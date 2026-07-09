株式会社メンバーズ
お客さまのデジタルマーケティングキャンペーンの効果測定や、メディアリリースに対する反響把握をSNSに限らず全メディアチャンネルに渡って網羅的に行える点も、大きなメリットであると認識していただいています。
メンバーズグッドコミュニケーションズカンパニー 田中亜蓮さま
株式会社メンバーズさまのご紹介
グループ会社である、メンバーズグッドコミュニケーションズカンパニー（以下、グッドコミュニケーションズ）は、メンバーズグループにおける専門カンパニーの一つであり、企業のSNS公式アカウントの戦略策定から運用推進までのコンサルティングを軸とし、ソーシャルリスニングを強みとしたコミュニケーション支援をしています。当社のソリューションに関しては、エクスプロア<Explore>をご活用いただいています。
同チームでは、SNSのトレンドやニュースなどを調査し発信するチーム内のラボ活動（スキルアップを目的に業務内外で学びあうためのコミュニティ活動）の一環として、インフルエンサー分析やソーシャルメディア上の波及を確認できるツールの導入を決定され、当社のエクスプロアをお選びいただきました。
Meltwaterのご活用状況
グッドコミュニケーションズのSNSチームでは、クライアント企業の全SNSアカウントを横断的にサポートされています。同チームの長岡由夏さまは、エクスプロアを活用したサポートに対する同社クライアント企業各社からの反応について、次のように述べておられます。
「キーワードをきめ細かく設定できて、ユーザーの大量の生の声とセンチメントを的確に、しかもリアルタイムで把握できる点について、高い評価をいただいています。また、デジタルマーケティングキャンペーンの効果測定や、メディアリリースに対する反響把握をSNSに限らず全メディアチャンネルに渡って網羅的に行える点も、大きなメリットであると認識していただいています。」
長岡さまはさらに、「UGCの戦略的な活用を通じて、クライアント企業のSNSアカウントのエンゲージメントを大きく向上させるお手伝いもできています」と話されています。グッドコミュニケーションズのチームでは、クライアント企業に対するサポートのクオリティーをさらに高めるため、当社のMeltwaterアカデミーとの協働で、エクスプロア習熟に向けた社内スタッフトレーニングや勉強会も随時実施されています。
「私たちのチームは40名ほどいますが、その中から2，3名を現在メンターとして指名し、若手にエクスプロア活用を随時指導し、Meltwaterスペシャリストを養成するようにしています。」（長岡さま）
グッドコミュニケーションズとの戦略的パートナーシップ強化に向けて
１．「クライアントの共同開拓で協力」
グッドコミュニケーションズと当社のパートナーシップをより戦略的なレベルに高めるため、2021年より、クライアント共同開拓の試みもスタートさせました。グッドコミュニケーションズが新規クライアント候補先にアプローチするに当たっては、当社スタッフもプレゼンテーションに加わらせていただき、グッドコミュニケーションズのクライアント向けリソースの一つとして、当社ツールの効果をアピールさせていただいています。すでに複数の企業様とお打合せの機会をいただきの機会をいただき、ソーシャルリスニング強化に向けた具体的なご提案をさせていただいたケースも出てきています。
２．「ソートリーダーシッププログラムの共同展開」
グッドコミュニケーションズとのパートナーシップ強化に関しては、新規クライアント共同開拓の試みに加え、ウェビナー等のソートリーダーシップ活動の共同開催の取り組みもスタートさせ ました。例えば、2021年7月には、『DXの鍵は「 顧客の声」：ソーシャルリスニングで進化するマ ーケティング』と題するウェビナーをオンライン で共催、グッドコミュニケーションズ のご担当マネジャーおよび当社のエンタプライズ 部門ディレクターが講師として登壇しました。デ ジタルマーケティング領域のインサイトにフォー カスしたプログラムの共同開催は、今後も継続し ていく予定です。
３. 「デジタルエージェンシーの戦略的パートナー として」
企業がマーケティング活動におけるＤＸをますま す強化していくトレンドにおいては、エージェン シーに対するデジタル領域の優位性、特にSNS戦 略の提案能力や、ソーシャルリスニングの活用を 通じたカスタマーとのエンゲージメント強化に対 する期待も高まります。そうした中で、当社とし ても、デジタルマーケティング・コミュニケーシ ョン領域の総合SaaS企業として、グッドコミュニケーションズのとの間で構築したこう した双方向の関係を、さらに充実したものに進化 させられるよう、努力を継続していきたいと考え ます。
メンバーズグッドコミュニケーションズカンパニーから当社に対するご要望
「Meltwaterのソリューションを当社のリソースとして活用することにより、当社はこれまで、限られた人数のスタッフで質の高いサポートを提供してくれるエージェンシーである、との評価をクライアント各社からいただいています。こうした当社への評価をさらに高めていけるようなwin-winの関係を、Meltwaterと今後も継続していけたら、と期待しています。」（長岡さま）
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