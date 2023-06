Dans cet article, nous abordons un thème apportant son lot d'espérances et de craintes : l'IA, et plus particulièrement l'impact de ChatGPT dans le monde professionnel. Pour cet échange, nous serons guidés par Matthieu Corthésy, expert de ChatGPT*. À retrouver notamment sur LinkedIn !



Il y a une phrase que j’aime bien : “ChatGPT c’est l’Iphone de l’intelligence artificielle”. C’est ce qu’a dit le directeur de NVIDIA. Et c'est vrai, il y avait des smartphones avant l’Iphone mais lorsqu’il est apparu sur le marché, Apple a tout révolutionné. ChatGPT c’est un peu le même esprit, cette mise en lumière côté grand public est arrivée.

Le service client est l’un des aspects où l’impact est le plus direct. Ce qui est intéressant avec ChatGPT c’est qu’il excelle dans sa capacité à interagir, à manipuler et transformer des données à partir desquelles il est nourri. Il peut donc être extrêmement efficace pour résoudre des problèmes où il n’y a pas une seule réponse correcte attendue (usages créatifs, création de résumés, reformulation, recherche…), et/ou lorsque la réponse peut être facilement vérifiée. ChatGPT sera plus pertinent qu’une personne s'il est nourri d’un maximum d’informations et pourra répondre plus rapidement. La mise en place de ChatGPT aura un impact significatif sur l’augmentation de la productivité des services client.

Pourriez-vous dans un premier temps nous parler des risques liés à l’utilisation de la technologie par IA pour les marques ?

Le risque pour les marques est la protection des données, ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien partager avec ChatGPT mais qu’il faut être conscient de ça. Maintenant, il y a aussi la possibilité d’effacer l’historique des conversations, ce qui est une bonne chose.

Aujourd’hui les entreprises ne sont pas à l'aise avec le fait de dire qu’elles utilisent ChatGPT, car cela peut donner l’impression que l'humain est facilement remplaçable. Il y a cette crainte pour son image de marque. On a peur de dire qu’on utilise ChatGPT. Mais il y a de plus en plus cette volonté de démontrer qu’il s’agit d’une amélioration du service. Les tâches qui prenaient du temps autrefois seront déléguées à ChatGPT mais nous aurons plus de temps pour des tâches à valeur ajoutée. Et cela est vrai tant pour les marques que pour les employés. Je suis persuadé qu'en ce qui concerne la créativité et la valeur ajoutée, l’IA n’arrivera pas à le remplacer quoi qu’on en dise. Le terme IA est un petit peu surcoté car il s’agit de modèles prédictifs, ils verront ce qui est le plus probable dans la réponse mais ce n’est pas une vraie réflexion d’une l’intelligence.

Mais ChatGPT transforme aussi les métiers : quelles sont les opportunités sous-jacentes prometteuses ?

Par rapport au bitcoin qui avait le même côté hype, il n’y avait pas de vraie valeur. Alors qu'avec ChatGPT il y a une vraie valeur qui est apportée, je pense qu'il est finalement un formidable outil et assistant. Ce qui est intéressant, c’est de voir ce qu’on peut lui déléguer, durant quel processus, quelle tâche, etc. Ce qui va véritablement changer, c’est en termes de productivité, il est indéniable que l'on va gagner en productivité. Plus de productivité pour lancer de nouveau projet, être plus créatif, nous aider à nous libérer de tâches chronophages. Il y a une autre citation que j’aime bien, vue sur Twitter : “L'IA ne va pas remplacer, notre emploi c’est quelqu’un qui utilise l’IA qui va le faire”. C'est exactement ça, les personnes qui sauront manier l'IA seront plus productives et c'est là qu'il y aura une vraie concurrence.

Intelligence artificielle : ChatGPT ouvre-t-il une nouvelle ère ?

Le sujet est tellement disputé par tout le monde… Quand même ma mère qui n’est pas forcément technique en entend parler et m’en parle, c’est qu’il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un côté nouvel ère car beaucoup de choses ont changé et vont changer grâce à ChatGPT que ce soit en productivité et en possibilités. Il y a aussi l’aspect “création de contenu” où il sera de plus en plus difficile de savoir ce qui a été fait par un humain. Rien qu'au niveau de l’image, on le voit déjà aujourd’hui avec Mindjourney et même au niveau du texte. Et bientôt on n’y est pas encore mais ça va venir au niveau de la vidéo. Quand on voit l'évolution de Mindjourney, il y a un an c'était du Picasso et aujourd’hui du photoréalisme. La vidéo est en train de suivre le même chemin. Il va devenir de plus en plus compliqué d'identifier ce qui est fait ou pas par une IA et cela pose pleins de questions notamment sur les fake news. Grâce à l'lA on aura ce côté créativité qui sera beaucoup plus fort et on sera moins limité en disant je n’ai pas accès à telle ou telle ressource. Pour faire certaines choses, l'accès sera facilité.

Microsoft intègre ChatGPT partout cela pourrait-il bouleverser le web ?

Je pense que ça va permettre l'intégration de l'IA dans de nombreux logiciels, je pense notamment à Microsoft. Cela va permettre d’aller plus vite sur certaines choses, le jour où un PPT ou autre aura une IA directement intégrée cela va faciliter et simplifier beaucoup de choses. Et on le voit depuis que Google a sorti sa propre IA. Il l'intègre partout et cette intégration va faciliter l’adoption de tous ces outils d’IA et ça va de nouveau augmenter la productivité et c’est dans ce sens-là que ça va avoir un bouleversement. Le parallèle que je faisais avec Google, c’est en termes de compétence à l'époque où Google est sorti avec le terme de “recherche de contenu”. Avant, on devait aller à la bibliothèque. Puis Wikipédia est arrivé. Maintenant, on fait juste une recherche sur Google. Ce sera la même chose pour l’IA, ce sont des compétences qu’il faudra avoir. Parvenir à poser les bonnes questions sera important et va devenir une sorte de prérequis comme le fait de savoir faire une recherche google.

Le mot de la fin

Pour conclure, nous pouvons dire que ChatGPT est allié de taille. Au vu de l'engouement et des discussions qu'elle entraîne, il est indéniable que l'IA change les manières de travailler et d'appréhender l'avenir. Il est néanmoins important de souligner que l'IA s'inscrit dans une continuité, un accompagnement plus qu'un remplacement. Car c'est l'utilisation que l'on en fait, notre manière d'appréhender l'outil qui en fait (ou non) un véritable allié. Nous remercions chaleureusement Matthieu Corthésy pour sa précieuse contribution.



