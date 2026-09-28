最新の消費者インサイトを知るLinkfluence

消費者インサイトプラットフォーム
AIが導く、リアルタイムの消費者インサイト
予測できるマーケティングへ。 Meltwaterの消費者インサイトプラットフォームは、オーディエンスの動向やブランドの認知・評価、競合の状況をリアルタイムで可視化します。 高度なAIが膨大なオンライン上の会話を分析し、数分で実践的なインサイトへと変換。レポートを何週間も待ったり、不完全なデータに頼ったりすることなく、常に最新のインテリジェンスをもとに、より迅速で確信を持った意思決定を支援します。
まだ、変化に対応するだけですか？
Meltwaterは、リアルタイムのAI分析によって、時間のかかるスポット調査から継続的なコンシューマーインサイトへと転換します。
トレンドを先読みし、変化にすばやく対応し、一歩先の意思決定を支援します。
こんなお悩みはありませんか？
- オーディエンスの動向を十分に把握できていない
- インサイトを得るまでに時間がかかる
- レポート作成に毎週何時間も費やしている
- アンケートの回答率が低下している
- “データが複数のツールに分散している
多くの企業では、いまだに変化に後追いで対応しています。
インサイトを得るまでに時間がかかり、アンケートの回答率は低下し、データは複数のツールに分散しています。レポート作成にも多くの時間を要し、トレンドに気づいた頃には、すでに対応が遅れてしまうことも少なくありません。
あらゆるチャネルのインサイトを、一元的に把握。
顧客は、さまざまなチャネルで日々意見を発信しています。
Meltwaterは、SNS、オンラインニュース、ブログ、フォーラム、レビューサイト、さらにはポッドキャストなどのデータを統合し、ひとつのプラットフォームで可視化します。
グローバルなデータカバレッジとプレミアムコンテンツへのアクセスにより、自社ブランド、競合、市場に対する生活者の声を、偏りなく包括的に把握できます。
インサイトを、すぐに。
AIが消費者データを、数分で意思決定につながるインサイトへ。
MeltwaterのAIは、アナリストやデータサイエンティストだけでなく、誰もがインサイトを活用できるよう設計されています。
Mira Studio
自然な言葉で質問するだけで、レポートや要約を瞬時に作成。複雑な設定なしで、トレンドをすばやく分析できます。
GenAI Lens
AI検索・LLMでブランドがどのように紹介されているかを分析し、AI上のプレゼンスを可視化。AI時代に向けたブランド戦略の最適化を支援します。
AIトレンド検知
高度なセンチメント分析（皮肉や文脈の理解を含む）に加え、急激な変化や異常値を自動検知し、新たなトレンドをいち早く把握します。
データを、すばやく実践的なインサイトへ。
リアルタイムで変化を捉え、チャンスを逃さない。
変化の速い市場では、スピードが競争力につながります。 Meltwaterは、新たな課題やビジネスチャンスを早期に発見できるよう支援します。リアルタイムモニタリングとインテリジェントなアラートにより、話題の急増やセンチメントの変化など、重要なシグナルをいち早く把握できます。 さらに、トレンド分析や競合分析によって、市場の変化を先読みし、他社に先駆けてアクションを起こせます。
ブランドヘルスと生活者の認識を継続的に把握
ブランドを正しく理解するには、一時点のデータだけでは十分ではありません。継続的なモニタリングが不可欠です。 Meltwaterなら、センチメントの推移やブランドに対する認識の変化を時系列で分析し、その背景にある要因を把握できます。 さらに、詳細なオーディエンスセグメントやペルソナを作成し、大量の製品フィードバックも効率的に分析できます。 B2C企業はもちろん、B2B企業や金融・医療など規制業種においても、継続的なブランド分析を通じて、より確かな意思決定を支援します。
誰でも使える、パワフルなインサイト
優れたインサイトは、使いやすくなければ意味がありません。 Meltwaterは、直感的に操作できるダッシュボードと柔軟にカスタマイズできるレポート機能を備えています。 レポートは自動化・共有でき、ホワイトラベルにも対応。部門を問わず誰もがインサイトを活用できるため、組織横断のコラボレーションと迅速な意思決定を促進します。
高度な機能と使いやすさを兼ね備えたプラットフォーム
Meltwaterの消費者インサイトが選ばれる理由
多くのコンシューマーインサイトツールは高機能である一方、操作が複雑で、専門知識や導入までの準備に時間を要します。また、アンケートや構造化データに依存するツールでは、分析できる範囲やスピードに限界があります。
Meltwaterで実現できること
従来の手法からの脱却
Meltwaterで実現できること
より迅速にインサイトを取得
従来の手法からの脱却
複雑な導入や習得は不要
Meltwaterで実現できること
ビジネスユーザーでも活用可能
従来の手法からの脱却
データアナリストだけに依存しない
Meltwaterで実現できること
常に最新のインサイトを提供
従来の手法からの脱却
単発のレポートでは終わらない
Meltwaterで実現できること
リアルな生活者の声を分析
従来の手法からの脱却
アンケートの偏りに左右されない
Meltwaterで実現できること
一つのプラットフォームで完結
従来の手法からの脱却
複数ツールを使い分ける必要がない
エンタープライズレベルの精度とセキュリティ
Meltwaterは、高い精度・透明性・セキュリティ基準を満たすよう設計されています。
- AIモデルは文脈を理解した分析を行い、ブランドや業界に合わせた最適な分析が可能です。
- 厳格なデータ品質管理とGDPRなどの法規制への準拠により、安心してご利用いただけます。
- セキュアなインフラと柔軟なデータレジデンシーに対応し、世界中のエンタープライズ企業に選ばれています。
ツールを統合。 コストを削減。 インサイトをシンプルに。
必要な機能を、一つのプラットフォームに。
- 多くの企業では、消費者インサイトを得るために複数のツールや外部パートナーを利用しています。その結果、業務が複雑化し、コストが増加し、意思決定にも時間がかかってしまいます。
- Meltwaterは、ソーシャルリスニング、メディアモニタリング、リサーチをひとつのプラットフォームに統合。複数のツールを使い分ける必要がなくなり、信頼できるデータソースを一元化できます。
- その結果、レポート作成時間や調査コストを削減し、業務を効率化しながら、より迅速で質の高いインサイトを得られます。
消費者インサイト
Meltwaterの消費者インサイトと、調査会社によるアンケートとの違いは？
限られたサンプルや回答者に依存する従来の調査とは異なり、Meltwaterはオンライン上で交わされる何百万ものリアルな会話をリアルタイムで分析します。
従来の調査
Meltwaterの消費者インサイト
包括的な消費者インサイトソリューション
Meltwater消費者インサイトの主な機能
リアルタイムのソーシャルリスニング・メディアモニタリング
高度なセンチメント・感情分析
トレンド検知・予測分析
競合比較・ベンチマーク
オーディエンス分析・ペルソナ作成
カスタマイズ可能なダッシュボードと自動レポート
AI検索・対話型分析
多言語に対応したグローバルデータカバレッジ
世界中のマーケティング・PR部門に選ばれています
オーディエンスを深く理解し、リスクを先回りして捉え、成長につながる新たな機会を発見するために、世界中の企業がMeltwaterを活用しています。
Meltwater消費者インサイトの活用事例
従来の調査が「何が起きたか」を明らかにするのに対し、Meltwaterは「今何が起きているのか」、そして「次に何が起こるのか」をリアルタイムで把握できます。
MeltwaterはSNS上で共通の話題を発していたり、特定の興味関心を持っていたりするユーザーを何百、何千人規模で集め、クラスター分析できるツールです。「特定の1人」だけの分析から脱却し、膨大なデータから「このクラスターにはこの傾向がある」と機械的に分析できるようになったため、工数面でも説得力の面でも非常に助かっています。
近藤健人
ネスレ日本株式会社 マーケティング&コミュニケーションズ本部 コンシューマーエンゲージメントサービス部 シニアVOCスペシャリスト
市場の声を、競争優位へ。
あらゆる会話にはインサイトがあり、あらゆるインサイトには新たなビジネスチャンスがあります。 Meltwaterは、生活者にとって本当に重要なことを明らかにし、競合が見落としている市場機会を発見。市場の変化にも自信を持って対応できるよう支援します。 勘や推測ではなく、データに基づく意思決定へ。
Meltwater消費者インサイトについてよくある質問
Meltwater消費者インサイトは、ニュース、SNS、ブログなどの公開情報をもとに、消費者の声やセンチメント、行動を分析・可視化するマーケットインテリジェンスプラットフォームです。データに基づく、より的確な意思決定を支援します。
SNS、ニュースメディア、ブログ、フォーラムなどの公開情報を収集し、自然言語処理（NLP）と独自の分類・分析技術を活用して、消費者の関心やセンチメント、トレンドを抽出します。
SNS、ニュース、ブログ、フォーラム、レビューサイトに加え、世界中の多様な情報ソースやプレミアムコンテンツを分析対象としています。これにより、消費者の声を偏りなく包括的に把握できます。
高度なAIと自然言語処理（NLP）を活用し、大量の非構造化データを分析します。センチメントやパターン、トレンドを自動で抽出し、ダッシュボードや対話型インターフェースを通じて、実践的な消費者インサイトを提供します。
Meltwaterのセンチメント分析は、文脈を理解した分析に対応しており、皮肉やニュアンスも考慮して評価します。また、業界やブランドに合わせたカスタマイズにも対応しており、より高い精度で分析できます。
はい。競合ブランドの言及数やセンチメント、キャンペーン、ポジショニングなどを分析し、自社との比較や市場における競争状況を把握できます。
はい。さまざまな形式でデータをエクスポートできるほか、APIや各種システムとの連携にも対応しています。既存の業務環境やワークフローへスムーズに組み込むことができます。
アンケート調査が限られたサンプルに基づくのに対し、Meltwaterはオンライン上の膨大な消費者の声をリアルタイムで分析します。そのため、よりリアルでタイムリーかつ包括的な消費者インサイトを得ることができます。
料金は、分析対象データ量、利用機能、ご利用人数など、お客様のニーズに応じて決定します。詳しくは、お客様の要件に合わせたお見積もりをご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。
料金は、分析対象データ量、利用機能、ご利用人数など、お客様のニーズに応じて決定します。詳しくは、お客様の要件に合わせたお見積もりをご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。