater, alimenté par l'IA, et consulter l'assistant de rédaction de l'IA de Meltwater pour les responsables des médias sociaux.

Ainsi, si vous avez du mal à vous lancer dans la rédaction d'un communiqué de presse, d'un article de réflexion, d'un blog … vous pouvez utiliser ChatGPT pour démarrer. Même avec un bon prompt, il est presque certain que le résultat ne sera pas exactement ce dont vous avez besoin, mais il vous fournira au moins un point de départ plus productif qu'un document vide. Cela signifie que vous pouvez commencer la phase de réécriture plus tôt et arriver au résultat final beaucoup plus rapidement que si vous deviez tout écrire à partir de zéro.

Le prompt que vous utiliserez pour cela dépend de ce que vous devez écrire, mais il est bon d'inclure autant de détails que possible, comme si vous fournissiez un briefing à un rédacteur professionnel. De cette façon, vous pouvez aider ChatGPT à fournir une meilleure première version qui nécessitera moins d'édition.

Vous pouvez également gagner du temps dans vos contacts avec les médias. De la même manière que nous avons montré comment utiliser ChatGPT pour vous aider à rédiger de nouvelles propositions commerciales, vous pouvez également l'utiliser pour créer des propositions médiatiques plus rapidement.

Idéalement, vous devriez utiliser ce prompt dans un fil de discussion où vous avez déjà discuté de l'entreprise et du produit que vous souhaitez présenter, afin que l'IA se souvienne de tous les contextes pertinents. Sinon, vous devrez réexpliquer le contexte dans un prompt plus large :

PROMPT : Rédigez un e-mail pour convaincre un journaliste du magazine Vanity Fair qu'un article sur le nouveau coussin Fluffee-Stuff jumbo serait intéressant pour leur public exigeant.

Vous pouvez également utiliser la même approche pour le marketing d’influence.

Rien ne vaut l'expérience et l'instinct d'un professionnel des relations publiques, mais tout comme ChatGPT peut aider les rédacteurs qualifiés à travailler plus efficacement, il peut également aider les responsables des relations publiques à obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement.

Vous pouvez utiliser ChatGPT comme source d'inspiration supplémentaire lors des brainstormings, ou lorsque vous voulez faire un brainstorming rapide mais que vous êtes seul. Demandez-lui simplement de l'aide sur à peu près n'importe quoi, et il vous donnera une liste d'idées qui seront généralement de qualité variable, mais qui pourront au moins vous aider à stimuler votre propre créativité.

Par exemple :

PROMPT RP : J'ai besoin de nouvelles idées créatives pour promouvoir les coussins géants Fluffee-Stuff dans les médias. Veuillez me donner 10 nouvelles idées d'articles de relations publiques qui pourraient convaincre les journalistes des magazines lifestyle et des journaux d'écrire sur ce produit.

ChatGPT peut également vous aider à personnaliser des documents tels que des e-mails destinés à des clients, des journalistes ou des personnes influentes, des communiqués de presse, des rapports et bien d'autres choses encore, simplement en lui demandant d'examiner l'article à travers le prisme du public visé. Voici un exemple.

PROMPT RP : Veuillez lire le texte suivant, extrait d'un résumé mensuel des activités de relations publiques, et aidez-moi à le personnaliser pour qu'il réponde mieux aux besoins de ma cliente. Ma cliente est la responsable du marketing d'influence chez Fluffee-Stuff, et ses principales préoccupations sont les suivantes : a) s'assurer que mon agence lui fournit constamment un retour sur investissement important, b) établir des relations avec un cercle plus large d'influenceurs populaires, et enfin c) s'assurer que la marque Fluffee Stuff est perçue comme amusante, amicale et de haute qualité. Analysez ce texte et donnez-moi des suggestions pour que le rapport soit spécifiquement pertinent pour elle : [ajouter le texte du rapport ici]

En plus de créer du contenu, vous pouvez utiliser ChatGPT pour assimiler l'information plus efficacement. Combien de fois avez-vous téléchargé un rapport intéressant ou mis un article dans vos favoris en vous promettant de le lire plus tard, pour finalement le supprimer six mois plus tard, sans l'avoir lu.

Collez plutôt le contenu dans ChatGPT et demandez-lui de résumer les informations les plus importantes afin que vous puissiez les assimiler en quelques minutes.

Il vous est ainsi plus facile de rester informé des tendances du secteur et des nouvelles idées qui vous aideront à fournir de meilleurs résultats à vos clients.

Conclusion : La puissance de ChatGPT pour les agences de relations publiques

Il ne s'agit là que de quelques exemples de la manière dont les agences de relations publiques peuvent utiliser ChatGPT, et nous espérons qu'ils vous ont inspiré pour trouver de nouvelles façons d'utiliser l'outil.

