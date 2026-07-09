Meltwaterのご活用状況

グッドコミュニケーションズのSNSチームでは、クライアント企業の全SNSアカウントを横断的にサポートされています。同チームの長岡由夏さまは、エクスプロアを活用したサポートに対する同社クライアント企業各社からの反応について、次のように述べておられます。

「キーワードをきめ細かく設定できて、ユーザーの大量の生の声とセンチメントを的確に、しかもリアルタイムで把握できる点について、高い評価をいただいています。また、デジタルマーケティングキャンペーンの効果測定や、メディアリリースに対する反響把握をSNSに限らず全メディアチャンネルに渡って網羅的に行える点も、大きなメリットであると認識していただいています。」

長岡さまはさらに、「UGCの戦略的な活用を通じて、クライアント企業のSNSアカウントのエンゲージメントを大きく向上させるお手伝いもできています」と話されています。グッドコミュニケーションズのチームでは、クライアント企業に対するサポートのクオリティーをさらに高めるため、当社のMeltwaterアカデミーとの協働で、エクスプロア習熟に向けた社内スタッフトレーニングや勉強会も随時実施されています。

「私たちのチームは40名ほどいますが、その中から2，3名を現在メンターとして指名し、若手にエクスプロア活用を随時指導し、Meltwaterスペシャリストを養成するようにしています。」（長岡さま）