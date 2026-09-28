導入事例
実際の活用から生まれた、確かな成果
メディア露出のリアルタイム把握、新たなトレンドの発見、コミュニケーション活動の成果測定。Meltwaterを活用する企業の実例をご紹介します。
27,000社以上
Meltwaterの導入社数
13億件以上
1日に収集するドキュメント数
カテゴリ
マーケティング
SNS＆全メディアチャネルに渡りデジタルマーケティングキャンペーンの効果測定を把握
PR & コミュニケーション
商品の新たな使い方の提案等のファンマーケティングに加え、商品の改善・開発のヒントに活用
PR & コミュニケーション
お客様対応品質や、主催イベントに対する反響をデータで即座にダッシュボードで可視化
PR & コミュニケーション
オンライン上の露出を一括で把握・可視化し、ニュースレターで全役員および各関係部門へ共有
マーケティング
アジア太平洋地域のマーケティングツールとしてMeltwaterを導入し、マーケティング活動の効率化と最適化を実現
マーケティング
AIによる画像解析から消費者インサイトを紐解きマーケティングに活用
PR & コミュニケーション
モバイルアプリで隙間時間にリアルタイム情報を把握
PR & コミュニケーション
紙媒体からSNS・テレビ・ラジオまでメディア露出を的確に把握しタイムリーに共有
PR & コミュニケーション
メディア・リリースへの反響度を広範囲に認識、教育内容や学校の魅力の評価をリアルタイムで把握
PR & コミュニケーション
活動成果の可視化、競合を含む市場の全体像を把握に活用
マーケティング
消費者の声を収集・分析することで、商品開発・改良に繋げ、売上の向上へと寄与。
PR & コミュニケーション
メディアインテリジェンスでSNSの投稿管理から分析まで、すべてをデジタル上で完結
確かなデータで、意思決定に自信を
PR・広報・マーケティングにおけるあらゆる意思決定を、一つのプラットフォームでどのように強化できるかをご紹介します。
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