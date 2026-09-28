メディアデータベース
適切な記者へ、確実にアプローチ。
古い連絡先を追い続けるのは、もう終わりに。価値あるメディアリレーションの構築に集中しましょう。 Meltwaterのメディアデータベースは、現代のPR業務に合わせて設計されています。記者情報を継続的に更新し、最適なメディアコンタクトをすばやく見つけ、メディアへのアプローチを成果ある掲載へとつなげます。 AIとグローバルのデータエキスパートによる継続的なデータ更新により、手作業でのリスト管理に代わる、常に最新のメディアインテリジェンスを提供します。
PRチームのためのメディアデータベース
MeltwaterのAI搭載メディアデータベースは、メディアリストを、より賢く活用できるPRアシスタントへ進化させます。
古いメディアリストを使い続けていませんか？
古いメディアリストは、PR担当者にとって大きな課題の一つです。
メールが届かない、担当記者が異動している、時間をかけて作成したリストがすぐに使えなくなる――そんな状況は少なくありません。
多くのPRチームは、同じリストを何度も作り直し、連絡先の確認に多くの時間を費やしながら、それでも適切な相手へ情報を届けられずにいます。
これは単なる時間のロスではなく、企業の信頼性にも影響します。
Meltwaterは、古いデータを自動で更新し、常に正確で最新の情報に基づいたメディアアプローチを実現します。
常に最新・正確な記者データベース
正確な記者情報は、成果につながるPR活動の基盤です。
Meltwaterは、高度なAIクローラーと90名以上のアナリストによる運用体制を組み合わせ、記者情報を継続的に検証・更新しています。
重要な変更は24〜48時間以内に反映され、担当分野や所属先の変更も通知されるため、常に一歩先を行くメディアリレーションを実現できます。
その結果、データベースの品質が向上し、メールの不達率も大幅に低減（通常7〜8％程度）します。必要な情報を、必要な相手へ確実に届けられます。
必要な記者を、すばやく見つける。
適切な記者を探す作業は、手間のかかるものではありません。
Meltwaterなら、自然言語で検索したり、担当分野・地域・媒体・最近の掲載実績などで絞り込んだりして、目的に合った記者を効率よく見つけられます。
さらに、記者がどのようなテーマを取材・執筆しているかを分析し、ストーリーに最適なメディアコンタクトを提案します。
AIによるリスト作成やピッチ先の提案により、最初から適切な相手へ、自信を持ってアプローチできます。
PR部門のためのAI
AIが、PR業務のあらゆるプロセスをサポートします。最適な記者の提案、ピッチ文の作成、メディアリストの自動生成に加え、要約やインサイトの抽出、掲載機会や記者の担当変更の通知まで、日々のPR業務を効率化します。
PR部門がMeltwaterのメディアデータベースを選ぶ理由
Meltwaterのメディアデータベースを活用することで、PR・広報担当者は以下のことが可能になります：
- 適切な海外の記者へ、自信を持ってアプローチできる
- メールの不達率を減らし、到達率を向上できる
- インサイトを成果につながるメディア掲載へとつなげられる
世界27,000社以上のお客様と50以上の拠点で培った知見をもとに、PRチームがより迅速かつ効果的にメディアへアプローチし、その成果をデータで証明できるよう支援します。
PR部門がMeltwaterのメディアデータベースを選ぶ理由
Meltwaterは、静的なメディアデータベースにとどまらない価値を提供します。
常に最新・高精度なデータ：AIによる自動更新と専門チームによる検証で、従来のデータベースより高い精度を実現
連絡先情報だけではない価値：メディアインテリジェンス、モニタリング、分析を一つのプラットフォームに統合
より広範な情報を可視化：ニュースやSNSを含む幅広いデータから、より深いインサイトと精度の高いターゲティングを実現
時間を削減し、リスクを低減：手作業によるリサーチを削減し、不適切なアプローチによるブランドリスクを防止
メディアデータベースを超えた、PRインテリジェンスプラットフォーム
メディアデータベースは、単独で使うものではありません。
複数のPRツールを、ひとつのプラットフォームへ統合しましょう。
- ニュース・SNS・デジタルチャネルを横断してメディア掲載をモニタリング
- センチメントや話題の変化をリアルタイムで把握
- 自動レポートでキャンペーン成果を可視化
- トレンドやリスク、機会を早期に発見
複数のツールを行き来することなく、すべての情報をひとつのプラットフォームで管理できます。
世界中のメディアへリーチできる、充実した記者データベース
適切な海外メディアへアプローチ
- 世界80万人以上の記者・メディア関係者を収録
- 北米・EMEA・APACを幅広くカバー
- フリーランスライターや寄稿者も収録
- Wall Street Journal、Barron’s、MarketWatchなどDow Jonesプレミアムコンテンツへの独自アクセス
グローバル向けに、ストーリーに最適なメディアへ届けられます。
PRチームに必要なメディアリレーション機能をすべて搭載
メディアデータベース管理の主な機能
担当分野・媒体・地域で絞り込める高度な記者検索
AIによるメディアリスト作成・記者レコメンド
リアルタイムの連絡先更新・プロフィール情報の自動反映
最新記事やSNS活動を含む掲載インサイト
メディアリスト管理・チームコラボレーション
エンゲージメントを可視化するメール配信
不達率・開封率・クリック率の分析
CRMのようなメディアリレーション管理
既存メディアリストのインポート・データ補完
プレスリリース配信との連携
エンタープライズ対応のメディアデータベース
記者との関係を、より強固に
成果につながるPRは、単なる情報配信ではなく、信頼関係の構築から生まれます。 Meltwaterなら、メール開封状況や記者とのやり取りを時系列で可視化できます。 リレーション履歴を管理し、自社ドメインからのメール送信によって到達率を高めながら、記者との長期的な関係構築を支援します。
GDPR準拠・エンタープライズレベルのセキュリティ
Meltwaterは、プライバシーとセキュリティを最優先に設計されています。 GDPRに完全準拠し、透明性の高いデータ取得と適切なオプトイン運用を実施しています。 エンタープライズレベルのインフラにより、お客様のデータを安全に保護します。また、お客様のデータがAIモデルの学習に利用されることはありません。安心してご利用いただけます。
世界中のPRプロフェッショナルに選ばれています
スピーディーな導入。充実したサポート。迷わず使い始められます。
導入はシンプル。運用開始まで、専任チームがしっかりサポートします。
- Typical setup in 2–4 weeks
- 専任チームによるオンボーディング・導入支援
- 30〜60日間の導入プログラム
- Meltwaterアカデミーによるeラーニングの提供
- 専任カスタマーサクセスマネージャーが継続支援
- SalesforceやMicrosoft Teamsなど主要ツールとの連携
既存のメディアリストもすぐにインポート・拡張できるため、スムーズに移行できます。
古いメディアリストにさようなら。成果につながるメディア掲載へ。
適切なメディアデータベースは、単なる時間短縮だけでなく、PR成果そのものを高めます。 最適な記者をすばやく見つけ、より強固なメディアリレーションを築き、メディアアプローチを成果につながる掲載へと変えましょう。 Meltwaterのメディアデータベースを、ぜひデモでご体験ください。
メディアデータベース管理についてよくある質問
正確なメディアデータベースには、継続的な情報更新、信頼できるデータソース、リアルタイムでの情報補完が欠かせません。Meltwaterは、AIによる自動更新と専門チームによる検証を組み合わせ、所属先・担当分野・媒体など、常に最新の記者情報を提供します。
世界80万人以上の記者・メディア関係者を収録しています。地域、業界、担当分野を横断して検索できます。
AIクローラーとグローバルのリサーチチームにより継続的に更新されています。重要な変更は通常24〜48時間以内に反映されます。
継続的なデータ検証と情報更新により、業界でも低い水準の不達率を維持しています。
はい。担当分野、地域、媒体、トピックで絞り込み検索できるほか、自然言語による検索にも対応しています。
はい。フリーランスライター、寄稿者、独立系ジャーナリストも収録しており、最近の執筆実績や所属情報も確認できます。
多くのお客様は2〜4週間程度で利用を開始しています。導入後30〜60日間は、専任チームがオンボーディングと運用をサポートします。
はい。MeltwaterはGDPRをはじめとする厳格なプライバシー基準に準拠し、透明性の高いデータ取得・管理を行っています。
はい。Salesforceをはじめとする各種ツールと連携でき、メディアアプローチやリレーション情報を既存の業務フローへ統合できます。
もちろん可能です。既存のメディアリストをインポートし、最新の連絡先情報や記者情報、エンゲージメントデータを付加して活用できます。