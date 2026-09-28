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メディアデータベース

適切な記者へ、確実にアプローチ。

古い連絡先を追い続けるのは、もう終わりに。価値あるメディアリレーションの構築に集中しましょう。 Meltwaterのメディアデータベースは、現代のPR業務に合わせて設計されています。記者情報を継続的に更新し、最適なメディアコンタクトをすばやく見つけ、メディアへのアプローチを成果ある掲載へとつなげます。 AIとグローバルのデータエキスパートによる継続的なデータ更新により、手作業でのリスト管理に代わる、常に最新のメディアインテリジェンスを提供します。

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Overview of Meltwaters media relations product

PRチームのためのメディアデータベース

MeltwaterのAI搭載メディアデータベースは、メディアリストを、より賢く活用できるPRアシスタントへ進化させます。

PR部門のためのAI

AIが、PR業務のあらゆるプロセスをサポートします。最適な記者の提案、ピッチ文の作成、メディアリストの自動生成に加え、要約やインサイトの抽出、掲載機会や記者の担当変更の通知まで、日々のPR業務を効率化します。

journalist chairs

PR部門がMeltwaterのメディアデータベースを選ぶ理由

Meltwaterのメディアデータベースを活用することで、PR・広報担当者は以下のことが可能になります：

  • 適切な海外の記者へ、自信を持ってアプローチできる
  • メールの不達率を減らし、到達率を向上できる
  • インサイトを成果につながるメディア掲載へとつなげられる

世界27,000社以上のお客様と50以上の拠点で培った知見をもとに、PRチームがより迅速かつ効果的にメディアへアプローチし、その成果をデータで証明できるよう支援します。

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PR部門がMeltwaterのメディアデータベースを選ぶ理由

Meltwaterは、静的なメディアデータベースにとどまらない価値を提供します。

常に最新・高精度なデータ：AIによる自動更新と専門チームによる検証で、従来のデータベースより高い精度を実現

連絡先情報だけではない価値：メディアインテリジェンス、モニタリング、分析を一つのプラットフォームに統合

より広範な情報を可視化：ニュースやSNSを含む幅広いデータから、より深いインサイトと精度の高いターゲティングを実現

時間を削減し、リスクを低減：手作業によるリサーチを削減し、不適切なアプローチによるブランドリスクを防止

Meltwater media relations solution outreach tab

メディアデータベースを超えた、PRインテリジェンスプラットフォーム

メディアデータベースは、単独で使うものではありません。

複数のPRツールを、ひとつのプラットフォームへ統合しましょう。

  • ニュース・SNS・デジタルチャネルを横断してメディア掲載をモニタリング
  • センチメントや話題の変化をリアルタイムで把握
  • 自動レポートでキャンペーン成果を可視化
  • トレンドやリスク、機会を早期に発見

複数のツールを行き来することなく、すべての情報をひとつのプラットフォームで管理できます。

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Meltwater media database profile

世界中のメディアへリーチできる、充実した記者データベース

適切な海外メディアへアプローチ

  • 世界80万人以上の記者・メディア関係者を収録
  • 北米・EMEA・APACを幅広くカバー
  • フリーランスライターや寄稿者も収録
  • Wall Street Journal、Barron’s、MarketWatchなどDow Jonesプレミアムコンテンツへの独自アクセス

グローバル向けに、ストーリーに最適なメディアへ届けられます。

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PRチームに必要なメディアリレーション機能をすべて搭載

メディアデータベース管理の主な機能

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担当分野・媒体・地域で絞り込める高度な記者検索

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AIによるメディアリスト作成・記者レコメンド

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リアルタイムの連絡先更新・プロフィール情報の自動反映

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最新記事やSNS活動を含む掲載インサイト

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メディアリスト管理・チームコラボレーション

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エンゲージメントを可視化するメール配信

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不達率・開封率・クリック率の分析

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CRMのようなメディアリレーション管理

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既存メディアリストのインポート・データ補完

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プレスリリース配信との連携

エンタープライズ対応のメディアデータベース

記者との関係を、より強固に

成果につながるPRは、単なる情報配信ではなく、信頼関係の構築から生まれます。 Meltwaterなら、メール開封状況や記者とのやり取りを時系列で可視化できます。 リレーション履歴を管理し、自社ドメインからのメール送信によって到達率を高めながら、記者との長期的な関係構築を支援します。

Meltwater social listening analyze

GDPR準拠・エンタープライズレベルのセキュリティ

Meltwaterは、プライバシーとセキュリティを最優先に設計されています。 GDPRに完全準拠し、透明性の高いデータ取得と適切なオプトイン運用を実施しています。 エンタープライズレベルのインフラにより、お客様のデータを安全に保護します。また、お客様のデータがAIモデルの学習に利用されることはありません。安心してご利用いただけます。

世界中のPRプロフェッショナルに選ばれています

Meltwaterのレポートは、チームの取り組みを裏付けるだけでなく、マーケティングやコミュニケーションの重要性を経営層に伝えるうえでも、大きな価値を発揮しています。
Nicole WilkinsUCLA CNSI 戦略コミュニケーションディレクター
Meltwaterは、プラットフォームとプロフェッショナルサービスの両方がそろった包括的なソリューションです。信頼できる組織と連携できることが、Meltwaterを高く評価している理由です。
Evan EscobedoWestern Union ソーシャルリスニング・アナリティクス・インサイト部門 グローバル責任者
Meltwaterの魅力は、すべてを一つのプラットフォームで管理できることです。ソーシャルリスニング、SNSへのコンテンツ配信、ニュースレター配信、メディアモニタリング、さらには記者への情報発信まで、すべてを一元的に行えます。それが他にはない大きな強みです。
Lydia Sermonsハワード大学 コミュニケーション担当バイスプレジデント兼最高コミュニケーション責任者

スピーディーな導入。充実したサポート。迷わず使い始められます。

導入はシンプル。運用開始まで、専任チームがしっかりサポートします。

  • Typical setup in 2–4 weeks
  • 専任チームによるオンボーディング・導入支援
  • 30〜60日間の導入プログラム
  • Meltwaterアカデミーによるeラーニングの提供
  • 専任カスタマーサクセスマネージャーが継続支援
  • SalesforceやMicrosoft Teamsなど主要ツールとの連携

既存のメディアリストもすぐにインポート・拡張できるため、スムーズに移行できます。

製品デモを申し込む

古いメディアリストにさようなら。成果につながるメディア掲載へ。

適切なメディアデータベースは、単なる時間短縮だけでなく、PR成果そのものを高めます。 最適な記者をすばやく見つけ、より強固なメディアリレーションを築き、メディアアプローチを成果につながる掲載へと変えましょう。 Meltwaterのメディアデータベースを、ぜひデモでご体験ください。

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メディアデータベース管理についてよくある質問

正確なメディアデータベースには、継続的な情報更新、信頼できるデータソース、リアルタイムでの情報補完が欠かせません。Meltwaterは、AIによる自動更新と専門チームによる検証を組み合わせ、所属先・担当分野・媒体など、常に最新の記者情報を提供します。

世界80万人以上の記者・メディア関係者を収録しています。地域、業界、担当分野を横断して検索できます。

AIクローラーとグローバルのリサーチチームにより継続的に更新されています。重要な変更は通常24〜48時間以内に反映されます。

継続的なデータ検証と情報更新により、業界でも低い水準の不達率を維持しています。

はい。担当分野、地域、媒体、トピックで絞り込み検索できるほか、自然言語による検索にも対応しています。

はい。フリーランスライター、寄稿者、独立系ジャーナリストも収録しており、最近の執筆実績や所属情報も確認できます。

多くのお客様は2〜4週間程度で利用を開始しています。導入後30〜60日間は、専任チームがオンボーディングと運用をサポートします。

はい。MeltwaterはGDPRをはじめとする厳格なプライバシー基準に準拠し、透明性の高いデータ取得・管理を行っています。

はい。Salesforceをはじめとする各種ツールと連携でき、メディアアプローチやリレーション情報を既存の業務フローへ統合できます。

もちろん可能です。既存のメディアリストをインポートし、最新の連絡先情報や記者情報、エンゲージメントデータを付加して活用できます。