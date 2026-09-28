最新の消費者インサイトを知るLinkfluence

- オーディエンスの動向を十分に把握できていない

- インサイトを得るまでに時間がかかる

- レポート作成に毎週何時間も費やしている

- アンケートの回答率が低下している

- “データが複数のツールに分散している

多くの企業では、いまだに変化に後追いで対応しています。

インサイトを得るまでに時間がかかり、アンケートの回答率は低下し、データは複数のツールに分散しています。レポート作成にも多くの時間を要し、トレンドに気づいた頃には、すでに対応が遅れてしまうことも少なくありません。