インフルエンサーマーケティング
ブランドを理解し、進化し続ける。 唯一のインフルエンサー マーケティングソリューション
パーソナライズされたAIを搭載。ブランドのブリーフ、キャンペーン、過去の成果を継続的に学習し、貴社だけのブランドインテリジェンスを蓄積します。あらゆる施策フェーズにおいて、より精度の高い意思決定を支援します。
世界を代表するブランドに選ばれる Meltwaterのインフルエンサーマーケティングツール
多くのブランドがMeltwaterを活用し、スプレッドシート中心の管理から脱却。代理店経由では見えにくかった施策状況も把握しながら、成果を重視したインフルエンサー施策に取り組んでいます。
実証された成果
機能だけでなく、成果で比較を
第三者機関による調査でも、Meltwaterの導入によるROIの向上、コスト削減、そしてキャンペーン運用を遅らせる定型作業の自動化が証明されています。
ROI 307%
クリエイター発掘にとどまらず、投資対効果を3倍に。
93.9万米ドルを削減
施策運用の効率化と自動化により、インフルエンサー・クリエイター関連コストを削減。
80%以上
定型作業を自動化して業務効率を高め、戦略に集中できる時間を確保。
組織ごとのニーズに対応
あらゆる戦略に対応し、ROIを可視化する包括的なソリューション
Meltwaterは、グローバルガバナンス、クライアント向けレポーティング、売上への直接的な貢献の可視化など、組織ごとの目標や運用体制に合わせて柔軟に対応します。
グローバル企業
一元的なガバナンス、本社向けダッシュボード、市場横断の可視性により、複数地域にまたがるインフルエンサー施策の統合管理・内製化を実現します。
代理店
拡張性の高いワークフロー、目的に合わせたクリエイター発掘、そのまま共有できるレポートを使って、複数クライアントの施策を効率的に進められます。
Eコマース部門
割引コードの追跡とリアルタイムの売上貢献分析により、どのクリエイターが販売成果につながっているかを継続的に把握できます。
「マイクロインフルエンサーやナノインフルエンサーを探すために、Meltwaterのインフルエンサーマーケティングプラットフォームをほぼ毎日活用しています」
Gareth Crew
キヤノン EMEA ソーシャル＆デジタルコミュニケーション責任者
$9,000
わずか1週間で削減した代理店費用
37%
キャンペーン成果の向上を特定・数値化
主な機能
フォロワー数ではなく 成果につながるクリエイターを発掘
MeltwaterのAIエンジンがブランドを深く学習し、目標、コンテンツスタイル、ターゲット層にマッチするクリエイターを発見。インフルエンサーの選定段階から、より精度の高い意思決定を強力に支援します。
ブランドのペルソナ、理想とするクリエイター像、ターゲットオーディエンス、キャンペーン目標を、ブリーフまたはプロンプトで入力。
3,000万以上のデータベースから、ブランドとの親和性、コンテンツの関連性、オーディエンスの特性をもとに、最適なクリエイターを提案。
クリエイターごとにパーソナライズしたメッセージを生成し、業務フローに合わせてフォローアップまで管理。
成果につながるインフルエンサー施策を始めませんか？
ブランドに最適なクリエイターの発見からキャンペーン管理、ROIの可視化まで。Meltwaterなら一つのプラットフォームで実現できます。
インフルエンサーマーケティングプラットフォームに関するよくある質問
はい。Meltwaterでは、エンゲージメント率やリーチ、推定メディア価値（EMV）などの包括的な指標を用いて施策成果を測定できます。さらに、Shopify連携を通じてコンバージョンや売上への貢献まで可視化可能。どのインフルエンサーや投稿が最も売上につながったかを追跡し、キャンペーンの実質的なROIを正算出できます。
はい。Shopify連携により、固有の割引コードやトラッキングリンクを使って売上コンバージョンを追跡できます。ラストクリックアトリビューションとキャンペーン別の詳細データから、どのインフルエンサーが売上に貢献しているかを把握できます。
アカウントの活動量、休眠傾向、不自然なフォロワー急増を分析するボット検知機能を備えています。また、「True Reach」指標により、単なるフォロワー数ではなく、閲覧数や実際のエンゲージメントを考慮した各アカウントの実質的なリーチを算出します。
はい。3,000万以上のクリエイターデータベースには、ナノインフルエンサー（フォロワー500〜5,000人）からメガインフルエンサーまで含まれています。影響力の規模やエンゲージメント率で絞り込み、熱量の高いオーディエンスを持つニッチなマイクロインフルエンサーを発見できます。
はい。クリエイターの発掘・審査から、キャンペーン管理、やり取りの集約、コンテンツ承認、支払い処理、商品提供、レポーティングまで。インフルエンサー施策の全工程をひとつのプラットフォームで完結できる、フルサイクルのソリューションです。
はい。Meltwaterは、世界最大級となる3,000万以上のクリエイターデータベースに、エンタープライズ向けキャンペーン管理、AIを活用したクリエイター発掘、不正検知、Eコマース連携、統合レポーティングを組み合わせています。単独型のツールとは異なり、インフルエンサー施策の成果をPR、SNS、競合インテリジェンスと結び付け、組織の戦略的な意思決定を強力に支援します。
はい。代理店は複数クライアントの施策をMeltwaterで管理し、レポートをダウンロードして用途に合わせてカスタマイズできます。
はい。Eコマース成果の測定に向けて、MeltwaterはShopifyおよびWooCommerceと連携し、その他のEコマースプラットフォーム向けには独自のトラッキングピクセルも提供しています。これにより、売上への貢献を分析し、インフルエンサー施策を販売実績や測定可能な成果へ直接結び付けられます。
はい。Meltwaterはグローバルに幅広く対応しており、特に北米、欧州、中南米で強力なデータ基盤を持つほか、APACや中東・アフリカでも対象市場を拡大しています。190以上の国と地域でクリエイター検索とキャンペーン管理を支援しており、数十言語に対応した検索機能によって、各地域に根ざしたマイクロ・ナノインフルエンサーを高精度に発掘できます。
はい。MeltwaterはTipaltiおよびGigapayとの連携により、支払い処理機能を提供しています。税務対応を自動化しながら、世界各地のクリエイターへ現地通貨で支払うことが可能です。契約書のアップロード、支払いの設定、請求書管理もプラットフォーム上で行えます。