Kuluttajaymmärrystä tekoälyn avulla

Virtaviivaistettu kuluttajaymmärrys

Sosiaalisen median kuuntelua, jossa yleisö on keskiössä

Markkinatutkimuksen teko on yleensä kallista ja aikaavievää. Kun sinulla on selvillä, minkälaisia ihmisiä tavoittelemiisi eri segmentteihin kuuluu, voit seurata heidän käymäänsä keskustelua sosiaalisessa mediassa saadaksesi paremman ymmärryksen, mistä he puhuvat – kaikki tämä ilman erillisten fokusryhmien pyörittämistä.

Seuraavaksi voitkin suunnitella, minkälainen viesti puhuttelee kohdeyleisöäsi parhaiten. Huomaat myös helposti uudet kuluttajatrendit niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.