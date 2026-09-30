はい。Meltwaterでは、エンゲージメント率やリーチ、推定メディア価値（EMV）などの包括的な指標を用いて施策成果を測定できます。さらに、Shopify連携を通じてコンバージョンや売上への貢献まで可視化可能。どのインフルエンサーや投稿が最も売上につながったかを追跡し、キャンペーンの実質的なROIを正算出できます。