Meltwaterの歩み
インサイトで意思決定を拓く Meltwaterのストーリー
2001年の創業以来、Meltwaterはメディア、SNS、消費者、セールスインテリジェンスを網羅する幅広いソリューションを通じて、大きなインパクトを生み出す世界中のブランドから、信頼されるパートナーとして選ばれ続けています。
すべては確かなインパクトを生み出すために
27,000
Meltwaterを導入している企業・組織
2,200+
メディアインテリジェンスの未来を創る社員
50
世界各地のオフィス
ビジョンとミッション
単なる「理解」で終わらせない。インサイトを、確かな「アクション」へ。
Meltwaterでは、データは単に情報を提供するだけでなく、人や組織に力を与えるものだと考えています。複雑なデータを明確なインサイトへと変え、チームがより迅速に動き、的確な意思決定を下し、自信を持って行動できるよう支援します。この信念こそが、私たちの製品開発、パートナーとの協働、そして日々の進化のあり方を形づくっています。
ビジョン: 世界中のデータをリアルタイムで活用し、お客様の競争優位性を最大限に引き出します。
ミッション: 常にイノベーションを追求し、最高水準のサービスを提供するとともに、テクノロジーと人の力を通じて持続的な成長を実現することをお約束します。
PR・広報・マーケティング部門から高評価（G2調べ）
これまでの歩み
信念を原点に行動とともに進化。
2001
小さな始まり、大きな信念
始まりは、オスロの造船所の一角。2人のメンバー、1台のコーヒーマシン、そして15,000ドルの資金からのスタートでした。 オンラインメディアモニタリングの先駆けとして、私たちは早くから「データは単なる情報ではなく、新たな機会そのものである」ことを見抜いていました。世界中のデータをインサイトへと変えることで、組織の運営、意思決定、そして成長のあり方を根底から変えられる——その強い信念こそが、Meltwaterの原点です。
現在
モニタリングから、インテリジェンスへ
オスロで始まったMeltwaterは、メディア、SNS、消費者、そしてセールスインテリジェンスを網羅するグローバルなプラットフォームへと成長しました。 世界各地にチームを配置し、グローバル規模でお客様を支援するなかで、独自のイノベーション、企業買収、そして最先端のAIによって機能を継続的に拡張しています。現在私たちは、組織が単に情報を追うことから抜け出し、その意味を深く理解し、確かなアクションへと繋げられるよう支援しています。
私たちが大切にしている価値観
ノルウェー語で「楽しむ」を意味します。本当の成功には、日々の仕事を楽しむことが欠かせないと私たちは考えています。そのため、メンバーが安心して力を発揮し、互いに刺激を受けられる、楽しく協働的な環境づくりを大切にしています。お客様との関係でも、Meltwaterを利用するあらゆる場面で前向きな体験を届けることを目指しています。
ノルウェー語で「No.1」を意味する言葉です。Meltwaterでは、「平均的」であることでは決して十分ではありません。私たちが目指すのは、社員一人ひとりが自らの可能性を最大限に引き出し、プロフェッショナルとしても、一人の人間としても成長し続ける「革新的な企業」を築くことです。お客様に対しては、世界水準の製品とサービスでお応えするために期待を超える努力を惜しまず、常に『お客様をNo.1に考える』姿勢をお約束します。
ノルウェー語で「敬意」を意味する言葉です。企業や個人がどのように成功を手にするか、そのプロセスも大切だと私たちは考えています。世界各地の社員が持つ多様な背景、経験、視点を積極的に受け入れ、誰もが敬意と謙虚さをもって互いに接し合える職場環境づくりに取り組んでいます。同様に、お客様にもMeltwaterとのあらゆる接点を通じて、「常に尊重され、大切にされている」と感じていただける関係を目指しています。
Moro、Enere、Respektの頭文字からなる「MER」は、ノルウェー語で「more（もっと）」を意味します。これは、私たちが継続的な改善を追求し、すべての社員が会社の成功に貢献できる環境を創り出すという強いコミットメントを表す言葉です。 個人の目標であれ、会社としてのマイルストーンであれ、私たちは成果を称え合いながらも、さらなる向上心を決して失いません。お客様、そして世界に向けて最高水準のソリューションを届けるために、私たちは常に互いを高め合い、切磋琢磨し続けています。
取締役会
経営陣
取締役
MW Investment B.V.