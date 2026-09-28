Meltwaterでは、データは単に情報を提供するだけでなく、人や組織に力を与えるものだと考えています。複雑なデータを明確なインサイトへと変え、チームがより迅速に動き、的確な意思決定を下し、自信を持って行動できるよう支援します。この信念こそが、私たちの製品開発、パートナーとの協働、そして日々の進化のあり方を形づくっています。



ビジョン: 世界中のデータをリアルタイムで活用し、お客様の競争優位性を最大限に引き出します。



ミッション: 常にイノベーションを追求し、最高水準のサービスを提供するとともに、テクノロジーと人の力を通じて持続的な成長を実現することをお約束します。