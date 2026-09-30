メディアインテリジェンス
成果を最大化するPR・広報部門のためのメディアインテリジェンス
ニュース、SNS、放送、デジタル上の会話をひとつのプラットフォームでモニタリング。単にニュースを追うだけでなく、変化を捉えて次のPRアクションへとつなげます。
PR・広報部門が Meltwaterを選ぶ理由
確かなビジネス価値につながる成果
レポートで終わらず、アクションへ
PR・広報やマーケティングなど、部門を横断してインサイトを共有。メディアリレーションズからインフルエンサー施策まで、すべてをひとつのワークフローで完結します。
メディアモニタリングを超えた分析
ニュース、SNS、フォーラム、放送、自社コンテンツまで、世界規模のデータソースを一つのプラットフォームで追跡・分析できます。
業務効率化のためのAI
AIによる要約、高度なブーリアン検索、ガイド付きインサイトにより、毎週の分析作業を大幅に効率化します。
世界中のブランドに選ばれるメディアインテリジェンス
グローバル企業のコミュニケーション部門は、Meltwaterのメディアインテリジェンスを活用してツールを統合し、危機をリアルタイムで検知し、経営層向けレポート作成の効率化を図っています。
変化し続けるメディア環境の全体像を把握
メディアとSNSのシグナルは、別々に存在しているわけではありません。Meltwaterは、アーンドメディアモニタリング、ソーシャルリスニング、AI分析を一つに統合し、ツールを切り替えたり分断されたデータを照合したりすることなく、全体像を把握して次のアクションへ移れる環境を提供します。
Mira Companionで日々の分析を効率化
メディアインテリジェンスのために設計されたAI
Mira Companionは、Meltwaterメディアインテリジェンスのワークフローに直接組み込まれたAIです。独立した別ツールではなく、ダッシュボード、検索、コンテンツ画面をリアルタイムで強化し、生データから意味のあるインサイトまでを数秒で導きます。
メディア、SNS、インフルエンサー、記者、LLMを横断する幅広いデータから、状況を読み解くための文脈まで確認できます。
AI要約が、言及数の急増、センチメントの変化、新たに注目されているテーマを自動で説明。長時間の手作業による分析を行わずに、変化の背景まで把握できます。
インサイト生成を自動化し、データをスライドへまとめる作業ではなく、戦略立案に時間を使えます。
AIが生成した背景情報をPR・広報、マーケティング、経営層へ共有し、組織全体が同じインテリジェンスをもとに判断できます。
メディアモニタリングを一つのプラットフォームに統合
あらゆるチャネルの全体像を捉え、プラットフォームからアクションへ
アーンドメディアとSNSを一元的にモニタリング
ニュース、放送、デジタルメディア、SNSを一つの画面で横断的に把握。
AIによるセンチメント分析とデータエンリッチメント
何が語られているかだけでなく、それがブランドにどのような意味を持つのかまで理解できます。
統合ダッシュボードで一貫したレポーティング
経営層にも共有しやすい、明確で一貫したレポートを作成できます。
自社コンテンツの取り込み（BYOC）
アンケートや文字起こしなどの社内データを、外部メディアの報道と併せて分析できます。
実務で実証された確かな成果
Meltwaterのメディアインテリジェンスを活用し、メディア露出を測定可能なビジネス成果へつなげた事例をご覧ください。
以前は、自分たちの取り組みの結果を俯瞰して見る機会がありませんでした。Meltwaterのおかげで視野が広がり、市場や競合と比較しながら、自分たちの位置づけを数値やデータで正確に把握できるようになったのです。ようやく、今後の具体的な目標を実行していくための土俵が整ったという感覚があります
佐山 暁子
NTTドコモコンシューマサービスカンパニー マーケティング戦略部 コミュニケーション戦略 広報戦略担当
経営層向けレポーティング
複雑なメディア露出を、経営層に伝わるストーリーへ
Meltwaterは、一貫した経営層向けレポートを効率的に作成できる環境を提供します。何が変化しているのか、なぜ重要なのか、次に何をすべきかを、ステークホルダーが明確に理解できます。
- すぐに共有できるダッシュボードとレポート画面
- アーンドメディアとSNSを横断した文脈を一か所で把握
- AI要約で分析時間を短縮し、変化の背景を明確化
- PR・広報、マーケティング、経営層の認識をそろえるインサイト
Meltwaterが選ばれる理由
キーワード追跡だけでは足りないチームへ
多くのツールが言及の追跡で終わる一方、Meltwaterは得られたインサイトを次のアクションへつなげます。
従来のモニタリングツール
Meltwaterのメディアインテリジェンス
主な機能
メディア分析に必要な機能を一つに
グローバルモニタリング
複数の市場、地域、言語を一つの画面で横断的にモニタリングできます。
AIアシスト検索
AIによるガイドと提案を使って、ブーリアン検索の条件を効率的に作成できます。
自社コンテンツの取り込み（BYOC）
アンケートや文字起こしなどの社内テキストデータを、外部メディアの報道と併せて分析できます。
過去データのトレンド分析
成果の推移を時系列で追跡し、PR・広報活動が生んだ影響を示せます。
ツールの統合
複数ベンダーへの依存と手作業によるレポート作成を減らし、一つのプラットフォームへ統合します。
API連携
MeltwaterのデータをBIプラットフォーム、社内ダッシュボード、レポーティングワークフローへ接続できます。
メディアインテリジェンスが大きな価値を生む領域
危機のリアルタイム検知・リスク低減
ナラティブが変化するときは、数分の差が重要です。リアルタイムアラート、急増検知、センチメント変化のモニタリングにより、問題を早期に捉え、リスクが大きく報道される前に対応できます。
競合インテリジェンス・シェア・オブ・ボイス分析
自社の立ち位置と会話の変化を把握できます。シェア・オブ・ボイスの推移を追跡し、主要競合と比較しながら、業界トレンドを早期に発見。データ収集だけでなく、意思決定を目的としたダッシュボードで分析できます。
経営層向けレポーティング
複雑なメディア露出を、経営層に伝わる明確なストーリーへ変換します。何が変化しているのか、なぜ重要なのか、次に何をすべきかを示す、一貫したレポートを作成できます。
消費者インテリジェンス・トレンド検知
競合に先駆けて、生活者が関心を寄せるテーマやニーズを把握できます。
データにもとづいた意思決定をここから
ツールの統合、危機の早期検知、経営層向けレポートを一つのプラットフォームで実現する仕組みをご紹介します。
メディアインテリジェンスに関するよくある質問
メディアインテリジェンスプラットフォームとは、アーンドメディアモニタリング、ソーシャルリスニング、競合ベンチマーク、経営層向けレポーティングを一つのシステムに統合し、ブランドの可視性把握と戦略的な意思決定に活用するための基盤です。Meltwaterは、PR・広報部門がメディア環境の変化を把握し、次のアクションへつなげるための統合ツールです。
Meltwaterは、アーンドメディアモニタリング、ソーシャルリスニング、競合ベンチマーク、経営層向けレポーティングを一つに統合しています。複数のツールを切り替えずに、シグナルの把握、インサイトの抽出、次のアクションまでを一つのワークフローで進められます。PR・広報業務に合わせたダッシュボードとアラートにより、日々のモニタリングから経営層への報告まで対応します。
はい。Meltwaterでは、シェア・オブ・ボイスを把握するダッシュボードと競合ベンチマークを利用できます。自社の可視性の推移を測定し、主要競合と比較しながら、消費者の注目がどこへ移っているのかを把握できます。
はい。Meltwaterは、アーンドメディアのモニタリングとソーシャルリスニングを1つのメディアインテリジェンスプラットフォームに統合し、チャネルを横断した消費者の会話の全体像を把握できます。
Meltwaterは、リアルタイムアラートと急増検知に対応しています。突発的な問題を早期に捉え、センチメントの変化を継続的に確認し、ナラティブが変化した際により早く対応できます。
はい。MeltwaterはAPI連携に対応しており、MeltwaterのデータをBIツール、社内ダッシュボード、レポーティングワークフローへ接続できます。
APIアクセスは、Meltwaterのデータ連携機能の一部として提供されています。利用できる範囲は契約プランや構成によって異なるため、必要なデータ量や用途に応じて担当者へご確認ください。
Meltwaterは過去データのトレンド分析に対応しており、成果の推移を長期的に追跡できます。利用できる期間やデータの深度は、契約プランと情報ソースによって異なります。地域やプランに応じた詳細は担当者へご確認ください。
はい。Meltwaterは世界各地の市場と言語に対応しており、複数の国・地域におけるメディア露出を一つの画面でモニタリングできます。
Meltwaterの導入支援では、検索条件やアラートの設定から、ダッシュボードとレポートの構築まで、チームが早期に活用を始められるよう案内します。大規模な組織では、ユーザーや地域を横断して一貫したワークフローを運用できるよう、体系的なトレーニングやベストプラクティスの共有も行います。