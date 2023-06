Die 10 besten Tech-Podcasts in Deutschland

Technologie entwickelt sich schneller als je zuvor. Tech-Podcasts helfen dir, mit den rasanten Fortschritten in der Technik Schritt zu halten und stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Tech-Podcasts geben dir Einblicke in die neuesten technischen Nachrichten und Innovationen. Ganz gleich, ob du dich privat einfach für Technik interessierst oder du ein eigenes Startup gründen möchtest, Tech-Podcasts sind eine gute Möglichkeit, sich einen Überblick über den Stand der Branche zu verschaffen.

Was sind die besten Tech-Podcasts in Deutschland?

Wir haben eine Liste der in Deutschland beliebtesten und besten Tech-Podcasts zusammengestellt, die du im Jahr 2023 hören solltest:

OMR Tech-Podcast

Der OMR Podcast ist ein bekannter und beliebter Podcast im Bereich Online Marketing und Digitalisierung. "OMR" steht für "Online Marketing Rockstars", eine Plattform und Konferenzreihe, die sich mit den neuesten Entwicklungen und Trends im Online Marketing beschäftigt. Der OMR Podcast wird von den Gründern der Plattform, Philipp Westermeyer und Sven Schmidt, moderiert.

Dieser Tech-Podcast bietet Interviews mit führenden Experten, Gründern, Influencern und Persönlichkeiten aus der Online-Marketing-Branche. Die Gäste teilen ihre Erfahrungen, Einblicke und Strategien zu verschiedenen Themen wie Social Media Marketing, Content Marketing, E-Commerce, SEO, Influencer Marketing und vielem mehr.

Die Episoden des OMR Podcasts sind in der Regel informativ, unterhaltsam und bieten einen Einblick in die Welt des Online Marketings. Der Podcast ist sowohl für Branchenexperten als auch für Neueinsteiger in das Online-Marketing-Feld geeignet.

Wo kann man den OMR Podcast hören?

t3n Tech-Podcast

Der t3n Podcast ist ein Podcast, der von der deutschen Tech- und Digitalzeitschrift t3n produziert wird. Die Zeitschrift t3n widmet sich den Themen Technologie, digitale Transformation, Startups, E-Commerce, Künstliche Intelligenz und anderen Bereichen der digitalen Wirtschaft.

Der t3n Tech-Podcast bietet ZuhörerInnen die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen und Trends in der digitalen Welt zu informieren. In den Episoden werden Themen wie digitales Marketing, E-Commerce-Strategien, technologische Innovationen, Unternehmertum und die Auswirkungen der Technologie auf die Gesellschaft behandelt.

Die Moderatoren des T3N Podcasts führen Interviews mit Branchenexperten, Gründern, CEOs und anderen Persönlichkeiten aus der Tech- und Digitalbranche. Die Gäste teilen ihre Erfahrungen, Einblicke und Strategien und bieten wertvolle Informationen für Fachleute und Interessierte.

Der t3n Podcast ist eine gute Quelle für aktuelle Informationen, Best Practices und Inspiration im Bereich der digitalen Wirtschaft. Er ist sowohl für etablierte Fachleute als auch für aufstrebende Unternehmer und Technologiebegeisterte geeignet.

Wo kann man den t3n Podcast hören?

Bits und so

Der "Bits und so" Podcast ist ein bekannter und beliebter Tech-Podcast in Deutschland. Er wurde von Timo Hetzel, Marcel Becker und anderen Gründern ins Leben gerufen. Der Podcast behandelt eine Vielzahl von Technologiethemen und bietet eine Mischung aus informativen Diskussionen, Produktbewertungen, aktuellen Nachrichten und Meinungsaustausch.

Im "Bits und so" Podcast werden verschiedene Aspekte der Technologie und digitalen Welt abgedeckt. Die Moderatoren diskutieren über Gadgets, Software, Internetkultur, digitale Trends und andere relevante Themen. Sie teilen ihre persönlichen Erfahrungen, Meinungen und Einsichten zu aktuellen technologischen Entwicklungen.

Der Podcast zeichnet sich durch eine lockere und unterhaltsame Atmosphäre aus, in der die Moderatoren ihre Begeisterung für Technologie mit den HörerInnen teilen. Die Episoden bieten oft einen tiefen Einblick in technische Details, aber auch eine zugängliche Herangehensweise für technikinteressierte Zuhörer.

Wo kann man den "Bits und so" Podcast hören?

CRE: Technik, Kultur, Gesellschaft

Der "CRE: Technik, Kultur, Gesellschaft" Podcast ist ein bekannter und langjähriger Tech-Podcast in Deutschland, der von Tim Pritlove moderiert wird. "CRE" steht für "Chaosradio Express" und der Podcast behandelt eine breite Palette von Themen, die sich mit Technologie, Kultur und Gesellschaft befassen.

Der Fokus des "CRE" Podcasts liegt auf tiefgehenden und umfassenden Diskussionen zu verschiedenen Themen. Die Episoden decken eine Vielzahl von Themen ab, darunter Technologieentwicklung, Open Source, Datenschutz, Internet, Wissenschaft, Kunst, Medien und vieles mehr. Der Podcast lädt oft Experten, Forscher, Künstler und andere interessante Persönlichkeiten als Gäste ein, um ihre Fachkenntnisse und Ansichten zu teilen.

"CRE" zeichnet sich durch seine gründlichen Recherchen, sachliche Herangehensweise und die detaillierte Auseinandersetzung mit den Themen aus. Die Episoden sind oft länger und bieten den Hörern eine fundierte Analyse und tiefgehende Einblicke in die behandelten Themen.

Wo kann man den "CRE: Technik, Kultur, Gesellschaft" Podcast hören?

Techtiefen

Du bist interessiert and technischen Themen und stellenweise sogar etwas "nerdig" unterwegs? Dann könnte der Techtiefen Podcast genau das Richtige für dich sein.

In jeder Folge wird ein Thema in intensiven Gesprächen zwischen Moderator Nico Kreiling und wechselnden Experten und Expertinnen ausführlich erklärt.

Techtiefen hilft, Neugierigen neue Technologien und ihren Nutzen näher zu bringen und gibt anschließend tiefe Einblicke und handfeste Tipps.

Wo kann man den Techtiefen Podcast hören?

So techt Deutschland - der ntv Podcast

Der "So techt Deutschland - der ntv Podcast" ist ein Format von ntv, einem deutschen Fernsehsender mit Schwerpunkt auf Nachrichten und Wirtschaft. Der Podcast konzentriert sich auf technologische Entwicklungen, Innovationen und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft.

In diesem Podcast werden verschiedene Themen behandelt, darunter künstliche Intelligenz, digitale Transformation, Industrie 4.0, E-Mobilität, Startups, Cybersecurity und viele andere technologiebezogene Bereiche. Die Episoden bieten Interviews mit Experten, Branchenführern, Gründern und Wissenschaftlern, die ihre Einsichten, Erfahrungen und Meinungen teilen.

"So techt Deutschland - der ntv Podcast" vermittelt HörerInnen einen Einblick in die neuesten Technologietrends, deren Anwendung in der deutschen Wirtschaft und die Auswirkungen auf den Alltag der Menschen. Der Fokus liegt auf einer ausgewogenen Mischung aus informativen Diskussionen, aktuellen Nachrichten und praxisnahen Beispielen.

Dieser Tech-Podcast ist eine Ergänzung zu den technologischen Berichterstattungen von ntv und bietet eine weitere Plattform, um das Thema Technologie in Deutschland umfassend zu behandeln.

Wo kann man "So techt Deutschland" hören?

Tech Briefing Express

Der Tech Briefing Express ist ein Podcast, der über Innovationen aufklärt, die unser Leben verbessern. Dabei sprechen die Moderatoren Christoph Keese und Lena Waltle über die Entstehungen der größten Weltmarken - von der ersten Idee bis zur Entwicklung.

Hier werden Megatrends und Technologie verständlich erklärt. Neue Folgen gibt es immer donnerstags.

Der Tech Briefing Express informiert über Nachrichten aus Technologie, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Wo kann man den "Tech Briefing Express" Podcast hören?

Doppelgänger Tech Talk

Der "Doppelgänger Tech Talk" ist ein sehr beliebter deutscher Tech-Podcast, der sich mit technologischen Themen und Trends beschäftigt. Die Moderatoren des Podcasts, die als Doppelgänger bezeichnet werden, sind Matthias Knoll und Sven Wernicke.

In diesem Podcast diskutieren die Moderatoren aktuelle Entwicklungen in der Tech-Branche, neue Technologien, Gadgets, Startups und andere Themen im Zusammenhang mit Technologie und Innovation. Sie teilen ihre persönlichen Erfahrungen, Meinungen und Einsichten zu den besprochenen Themen.

Der "Doppelgänger Tech Talk" zeichnet sich durch eine informelle und unterhaltsame Atmosphäre aus, in der die Moderatoren eine lockere und humorvolle Herangehensweise an die Technologie haben. Die Episoden sind oft durch Gespräche und Diskussionen geprägt, in denen die Moderatoren verschiedene Standpunkte und Ansichten einbringen.

Der Podcast richtet sich an technikinteressierte Zuhörer, die Spaß an informellen Gesprächen über Technologie haben und einen Einblick in aktuelle Trends und Entwicklungen erhalten möchten.

Wo kann man den Doppelgänger Tech Talk hören?

The Geek Freaks Techcast Weekly

Über The Geek Freaks Techcast Weekly muss man gar nicht so viel sagen. Hier gibt es Techtalk, Neuheiten und alles was die Hosts und die Technikwelt so bewegt.

Ein Tech-Podcast des TheGeekFreaks Teams und ihren Gästen. Hier werden Themen ausführlicher und ausschweifender behandelt als in den zugehörigen Streams.

Wo kann man "The Geek Freaks Techcast Weekly" hören?

TechTalk24

In TechTalk24 gibt es in immer zehn Minuten komprimiert die wichtigsten Technik-Themen aus dem Silicon Valley, Deutschland und der Welt: über die großen Plattformen GAFAG, über kleine Start-Ups, über Tech-Politik und Tech-Personalities.

Hier findet ihr Gespräche von Björn Staschen und Marcus Schuler über die wichtigsten Technologie-Themen der Woche.

Wo kann man den TechTalk24 Podcast hören?

