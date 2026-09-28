古いメディアリストは、PR担当者にとって大きな課題の一つです。

メールが届かない、担当記者が異動している、時間をかけて作成したリストがすぐに使えなくなる――そんな状況は少なくありません。

多くのPRチームは、同じリストを何度も作り直し、連絡先の確認に多くの時間を費やしながら、それでも適切な相手へ情報を届けられずにいます。

これは単なる時間のロスではなく、企業の信頼性にも影響します。

Meltwaterは、古いデータを自動で更新し、常に正確で最新の情報に基づいたメディアアプローチを実現します。