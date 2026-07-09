導入の成果

多くの消費者の声を収集・分析することで、商品開発・改良に繋げ、売上の向上へ

2021年6月に「ポロショコラ」専用Twitter公式アカウントを開設して以降、ラグノオささき様では「ポロショコラ」のTwitterキャンペーン（景品付き）を7月及び10月の2回にわたって実施されました。

同社マーケティング部の細野夕紀氏は、「公式アカウント開設直後は200人程度だったフォロワー数が1回目のキャンペーン実施後には2000人、そして2回目のキャンペーン実施後には5000人を超えたことが確認され、着実に成果を出しています。消費者によるツイートも公式アカウントから積極的にリツイートを行い、コミュニケーションを創出しています。また、「ポロショコラ」購入者が何をきっかけに購買意欲が高まったのか？といった知見が得られるようになりました」と話します。

さらに、同社マーケティング部がTwitter上の消費者のポジティブな声を社内で共有し始めたところ、「ポロショコラ」の製造に携わっている現場の皆さんから「非常にモチベーションが上がる」との大変前向きな声が寄せられるようになり、社内で副次的効果も見られるようになりました。また、同社ではTwitterアカウントの開設・運用結果と「ポロショコラ」の売上との相関関係についても、データをそろえて分析を開始していきたいと言います。