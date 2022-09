Hoe Ontwikkelt Social Media Zich en Hoe Is Het Relevant Voor Jou?



In dit onderzoek vragen we social, marketing & PR professionals uit de hele wereld om deel te nemen aan dit onderzoek om inzicht te krijgen in de trends, uitdagingen en toekomstige investeringen op het gebied van social media. Door deze enquête in te vullen zorg je ervoor dat de bevindingen zo robuust mogelijk zijn.

We duiken in de volgende onderwerpen: